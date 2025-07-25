O que os profissionais de marketing B2C podem aprender com o CMO da Anthropologie

Nas empresas, tanto nos consumidores quanto nos negócios, a adaptação às mudanças também significa uma colaboração mais profunda entre as equipes. "A transformação não pode ser feita de forma isolada", disse ela. "E realmente requer alinhamento multifuncional para ser eficaz."

Esse alinhamento, disse Sainsurin, precisa abranger todo o organograma. O envolvimento das equipes é essencial para garantir que todos se movam em sincronia.

"A Transformação de marketing só foi bem-sucedida porque eu fiz uma prioridade garantir que estou trazendo meus parceiros — em finanças, compras e merchandising, criatividade, produtos e operações", disse ela. "Porque o marketing é o primeiro lugar onde você captura as mudanças no comportamento do consumidor."

Sainsurin enfatizou que a comunicação clara entre as equipes tem sido essencial para construir um alinhamento mais amplo em torno de onde investir, o que priorizar e quem direcionar e envolver.

"Do ponto de vista do produto, também precisávamos garantir que estamos oferecendo o produto certo para atrair, envolver e converter os [clientes] tanto on-line quanto na loja", explicou ela.

O processo, ela reconheceu, foi longo e difícil. "À medida que você executa, itera, evolui, captura, lê, reage, você está constantemente encontrando novos canários na mina de carvão que se tornam indicadores futuros de onde você precisa definir a próxima meta."

Agora que a primeira fase da transformação do marketing está quase concluída, o foco já está mudando para o que vem a seguir. E com as melhores práticas de marketing sendo desafiadas diariamente por mudanças de comportamento dos clientes e a ascensão da IA, o caminho a seguir pode parecer esmagador.

"Entre IA, AEO e GEO, há novas terminologias surgindo todos os dias", disse ela. "E isso é o suficiente para fazer girar a minha cabeça."