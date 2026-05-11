Por que a infraestrutura é fundamental para a prontidão da IA: insights do Think 2026

Esta semana no Think 2026, os líderes de negócios exploraram uma realidade crescente: à medida que a IA migra para o núcleo da empresa, o sucesso depende da força e da flexibilidade da infraestrutura híbrida por trás dela. As conversas deixaram claro que o valor da IA é criado com a arquitetura certa.

Complexidade entre ambientes, arquiteturas fragmentadas, dívida técnica crescente e expectativas cada vez maiores de segurança, conformidade e resiliência estão entre a experimentação e resultados reais e confiáveis em escala.

Mas todos esses desafios se resumem à mesma coisa: dados.

"A IA trata de dados, e esses dados estão em toda parte; então, esses dados são essencialmente híbridos", disse Ric Lewis, Vice-presidente Sênior de Infraestrutura da IBM. “Esses dados são uma mina de ouro […] ou um aterro sanitário […] a arquitetura que você escolher pode influenciar isso”.