A crise oculta dos e-mails que custa bilhões às empresas
O e-mail deles foi parar na pasta de spam dos clientes. Voltar à caixa de entrada levou meses.
O e-mail deles foi parar na pasta de spam dos clientes. Voltar à caixa de entrada levou meses.
Este artigo foi publicado no boletim informativo Think. Receba em sua caixa de entrada.
Radek Kaczyński estava esperando por um e-mail. Já deveria ter chegado; ele mesmo enviou há alguns minutos. Mas ainda não havia chegado à sua caixa de entrada.
Kaczyński é especialista em garantir que e-mails cheguem às caixas de entrada. Ele é o CEO da Bouncer, uma startup que gerencia listas de e-mails para milhares de clientes corporativos. Assim como seus clientes, a Bouncer depende de campanhas de e-mail para grande parte de suas vendas. Mas a empresa estava passando por uma fase difícil inesperada. Durante a preparação para a Cyber Week, a época mais movimentada do ano, a Bouncer realizou sua maior campanha de vendas por e-mail de todos os tempos. Mas a receita caiu misteriosamente.
Isso colocou muita pressão na campanha seguinte da Bouncer. Por isso, Kaczyński não ficou nada animado quando finalmente encontrou seu e-mail de teste no pior lugar que se possa imaginar: sua pasta de spam.
Ao analisar os dados, Kaczyński descobriu por que a última campanha havia falhado e confirmou as suspeitas de sua equipe de marketing: durante meses, milhares de e-mails de marketing da Bouncer, a espinha dorsal de sua estratégia de comunicação, haviam parado nas pastas de spam dos clientes.
"Temos um ditado polonês que diz que o sapateiro anda com sapatos furados", disse Kaczyński ao IBM Think em uma entrevista. Se isso aconteceu com a Bouncer, uma empresa que ajuda os clientes a evitar pastas de spam, pode acontecer com qualquer um. E de fato, isso acontece: somente nos EUA, e-mails não entregues podem representar perdas potenciais de US$ 60 bilhões por ano, enquanto um em cada seis e-mails de marketing legítimos nunca chega à caixa de entrada do destinatário. Mesmo quando os remetentes seguem todas as regras, suas mensagens podem acabar na pasta de spam. E uma vez lá dentro, sair pode ser um pesadelo.
Isso porque manter uma alta taxa de entrega, dominar os algoritmos opacos, filtros e padrões técnicos que determinam quais e-mails chegam às nossas caixas de entrada, é mais uma arte do que uma ciência. O Google tem regras diferentes do Yahoo ou da Microsoft, e as políticas de cada provedor podem mudar com pouco aviso prévio. As listas de bloqueio de domínios hospedadas por ativistas independentes podem prejudicar drasticamente a capacidade de entrega de um remetente da noite para o dia. E quando empresas desesperadas buscam soluções, listas de endereços do mercado cinza, esquemas de pagamento por acesso privilegiado e outras estratégias enganosas podem ofuscar conselhos legítimos.
O problema já é suficientemente complexo para empresas como a Bouncer resolverem; é muito mais difícil para as organizações de fora do setor de e-mail, que raramente têm os recursos para responder. Para Issa Diao, cofundador da plataforma de pagamentos para freelancers OutVoice, foi uma experiência kafkiana. No ano passado, a OutVoice adquiriu o Study Hall, um boletim informativo que compartilha oportunidades de jornalismo com cerca de 50.000 assinantes (entre eles, este repórter). Poucos meses após a compra, Diao assistiu horrorizado à queda na taxa de abertura do boletim informativo, de cerca de 80% para 10%. Não só seus e-mails estavam sendo direcionados para a pasta de spam; alguns vinham acompanhados de alertas de phishing. Os quatro funcionários da OutVoice não faziam ideia de onde buscar ajuda. "Todos me perguntavam: 'O que podemos fazer?'", disse Diao. "E eu dizia: 'Não sei'". Até onde ele sabia, sua única opção era "preencher um formulário do Google e literalmente gritar para o vazio".
