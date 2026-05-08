Não são apenas grandes empresas como a Marriott e a Nationwide Building Society que estão indo além da experimentação da IA para ver resultados transformadores. Empresas de qualquer tamanho orientadas por IA, independentemente de onde estejam em suas jornadas da IA, podem adotar medidas para aproveitar o valor de seus dados corporativos por meio de contexto em tempo real e governança.

As empresas podem começar aos poucos: identificando um caso de uso com potencial para causar um grande impacto. Elas podem construir uma base para a preparação para a IA, uma que poderá ser escalada por domínio mais adiante, por meio do que Sean Falconer, Chefe de IA de Produtos da Confluent, chama de "abordagem fundamentalmente diferente para os dados".

Falconer, que participou da sessão de Brokaw, disse que, em vez de processar e controlar os dados posteriormente, as empresas bem-sucedidas “fizeram o 'shift-left' desse problema, para mais perto da fonte dos dados, onde eles são criados e onde já estão sendo transmitidos”.

"O resultado é que elas são capazes de criar produtos de dados em tempo real, reutilizáveis e universais", disse Falconer. “Esses ativos de dados governados ficam instantaneamente acessíveis no momento em que são necessários.”

A abordagem correta aos dados pode impulsionar uma das tecnologias de IA mais poderosas atualmente: os agentes de IA. Por exemplo, Jay Kreps, da Confluent, explicou que os agentes podem ser projetados para lidar com reclamações dos clientes sobre entrega de comida.

"Você pode realmente se conectar aos sistemas de origem para ter essas informações, as aplicação e o banco de dados, capturar essas alterações em tempo real, ser capaz de pegar o fluxo de reclamações que chegam", disse ele, "e combiná-lo em tempo real com todo o contexto sobre a entrega", incluindo detalhes sobre o cliente e o motorista.

O resultado? Um agente tem as informações necessárias para determinar as próximas etapas importantes, como emitir reembolsos ou enviar um alerta de fraude.

"No final, esse agente tem o contexto completo do que está acontecendo em toda a empresa — exatamente as coisas que queremos, não as coisas que não queremos", disse Kreps. “[São] dados bem governados e bem estruturados para agir.”

Além disso, os mesmos dados que alimentam as decisões em tempo real do agente também podem ser explorados para outros insights que podem agregar valor adicional por meio do watsonx.data.

“Posso pegar os dados que estão fluindo em tempo real (sobre os quais estou agindo) e posso expô-los a todos os recursos de inteligência e os tipos de perguntas que vão surgir naturalmente”, disse Kreps. “Posso analisar isso e tentar descobrir o que está realmente acontecendo em produção, o que nosso agente está fazendo? Quais são os tipos de clientes que estão chegando? ...Qual é a tendência geral?"

"Fizemos uma ótima integração com o watsonx.data, e isso é incrivelmente poderoso", disse Kreps.