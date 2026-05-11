Gerenciamento da velocidade, da escala e da expansão da IA agêntica: insights do Think 2026 

No último ano, os avanços na IA agêntica produziram aumentos incríveis na velocidade e na sofisticação. Para as empresas que buscam a transformação agêntica, o desafio não é mais chegar aos resultados do mundo real, é controlar o que acontece a seguir.
A adoção da IA agêntica está explodindo. Os dados da pesquisa da IBM mostram que, até o final deste ano, a maioria das grandes empresas terá implementado uma força de trabalho digital de mais de 1.600 agentes de IA. Com essa escala, vêm as tensões estruturais: sete em cada dez executivos entrevistados afirmam que a incapacidade de sua governança de IA existente está desacelerando sua transformação em IA.
Quanto mais rápido os novos serviços e funcionalidades passarem da idealização para a implementação no mundo real, mais difícil será manter a supervisão e o alinhamento organizacional. A programação agêntica é uma ferramenta poderosa, mas ferramentas não são sistemas — e são os sistemas que impulsionam a evolução empresarial. Uma ferramenta fornece velocidade e impulso; um sistema garante que as ferramentas e as equipes se movam juntas na direção correta e permaneçam no curso.
No Think 2026, líderes de TI e negócios da Disney, BNP Paribas, New York Life, Warby Parker, EY e muitos outros se juntaram a líderes da IBM para explorar maneiras de construir uma empresa agêntica em velocidade e escala sem sacrificar o controle ou a coesão. "A questão se resume a: o quão profundamente a IA está integrada em seus processos de negócios?" disse Arvind Krishna, Presidente e CEO da IBM, em sua palestra de abertura. “Faz parte da empresa? Ou é algo à parte?"
Em 28 de abril,anunciamos a disponibilidade global do IBM Bob, um parceiro de desenvolvimento que prioriza a IA para todo o ciclo de vida de desenvolvimento de software (SDLC). Durante toda a semana, no Think 2026, parceiros empresariais de diversos setores (alguns dos quais trabalham com o Bob desde o ano passado) falaram sobre como usaram o Bob para criar sistemas adaptados às suas necessidades específicas.
A IBM criou o Bob em resposta ao que as equipes empresariais sempre nos pediram: um sistema que transcende trechos de código isolados e pode coordenar custos, alterações de código e entrega em toda a organização sem perder a velocidade que torna a IA agêntica tão valiosa. "O Bob não é apenas um assistente de programação", disse Krishna. “Quando falamos em desenvolvimento de software, nos referimos a arquitetura, planejamento, geração de código, testes e segurança”.
Zachary Greenberg, CEO da Nexar
O Bob é independente de modelo e foi projetado para trabalhar com os ambientes de implementação e a stack de tecnologia em que você já opera. Pesquisa do IBM Institute of Business Value (IBV) descobriu que 82% dos executivos esperam que seus recursos de IA dependam de uma abordagem multimodelo em 2030. "Acreditamos que a melhor estratégia é misturar e ter certeza de que, em algum momento, você não fica preso a um fornecedor, com um canal", disse Jean-Michel Garcia, CTO do BNP Paribas, em uma conversa sobre IA agêntica orquestração e governança com Andy Baldwin, Vice-presidente Sênior de Ofertas de Consultoria e Crescimento da IBM, na terça-feira. “É por isso que estamos experimentando o Bob”.
Durante a palestra IBM Partner Plus da conferência na segunda-feira, Zachary Greenberg, CEO da Nexar, explicou como essa abertura está ajudando sua empresa a inovar. O IBM Bob ajudou a Nexar a "pegar esse pipeline de dados incrivelmente [valioso] que temos e realmente criar agentes em torno dele que podemos entregar diretamente aos clientes".