O problema da OutVoice está se tornando cada vez mais comum. O número de e-mails sinalizados como spam quase dobrou entre o primeiro e o quarto trimestre de 2024, de acordo com um relatório da plataforma de integridade de dados Validity. E em uma pesquisa realizada pela Mailgun em 2024, 48% dos remetentes disseram ter dificuldades para não acabar no spam. Entretanto, os provedores de e-mail continuam aumentando a pressão: em abril deste ano, o Microsoft Outlook emitiu novos requisitos para que grandes remetentes evitem a pasta "Lixo eletrônico". E, no mês passado, o Gmail, que atende três quartos dos usuários de e-mail americanos, anunciou que estava "intensificando a aplicação de políticas contra tráfego não conforme", o que pode relegar uma nova onda de solicitações de organizações bem-intencionadas às pastas de spam dos destinatários.
Todo mundo quer menos spam. No entanto, os líderes de TI, os profissionais de marketing e os proprietários de pequenas empresas dizem que estão sendo pegos de surpresa. À medida que os e-mails de uma empresa caem na pasta de spam, as equipes de vendas perdem leads, os profissionais de marketing não atingem as metas de ROI e os boletins informativos veem seu engajamento evaporar. Os funcionários podem até ter dificuldades para que seus e-mails pessoais cheguem às caixas de entrada dos colegas.
Diante desse cenário, Kaczyński sabia que a Bouncer precisava migrar rapidamente, ou correria o risco de sofrer outra temporada de festas dolorosa. Com a reputação de sua empresa em jogo e a Black Friday de 2025 já se aproximando, Kaczyński e sua equipe começaram a buscar respostas. Antes de poderem corrigir seus problemas de entrega, precisavam identificar a causa.
Boletim informativo do setor
Mantenha-se atualizado sobre as tendências mais importantes (e intrigantes) do setor em IA, automação, dados e muito mais com o boletim informativo Think. Consulte a Declaração de privacidade da IBM.
Sua assinatura será entregue em inglês. Você pode encontrar um link para cancelar a assinatura em todos os boletins informativos. Você pode gerenciar suas inscrições ou cancelar a inscrição aqui. Consulte nossa Declaração de privacidade da IBM para obter mais informações.
Desde os tempos da conexão discada até a era da IA, um canto da internet permaneceu extremamente confiável: a humilde caixa de entrada. Estima-se que 376 bilhões de e-mails sejam enviados para cerca de 4,6 bilhões de pessoas todos os dias. Os supostos concorrentes do e-mail, incluindo aplicativos de mensagens instantâneas, plataformas de gerenciamento de projetos e chatbots, mal conseguiram abalar o domínio da tecnologia, mesmo entre os líderes de TI mais experientes: quase metade afirma que ainda depende mais do e-mail do que de qualquer outro canal para comunicação interna e externa.
Mas essa confiabilidade foi conquistada com muito esforço. Uma guerra contra os spammers vem sendo travada há décadas.
No início dos anos 2000, uma caixa de entrada de e-mail era um lugar perigoso. Em uma pesquisa da Pew de 2003, os entrevistados descreveram uma enxurrada de links e imagens repugnantes. "Era uma cacofonia de imagens terrivelmente chocantes", disse Al Iverson, editor do influente blog Spam Resource desde 2001, em entrevista ao IBM Think.
Iverson e seus colegas da época reagiram criando alguns dos primeiros repositórios anti-spam (listas de servidores comprometidos e seus respectivos endereços IP), que usaram para lidar com os spammers mais graves. Essas listas informais, atualizadas por voluntários, evoluíram gradualmente para organizações estabelecidas, principalmente a Spamhaus, que hoje afirma proteger cerca de 4,5 bilhões de caixas de entrada. Mas, à medida que os algoritmos anti-spam se tornaram mais sofisticados, as linhas que separam os remetentes bem-intencionados dos spammers maliciosos começaram a desaparecer.
Fundada em 1998, a Spamhaus utiliza dados em tempo real e uma rede global de voluntários para identificar agentes maliciosos, usando técnicas como armadilhas de spam, endereços de e-mail que, se adicionados à lista de assinantes de um remetente, sugerem que ele os comprou ou os obteve sem permissão. Nos últimos anos, a organização ajudou tanto o FBI quanto a Europol a responder a ameaças cibernéticas, consolidando ainda mais sua reputação. Segundo Iverson, as listas de bloqueio da Spamhaus são tão abrangentes que a Apple, a Microsoft e o Yahoo (que, juntamente com o Gmail, dominam o mercado americano) supostamente as incorporam em seus próprios filtros anti-spam. Isso significa que a inclusão em uma das listas da Spamhaus pode ser fatal para os remetentes, tornando a entrega na caixa de entrada praticamente impossível.
