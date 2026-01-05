O que a IA significa para o futuro do trabalho

Poucas pessoas dedicaram tanto tempo a refletir sobre como a IA irá remodelar o trabalho quanto Ruchir Puri. Durante anos, Puri, cientista-chefe da IBM, vem desenvolvendo os sistemas que alguns trabalhadores agora temem que os substituam. Ele observou a tecnologia ultrapassar limites que antes pareciam estar a décadas de distância. No entanto, até ele foi pego de surpresa pela velocidade da mudança na IA.
"Acho que é justo dizer que todos que trabalhavam com a IA ficaram surpresos, e em alguns casos chocados, com a rapidez com que essa tecnologia evoluiu", disse ele em entrevista ao IBM Think. "A velocidade da inovação e do progresso tem sido simplesmente inspiradora."
Os números contam uma história de transformação em escala. De acordo com o Relatório sobre o Futuro do Trabalho de 2025 do Fórum Econômico Mundial, que entrevistou mais de 1.000 empregadores representando 14 milhões de trabalhadores em 55 economias, até 2030, a IA criará 170 milhões de novos empregos, ao mesmo tempo que eliminará 92 milhões de postos de trabalho, um ganho líquido de 78 milhões de vagas. Mas esse saldo positivo mascara uma rotatividade considerável: 22% de todos os empregos serão afetados nos próximos cinco anos. Os empregadores esperam que 39% das competências exigidas no mercado de trabalho mudem até 2030, e 41% deles afirmam que planejam reduzir sua força de trabalho em áreas onde a IA possa automatizar tarefas. Enquanto isso, o Goldman Sachs estima que, se a aplicação atual da IA fosse expandida para toda a economia, 2,5% dos empregos americanos seriam perdidos.
Todas as grandes mudanças tecnológicas geraram previsões de desemprego em massa. O carro eliminaria o setor de cavalos e todas as pessoas conectadas a ele. O computador tornaria os escriturários obsoletos. A internet acabaria com o varejo. E, em todas as ocasiões, a economia criou mais empregos do que destruiu. Aproximadamente 60% dos trabalhadores americanos hoje ocupam empregos que não existiam em 1940, o que significa que mais de 85% do crescimento do emprego nas últimas oito décadas veio da criação de empregos impulsionada pela tecnologia. A questão é se desta vez será diferente.
A grande maioria dos cargos permanecerá. Essa é a opinião de Robert Seamans, professor de Gestão e Organização na NYU Stern School of Business e diretor do Centro para o Futuro da Gestão. "Apenas um número muito pequeno de empregos desaparecerá", disse ele em entrevista. Mas essa garantia veio acompanhada de um alerta: "A maioria dos empregos vai mudar, e os trabalhadores que não se adaptarem a essas mudanças se verão com um conjunto de habilidades obsoletas e sem valor no mercado de trabalho."
O que torna um emprego vulnerável? Segundo Seamans, os cargos mais vulneráveis são aqueles com um número limitado de tarefas específicas e interação mínima com outras funções. Considere um operador de telemarketing. O trabalho envolve um conjunto restrito de atividades: fazer ligações, responder a perguntas e registrar os resultados. Não há a necessidade de uma coordenação complexa de grupos, nem de lidar com situações humanas ambíguas. "O operador de telemarketing não interage com outras pessoas em um ambiente de tarefa em grupo complexo", disse ele. "Pode ser sistematizado e, portanto, replicado."
Uma framework semelhante surgiu da conversa com Puri. Segundo ele, os empregos em risco são aqueles que envolvem "movimento mecânico" nas áreas da linguagem e do conhecimento. "Alguém liga, você consulta um manual ou um livro de registros, encontra a resposta e a repete", explicou ele. "Esse tipo de trabalho pode ser eliminado." Ele foi cuidadoso na escolha das palavras. "Na verdade, estou evitando usar a palavra 'servil' de propósito." De natureza mecânica".
O desenvolvimento de software oferece uma prévia do que está por vir em outras áreas. Em 2011, Marc Andreessen declarou que o software estava devorando o mundo. Uma década depois, disse Puri, a refeição havia terminado. "O software devorou o mundo. E ficou claro em 2020 que a IA está devorando o software."
