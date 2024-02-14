O setor de água dos EUA tem sido descrito como “rico em metas, pobre em Recursos” devido aos limitados recursos financeiros e técnicos disponíveis. E os sistemas em comunidades pequenas e rurais são especialmente vulneráveis.

Em uma audiência recente do Comitê de Energia e Comércio, Rick Jeffares, presidente da Associação de Água Rural da Geórgia, afirmou que mais de 91% dos sistemas de abastecimento de água comunitários neste país atendem menos de 10.000 pessoas. De acordo com Jeffares, comunidades pequenas e rurais geralmente têm “dificuldade em cumprir mandatos federais complicados e fornecer água potável segura e acessível e saneamento devido a economias de escala limitadas e falta de conhecimento técnico”.

Jeffares também disse que os fornecedores que recebem dólares federais e vendem ou instalam equipamentos automatizados devem ser “exigidos por protocolos padrão estabelecidos pela EPA e outras agências para proteger melhor os serviços públicos de água contra ataques cibernéticos”.

Na audiência, também foi enfatizada a necessidade de envolver os jovens. “A Rural Water tem feito isso por meio de um programa de aprendizado registrado, e está funcionando, então gostaríamos de expandir. Prevemos que a última geração de operadores de água terá um nível mais elevado de sofisticação cibernética e computacional", disse Jeffares.