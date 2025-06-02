O edifício principal do laboratório no HHMI Janelia ergue-se na orla arborizada do rio Potomac como uma embarcação de vidro e aço, seus ângulos agudos suavizados pelas colinas verdes ao redor e pelos espelhos d’água que o circundam. notação projetado sob medida. Lá dentro, a luz natural invade amplos espaços colaborativos; corredores curvos conectam suítes especializadas de microscopia; e grupos de pesquisadores se reúnem diante de paredes repletas de esboços em quadros brancos e varreduras cerebrais de alta resolução.
Em uma dessas suítes, localizada em Ashburn, Virgínia, uma tela brilha com a renderização volumétrica do cérebro de um peixe-zebra larval. Cada neurônio pulsa como um ponto de luz — uma galáxia em miniatura — capturado no meio de sua atividade elétrica em 3D de alta resolução. Para olhos não treinados, parece uma revoada de pirilampos dentro de uma cúpula de cristal. Mas para Jan-Matthis Lueckmann, um cientista de pesquisa do Google pesquisa, e seus colaboradores, é um mapa funcional de cognição, codificado em flashes. Era um enigma. E solucioná-lo poderia remodelar nossa compreensão tanto do cérebro quanto da inteligência artificial.
“Além de desafios como corrigir deformações elásticas dentro desse vídeo volumétrico, um obstáculo significativo era identificar de forma confiável a localização desses neurônios”, diz Lueckmann em entrevista ao IBM Think. “Para resolver isso, colaboramos de perto com uma equipe de especialistas do HHMI Janelia. Eles anotaram meticulosamente à mão aproximadamente 2.000 neurônios usando um protocolo de anotação personalizado."
À medida que os sistemas de IA se tornam mais poderosos, os pesquisadores buscam cada vez mais inspiração na biologia, especialmente o cérebro, a máquina de computação mais eficiente da evolução. O projeto ZAPBench é um dos exemplos mais ambiciosos até o momento: um conjunto de dados de um cérebro inteiro de zebrafish projetado para investigar a própria natureza da computação e previsão neural.
Mas a história não para na biologia. Na IBM Research, inspiração semelhante deu origem a chips inspirados no cérebro como o NorthPole, que desafiam arquiteturas tradicionais ao imitar a forma como os neurônios computam. À medida que esforços como o ZAPBench desvendam os princípios da função cerebral, eles podem informar a última geração de hardware de IA.
O conjunto de dados do ZAPBench, a peça central dessa história, não é uma varredura cerebral comum. É um vídeo volumétrico que captura duas horas contínuas de atividade cerebral inteira em um peixe-zebra vivo, renderizadas com detalhes extraordinários. Cada segundo contém estruturas tridimensionais que rastreiam o brilho em tempo real de cerca de 70.000 neurônios, cada um ligando momentaneamente, sinalizando uma explosão de pensamento.
Essa frase elegante mal transmite a complexidade da engenharia. O vídeo é um cenário em fluxo. Deformações elásticas, desvios microscópicos no tecido, criam distorções que distorcem os dados. Os algoritmos tropeçam. E na ausência de mapas precisos, a tarefa mais simples se torna árdua: onde exatamente está cada neurônio?
Para responder a isso, Lueckmann e sua equipe recorreram às mãos humanas. Trabalhando com um grupo especializado no Janelia, eles anotaram cerca de 2.000 neurônios manualmente. Isso envolvia não apenas marcar células, mas refinar cada marca em um processo de vaivém, uma espécie de diálogo iterativo entre cientista e máquina. "Esse processo envolveu várias rodadas de feedback e refinamento entre nossas equipes, acabando por fornecer os dados de treinamento para nosso algoritmo personalizado", diz ele.
Com essa base estabelecida, o algoritmo fez o resto: mapear os outros 70 mil. Não foi apenas força bruta. Foi a estrutura necessária para começar a construir modelos de aprendizado de máquina que poderiam prever a próxima migração do cérebro.
