O que significa identidade na era da IA agêntica: insights do Think 2026

Shenoy, então, ofereceu uma perspectiva baseada na implementação no mundo real. Ele descreveu sua instituição (uma escola de medicina de pesquisa no Bronx com mais de US$ 250 milhões em financiamento de pesquisa) como “à beira do perigo”.

A identidade humana é bem gerenciada. A NHI é a nova fronteira, e os riscos são altos. Um agente de IA que não é verificado em um laboratório de pesquisa pode silenciosamente se tornar um agente de IA que toma decisões sobre dados de pacientes, sem que ninguém consiga rastrear como ele chegou lá.

“Os agentes de IA são como funcionários, como assistentes de pesquisa”, disse ele. "Deve haver uma responsabilidade que chegue ao chefe do laboratório, ao chefe do negócio. Não temos isso hoje".

Foi por isso que ele começou a trabalhar com a IBM. Atualmente, O Albert Einstein usa o IBM Verify e o HashiCorp Vault juntos (Verify para o lado humano, Vault para o lado das aplicações) para colocar as NHIs sob controle coordenado antes que a IA agêntica se expanda ainda mais em toda a instituição.

Seu conselho a outros líderes foi direto: "Isso é algo com o qual temos que lidar, sem enfiar a cabeça na areia. Não vou esperar que alguém me pergunte. Não vou esperar por um regulador. Essa é a higiene adequada e é o que precisamos fazer."

Para conhecer a fundo, assista ao webinar sob demanda de Bob Kalka e Tyler Lynch: “Agentic IAM in Practice: Enforcing Least Privilege and Auditability for AI Agents”.