O trabalho de um desenvolvedor de software, disse Puri, está evoluindo em um ritmo sem precedentes. "Não estou no grupo que acredita que esses empregos serão eliminados. Eu me inclino mais para a ideia de que ainda há muito a ser feito, então seus trabalhos irão evoluir."
Nem todo trabalho que parece automatizável na verdade é, disse Puri. Atualmente, a IA analisa milhões de exames de imagem, mas um radiologista faz muito mais do que interpretar imagens. O trabalho envolve conectar o histórico do paciente, a realização de exames e sintetizar informações complexas. "É muito mais complicado do que apenas ler um relatório de imagem", disse ele. O mesmo princípio se aplica a todas as profissões: quanto mais um trabalho envolve entrelaçar fios dispersos de julgamento e contexto, mais difícil é automatizá-lo.
Para os trabalhadores em funções vulneráveis, a mensagem é clara: "Se você ocupa esse cargo, é melhor começar a descobrir qual o valor agregado que você traz, porque esse tipo de trabalho pode ser automatizado", disse Puri. "Mas essas ferramentas também lhe dão os meios para reinventar seu trabalho, em vez de deixá-lo tão nervoso", acrescentou, observando que os trabalhadores podem experimentar a tecnologia em seus telefones e propor novas funções para si mesmos.
"Vá até seu gerente e diga: 'Isso é possível'", disse ele. "Isso lhe dá voz ativa no seu trabalho e no que você fará no futuro, em vez de deixar que esse futuro seja controlado por outra pessoa."
A questão de quais empregos sobreviverão pode ter menos a ver com o trabalho em si do que com sua posição na hierarquia. Gillian Lester, ex-reitora da Faculdade de Direito de Columbia, vê um potencial "esvaziamento do meio" na força de trabalho. Segundo ela, os empregos com maior probabilidade de persistir são os extremos: profissionais altamente especializados cujo julgamento não pode ser replicado e trabalhadores de serviços de baixa remuneração que realizam tarefas físicas que não podem ser facilmente automatizadas. "Os profissionais, o cirurgião e o funcionário da limpeza ficarão bem", disse ela ao IBM Think em entrevista. Mas entre esses dois extremos existe uma vasta classe média de trabalhadores de escritório que pode se revelar vulnerável. "As pessoas que trabalham no setor de seguros, onde verificam conjuntos de dados para determinar se alguém tem direito a indenização", disse Lester, "simplesmente não precisarão mais de intervenção humana no futuro."
E quanto à gerência intermediária e às funções executivas? A tecnologia da informação já remodelou essas funções, disse Puri, colocando "ferramentas mais poderosas à disposição deles" e permitindo que gerenciem equipes maiores com "uma melhor inteligência e melhores recursos de tomada de decisão ao seu alcance".
Mas ele discordou da ideia de que a própria gestão será automatizada. "Não acho que chegaremos a um cenário em que, em massa, digamos: 'Não precisamos de gerentes intermediários'", disse ele. "Isso seria quase o mesmo que dizer que não precisamos da tomada de decisão, vamos simplesmente transferir tudo para essas máquinas que também podem tomar decisões por nós."
Esse cenário é "o nirvana ou uma visão distópica, dependendo do ponto de vista", disse ele. Mas em ambos os casos, ele está distante. "Até que possamos confiar nossas vidas e tudo o mais a essas máquinas, haverá um longo período de transição entre o momento em que os empregos estão sendo remodelados, em vez de eliminados."
O que acontecerá a seguir pode ser menos uma onda de demissões do que uma triagem. De acordo com Gabe Goodhart, arquiteto-chefe de Inovação Aberta de IA da IBM, quase todos os empregos baseados em conhecimento em breve se dividirão em dois. "A versão desses empregos habilitada por IA terá uma demanda extremamente alta", disse ele em entrevista ao IBM Think. Aqueles que dominarem as ferramentas terão um preço mais alto; aqueles que não as dominarem se verão competindo em um mercado cada vez menor por trabalhos tradicionais, observou ele.
