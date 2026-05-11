Gerenciamento da velocidade, da escala e da expansão da IA agêntica: insights do Think 2026 

O Bob é independente de modelo e foi projetado para trabalhar com os ambientes de implementação e a stack de tecnologia em que você já opera. Pesquisa do IBM Institute of Business Value (IBV) descobriu que 82% dos executivos esperam que seus recursos de IA dependam de uma abordagem multimodelo em 2030. "Acreditamos que a melhor estratégia é misturar e ter certeza de que, em algum momento, você não fica preso a um fornecedor, com um canal", disse Jean-Michel Garcia, CTO do BNP Paribas, em uma conversa sobre IA agêntica orquestração e governança com Andy Baldwin, Vice-presidente Sênior de Ofertas de Consultoria e Crescimento da IBM, na terça-feira. “É por isso que estamos experimentando o Bob”.

Durante a palestra IBM Partner Plus da conferência na segunda-feira, Zachary Greenberg, CEO da Nexar, explicou como essa abertura está ajudando sua empresa a inovar. O IBM Bob ajudou a Nexar a "pegar esse pipeline de dados incrivelmente [valioso] que temos e realmente criar agentes em torno dele que podemos entregar diretamente aos clientes".

Aqui na IBM, mais de 80 mil funcionários (mais de um quarto de toda a nossa força de trabalho no mundo) já estão usando o Bob, com um ganho médio de 45% na produtividade. É robusto o suficiente para engenheiros de software e intuitivo o suficiente para líderes empresariais, o que possibilita que organizações como a Nexar (e a IBM) façam todos operarem no mesmo sistema. "Todos, desde engenheiros até gerentes de produtos e até a equipe financeira, estão aproveitando [o Bob] para ajudar a acelerar nossos negócios de forma significativa", disse Greenberg.