O que a IA significa para o futuro do trabalho

Segundo Seamans, três recursos serão cruciais nos próximos anos: "A capacidade de se aprimorar sem precisar ser solicitado; a sede de conhecimento; e o desejo de ajudar os outros, especialmente os membros da equipe.” Nenhuma delas é uma competência técnica. Em vez disso, todos eles exigem uma disposição específica em relação ao trabalho e aos colegas, disse Seamans.

A ênfase em habilidades interpessoais foi um tema recorrente nas entrevistas. "Habilidades de resolução de problemas, habilidades de comunicação, desenvolva-as", aconselhou Puri. "Elas provavelmente são mais importantes do que nunca, porque essas máquinas podem realizar muitas tarefas potencialmente mecânicas." O que permanece distintamente humano, argumentou ele, é a inteligência emocional. "O quociente emocional ainda é uma característica essencialmente humana. A empatia é uma característica humana".

Com base em sua experiência em educação jurídica, Lester destacou a importância do pensamento crítico e da criatividade, a capacidade de abordar problemas de ângulos inesperados, sintetizar informações de novas maneiras e exercer a intuição juntamente com a análise.

"Uma grande parte do que estamos ensinando é o que a IA pode proporcionar", disse ela, referindo-se ao conhecimento fatual. "A IA pode dizer quantos planetas estão orbitando o sol. Mas uma grande parte do que fazemos é ensinar as pessoas a resolver problemas. Estamos ensinando as pessoas a pensar de forma criativa, talvez seguindo caminhos diferentes dos habituais: habilidades de pensamento crítico. Também estamos ensinando situações em que a intuição e o instinto podem ser tão úteis quanto uma fórmula."

Essas habilidades sempre foram fundamentais para a educação, mas estão se tornando cada vez mais importantes à medida que as funções informativas da aprendizagem podem ser transferidas para a IA. O desafio agora é fazer com que as competências intransferíveis (discernimento, criatividade e fluência interpessoal) se tornem o ponto central do desenvolvimento profissional. "Descobrir como ensinar essas habilidades às pessoas e continuar ensinando essas habilidades é, eu diria, um dos maiores desafios para o ensino superior", disse Lester.

Algo muda quando a supervisão humana é substituída pelo monitoramento algorítmico. A vigilância por IA no ambiente de trabalho pode medir o pressionamento de teclas, analisar expressões faciais, rastrear o tom de voz e acompanhar movimentos físicos com uma precisão que nenhum gestor humano conseguiria. "Sempre tivemos chefes", disse Lester. “Às vezes, microgerenciamento, às vezes chefes de equipe brutais no chão de fábrica, às vezes um supervisor de escritório." A novidade, segundo ela, é que a IA pode "amplificar e sistematizar esses danos", transformando a supervisão comum em algo mais abstrato, mais abrangente e mais difícil de combater.

Mais preocupante ainda, a supervisão por IA pode remover o elemento humano das relações no ambiente de trabalho, relações que podem ser opressivas, sim, mas também acolhedoras. "Há uma qualidade anônima nisso", disse Lester. "Para o bem ou para o mal, tivemos que trabalhar com pessoas que eram nossos supervisores ou mentores, e algumas dessas relações são muito positivas."

Embora grande parte da discussão em torno da IA e do trabalho se concentre na eficiência e no controle, Lester tinha mais interesse em seu efeito sobre a atmosfera humana do ambiente de trabalho. "Acredito que a IA poderá ter efeitos profundos nas relações interpessoais no ambiente de trabalho", disse ela, "incluindo aquelas que envolvem crescimento, desenvolvimento profissional, aprendizagem, ascensão por meio da aprendizagem interpessoal, aconselhamento, mentoria, bem como liderança." E eu acho que isso vai ser muito interessante. Teremos que descobrir como equilibrar o valor e a utilidade dessas ferramentas com a socialização interpessoal."

Uma consequência da mudança em curso é que o aprendizado não pode mais ser tratado como um evento isolado. "A aprendizagem e a educação não são o processo que termina quando você obtém seu diploma e seu aprendizado ou educação acaba", disse Puri. "As coisas estão mudando o tempo todo."

Ele defende o "domínio universal" da IA, uma alfabetização básica que permita aos trabalhadores de qualquer área interagir com a tecnologia que está transformando seus setores. Segundo ele, as próprias ferramentas tornam isso mais fácil do que nunca, porque os funcionários podem se comunicar com a IA em linguagem natural.

No entanto, uma geração de estudantes agora se encontra em "um estado de espera", como disse Lester. Os jovens que seguiram as regras e cultivaram as habilidades esperadas estão agora descobrindo que os sistemas de IA podem reproduzir essas habilidades em segundos, até mesmo o jornalismo, reconheceu Lester. "As pessoas podem receber suas notícias com um simples clique, e a IA fornece um resumo do que acabou de acontecer. As pessoas querem agir. Elas estão em seu melhor momento. Eles querem tomar decisões e adquirir as habilidades necessárias para isso, e às vezes nem sabem qual é a resposta certa."