Goodhart alertou que a lacuna entre esses dois grupos será preenchida por trabalhadores que "não possuem as habilidades necessárias para usar a IA de forma eficaz, mas tentam usá-la mesmo assim". São trabalhadores que podem produzir mais, mas entendem menos, que confiam no resultado sem compreender o processo, que não conseguem perceber quando a máquina falhou.
Mas as mesmas ferramentas que ameaçam alguns trabalhadores estão capacitando outros. Considere o surgimento da "vibe coding", na qual os agentes de IA traduzem conceitos de design diretamente para o software funcional. Tradicionalmente, os designers não possuíam as habilidades de programação necessárias para criar seus próprios protótipos. Agora eles possuem. "Essa é uma habilidade cruzada em que as principais entradas – design – agora podem ser traduzidas diretamente na produção do software em funcionamento", explicou Goodhart. As barreiras entre as disciplinas estão se dissolvendo.
Essa democratização pode ser uma das mudanças mais profundas em curso. "A atual tecnologia de IA generativa tornou as habilidades de programação e as habilidades de ciência de dados acessíveis para não programadores quase como se bastasse falar", disse Puri. Ele mencionou previsões de empresas com valor de mercado de um bilhão de dólares, lideradas por uma única pessoa. "O que antes provavelmente exigia 20 pessoas, agora pode ser feito por uma ou duas. E, aliás, essas pessoas não têm, entre aspas, 'habilidades em software'".
O resultado é contraintuitivo: trabalhadores não técnicos podem, na verdade, estar diante de oportunidades ampliadas. "São eles que estão sendo trazidos agora", disse Puri. "Na verdade, eles eram meio que deixados de fora antes. Agora eles estão sendo trazidos para dentro."
Boletim informativo do setor
Receba insights selecionados sobre as notícias mais importantes (e intrigantes) sobre IA. Inscreva-se no nosso boletim informativo semanal Think. Consulte a Declaração de privacidade da IBM.
Sua assinatura será entregue em inglês. Você encontrará um link para cancelar a assinatura em cada boletim informativo. Você pode gerenciar suas assinaturas ou cancelar a assinatura aqui. Consulte nossa Declaração de privacidade da IBM para obter mais informações.
Se a tecnologia avança a um ritmo que até mesmo seus criadores consideram surpreendente, a transformação da economia procede com mais cautela. O ano de 2025 marcou "o início dessa grande rampa de acesso", como disse Puri, um momento em que as empresas começam a integrar a IA em operações reais, reestruturando fluxos de trabalho e concedendo, com cautela, mais autonomia aos sistemas.
"As empresas ainda estão preocupadas em dar muita autonomia aos agentes", disse ele. "Você não tem controle sobre eles, eles podem causar estragos."
Um desafio relacionado é saber se os sistemas de IA estão fazendo o que deveriam fazer. “O benchmarking se tornará, ou pelo menos deveria se tornar, uma competência de primeiro nível em todas as empresas", disse David Cox, vice-presidente de Fundamentos de IA da IBM Research, em entrevista ao IBM Think. "Como posso analisar um sistema, criar testes e definir benchmarks para saber se ele está funcionando conforme o esperado? Essa é uma lacuna gritante que vejo hoje."
Segundo Cox, as ferramentas para avaliar a IA exigirão disciplinas inteiramente novas, diferentes dos testes de software tradicionais, porque esses sistemas são "muito menos determinísticos do que o software ao qual estamos acostumados".
Na visão de Puri, pode levar até uma década para que a IA se "permeie completamente o tecido da nossa sociedade, sendo os próximos três a cinco anos um período de hiperaceleração", seguido por uma fase de estabilização mais longa.
Como serão os empregos do futuro? A visão que emergiu dessas conversas é a de humanos gerenciando "exércitos de agentes" e supervisionando sistemas de IA, garantindo que se comportem conforme o esperado e corrigindo-os quando se desviam do caminho. "É como o trabalho de um gerente", disse Puri. "Seu valor agregado passa para o próximo nível".
Os especialistas no assunto trabalharão diretamente com os tecnólogos para criar agentes de IA, baseando-se em seu conhecimento de domínio para definir o comportamento e as proteções do sistema. Eles também serão responsáveis pela manutenção desses agentes, aplicando o julgamento humano para avaliar as consequências, identificar os riscos e lidar com casos extremos. "Os tecnólogos de IA normalmente sabem que a IA não pode criar agentes de IA sozinha", disse Puri. "É preciso que haja uma interseção entre IA e conhecimento especializado no assunto".