Os cibercriminosos, como era de se esperar, querem o fim da Spamhaus. Mas até mesmo críticos legítimos, como os pesquisadores por trás de uma análise de 2021, argumentaram que as listas de bloqueio de código aberto, incluindo a Spamhaus, podem funcionar como ferramentas pouco precisas, punindo remetentes bem-intencionados juntamente com os maliciosos. Dezenas de avaliações no Trustpilot comprovam isso, com um usuário afirmando em julho que a Spamhaus sozinha "destruiu o trabalho que realizei nos últimos oito anos e desacreditou 30 dos meus domínios". Enquanto isso, em um artigo de 2025, pesquisadores conseguiram enganar a Spamhaus para que ele listasse um servidor de e-mail legítimo, enviando apenas três e-mails para as armadilhas de spam que ela monitora.
Por sua vez, a Spamhaus dá às empresas a oportunidade de recorrer de suas decisões e disponibiliza recursos para ajudar as organizações a melhorarem sua posição. Além disso, apresenta uma taxa de falsos positivos de 0,02%, um número que, embora difícil de verificar de forma independente, seria excepcionalmente baixo considerando o volume de spam que passa pelos servidores de e-mail modernos. Iverson disse que, embora imperfeita, a organização desempenha um papel fundamental em garantir que nossas caixas de entrada permaneçam utilizáveis e relativamente livres de lixo eletrônico.
Mas existem dezenas de listas de bloqueio menos conhecidas na internet, e pelo menos algumas delas passaram a se assemelhar aos remetentes indesejáveis que afirmam combater. Os repositórios podem adicionar o endereço de IP arbitrariamente e, em seguida, exigir taxas de resgate para a remoção prioritária da lista. Por exemplo, a rede UCEPROTECT na Suíça cobra taxas de CHF 89 a 449 (aproximadamente USD 110 a 557) para cada endereço de IP que um remetente queira colocar em processamento prioritário. Empresas de cibersegurança como a Suped e a TitanHQ argumentam que essas táticas corroem a legitimidade das organizações anti-spam de boa-fé. Embora se acredite que poucos dos principais provedores de e-mail utilizem o UCEPROTECT para ajudar a filtrar e-mails, a possibilidade de correções rápidas pode ser suficiente para atrair remetentes vulneráveis.
Além das listas de bloqueio independentes, os principais provedores de e-mail começaram a usar seus próprios filtros baseados em aprendizado de máquina, que geralmente se baseiam em vastas coleções de dados proprietários. Em 2023, por exemplo, o Google introduziu um novo vetorizador de texto capaz de detectar caracteres ocultos e manipulações de texto, aumentando sua taxa de detecção de spam em 38% em comparação com os modelos anteriores. Mas esses sistemas não são infalíveis. No início deste ano, o Exchange Online da Microsoft sinalizou muitos e-mails do Gmail como spam, enquanto em 2024, o Gmail bloqueou acidentalmente alguns e-mails do Outlook.
Os remetentes ficam em grande parte à mercê dos filtros de spam e têm poucos mecanismos para monitorar a integridade de seus próprios domínios. Os algoritmos do Gmail e do Yahoo são intencionalmente opacos para dificultar a exploração por spammers. Mas, como a Bouncer e a OutVoice descobriram, isso também torna mais difícil para os remetentes legítimos escaparem da "prisão de spam".
Os esforços para melhorar a transparência têm apresentado resultados mistos. Em uma grande vitória para os remetentes, o Sender Hub do Yahoo, que ajuda as organizações a monitorar o desempenho de suas campanhas, anunciou em outubro que começaria a exibir as taxas de spam e de mensagens entregues, dois indicadores-chave de entregabilidade. Mas o equivalente do Gmail, o Google Postmaster, recentemente parou de compartilhar a reputação de domínio e IP (possivelmente para se proteger de alegações de que usa filtros de spam politicamente tendenciosos), removendo uma das principais ferramentas que as organizações usam para rastrear a integridade de seus e-mails.
