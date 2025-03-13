Sete dias após o lançamento, o novo agente completo Manus AI ainda chama a atenção e as manchetes. A empresa, desenvolvida pela startup chinesa Butterfly Effect, afirma que 2 milhões de pessoas estão na lista de espera para seu agente de uso geral. Além da empolgação, o Manus ainda é acessível apenas por convite, embora os códigos de convite possam ser comprados no mercado de revenda e nas redes sociais por milhares de dólares.
E a ambição do Manus pode ser maior do que gerar hype e comparações com outro modelo chinês, o DeepSeek, que causou ondas de choque nos mundos da tecnologia e financeiras no início deste ano. Dois dias atrás, a Manus AI anunciou uma parceria estratégica com a equipe do Qwen da Alibaba, uma medida que pode ajudar a startup a responder ao aumento do tráfego e expandir sua base de usuários, especialmente na China.
Mas se o Manus equivale a mais do que uma demonstração de modelo chamativa que se tornou viral ainda é uma incógnita. “Um caso de uso, uma demonstração, uma POC [prova de conceito] é muito diferente do que você pode integrar em uma arquitetura empresarial, certo?”, diz Vyoma Gajjar, Arquiteto de Soluções Técnicas de IA da IBM, em um episódio recente do Mixture of Experts.
Para escalar aplicações, precisamos de "agentes especializados e econômicos, configurados especificamente para uso empresarial", afirma Maryam Ashoori, Diretora de Gerenciamento de Produtos da IBM para o watsonx.ai em uma entrevista com o IBM Think.
O Manus deslumbrou muitos usuários, pois poderia executar rapidamente uma ampla gama de tarefas complicadas, desde analisar ações até agendar viagens e avaliar seguros, tudo sem qualquer entrada além do prompt inicial.
"O Manus é uma experiência de automação muito boa, onde você pode conversar com o modelo, e o modelo tem acesso a 29 ferramentas, e orquestra suas solicitações e dá um feedback progressivo muito bom de como está executando essa tarefa", explica Chris Hay, Distinguished Engineer na IBM, em entrevista ao Think.
Os últimos meses foram marcados pelo lançamento de muitas novas ferramentas e funcionalidades de IA, evidenciando um crescente interesse por agentes que auxiliem os usuários em diversas tarefas (pense no Operator da OpenAI, ou os vários recursos de pesquisa que foram adicionados recentemente a muitos LLMs).
"Manus é essa boa combinação de deep search, pesquisa profunda e navegação. E também tem acesso a outras ferramentas”, diz Hay.
A verdadeira inovação do Manus pode ser reunir muitas ferramentas interessantes (um editor, um navegador, um terminal) em uma experiência amigável ao usuário, o que, Hay acredita, ecoou o primeiro lançamento público do ChatGPT há mais de dois anos. Naquela época (e pela primeira vez), a interação com a IA tornou-se acessível a qualquer pessoa com conexão à internet, sem necessidade de diploma de ciência da computação.
O Manus usa vários modelos de IA, notavelmente o software Claude, Qwen e Browser Use da Anthropic, que ajuda os agentes de IA a acessar sites. O Browser Use está aproveitando o sucesso da semana de lançamento do Manus, tornando-se viral.
Mas alguém falará sobre o Manus no próximo mês? Hay prevê: "Em uma semana, alguém recriará o Manus apenas com código aberto, o que eu acho legal. A OpenAI responderá, e todos terão um tipo de experiência equivalente."
Embora o Manus tenha conquistado o interesse do consumidor, a adoção empresarial desse tipo de agente geral autônomo pode ser um caminho mais longo, se fizer sentido. Os LLMs que alimentam os agentes que têm chamado tanta atenção nos últimos 12 meses são em sua maioria treinados com dados publicamente disponíveis. Ao contrário, apenas 1% dos dados empresariais são usados atualmente em grandes modelos de linguagem.
Os 99% dos dados que não são capturados representam uma mina de ouro para as empresas que procuram usar LLMs e agentes para liberar o valor desses dados. Os agentes de IA empresariais, no entanto, são geralmente usados de forma diferente dos agentes de IA pessoais. Por exemplo, as pessoas podem usar um agente criado por uma empresa, como a Manus IA ou a OpenIA, para agendar um voo ou avaliar o currículo.
No entanto, as empresas geralmente buscam um sistema de agentes construído com ferramentas de código aberto ou fechado e personalizado para suas necessidades comerciais específicas para ser o mais eficiente em termos de custo possível (pense no Agentforce da Salesforce ou no watsonx Orchestrate da IBM). As empresas também têm uma enorme quantidade de dados que não desejam migrar para fora do local por motivos de segurança. Esses agentes corporativos geralmente são alimentados por modelos de linguagem menores e adequados ao propósito, como a série Granite da IBM, que mantêm os dados necessários no local.
Não está claro se a Manus tem ambições em relação à IA empresarial. No entanto, seu recém-anunciado parceiro, a Alibaba, certamente tem. Em janeiro, a Alibaba anunciou um novo assistente, Qwen 2.5 Max, que funciona com a arquitetura de combinação de especialistas (MoE), uma abordagem eficiente que frequentemente é atraente para as empresas.
Com uma arquitetura MoE, o modelo ativa apenas as sub-redes específicas necessárias para uma determinada tarefa, em vez de ativar toda a rede neural. Consequentemente, a arquitetura MoE reduz consideravelmente os custos de computação durante o pré-treinamento e alcança um desempenho mais rápido durante o tempo de inferência.
Resta saber se a verdadeira autonomia da IA será alcançada com um agente de IA pessoal ou com um agente de IA empresarial. Enquanto isso, o Manus continua provocando debates.
“O Manus definitivamente está agitando um pouco as coisas aqui. Mas também há muitos céticos na comunidade de IA", diz Kaoutar El Maghraoui, Cientista de Pesquisa Principal e Gerente da IBM em um episódio recente de Mixture of Experts. “A grande questão aqui é: o Manus pode realmente redefinir a autonomia da IA? Ou é apenas mais um passo em uma corrida de IA em andamento entre o Oriente e o Ocidente?"