Goodhart foi direto ao ponto: "O discernimento humano é a habilidade fundamental necessária para aproveitar a IA no ambiente de trabalho com segurança." Isso significa que serão essenciais os profissionais que entendam o que é e o que não é a IA, que consigam implementá-la de forma eficaz, reconhecendo ao mesmo tempo as suas limitações. "As pessoas sem esse conhecimento que tentarem usar a IA cairão no abismo de confiar na IA sem entender os riscos e acabarão cometendo erros que podem ter grandes consequências."
Segundo Seamans, três recursos serão cruciais nos próximos anos: "A capacidade de se aprimorar sem precisar ser solicitado; a sede de conhecimento; e o desejo de ajudar os outros, especialmente os membros da equipe.” Nenhuma delas é uma competência técnica. Em vez disso, todos eles exigem uma disposição específica em relação ao trabalho e aos colegas, disse Seamans.
A ênfase em habilidades interpessoais foi um tema recorrente nas entrevistas. "Habilidades de resolução de problemas, habilidades de comunicação, desenvolva-as", aconselhou Puri. "Elas provavelmente são mais importantes do que nunca, porque essas máquinas podem realizar muitas tarefas potencialmente mecânicas." O que permanece distintamente humano, argumentou ele, é a inteligência emocional. "O quociente emocional ainda é uma característica essencialmente humana. A empatia é uma característica humana".
Com base em sua experiência em educação jurídica, Lester destacou a importância do pensamento crítico e da criatividade, a capacidade de abordar problemas de ângulos inesperados, sintetizar informações de novas maneiras e exercer a intuição juntamente com a análise.
"Uma grande parte do que estamos ensinando é o que a IA pode proporcionar", disse ela, referindo-se ao conhecimento fatual. "A IA pode dizer quantos planetas estão orbitando o sol. Mas uma grande parte do que fazemos é ensinar as pessoas a resolver problemas. Estamos ensinando as pessoas a pensar de forma criativa, talvez seguindo caminhos diferentes dos habituais: habilidades de pensamento crítico. Também estamos ensinando situações em que a intuição e o instinto podem ser tão úteis quanto uma fórmula."
Essas habilidades sempre foram fundamentais para a educação, mas estão se tornando cada vez mais importantes à medida que as funções informativas da aprendizagem podem ser transferidas para a IA. O desafio agora é fazer com que as competências intransferíveis (discernimento, criatividade e fluência interpessoal) se tornem o ponto central do desenvolvimento profissional. "Descobrir como ensinar essas habilidades às pessoas e continuar ensinando essas habilidades é, eu diria, um dos maiores desafios para o ensino superior", disse Lester.
Algo muda quando a supervisão humana é substituída pelo monitoramento algorítmico. A vigilância por IA no ambiente de trabalho pode medir o pressionamento de teclas, analisar expressões faciais, rastrear o tom de voz e acompanhar movimentos físicos com uma precisão que nenhum gestor humano conseguiria. "Sempre tivemos chefes", disse Lester. “Às vezes, microgerenciamento, às vezes chefes de equipe brutais no chão de fábrica, às vezes um supervisor de escritório." A novidade, segundo ela, é que a IA pode "amplificar e sistematizar esses danos", transformando a supervisão comum em algo mais abstrato, mais abrangente e mais difícil de combater.
Mais preocupante ainda, a supervisão por IA pode remover o elemento humano das relações no ambiente de trabalho, relações que podem ser opressivas, sim, mas também acolhedoras. "Há uma qualidade anônima nisso", disse Lester. "Para o bem ou para o mal, tivemos que trabalhar com pessoas que eram nossos supervisores ou mentores, e algumas dessas relações são muito positivas."
