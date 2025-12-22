Revolução da experiência dos fãs do UFC com o IBM® watsonx

É uma tradição icônica no show dos esportes de combate quando um lutador faz sua entrada, geralmente acompanhado por uma música e, certamente para os mais de 700 milhões de fãs do UFC em todo o mundo, algumas estatísticas importantes sobre o lutador. No UFC 322, no Madison Square Garden, em 15 de novembro, a energia irradiando do octógono entrou em erupção quando Valentina Shevchenko dominou Zhang Weili no evento coprincipal, mantendo o título de peso-mosca das mulheres do UFC e atingindo um novo recorde de quedas.
Em outubro de 2024, o UFC firmou uma parceria com a IBM para aumentar a participação em tempo real dos fãs por meio de insights e narrativas. Juntos, a IBM e o UFC criaram o UFC Insights Engine, uma plataforma impulsionada por IA que gera insights automáticos sobre as lutas e lutadores. A equipe de produção de estatísticas do UFC trabalha a partir de um dashboard que extrai dados-chave e histórias interessantes do UFC Insights Engine. Nesse dashboard, eles usam um agente de IA com tecnologia IBM® watsonx Orchestrate para verificar rapidamente as estatísticas relevantes. Em seguida, o modelo Granite de IA generativa da IBM gera uma cópia de rascunho em linguagem natural, ajudando a equipe de produção de estatísticas a moldar rapidamente os ângulos da narrativa em tempo real.
Este ano, a IBM e o UFC estão expandindo a experiência de insights do UFC Insights Engine para incluir insights durante a luta. A primeira demonstração dessa nova funcionalidade ocorreu no UFC 322, no Madison Square Garden, no primeiro round, quando Shevchenko se tornou a primeira mulher na história do UFC a conseguir 60 quedas na carreira. Os espectadores puderam ver isso em primeira mão, em um recurso visual exibido à esquerda da tela, com a primeira estatística de insight da luta. Essa funcionalidade também estará presente em outros eventos de luta futuros.
"Até agora, estávamos fazendo apenas insights pré-luta, então a criação de insights ao vivo é uma grande mudança para nós", disse Jonathan Collins, Gerente Principal da IBM, Engenharia de Construção das Américas, em entrevista ao IBM Think.
O novo sistema de insights fornecerá aos fãs informações interessantes durante a transmissão, como atualizações de recordes históricos ou estatísticas importantes. Imagine que um lutador está prestes a quebrar o recorde de nocautes de todos os tempos. Usando o novo Insights Engine, a equipe de produção de estatísticas do UFC já terá alinhado os insights relevantes para se ou quando o recorde for quebrado em tempo real. Esse insight é então fornecido à equipe de conteúdo e transmissões do UFC para ser compartilhado publicamente nas transmissões.
"O UFC Insights Engine, desenvolvido com o IBM watsonx, é um pacote de IA complexo que vai fundo para descobrir novos insights em tempo real para os fãs em poucos segundos", disse Alon Cohen, vice-presidente executivo de inovação da TKO."Qualquer pessoa que utilize ferramentas de IA sabe que elas normalmente conseguem realizar análises profundas ou rápidas, mas não ambas.No entanto, ao colaborar com a IBM para obter essas novas estatísticas de luta, otimizamos o Insights Engine para alcançar ambos, um verdadeiro divisor de águas."
"Os fãs do UFC são extremamente conhecedores e apaixonados pelo esporte. Isso tem sido útil para nós, porque muitas das nossas publicações são voltadas para os fãs, e muitas delas são compartilhadas nas redes sociais", disse Anand Das, arquiteto de soluções de IA da IBM, em entrevista ao IBM Think. "Os fãs nos dizem que tipo de informação preferem, e a partir daí fazemos as alterações necessárias."
O Insights Engine é apoiado por produtos de IA de todo o portfólio da IBM. Cada produto IBM funciona em conjunto; o watsonx.data otimiza os dados brutos do UFC, o watsonx.ai extrai insights desses dados brutos e, por fim, com o auxílio do watsonx.governance, os apresenta de forma explicável e transparente.
Os insights da luta fazem parte do objetivo do UFC de aprimorar a experiência do UFC para todos os stakeholders. As equipes de conteúdo e transmissão do UFC relatam ter constatado o sucesso da solução IBM , que triplicou o volume de insights e, desde o lançamento da plataforma, reduziu o tempo necessário para gerar insights em cerca de 40%, liberando-as para tarefas mais criativas.
"Estamos sempre melhorando, até mesmo do ponto de vista pré-luta", disse Collins. "Temos vários projetos em andamento e estamos sempre buscando inovar e melhorar a transmissão e a experiência dos fãs". O UFC Insights Engine é desenvolvido com tecnologias do watsonx Orchestrate, incluindo uma interface conversacional unificada onde pesquisadores do UFC podem fazer perguntas complexas e analisar tendências que são transformadas em insights personalizados para os fãs. A orquestração integra ferramentas avançadas, como pipelines de texto para SQL, baseadas nos principais grandes modelos de linguagem de código aberto (LLMs), incluindo o IBM® Granite e o Llama, treinados com os ricos dados históricos do UFC.
Fãs de todo o mundo que compareceram ou assistiram ao UFC 322 no Madison Square Garden tiveram o primeiro contato com a nova funcionalidade de insights. Com mais de 40 eventos ao vivo anualmente, transmitidos para mais de 950 milhões de lares, é bem provável que os fãs do UFC vejam a solução em ação muito em breve.
