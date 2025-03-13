Embora o Manus tenha conquistado o interesse do consumidor, a adoção empresarial desse tipo de agente geral autônomo pode ser um caminho mais longo, se fizer sentido. Os LLMs que alimentam os agentes que têm chamado tanta atenção nos últimos 12 meses são em sua maioria treinados com dados publicamente disponíveis. Ao contrário, apenas 1% dos dados empresariais são usados atualmente em grandes modelos de linguagem.

Os 99% dos dados que não são capturados representam uma mina de ouro para as empresas que procuram usar LLMs e agentes para liberar o valor desses dados. Os agentes de IA empresariais, no entanto, são geralmente usados de forma diferente dos agentes de IA pessoais. Por exemplo, as pessoas podem usar um agente criado por uma empresa, como a Manus IA ou a OpenIA, para agendar um voo ou avaliar o currículo.

No entanto, as empresas geralmente buscam um sistema de agentes construído com ferramentas de código aberto ou fechado e personalizado para suas necessidades comerciais específicas para ser o mais eficiente em termos de custo possível (pense no Agentforce da Salesforce ou no watsonx Orchestrate da IBM). As empresas também têm uma enorme quantidade de dados que não desejam migrar para fora do local por motivos de segurança. Esses agentes corporativos geralmente são alimentados por modelos de linguagem menores e adequados ao propósito, como a série Granite da IBM, que mantêm os dados necessários no local.

Não está claro se a Manus tem ambições em relação à IA empresarial. No entanto, seu recém-anunciado parceiro, a Alibaba, certamente tem. Em janeiro, a Alibaba anunciou um novo assistente, Qwen 2.5 Max, que funciona com a arquitetura de combinação de especialistas (MoE), uma abordagem eficiente que frequentemente é atraente para as empresas.

Com uma arquitetura MoE, o modelo ativa apenas as sub-redes específicas necessárias para uma determinada tarefa, em vez de ativar toda a rede neural. Consequentemente, a arquitetura MoE reduz consideravelmente os custos de computação durante o pré-treinamento e alcança um desempenho mais rápido durante o tempo de inferência.

Resta saber se a verdadeira autonomia da IA será alcançada com um agente de IA pessoal ou com um agente de IA empresarial. Enquanto isso, o Manus continua provocando debates.

“O Manus definitivamente está agitando um pouco as coisas aqui. Mas também há muitos céticos na comunidade de IA", diz Kaoutar El Maghraoui, Cientista de Pesquisa Principal e Gerente da IBM em um episódio recente de Mixture of Experts. “A grande questão aqui é: o Manus pode realmente redefinir a autonomia da IA? Ou é apenas mais um passo em uma corrida de IA em andamento entre o Oriente e o Ocidente?"