Embora grande parte da discussão em torno da IA e do trabalho se concentre na eficiência e no controle, Lester tinha mais interesse em seu efeito sobre a atmosfera humana do ambiente de trabalho. "Acredito que a IA poderá ter efeitos profundos nas relações interpessoais no ambiente de trabalho", disse ela, "incluindo aquelas que envolvem crescimento, desenvolvimento profissional, aprendizagem, ascensão por meio da aprendizagem interpessoal, aconselhamento, mentoria, bem como liderança." E eu acho que isso vai ser muito interessante. Teremos que descobrir como equilibrar o valor e a utilidade dessas ferramentas com a socialização interpessoal."
Uma consequência da mudança em curso é que o aprendizado não pode mais ser tratado como um evento isolado. "A aprendizagem e a educação não são o processo que termina quando você obtém seu diploma e seu aprendizado ou educação acaba", disse Puri. "As coisas estão mudando o tempo todo."
Ele defende o "domínio universal" da IA, uma alfabetização básica que permita aos trabalhadores de qualquer área interagir com a tecnologia que está transformando seus setores. Segundo ele, as próprias ferramentas tornam isso mais fácil do que nunca, porque os funcionários podem se comunicar com a IA em linguagem natural.
No entanto, uma geração de estudantes agora se encontra em "um estado de espera", como disse Lester. Os jovens que seguiram as regras e cultivaram as habilidades esperadas estão agora descobrindo que os sistemas de IA podem reproduzir essas habilidades em segundos, até mesmo o jornalismo, reconheceu Lester. "As pessoas podem receber suas notícias com um simples clique, e a IA fornece um resumo do que acabou de acontecer. As pessoas querem agir. Elas estão em seu melhor momento. Eles querem tomar decisões e adquirir as habilidades necessárias para isso, e às vezes nem sabem qual é a resposta certa."
Surgiu uma divisão geracional nas atitudes em relação à IA, embora não seja o que muitos poderiam esperar. Os mais jovens simplesmente a usam o tempo todo. "Eu nasci em 1964 e não recorro a ela automaticamente", disse Lester, "enquanto meus filhos, que estão na idade universitária, a veem como uma ferramenta de trabalho cotidiana que usam o tempo todo."
O conselho de Lester para seu próprio filho, que trabalha na IBM, é combinar fluência tecnológica com investimento interpessoal. "Você não pode enfiar a cabeça na areia", disse ela. "É preciso entender o toolkit básico." Mas ela também o aconselha a observar os mentores, a aprender como as equipes são criadas, a desenvolver um discernimento que vá além da "magia computacional da IA". Ela diz ao filho para se concentrar em "por que eles são bons no que fazem, por que são bons em criar equipes e pensar de forma tática ou estratégica sobre o desenvolvimento de projetos".
O conselho de Puri a um hipotético jovem de 20 anos que está entrando na força de trabalho é semelhante. "Nunca tema a tecnologia; abrace-a", disse ele. "Sei que estamos vivendo tempos sem precedentes. Pode parecer muito desconfortável. Mas, tendo atuado na área por muito tempo, posso garantir que as pessoas que abraçarem a tecnologia serão as que definirão o futuro."
Há uma questão oculta por trás de tudo isso, sobre se algumas formas de trabalho devem, por definição, permanecer lideradas por humanos. Quando a pergunta foi feita a Lester, ela hesitou por um longo tempo antes de responder.
"As crianças precisam ser cuidadas por seres humanos", disse ela por fim. "Elas precisam da interação física. Elas precisam de contato visual, de toque, de uma disciplina compassiva que entenda o humano". O mesmo princípio pode ser aplicado ao ensino, a certas formas de assistência médica e às áreas que envolvem negociações entre partes para evitar conflitos. Essas são áreas onde os ganhos de eficiência podem não compensar o custo em termos de conexão humana, onde, como disse Lester, "precisamos ser intencionais à medida que avançamos, definindo e protegendo algumas áreas do esforço humano".
O espectro de uma renda básica universal substituindo o trabalho significativo incomoda Puri. "As pessoas trabalham porque isso lhes dá um propósito", disse ele. "Não se trata apenas de dinheiro. Eu entendo, o dinheiro é extremamente importante, mas o propósito na vida é igualmente importante." Lester descreveu um cenário em que os trabalhadores substituídos recebem "US$ 20.000 por ano e, então, podem abrir seu próprio negócio".