O Google permite que remetentes em massa preencham um formulário para solicitar uma segunda chance, e outras plataformas de e-mail têm processos de contestação semelhantes. Além disso, as organizações precisam solucionar os problemas de entregabilidade sozinhas. Os fóruns estão repletos de postagens de profissionais de marketing e funcionários de TI perplexos, tentando entender o que os levou a serem incluídos na lista de spam, e como recuperar a confiança dos provedores. Algumas pessoas infelizes ainda aguardam uma resposta, mais de um ano depois.
Em dezembro passado, enquanto a maioria das empresas estava encerrando as atividades para as festas de fim de ano, a equipe da Bouncer estava ocupada elaborando um plano. Eles começaram refazendo seus passos, analisando seu comportamento com os e-mails nos meses que antecederam os problemas de entregabilidade. Algumas pistas começaram a surgir.
O primeiro problema foi não enviar e-mails suficientes. No início daquele ano, a empresa havia migrado para uma nova plataforma de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM). No verão, eles estavam tão ocupados integrando o novo sistema que não tinham a largura de banda para enviar e-mails com a frequência habitual. Então, em setembro de 2024, a Bouncer intensificou os envios para promover sua grande liquidação de fim de ano, aquela na qual eles haviam apostado sua receita do quarto trimestre. "Começamos a enviar para todos porque realmente queríamos que eles pudessem aproveitar algo extraordinário no nosso nicho", disse Kaczyński.
Os algoritmos anti-spam procuram consistência, portanto, a mudança repentina pode ter sido suficiente para levantar suspeitas por parte dos provedores de e-mail. Entretanto, a julgar por um pequeno, mas perceptível aumento nas denúncias de spam, alguns assinantes que não tinham recebido notícias da Bouncer desde a redução das atividades durante o verão não reconheceram seus e-mails e os sinalizaram como spam.
Por fim, disse Kaczyński, como a Bouncer estava usando um novo CRM, enviou o novo e-mail de feriado a partir de um novo lote de endereços IP, que os serviços de e-mail não reconheciam. Isso reforçou a impressão de que a Bouncer estava envolvida em algo nefasto.
Havia uma explicação simples para tudo isso: integrar uma nova plataforma de CRM provou ser mais difícil do que a Bouncer havia imaginado. Mas os algoritmos anti-spam não conseguiam levar em conta esses desalinhamentos.
Como um serviço de verificação de e-mail, a Bouncer tinha uma vantagem inicial em seu trabalho de investigação. As empresas de fora do setor geralmente têm muito mais dificuldade em diagnosticar seus problemas de spam. A OutVoice, plataforma de pagamentos, enfrentou dificuldades durante três ou quatro meses sem nunca identificar o que deu errado. O cofundador Diao tinha algumas teorias: talvez a promoção de um concurso de um parceiro ou a experimentação com links de marketing de afiliados tivessem sido a ruína do Study Hall. "Mas, honestamente, não temos como saber", disse Diao. "Nós meio que precisamos adivinhar."
Diao fez um curso intensivo sobre entregabilidade. Mas ele afirma que a maioria das soluções que havia lido, como a mudança temporária para um domínio alternativo pré-configurado, exigiria uma quantidade absurda de planejamento prévio.
Ele preencheu um formulário de contestação junto ao Google, mas disse que nunca recebeu uma resposta clara. (O Google não respondeu ao pedido de comentário.) Ele precisava apenas de um ou dois minutos com um ser humano, qualquer pessoa razoável poderia ver que a Study Hall era uma remetente confiável e idônea, com um bom histórico, disse ele, mas não havia ninguém com quem conversar sobre a situação difícil de sua empresa.
Alguns assinantes, que não tinham recebido notícias da Study Hall há semanas, provavelmente presumiram que o boletim informativo havia sido comprometido ou que havia sido encerrado definitivamente. Em cada um dos seus envios, a Study Hall pedia aos assinantes que marcassem seus e-mails como seguros, na esperança de que os algoritmos anti-spam percebessem o erro. Mas, como poucos e-mails chegavam às caixas de entrada dos leitores, muitos assinantes literalmente nunca receberam o comunicado.