O peixe-zebra usado no estudo não estava simplesmente descansando em um tanque. Ele foi exposto a uma sequência de estímulos virtuais, correntes simuladas, luz oscilante e sombras em movimento, cada um projetado para imitar sinais ambientais naturais. Enquanto a atividade do músculos da cauda do peixe era registrada por meio de eletrodos, seu cérebro foi visualizado em tempo real usando um microscópio de folha de luz. Imobilizado em um gel transparente, o peixe foi modificado geneticamente para expressar indicadores de calcário, que brilham quando os neurônios disparam. Essa configuração forneceu aos pesquisadores estímulos visuais e respostas neurais em todo o cérebro dos vertebrados.
O ZAPBench inclui não apenas os dados de atividade, mas também um conectoma futuro do mesmo peixe, até o nível da sinapse. Isso permite um nível de modelagem nunca antes possível em uma espécie de Vertebrados: atividade e estrutura, lado a lado. Com essa combinação, os modelos podem começar a fazer mais do que prever; podem começar a explicar.
Dois outros esforços refletem ambições semelhantes. O programa MicroNS do Instituto Allen tem combinado imagens cerebrais estruturais e funcionais em camundongos, oferecendo mapas conectômicos densos junto com padrões de atividade neural para entender como as informações visuais são processadas. Seu conjunto de dados estimulou a pesquisa sobre as relações estrutura-função em cérebros de animais, particularmente no córtex visual.
Enquanto isso, o Observatório do Cérebro da Universidade da Califórnia, em San Diego, divulgou dados em grande escala de sondas Neuropixel registrando milhares de neurônios em camundongos comportados. Embora não seja tão abrangente em termos espaciais quanto o ZAPBench, esse esforço forneceu dados valiosos de séries temporais alinhados com o comportamento, contribuindo para o progresso na modelagem preditiva da dinâmica cortical.
A verdadeira questão que o ZAPBench levanta não é sobre os neurônios, per se. É sobre como os modelamos.
Durante décadas, a modelagem do cérebro se baseou fortemente em dados de séries temporais. Isso significa reduzir a complexa estrutura 3D do cérebro a níveis de atividade numérica ao longo do tempo. É mais simples, mais leve em recursos de computação e mais fácil de analisar.
Mas há uma compensação.
"A obtenção de dados de séries temporais exige uma etapa de segmentação que, apesar de nossos melhores esforços, inevitavelmente retém algum grau de erro nessa escala", explica Lueckmann. A segmentação, o processo de isolar e rotular neurônios, é propenso a erros por natureza. Um pequeno erro no início pode afetar todo um modelo.
Os dados volumétricos oferecem um caminho diferente. Em vez de reduzir a imagem 3D a sinais 1D, os modelos volumétricos visam prever a atividade diretamente a partir do vídeo. É de ponta a ponta. Bagunçado, mas elegante.
"Forecasting de dados volumétricos ignora diretamente a necessidade de segmentação", explica Lueckmann ao IBM Think. "Ele oferece uma abordagem mais completa, uma característica frequentemente considerada vantajosa em aplicações de aprendizado de máquina."
Nos testes, a equipe descobriu que os modelos de vídeo volumétricos superaram os modelos de séries temporais quando receberam apenas um breve contexto de atividades passadas. Por que? Eles ainda estão tentando descobrir isso. Mas uma possibilidade é o viés indutivo: os modelos de vídeo, por natureza, preservam melhor as relações espaciais entre os neurônios.
"Estamos atualmente investigando as razões subjacentes", diz Lueckmann. "Nossa hipótese atual é que os vieses indutivos inerentes aos modelos de vídeo tornam mais fácil para eles contabilizar as relações entre neurônios."
O desafio? Modelos volumétricos são computacionalmente pesados. Carregar os dados por si só é uma façanha de engenharia.
"Embora o carregamento de dados represente um desafio substancial de engenharia para nossos modelos de vídeo, isso é uma preocupação menor para os modelos de séries temporais, permitindo um resultado experimental muito mais rápido", acrescenta Lueckmann.
Na prática, os dois tipos de modelagem não estão em desacordo. Eles representam trocas em um objetivo compartilhado: entender como um cérebro pensa, prevendo o que ele fará em seguida.