Mas ela continuou cética quanto à possibilidade de que a renda garantida ou os subsídios, por si só, pudessem substituir o significado que advém da atividade produtiva. "Tenho dúvidas de que isso seja suficiente para dar às pessoas o significado, o propósito, as interações interpessoais que simplesmente não podem ser precificadas", disse ela.
Ainda assim, o otimismo persiste, pelo menos entre aqueles que estão criando esses sistemas. A nova tecnologia criará mais oportunidades do que destruirá, acredita Puri. Ela resolverá problemas "que nunca imaginamos que poderiam ser resolvidos". Aos olhos de especialistas como Puri, o futuro com a IA é promissor. "Podemos encontrar curas para doenças que nunca pensamos que encontraríamos", disse ele. "Vamos descobrir materiais sustentáveis. E isso possibilitará uma inovação realmente sem precedentes na sociedade."
Mas ele também tem uma visão realista sobre o que não pode ser automatizado. "Muitos dos trabalhos que fazemos com as nossas mãos não podem ser repensados", disse ele. "Há um vazamento na minha casa. Preciso de alguém que saiba como corrigir vazamentos. Minha máquina está quebrada. Preciso de alguém que também a conserte. Preciso de alguém que repense a forma como essas coisas são projetadas, construídas, mantidas e consertadas."
A questão é se os trabalhadores terão medo do futuro ou se optarão por abraçá-lo. A tecnologia já está aqui. Ela está reformulando o desenvolvimento de software, o atendimento ao cliente, a pesquisa jurídica e inúmeras outras áreas, e provavelmente irá remodelar domínios que hoje parecem intocáveis. Mas continua sendo uma ferramenta, uma ferramenta surpreendentemente poderosa, mas ainda assim uma ferramenta.
"Não importa se você é um escritor, trabalha no ramo do entretenimento, é tecnólogo ou um profissional da área médica", disse Puri, “abrace a tecnologia, porque ela é incrivelmente poderosa."
Participe do webinar da IBM no qual demonstramos como garantir o ROI real por meio de iniciativas de IA agêntica, com exemplos de setores, casos de uso e até mesmo as histórias de sucesso da própria IBM.
Saiba por que a IBM foi reconhecida como líder no Gartner Magic Quadrant de 2025 para plataformas de ciência de dados e aprendizado de máquina.
Saiba como as organizações estão passando de lançamentos de IA em pilotos díspares para usá-la para impulsionar a transformação no núcleo.
Acesse nosso catálogo completo com mais de 100 cursos on-line adquirindo uma assinatura individual ou para múltiplos usuários hoje, permitindo que você expanda suas habilidades em uma variedade de nossos produtos a um preço baixo.
IBM® Granite é uma família de modelos de IA de código aberto, de alto desempenho e confiáveis, adaptados para negócios e otimizados para escalar suas aplicações de IA. Explore opções de linguagem, código, séries temporais e proteções.
Liderada pelos principais líderes da IBM, o currículo dessa experiência foi desenvolvido para ajudar líderes empresariais a terem o conhecimento necessário para priorizar os investimentos em IA que podem estimular o crescimento.
Entrevistamos duas mil organizações a respeito de suas iniciativas de IA para descobrir o que está funcionando, o que não está e como se preparar.
Adote essas cinco mudanças de mentalidade para acabar com a incerteza, estimular a reinvenção dos negócios e acelerar o crescimento com a IA agêntica.
Saiba como incorporar com confiança a IA generativa e o aprendizado de máquina em sua empresa.
Treine, valide, ajuste e implemente recursos de IA generativa, modelos de base e recursos de aprendizado de máquina com o IBM watsonx.ai, um estúdio empresarial de última geração para construtores de IA. Crie aplicações de IA em menos tempo com menos dados.
Coloque a IA em ação na sua empresa com a experiência em IA líder do setor e com o portfólio de soluções da IBM.
Os serviços de IA da IBM Consulting ajudam a reinventar a forma como as empresas trabalham com IA para gerar transformação.
Ao utilizar a IA, o IBM Concert revela insights cruciais sobre suas operações e fornece recomendações específicas para cada aplicação com foco em melhorias. Descubra como o Concert pode impulsionar sua empresa.