A Bouncer ficou presa em um ciclo de feedback semelhante: quanto mais um remetente cai na pasta de spam, mais difícil é escapar dela. Afinal, quando os assinantes não conseguem ver seus e-mails, não podem abri-los nem clicar neles. Os algoritmos dos provedores interpretam isso como mais uma prova de que os assinantes não estão mais interessados. "Na fase de recuperação de desastres", disse Kaczyński, "você não sabe se [os assinantes] não estão engajados porque não se identificam conosco e com nosso negócio e não precisam mais dos nossos serviços ou porque nossos e-mails estão indo para a caixa de spam, e por isso eles não conseguem vê-los."
Embora a Bouncer agora soubesse a provável causa de seus problemas, uma combinação de mudanças técnicas e estratégias de envio que resultaram em menos leitores abrindo e clicando em seus e-mails, ela precisava reformular sua estratégia de envio antes da próxima temporada de festas de fim de ano. Kaczyński sabia que a capacidade de entrega não é algo que se possa corrigir da noite para o dia. Era hora de chamar reforços.
Com os algoritmos de spam do tipo "caixa-preta" se tornando cada vez mais impenetráveis, o setor de entregabilidade, antes obscuro, explodiu, e o mercado de ferramentas de entregabilidade, por si só, deve atingir US$ 1,9 bilhão até 2030. Andrew Bonar, cofundador de várias importantes conferências sobre entregabilidade no Reino Unido e na Europa, relembra uma época, há 20 anos, em que ele e apenas alguns outros se especializavam em entregabilidade. Isso não é mais verdade: "Hoje em dia, todo mundo é especialista em entregabilidade", disse Bonar ao IBM Think.
Mas com todos os influenciadores de capacidade de entrega que agora existem no LinkedIn, pode ser surpreendentemente difícil separar os truques dos conselhos sensatos. Os chamados "serviços de aquecimento", por exemplo, prometem simular envios e aberturas, incluindo respostas realistas de assinantes falsos, para convencer os algoritmos dos provedores de e-mail de que as mensagens de um remetente são abertas e lidas com frequência. Outras plataformas vendem listas de e-mails "verificados", como uma lista de supostos e-mails de CEOs da Fortune 500, para dar aos remetentes um aumento instantâneo no número de assinantes.
Essas táticas duvidosas podem até gerar sucesso no curto prazo, mas geralmente são um atalho para a pasta de spam dos leitores (e possíveis problemas legais), especialmente à medida que os algoritmos se tornam mais exigentes, de acordo com líderes do setor como a Kickbox e a Validity. Iverson, um veterano do setor, aconselha focar em alguns princípios básicos, incluindo integridade técnica, conteúdo e engajamento.
Para melhorar sua integridade técnica, os remetentes podem usar três técnicas criptográficas que ajudam os provedores de caixa de e-mail a verificar sua identidade. O framework da política do remetente (SPF) verifica se o endereço de IP de um remetente corresponde a uma lista de servidores pré-aprovados. O e-mail identificado do DomainKeys (DKIM) é uma assinatura digital que comprova que um e-mail foi enviado por um domínio específico. Por fim, a autenticação, o relatório e a conformidade de mensagens baseados em domínio (DMARC) informam aos servidores receptores como responder caso os registros SPF ou DKIM não possam ser verificados. As organizações publicam todos os três registros em seu sistema DNS para ajudar a proteger contra phishing, falsificação e spam.
Podem surgir problemas de entregabilidade quando os provedores de caixa de e-mail não conseguem acessar ou verificar esses registros; por exemplo, se um remetente se esquecer de atualizá-los após uma grande implementação. Registros DNS incompletos também podem expor as organizações a ataques via e-mail e esquemas de phishing. Segundo um relatório da Exclaimer de 2025, apenas um terço das organizações implementaram SPF, DKIM e DMARC, embora o Google, o Yahoo e a Microsoft agora os exijam para os remetentes em massa. A adoção está aumentando, já que algumas organizações adotam ferramentas de manutenção de DNS automatizadas e impulsionadas por IA, o que pode reduzir o risco de desalinhamentos.
Os domínios também importam. Provedores de serviços de e-mail como Beehiiv, SendGrid e Mailchimp geralmente expulsam usuários mal-intencionados, e muitos permitem que os clientes personalizem seus próprios subdomínios ou até mesmo criem um domínio independente para isolar sua reputação de outros clientes. Mas, como apontou recentemente o jornalista de mídia Simon Owens, os criadores que enviam boletins informativos por meio de um domínio compartilhado, como o "patreon.com" usados para boletins informativos do Patreon, correm o risco de influenciar inadvertidamente a capacidade de entrega uns dos outros, com remetentes maliciosos possivelmente prejudicando a reputação de toda a rede.
