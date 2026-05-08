A inteligência para a IA está evoluindo.
Onde antes havia uma ênfase simples no acesso a dados, os padrões para dados preparados para IA hoje são mais elevados. As empresas que estão avançando além da experimentação em direção à transformação da IA estão transmitindo dados em tempo real, enriquecendo-os com contexto e garantindo que sejam confiáveis.
"A inteligência deve evoluir de apenas estar disponível para ser algo praticável", explicou Rob Thomas, Vice-presidente Sênior de Software e Diretor Comercial da IBM, durante sua palestra no Think 2026. “Sem isso, sua IA apenas ampliará a fragmentação que existe em muitas organizações.”
Durante a conferência, Thomas, outros líderes da IBM e parceiros da IBM explicaram como o watsonx.data da IBM e a Confluent, a principal plataforma de streaming de dados recentemente adquirida pela IBM, estão ajudando empresas a superar fragmentação e outros desafios de dados — impulsionando o desempenho da IA em escala.
"A Confluent está fornecendo a espinha dorsal do evento em tempo real, capturando e distribuindo dados à medida que acontecem", disse Scott Brokaw, Vice-presidente de Produto da IBM, watsonx.data integration, durante uma sessão do Think sobre a criação de uma arquitetura mais inteligente para a IA. “A IBM está reunindo esses dados, governando-os, enriquecendo-os e preparando-os para a ação da IA.”
Jay Kreps, Cofundador e CEO da Confluent, participou da palestra de Thomas para explicar como as empresas estão derrubando silos de dados e extraindo valor dos dados corporativos.
Os dados "passaram de algo que está bloqueado em sistemas individuais para algo que está realmente fluindo entre organizações e impulsionando muitos dos atores", disse Kreps.
Ele apontou histórias de sucesso como a Marriott, que utilizou a tecnologia da Confluent para unir fontes de dados díspares para elevar a experiência do cliente.
A cadeia de hotéis reuniu "todos os dados que tinha sobre os clientes (toda a personalização, programas de fidelidade, marketing) para realmente unir tudo o que sabia sobre as pessoas que estavam hospedadas com ela e tentar otimizar essa experiência", disse Kreps. A poderosa iniciativa, disse ele, gerou mais de US$ 250 milhões em receita.
Para Suresh Visvanathan, Diretor de Operações do Grupo da Nationwide Building Society, sediada no Reino Unido, uma provedora de serviços financeiros de varejo, aproveitar dados oportunos em toda a empresa significa "jogar no ataque e na defesa".
O ataque envolvia oferecer personalização aos clientes, e fazer isso rapidamente. "Se você não pode fazer isso por um cliente quando ele precisa, é um pouco tarde demais", disse Visvanathan, um convidado na sessão de Thomas.
No lado da defesa, dados em tempo real ajudaram a empresa a lidar com questões menores antes que se tornem grandes problemas. "A observabilidade é uma coisa importante em nosso setor, como em muitos outros", disse ele. “Assim, sua capacidade de descobrir se um caixa eletrônico deixa de funcionar, se o aplicativo móvel não está funcionando, em que ponto da cadeia alimentar ele está quebrando e como você reage a isso se torna de missão crítica”.
Não são apenas grandes empresas como a Marriott e a Nationwide Building Society que estão indo além da experimentação da IA para ver resultados transformadores. Empresas de qualquer tamanho orientadas por IA, independentemente de onde estejam em suas jornadas da IA, podem adotar medidas para aproveitar o valor de seus dados corporativos por meio de contexto em tempo real e governança.
As empresas podem começar aos poucos: identificando um caso de uso com potencial para causar um grande impacto. Elas podem construir uma base para a preparação para a IA, uma que poderá ser escalada por domínio mais adiante, por meio do que Sean Falconer, Chefe de IA de Produtos da Confluent, chama de "abordagem fundamentalmente diferente para os dados".
Falconer, que participou da sessão de Brokaw, disse que, em vez de processar e controlar os dados posteriormente, as empresas bem-sucedidas “fizeram o 'shift-left' desse problema, para mais perto da fonte dos dados, onde eles são criados e onde já estão sendo transmitidos”.
"O resultado é que elas são capazes de criar produtos de dados em tempo real, reutilizáveis e universais", disse Falconer. “Esses ativos de dados governados ficam instantaneamente acessíveis no momento em que são necessários.”
A abordagem correta aos dados pode impulsionar uma das tecnologias de IA mais poderosas atualmente: os agentes de IA. Por exemplo, Jay Kreps, da Confluent, explicou que os agentes podem ser projetados para lidar com reclamações dos clientes sobre entrega de comida.
"Você pode realmente se conectar aos sistemas de origem para ter essas informações, as aplicação e o banco de dados, capturar essas alterações em tempo real, ser capaz de pegar o fluxo de reclamações que chegam", disse ele, "e combiná-lo em tempo real com todo o contexto sobre a entrega", incluindo detalhes sobre o cliente e o motorista.