Essa convergência de cérebro e máquina não é apenas teórica. Na IBM Research, Dharmendra Modha e sua equipe construíram o NorthPole, um novo tipo de chip de IA projetado para inferência. Ao contrário dos chips tradicionais que sofrem com o gargalo de Von Neumann, constantemente transferindo dados entre a memória e o processador, o NorthPole integra os dois. É um reflexo digital do cérebro, onde memória e computação estão entrelaçadas.
O chip consegue isso incorporando a memória diretamente ao lado dos núcleos de computação. Construído com 22 bilhões de transistores e fabricado usando um processo de nó de 12 nanômetros, o NorthPole oferece desempenho com 25 vezes a eficiência energética das principais CPUs e GPUs em benchmarks como ResNet-50. Essa arquitetura permite não apenas eficiência de energia, mas também reduções maciças na latência e no espaço.
Os modelos construídos a partir dos dados do ZAPBench podem dizer o que vem a seguir — quais neurônios provavelmente dispararão, quando e até como esse padrão pode se espalhar pelas regiões do cérebro. Mas a questão mais profunda permanece: essas previsões significam que entendemos o sistema que as gerou? O que acontece quando você pode prever a atividade cerebral? Isso significa que você entende? Não é bem assim, de acordo com Lueckmann.
"A ZAPBench está atualmente focada em maximizar o desempenho preditivo, sem impor restrições aos tipos de modelos usados", diz Lueckmann.
Um objetivo mais ambicioso está se aproximando: passar da previsão para a explicação. Isso exige não apenas saber o que os neurônios disparam, mas por quê.
E é aqui que as coisas ficam ainda mais ambiciosas. Juntamente com os dados da atividade, os colaboradores de Lueckmann estão compilando um conjunto de dados estruturais do cérebro do mesmo peixe. Não se trata do que os neurônios estão fazendo; é sobre como eles estão conectados.
"Nossos colaboradores adquiriram um conjunto de dados estruturais de resolução de sinapse do mesmo peixe", diz ele. "Esses dados estruturais estão agora passando por processamento para reconstruir a morfologia de cada neurônio individual em seu cérebro, um esforço complementado por revisão humana em larga escala."
Isso significa um diagrama de fiação literal de um cérebro vivo. Se os modelos preditivos puderem ser enriquecidos com essa estrutura, por exemplo, usando-a como restrição ou prévia no processo de modelagem, o resultado poderá ser mais interpretável. Um mapa que não diz apenas o que vem a seguir, mas também sugere o porquê.
"Esperamos que o enriquecimento dos modelos preditivos com essas informações estruturais, por exemplo, incorporando o diagrama de fiação física como uma restrição do modelo, leve a modelos que não são apenas mais precisos, mas também mais interpretáveis", diz Lueckmann.
A interpretabilidade é importante. Se a IA consegue nos ajudar a decodificar o cérebro, não é apenas uma vitória para a neurociência. Ele pode alimentar a própria IA, oferecendo blueprints da biologia que nunca imaginamos.
"Um salto realmente significativo seria a transição da previsão para uma compreensão mecanicista genuína", diz ele. “Por enquanto, no entanto, vejo isso principalmente como um esforço para usar a IA para aprimorar a compreensão científica, em vez de um esforço para promover diretamente a própria IA.”
Ainda assim, o ciclo de feedback é possível. Novos métodos de IA podem abrir portas na neurociência. E novos insights da neurociência podem remodelar a IA.
"O melhor resultado concebível para o benchmark ZAPBench seria que ele servisse como um trampolim para a descoberta de princípios atualmente desconhecidos da função cerebral de hospedeiros", diz Lueckmann. "Se isso ocorrer, é concebível que tais insights possam informar e inspirar novos direcionamentos na IA."
O ZAPBench pode ter origem em um pequeno peixe, mas suas implicações se estendem muito além de sua escala. O conjunto de dados abre uma janela sem precedentes para a relação entre estrutura e atividade cerebral, permitindo que os pesquisadores investiguem os fundamentos da cognição e da computação de maneiras anteriormente inacessíveis.