Surgiu uma divisão geracional nas atitudes em relação à IA, embora não seja o que muitos poderiam esperar. Os mais jovens simplesmente a usam o tempo todo. "Eu nasci em 1964 e não recorro a ela automaticamente", disse Lester, "enquanto meus filhos, que estão na idade universitária, a veem como uma ferramenta de trabalho cotidiana que usam o tempo todo."

O conselho de Lester para seu próprio filho, que trabalha na IBM, é combinar fluência tecnológica com investimento interpessoal. "Você não pode enfiar a cabeça na areia", disse ela. "É preciso entender o toolkit básico." Mas ela também o aconselha a observar os mentores, a aprender como as equipes são criadas, a desenvolver um discernimento que vá além da "magia computacional da IA". Ela diz ao filho para se concentrar em "por que eles são bons no que fazem, por que são bons em criar equipes e pensar de forma tática ou estratégica sobre o desenvolvimento de projetos".

O conselho de Puri a um hipotético jovem de 20 anos que está entrando na força de trabalho é semelhante. "Nunca tema a tecnologia; abrace-a", disse ele. "Sei que estamos vivendo tempos sem precedentes. Pode parecer muito desconfortável. Mas, tendo atuado na área por muito tempo, posso garantir que as pessoas que abraçarem a tecnologia serão as que definirão o futuro."

Há uma questão oculta por trás de tudo isso, sobre se algumas formas de trabalho devem, por definição, permanecer lideradas por humanos. Quando a pergunta foi feita a Lester, ela hesitou por um longo tempo antes de responder.

"As crianças precisam ser cuidadas por seres humanos", disse ela por fim. "Elas precisam da interação física. Elas precisam de contato visual, de toque, de uma disciplina compassiva que entenda o humano". O mesmo princípio pode ser aplicado ao ensino, a certas formas de assistência médica e às áreas que envolvem negociações entre partes para evitar conflitos. Essas são áreas onde os ganhos de eficiência podem não compensar o custo em termos de conexão humana, onde, como disse Lester, "precisamos ser intencionais à medida que avançamos, definindo e protegendo algumas áreas do esforço humano".

O espectro de uma renda básica universal substituindo o trabalho significativo incomoda Puri. "As pessoas trabalham porque isso lhes dá um propósito", disse ele. "Não se trata apenas de dinheiro. Eu entendo, o dinheiro é extremamente importante, mas o propósito na vida é igualmente importante." Lester descreveu um cenário em que os trabalhadores substituídos recebem "US$ 20.000 por ano e, então, podem abrir seu próprio negócio".

Mas ela continuou cética quanto à possibilidade de que a renda garantida ou os subsídios, por si só, pudessem substituir o significado que advém da atividade produtiva. "Tenho dúvidas de que isso seja suficiente para dar às pessoas o significado, o propósito, as interações interpessoais que simplesmente não podem ser precificadas", disse ela.

Ainda assim, o otimismo persiste, pelo menos entre aqueles que estão criando esses sistemas. A nova tecnologia criará mais oportunidades do que destruirá, acredita Puri. Ela resolverá problemas "que nunca imaginamos que poderiam ser resolvidos". Aos olhos de especialistas como Puri, o futuro com a IA é promissor. "Podemos encontrar curas para doenças que nunca pensamos que encontraríamos", disse ele. "Vamos descobrir materiais sustentáveis. E isso possibilitará uma inovação realmente sem precedentes na sociedade."

Mas ele também tem uma visão realista sobre o que não pode ser automatizado. "Muitos dos trabalhos que fazemos com as nossas mãos não podem ser repensados", disse ele. "Há um vazamento na minha casa. Preciso de alguém que saiba como corrigir vazamentos. Minha máquina está quebrada. Preciso de alguém que também a conserte. Preciso de alguém que repense a forma como essas coisas são projetadas, construídas, mantidas e consertadas."

A questão é se os trabalhadores terão medo do futuro ou se optarão por abraçá-lo. A tecnologia já está aqui. Ela está reformulando o desenvolvimento de software, o atendimento ao cliente, a pesquisa jurídica e inúmeras outras áreas, e provavelmente irá remodelar domínios que hoje parecem intocáveis. Mas continua sendo uma ferramenta, uma ferramenta surpreendentemente poderosa, mas ainda assim uma ferramenta.

"Não importa se você é um escritor, trabalha no ramo do entretenimento, é tecnólogo ou um profissional da área médica", disse Puri, “abrace a tecnologia, porque ela é incrivelmente poderosa."