O resultado? Um agente tem as informações necessárias para determinar as próximas etapas importantes, como emitir reembolsos ou enviar um alerta de fraude.
"No final, esse agente tem o contexto completo do que está acontecendo em toda a empresa — exatamente as coisas que queremos, não as coisas que não queremos", disse Kreps. “[São] dados bem governados e bem estruturados para agir.”
Além disso, os mesmos dados que alimentam as decisões em tempo real do agente também podem ser explorados para outros insights que podem agregar valor adicional por meio do watsonx.data.
“Posso pegar os dados que estão fluindo em tempo real (sobre os quais estou agindo) e posso expô-los a todos os recursos de inteligência e os tipos de perguntas que vão surgir naturalmente”, disse Kreps. “Posso analisar isso e tentar descobrir o que está realmente acontecendo em produção, o que nosso agente está fazendo? Quais são os tipos de clientes que estão chegando? ...Qual é a tendência geral?"
"Fizemos uma ótima integração com o watsonx.data, e isso é incrivelmente poderoso", disse Kreps.
O exemplo da entrega de comida mostra o que acontece com a abordagem correta ao gerenciamento de dados. Mas o que acontece quando essa abordagem não ocorre?
Durante sua sessão, Brokaw demonstrou como dados confiáveis, oportunos e contextualizados podem significar a diferença entre negócios normais e interrupções severas em um ambiente agêntico. Ele apresentou um cenário típico no comércio eletrônico: processar pedidos de clientes atrasados.
Tradicionalmente, quando um item está fora de estoque após ter sido encomendado, um planejador de atendimento de pedidos humano pode perceber o problema, ligar para o cliente e emitir um reembolso. A situação não é ideal, mas pelo menos está contida, disse Brokaw.
No entanto, as circunstâncias podem mudar drasticamente quando um agente de IA está no comando. Os agentes de IA precisam ter acesso aos dados certos, dados em tempo real para a tomada de decisão oportuna e dados históricos para informar a compreensão sobre tendências e anomalias. Sem essa inteligência, a plataforma da empresa pode continuar aceitando pedidos.
“Quando alguém percebe, não é um pedido [não atendido], mas na verdade centenas ou até milhares, e o agente não conteve o problema. Na verdade, isso amplificou o problema”, disse Brokaw. “O erro do agente exige uma nova abordagem para o gerenciamento de dados, uma que seja criada para seres humanos e agentes.”
O watsonx.data e a Confluent viabilizam essa nova abordagem. No novo stack de dados da IBM, a Confluent, com recursos de fluxo de dados em tempo real baseados nas tecnologias Kafka e Flink, pode garantir que um agente esteja operando com dados novos em vez de informações desatualizadas. Então, na camada de contexto da stack de dados, "os dados se tornam inteligentes", disse Brokaw.
A nova função Context do watsonx.data permite que os sistemas de IA acessem informações (quer sejam estruturadas ou não estruturadas) em ambientes distribuídos. O OpenRAG no watsonx.data ajuda a transformar documentos corporativos em conhecimento preparado para IA para fluxos de trabalho de recuperação e raciocínio, melhorando a forma como os agentes descobrem e usam o contexto de negócios relevante. E o Real-Time Context Engine da Confluent entrega dados empresariais enriquecidos para sistemas de IA por meio do Model Context Protocol.
Enquanto os dados estão sendo selecionados e servidos, eles também estão sendo governados, com o watsonx.data aplicando definições compartilhadas, monitorando sinais de qualidade de dados e linhagem e impondo políticas de governança. “As decisões que os agentes tomam são decisões nas quais você precisa ser capaz de confiar quando os agentes agem de forma autônoma na velocidade de uma máquina”, disse Brokaw. “A governança não pode vir depois do fato.”
Com os avanços na entrega de dados oportunos, contextuais e confiáveis para a IA, o mundo corporativo está tendo uma experiência na mudança no "centro de gravidade dos dados", disse Brokaw. "Construímos a base: entrada de sinal em tempo real, saída de contexto confiável."
A plataforma em tempo real para transmitir, conectar, processar e governar seus dados, projetada pelos cocriadores originais do Apache Kafka, que agora faz parte da IBM.
O IBM watsonx.data torna os dados utilizáveis e confiáveis para IA desde o primeiro dia, sendo compatível com todas as suas cargas de trabalho de IA e BI sem precisar trocar de plataforma.
Utilizar o OpenRAG no IBM watsonx.data traz a recuperação impulsionada por IA para a pesquisa corporativa, conectando dados e fornecendo o contexto certo para insights rápidos e confiáveis.
O software de integração IBM watsonx.data usa agentes de IA para ajudar as equipes a projetar, otimizar e executar fluxos de trabalho em ambientes híbridos, sem mais espera.