Problemas de conteúdo, por exemplo, usar "grátis" na linha de assunto ou adicionar muitas fotos em alta resolução, links ou emojis, podem prejudicar a entregabilidade, mas em menor grau do que nos primórdios do e-mail, disse Yanna-Torry Aspraki, especialista em entregabilidade que trabalhou com a Bouncer, em entrevista ao IBM Think. Em vez disso, o engajamento, medido por meio de taxas de abertura, cancelamentos de inscrição e cliques, desempenha agora, sem dúvida, o papel mais importante na determinação de quais remetentes recebem destaque na caixa de entrada. De certa forma, nossas caixas de entrada passaram a se assemelhar a um feed de rede social, onde os e-mails que queremos ver chegam ao topo, enquanto aqueles que nunca lemos ficam escondidos.
Graças ao domínio de algoritmos focados em engajamento, dominar os filtros anti-spam pode parecer mais difícil do que nunca, disse Aspraki. Em vez de simplesmente ajustar o assunto do e-mail ou remover alguns links, as organizações agora precisam fazer perguntas fundamentais sobre se os leitores desejam receber seus e-mails, se estão segmentando o público certo e por que certas mensagens não estão repercutindo. Isso, disse Aspraki, ajuda a explicar por que setores historicamente associados ao spam, como cassinos e plataformas de apostas esportivas, muitas vezes têm uma capacidade de entrega sólida hoje: eles são especialmente bons em fazer com que os assinantes abram seus e-mails, e os algoritmos baseados em engajamento os recompensam por isso.
Táticas avançadas de entregabilidade (dependendo do remetente) incluem desativar regularmente assinantes inativos, segmentar leitores por nível de interesse e envolvimento, incorporar elementos interativos (como uma pesquisa ou enquete) para aumentar o engajamento e o envio de mensagens de forma consistente, para que os destinatários e provedores de e-mail saibam o que esperar. Solicitar aos novos assinantes que confirmem a assinatura e incluir um botão de cancelamento da assinatura fácil de usar também pode melhorar a capacidade de entrega.
Mas Clinton Wilmott, gerente sênior de marketing por e-mail no repositório de domínios Namecheap, afirmou que, para organizações maiores como a dele, essas estratégias só são eficazes se a alta administração estiver de acordo. Em 2020, Wilmott afirmou ter conseguido aumentar a receita anual de marketing por e-mail da Namecheap em 70%, utilizando algumas das técnicas mencionadas acima. O maior obstáculo não foram as limitações técnicas, o orçamento ou a falta de conhecimento. Foi convencer os executivos de que fazer essas mudanças era a decisão certa.
Por exemplo, os superiores tendem a acreditar que mais e-mails resultam em mais vendas. Mas, a partir de certo ponto, o envio com maior frequência pode piorar a entregabilidade, levando os leitores a cancelarem a assinatura. "Muitos dos líderes são muito céticos", disse Wilmott. "Eles também, em muitos casos, acreditam que entendem de e-mail simplesmente porque conseguem enviar um e-mail. É tipo, 'Sim, posso enviar um e-mail para minha mãe, então sei tudo sobre e-mail. É fácil.'"
Mas existe um código que nem mesmo Wilmott consegue decifrar sempre. Uma vez que seus e-mails caem na caixa de spam, não existe uma solução única para sair dela. As plataformas de e-mail estão constantemente reformulando e aprimorando seus filtros para acompanhar os esquemas de spam mais recentes, portanto, o que funciona hoje pode ser ineficaz amanhã. "Eles não ensinam isso na escola", disse Wilmott ao IBM Think em uma entrevista. "É um processo de tentativa e erro para descobrir essas coisas."
Por volta do início do novo ano, Kaczyński convocou uma reunião com seus colegas. Eles sabiam como tinham desaparecido das caixas de entrada dos clientes, mas não sabiam como voltar a entrar. Com mais uma temporada de festas se aproximando, a equipe de Kaczyński concordou que era hora de pedir ajuda a uma agência terceirizada especializada em entregabilidade. A agência realizou uma auditoria e, em seguida, recomendou algumas mudanças difíceis, porém necessárias.
