Revolução da experiência dos fãs do UFC com o IBM® watsonx

Este ano, a IBM e o UFC estão expandindo a experiência de insights do UFC Insights Engine para incluir insights durante a luta. A primeira demonstração dessa nova funcionalidade ocorreu no UFC 322, no Madison Square Garden, no primeiro round, quando Shevchenko se tornou a primeira mulher na história do UFC a conseguir 60 quedas na carreira. Os espectadores puderam ver isso em primeira mão, em um recurso visual exibido à esquerda da tela, com a primeira estatística de insight da luta. Essa funcionalidade também estará presente em outros eventos de luta futuros.

"Até agora, estávamos fazendo apenas insights pré-luta, então a criação de insights ao vivo é uma grande mudança para nós", disse Jonathan Collins, Gerente Principal da IBM, Engenharia de Construção das Américas, em entrevista ao IBM Think.

O novo sistema de insights fornecerá aos fãs informações interessantes durante a transmissão, como atualizações de recordes históricos ou estatísticas importantes. Imagine que um lutador está prestes a quebrar o recorde de nocautes de todos os tempos. Usando o novo Insights Engine, a equipe de produção de estatísticas do UFC já terá alinhado os insights relevantes para se ou quando o recorde for quebrado em tempo real. Esse insight é então fornecido à equipe de conteúdo e transmissões do UFC para ser compartilhado publicamente nas transmissões.

"O UFC Insights Engine, desenvolvido com o IBM watsonx, é um pacote de IA complexo que vai fundo para descobrir novos insights em tempo real para os fãs em poucos segundos", disse Alon Cohen, vice-presidente executivo de inovação da TKO."Qualquer pessoa que utilize ferramentas de IA sabe que elas normalmente conseguem realizar análises profundas ou rápidas, mas não ambas.No entanto, ao colaborar com a IBM para obter essas novas estatísticas de luta, otimizamos o Insights Engine para alcançar ambos, um verdadeiro divisor de águas."

"Os fãs do UFC são extremamente conhecedores e apaixonados pelo esporte. Isso tem sido útil para nós, porque muitas das nossas publicações são voltadas para os fãs, e muitas delas são compartilhadas nas redes sociais", disse Anand Das, arquiteto de soluções de IA da IBM, em entrevista ao IBM Think. "Os fãs nos dizem que tipo de informação preferem, e a partir daí fazemos as alterações necessárias."