Aqui na IBM, mais de 80 mil funcionários (mais de um quarto de toda a nossa força de trabalho no mundo) já estão usando o Bob, com um ganho médio de 45% na produtividade. É robusto o suficiente para engenheiros de software e intuitivo o suficiente para líderes empresariais, o que possibilita que organizações como a Nexar (e a IBM) façam todos operarem no mesmo sistema. "Todos, desde engenheiros até gerentes de produtos e até a equipe financeira, estão aproveitando [o Bob] para ajudar a acelerar nossos negócios de forma significativa", disse Greenberg.
A IA pode simplificar o desenvolvimento de software, mas a complexidade empresarial não vai desaparecer. As empresas ainda lidam com sistemas legados que não podem ser substituídos, custos que não podem ser ignorados e uma governança que não pode ser deixada de lado. “Se você observar os sistemas de software, cerca de 60% do trabalho é migração, modernização e manutenção”, disse Sunderasan em uma sessão de destaque sobre a modernização do SDLC com a IA agêntica. “O desenvolvimento de novo código representa apenas cerca de 15%.”
O desenvolvimento de software tradicional e, portanto, o SDLC tradicional, é inerentemente determinístico. O código fornece instruções explícitas, e a mesma entrada sempre produzirá a mesma saída. Mas os agentes de IA, assim como os grandes modelos de linguagem (LLMs) que os impulsionam, são inerentemente probabilísticos. “Você precisa de uma camada entre a IA e sua aplicação que diga como pegar a probabilística e torná-la confiável”, explicou Sunderesan.
O IBM Bob foi criado para lidar com essa realidade. De acordo com os princípios do DevSecOps, ele aplica o "shift left" na segurança e implementa a avaliação humana em cada etapa crítica: a governança e a segurança são integradas em todas as etapas, em vez de aplicadas no final, o que a audiência testemunha em primeira mão em uma demonstração em vídeo do IBM Bob modernizando uma base de código legado.
Após a demonstração, Michael Kwok, VP do IBM Bob, e o Diretor do Canada Lab, da IBM, convocou um painel de executivos cujas organizações foram as primeiras a testar e adotar o IBM Bob.
Chris Aiken, Diretor de Produtos da EY, apreciou a poderosa adaptabilidade de Bob em um ambiente altamente regulamentado. "A capacidade de personalizar o comportamento do Bob por meio do uso de modos foi realmente crítica para nós", explicou ele. Masanori Unno, Vice-presidente da NIC Partners, descreveu a função do Bob em ajudar seus clientes, frequentemente avessos a mudanças, a modernizar e acelerar a integração. Christophe Boulange, Diretor de Nuvem do BNP Paribas, observou que o Bob ajuda o venerado banco a acompanhar o ritmo da inovação que está vendo dos concorrentes emergentes no espaço fintech e neobancário.
Neel Sundaresan, Gerente Geral de Automação e IA da IBM
O CEO da Blue Pearl, Saireshan Govender, começou a testar a versão beta do Bob após o IBM TechXchange, em outubro. Sua base de código Java legada tinha cerca de 127 APIs obsoletas. "O plano inicial do projeto era de cerca de nove meses, com 14 desenvolvedores Java, para modernizar essa base de código", lembrou ele. “O Bob conseguiu modernizar essa base de código em três dias”. A resposta foi tão rápida que os desenvolvedores técnicos da Blue Pearl não tinham certeza se podiam confiar nos resultados. Mas, após alguns dias de avaliações, estavam convencidos. "O retorno sobre o investimento está falando por si mesmo no momento", disse Govender.
“Eu vivi um esporte que era muito individual”, disse Andre Agassi, a lenda do tênis (e cofundador da Agassi Sports Entertainment) a Andy Baldwin, durante a palestra de terça-feira sobre orquestração e governança de IA agêntica. "Era um esporte que não tinha dinastias para ajudar a transmitir as melhores práticas e tornar seu crescimento exponencial." Os tenistas podem fazer isso por conta própria, mas as iniciativas de IA agêntica de uma empresa precisam de conhecimento institucional e coordenação para ter sucesso a longo prazo.
