Por que a infraestrutura é fundamental para a prontidão da IA: insights do Think 2026

Esta semana no Think 2026, os líderes de negócios exploraram uma realidade crescente: à medida que a IA migra para o núcleo da empresa, o sucesso depende da força e da flexibilidade da infraestrutura híbrida por trás dela. As conversas deixaram claro que o valor da IA é criado com a arquitetura certa.
Complexidade entre ambientes, arquiteturas fragmentadas, dívida técnica crescente e expectativas cada vez maiores de segurança, conformidade e resiliência estão entre a experimentação e resultados reais e confiáveis em escala.
Mas todos esses desafios se resumem à mesma coisa: dados.
"A IA trata de dados, e esses dados estão em toda parte; então, esses dados são essencialmente híbridos", disse Ric Lewis, Vice-presidente Sênior de Infraestrutura da IBM. “Esses dados são uma mina de ouro […] ou um aterro sanitário […] a arquitetura que você escolher pode influenciar isso”.
A partir desse ponto de partida, Ric Lewis delineou três prioridades estratégicas para construir uma base sólida de IA: colocar a IA no centro, habilitar dados preparados para IA e estabelecer o controle preparado para IA. Juntas, essas prioridades ajudam as organizações a criar uma base flexível, resiliente e construída para escalar com o que está por vir.
A forma como as empresas gerenciam essa realidade e constroem para ela agora está moldando o desafio definidor de infraestrutura. Os líderes de infraestrutura que estão à frente são os que tratam os dados como a base da qual depende sua estratégia híbrida.
O híbrido é a realidade operacional da IA empresarial. De acordo com um estudo do IBM Institute for Business Value, 70% dos executivos relatam que uma estratégia híbrida permitiu que sua organização otimizasse custos e desempenho, mas apenas 8% afirmam que sua infraestrutura atual atende a todas as suas necessidades de IA. Essa lacuna estava no centro do Think 2026. Concentrar-se nas áreas a seguir pode ajudar a preenchê-la.
Um relatório recente da Gartner destaca o que está em jogo: espera-se que 60% das organizações abandonem seus projetos de IA em 2026 devido a questões de qualidade de dados. Os CEOs também estão preocupados — 6% afirmam que as cargas de trabalho destinadas a gerar receita para os negócios são corroboradas por dados não confiáveis.
“A IA realmente precisa de dados com valor referencial, informações baseadas em qualidade. Na verdade, ela precisa de contexto", disse Scott Baker, Vice-presidente de Marketing da IBM Storage.
Esses problemas podem parecer muito familiares. Dados espalhados por ambientes, sem contexto de negócios, e a governança tratada em uma reflexão tardia. Essa combinação é o que mantém a maioria das empresas presas em pilotos.
"Certamente, podemos aplicar uma infraestrutura adequada à finalidade e projetada para cargas de trabalho de IA", disse Baker. “Mas ainda precisamos de dados projetados para essas cargas de trabalho também, com o contexto e a qualidade para garantir que a IA funcione da maneira esperada.”
A IBM adota uma abordagem full stack para lidar com a camada de dados, a infraestrutura e a inteligência necessárias para escalar as implementações de produção. Isso significa unificar dados estruturados, não estruturados e semiestruturados em ambientes híbridos sem exigir que as organizações reformulem tudo o que têm.
"É essa base de dados que faz a diferença para uma organização, quer ela coloque sua IA em produção ou onde fique presa nesse modo interminável de pilotos de IA", disse Sam Werner, Gerente Geral da IBM Storage.
É aqui que entram o IBM Fusion e o watsonx.data, levando dados para aplicações com governança aplicada na camada de dados. O Fusion também usa cache de dados inteligente para levar os dados para onde são necessários sem comprometer o desempenho.
A aceleração por GPU também faz parte da equação. Um dos problemas mais caros que as empresas enfrentam atualmente são as GPUs ociosas, e isso se resume a ter armazenamento que possa enviar dados rápido o suficiente para mantê-las constantemente em uso.
— Sam Werner, Gerente Geral da IBM Storage
Planejamento de resiliência operacional, alta disponibilidade e recuperação de desastres não são mais notas de rodapé da infraestrutura. À medida que a IA migra para as operações, os riscos em torno da disponibilidade aumentam, e a resiliência tem que ser incorporada desde o início.
"A IA precisa estar disponível 24 horas por dia, sete dias por semana", disse Hillery Hunter, Gerente Geral da IBM Power e CTO da IBM Infrastructure, "É crítico para nossas operações".
Em um ambiente global, a residência de dados é crítica, e a lógica de soberania precisa ser incorporada diretamente à forma como os ambientes são implementados, não adicionada posteriormente. O FlashSystem estende isso ao armazenamento, fornecendo gerenciamento de todo o patrimônio de armazenamento de uma organização para manter os ambientes resilientes e em conformidade.
— Hillery Hunter, Gerente Geral da IBM Power e CTO da IBM Infrastructure
“O híbrido não é mais uma escolha”, disse Lewis. À medida que as organizações lidam com a crescente complexidade, requisitos de segurança e preocupações com a soberania, o híbrido está se tornando uma exigência, não uma opção. Construir a arquitetura híbrida certa permite maior intencionalidade, consistência e resiliência, criando as condições para o sucesso da IA no núcleo.
No Think 2026, essa mensagem foi transmitida com clareza. Para empresas que executam a IA em dados reais, as decisões de arquitetura tomadas agora moldarão o que será possível a seguir. As empresas que chegarem lá primeiro serão as que constroem para controle, flexibilidade e longo prazo.
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