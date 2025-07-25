O que os profissionais de marketing B2C podem aprender com o CMO da Anthropologie

Na diretoria executiva, os CMOs estão na linha de frente da transformação interna e externa – especialmente em empresas B2C, onde o ciclo de feedback entre os desejos dos clientes, o comportamento e os dados internos está ficando mais curto a cada dia.
No último episódio de Transformers, Barbra Sainsurin, Diretora Global de Marketing da popular marca e varejista de roupas Anthropologie, juntou-se à apresentadora Ann Funai, CIO e VP de Transformação de Plataformas de Negócios da IBM, para discutir alguns dos maiores desafios que os líderes de marketing enfrentam hoje — e como a Anthropologie está trabalhando para superar esses desafios com sua Transformação de marketing orientada por dados.
"O tempo entre o lançamento de uma campanha e a recepção dos sinais de nossos clientes é muito curto", disse Sainsurin no podcast. “Isso significa que a velocidade com que aprendemos também precisa ser rápida. Na Anthropologie, tivemos que descobrir como é esse ciclo de feedback e construir os processos e sistemas que permitem às nossas equipes coletar dados, traduzi-los em insights e, o mais importante, agir sobre eles em tempo real."
Como uma marca de varejo global com mais de 200 lojas e forte crescimento no início de 2025, a Anthropologie está profundamente conectada à conversa cultural. Mas o escopo dessa conversa é amplo e está em constante evolução.
"A Anthropologie está tentando manter conexão com nosso cliente atual, mas também atrair esse novo grupo demográfico mais jovem de consumidores", disse Sainsurin. "Tivemos que entender um pouco ou aprofundar... todas as conversas em que nossos clientes estão se envolvendo sobre moda, música, esportes, viagens, artes."
Sainsurin disse que escolher onde e quando ponderar é fundamental.
“Quais conversas sentimos que são autênticas em relação a quem somos como marca? E então, em que épocas do ano queremos nos inserir nessas conversas?” Sainsurin perguntou. "Primeiro, porque queremos parecer relevantes, mas também queremos parecer autênticos."
Para marcas B2C, autenticidade é tudo. Na Anthropologie, isso significa se envolver intencionalmente em conversas e agregar valor a elas. "É muito importante que não estejamos fazendo isso apenas para entrar no movimento, mas sim nos envolvendo intencionalmente em conversas nas quais nossos clientes achem que deveríamos nos envolver, e segundo, que sintamos que podemos realmente agregar valor e dimensionamento para.”
Nas empresas, tanto nos consumidores quanto nos negócios, a adaptação às mudanças também significa uma colaboração mais profunda entre as equipes. "A transformação não pode ser feita de forma isolada", disse ela. "E realmente requer alinhamento multifuncional para ser eficaz."
Esse alinhamento, disse Sainsurin, precisa abranger todo o organograma. O envolvimento das equipes é essencial para garantir que todos se movam em sincronia.
"A Transformação de marketing só foi bem-sucedida porque eu fiz uma prioridade garantir que estou trazendo meus parceiros — em finanças, compras e merchandising, criatividade, produtos e operações", disse ela. "Porque o marketing é o primeiro lugar onde você captura as mudanças no comportamento do consumidor."
Sainsurin enfatizou que a comunicação clara entre as equipes tem sido essencial para construir um alinhamento mais amplo em torno de onde investir, o que priorizar e quem direcionar e envolver.
"Do ponto de vista do produto, também precisávamos garantir que estamos oferecendo o produto certo para atrair, envolver e converter os [clientes] tanto on-line quanto na loja", explicou ela.
O processo, ela reconheceu, foi longo e difícil. "À medida que você executa, itera, evolui, captura, lê, reage, você está constantemente encontrando novos canários na mina de carvão que se tornam indicadores futuros de onde você precisa definir a próxima meta."
Agora que a primeira fase da transformação do marketing está quase concluída, o foco já está mudando para o que vem a seguir. E com as melhores práticas de marketing sendo desafiadas diariamente por mudanças de comportamento dos clientes e a ascensão da IA, o caminho a seguir pode parecer esmagador.
"Entre IA, AEO e GEO, há novas terminologias surgindo todos os dias", disse ela. "E isso é o suficiente para fazer girar a minha cabeça."
No centro de tudo, Sainsurin disse, está o cliente. Para Sainsurin, isso significa interagir com os consumidores de forma significativa e usar dados para atendê-los melhor. "Quando estou traduzindo ou conversando com meu CFO e uso métricas de marketing, estou falando sobre essas métricas de marketing do ponto de vista do cliente", disse ela.
Por exemplo, ela pode ver fortes métricas de engajamento nas redes sociais, mas depois perceber que, quando um cliente chega ao site, não está convertendo os itens promovidos, mas algo completamente diferente. Isso sinaliza que, enquanto o marketing está fazendo seu trabalho de direcionar o tráfego, a experiência do site ou a combinação de produtos pode precisar de ajustes.
"Provavelmente, precisamos criar outras maneiras de garantir que, quando ela acessar nosso site, esteja comprando os produtos que são mais impactantes para nossas metas de crescimento."
Tentar ver toda a jornada através dos olhos de um cliente também ajudou Sainsurin a evitar cair no jargão de marketing. Manter a curiosidade, segundo ela, é essencial para desafiar as suposições de alguém.
"As métricas de marketing fornecem apenas uma parte dessa jornada", disse ela. "E tem sido muito importante para mim me educar e para que [os outros] se eduquem enquanto estamos empurrando e puxando certas métricas [e] entendendo o impacto que essas decisões têm nas métricas do funil descendente."
Sua definição de sucesso agora evoluiu: "Isso vai além da eficácia da mídia", disse ela. "É como, nossas estratégias de marketing atingiram nossas metas de negócios de adquirir novos clientes, manter nossos clientes existentes em maior escala ou ajudar a impactar positivamente a integridade da nossa marca? E com esses sistemas em funcionamento, podemos ter conversas mais robustas e estabelecer essas conexões com mais facilidade.”
