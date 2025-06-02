Essa convergência de cérebro e máquina não é apenas teórica. Na IBM Research, Dharmendra Modha e sua equipe construíram o NorthPole, um novo tipo de chip de IA projetado para inferência. Ao contrário dos chips tradicionais que sofrem com o gargalo de Von Neumann, constantemente transferindo dados entre a memória e o processador, o NorthPole integra os dois. É um reflexo digital do cérebro, onde memória e computação estão entrelaçadas.

O chip consegue isso incorporando a memória diretamente ao lado dos núcleos de computação. Construído com 22 bilhões de transistores e fabricado usando um processo de nó de 12 nanômetros, o NorthPole oferece desempenho com 25 vezes a eficiência energética das principais CPUs e GPUs em benchmarks como ResNet-50. Essa arquitetura permite não apenas eficiência de energia, mas também reduções maciças na latência e no espaço.

Os modelos construídos a partir dos dados do ZAPBench podem dizer o que vem a seguir — quais neurônios provavelmente dispararão, quando e até como esse padrão pode se espalhar pelas regiões do cérebro. Mas a questão mais profunda permanece: essas previsões significam que entendemos o sistema que as gerou? O que acontece quando você pode prever a atividade cerebral? Isso significa que você entende? Não é bem assim, de acordo com Lueckmann.

"A ZAPBench está atualmente focada em maximizar o desempenho preditivo, sem impor restrições aos tipos de modelos usados", diz Lueckmann.

Um objetivo mais ambicioso está se aproximando: passar da previsão para a explicação. Isso exige não apenas saber o que os neurônios disparam, mas por quê.

E é aqui que as coisas ficam ainda mais ambiciosas. Juntamente com os dados da atividade, os colaboradores de Lueckmann estão compilando um conjunto de dados estruturais do cérebro do mesmo peixe. Não se trata do que os neurônios estão fazendo; é sobre como eles estão conectados.

"Nossos colaboradores adquiriram um conjunto de dados estruturais de resolução de sinapse do mesmo peixe", diz ele. "Esses dados estruturais estão agora passando por processamento para reconstruir a morfologia de cada neurônio individual em seu cérebro, um esforço complementado por revisão humana em larga escala."

Isso significa um diagrama de fiação literal de um cérebro vivo. Se os modelos preditivos puderem ser enriquecidos com essa estrutura, por exemplo, usando-a como restrição ou prévia no processo de modelagem, o resultado poderá ser mais interpretável. Um mapa que não diz apenas o que vem a seguir, mas também sugere o porquê.

"Esperamos que o enriquecimento dos modelos preditivos com essas informações estruturais, por exemplo, incorporando o diagrama de fiação física como uma restrição do modelo, leve a modelos que não são apenas mais precisos, mas também mais interpretáveis", diz Lueckmann.

A interpretabilidade é importante. Se a IA consegue nos ajudar a decodificar o cérebro, não é apenas uma vitória para a neurociência. Ele pode alimentar a própria IA, oferecendo blueprints da biologia que nunca imaginamos.

"Um salto realmente significativo seria a transição da previsão para uma compreensão mecanicista genuína", diz ele. “Por enquanto, no entanto, vejo isso principalmente como um esforço para usar a IA para aprimorar a compreensão científica, em vez de um esforço para promover diretamente a própria IA.”

Ainda assim, o ciclo de feedback é possível. Novos métodos de IA podem abrir portas na neurociência. E novos insights da neurociência podem remodelar a IA.

"O melhor resultado concebível para o benchmark ZAPBench seria que ele servisse como um trampolim para a descoberta de princípios atualmente desconhecidos da função cerebral de hospedeiros", diz Lueckmann. "Se isso ocorrer, é concebível que tais insights possam informar e inspirar novos direcionamentos na IA."

O ZAPBench pode ter origem em um pequeno peixe, mas suas implicações se estendem muito além de sua escala. O conjunto de dados abre uma janela sem precedentes para a relação entre estrutura e atividade cerebral, permitindo que os pesquisadores investiguem os fundamentos da cognição e da computação de maneiras anteriormente inacessíveis.