A verdadeira transformação é um esporte de equipe: uma variedade de projetos de IA isolados movendo-se em suas próprias direções pode alcançar algum sucesso individual, mas não moverão sua empresa. À medida que a IA se torna mais autônoma, e a criação de agentes de IA poderosos se torna mais rápida e fácil, rastrear a expansão da IA em sua organização fica mais difícil: pesquisas do IBV mostram que apenas 18% das organizações mantêm um inventário de IA atualizado e completo, e 68% dos executivos temem que suas iniciativas de IA fracassem devido à falta de integração profunda.
Portanto, o IBM Bob foi projetado para se integrar sem dificuldades ao watsonx Orchestrate (e vice-versa), o que fornece um painel de controle centralizado para agentes criados no Bob (ou em outro lugar). Em equipe, eles geram velocidade e escala sem expansão. Após a conversa de Baldwin com Agassi, Neel Sunderesan da IBM e Sanah Pallithotungal demonstraram exatamente como o Bob e o Orchestrate funcionam juntos: o Orchestrate relata um problema em tempo real, sugere uma correção e fornece ao Bob o contexto necessário para criar imediatamente novos agentes que lidam com o problema.
Para saber mais sobre orquestração, aceleração e governança de seus sistemas agênticos, assista à palestra completa.
No segundo dia do Think 2026, a IBM anunciou seis melhorias principais no watsonx Orchestrate. Coletivamente, esses recursos fornecem uma única camada operacional para centralizar, gerenciar, monitorar e governar todos os seus agentes de IA entre frameworks e ambientes.
A criação de agentes de IA representa apenas cerca de 20% do ciclo de vida de desenvolvimento de agentes (ADLC): a maior parte do ADLC compreende testes, implementação, operação e monitoramento de sistemas agênticos em produção. Quer você esteja criando agentes personalizados de terceiros, criando agentes no Orchestrate ou usando opções criadas previamente do catálogo de agentes do Orchestrate, o painel de controle do Orchestrate fornece insights e alertas em tempo real em todo o seu ecossistema de agentes, centraliza a imposição de medidas de segurança, o gerenciamento de identidades/credenciais e o registro de auditoria, e facilita a ação instantânea quando necessário.
Os agentes de IA podem se mover mais rápido do que os ciclos de revisão manual convencionais. Portanto, então as empresas precisam de uma supervisão que possa acompanhar. Uma pesquisa do IBV de abril de 2026 descobriu que, em média, as organizações comprometidas com a governança liderada pela orquestração:
Tiveram 13 vezes mais chances de escalar sua prática de IA
Experimentaram 30% menos irregularidades (que custam a uma empresa de US$ 20 bilhões cerca de US$ 140 milhões por ano)
Obtiveram um ROI 20% maior
Encontraram uma transparência 169% maior
Beneficiaram-se de uma proteção de privacidade de dados 132% mais forte
Em uma empresa, não se vence criando o maior número de agentes, nem se vence dentro de um silo. A vitória vem quando ela os executa de forma segura, confiável e mensurável — em escala e em todos os sistemas.
Leia o relatório da Gartner para descobrir insights praticáveis que ajudarão você a transformar a produtividade dos desenvolvedores em um catalisador para o crescimento empresarial.
Apoie seu próximo projeto com alguns de nossos recursos mais usados. Comece e saiba mais sobre os modelos compatíveis que a IBM fornece.
Participe da comunidade para arquitetos e desenvolvedores de IA para aprender, compartilhar ideias e se conectar com outras pessoas.
Acelere a entrega de software com o Bob, seu parceiro de IA para desenvolvimento seguro e com reconhecimento de intenção.
Otimize os esforços de desenvolvimento de software com ferramentas confiáveis orientadas por IA que minimizem o tempo investido em programação, depuração, refatoração ou conclusão de código e abra mais espaço para a inovação.
Reinvente os fluxos de trabalho e operações críticos adicionando IA para maximizar experiências, tomadas de decisão em tempo real e valor de negócios.