A Bouncer precisaria excluir os assinantes que tivessem parado de interagir. Eles criariam subdomínios separados para e-mails de marketing, transacionais e corporativos, para que problemas de spam em um canal de comunicação não se propagassem para outros. E, em vez de e-mails em massa, eles enviariam gradualmente informações não urgentes ao longo de vários dias.
Em duas ou três semanas, a empresa conseguiu retomar a comunicação com seu público e, após alguns meses, voltou a enviar comunicações no volume habitual. O verdadeiro teste viria na preparação para a Black Friday de 2025, quando finalmente teria a chance de recuperar as vendas perdidas no ano anterior.
A OutVoice, por outro lado, nunca obteve o desfecho que esperava. Em vez disso, como muitas organizações que enfrentam problemas de entregabilidade, a empresa simplesmente aguentou o tranco e esperou que os algoritmos anti-spam passassem a mirar outra vítima desavisada.
Após alguns meses, milagrosamente, a Study Hall voltou a aparecer nas caixas de entrada dos assinantes, sem os avisos de phishing que haviam marcado os envios anteriores. Diao ficou aliviado por os assinantes terem permanecido durante o período difícil, mas sentiu-se insatisfeito com a forma como o processo se desenrolou. "Espero que isso não aconteça novamente", disse ele. "Não sei se estamos mais preparados para isso do que estávamos antes."
Diao entende que os provedores de e-mail preferem pecar pelo excesso de cautela, pois desejam proteger seus usuários de danos. Mas ele acha que deveria haver mais mecanismos para que empresas bem-intencionadas pudessem entrar em contato com esses serviços durante emergências de entrega. Idealmente, disse ele, os remetentes teriam mais caminhos (uma linha de apoio, por exemplo) para apresentar seu caso e obrigar os provedores de e-mail a ouvi-los. "Se eles têm o poder de simplesmente destruir empresas assim, deveria existir um processo de recurso que aconteça rapidamente", disse ele.
Ainda assim, separar remetentes bem-intencionados de pessoas mal-intencionadas é complicado, disse Iverson. Listas de bloqueio anti-spam independentes e gigantes do e-mail estão tendo dificuldades para acompanhar os spammers, que usam cada vez mais inteligência artificial e outras tecnologias emergentes para burlar os algoritmos. Embora os filtros anti-spam às vezes exagerem na correção e bloqueiem remetentes bem-intencionados, a alternativa poderia ser um retorno ao início dos anos 2000, quando as caixas de entrada eram inundadas de lixo eletrônico. "É preciso muito trabalho para manter o e-mail utilizável como um bom ecossistema de comunicação", disse ele. "Mesmo que você não consiga ver os pés do pato, há uma remada frenética acontecendo para manter o ecossistema funcionando."
Além disso, os filtros anti-spam podem ser o alerta de que algumas organizações precisam para repensar sua estratégia de envio. "Às vezes, percebo que eles acabaram prestando um serviço ao acionar o alarme", disse Bonar, cofundador da conferência Deliverability Summit. "Cada uma dessas reclamações de spam ou cancelamentos de inscrição, porque você está fazendo algo errado, está na verdade afetando seus resultados financeiros."
Nas semanas cruciais que antecederam o período de festas deste ano, a pasta de spam de Kaczyński permaneceu surpreendentemente vazia. Após reduzir sua lista de assinantes em quase metade e promover uma liquidação praticamente idêntica à do ano passado, e com a temporada de festas de fim de ano ainda na metade, a startup já havia registrado um crescimento de 35% em relação ao ano anterior, comparado a 5% no ano anterior. No total, foi necessário quase um ano de experimentação improvisada para voltar aos trilhos.
"Em 2024, perdemos a onda por pouco", disse Kaczyński. Desta vez, o cenário é completamente diferente. "Todo o conhecimento, experiência, medidas de segurança e rotinas que temos agora, além de uma base de entrega realmente boa e estável, nos permitirá surfar a onda durante a época mais movimentada do ano."
Saber como separar o DNS da sua CDN pode melhorar o desempenho, gerar economia de custos e resiliência. Saiba por que gerenciar o DNS com independência oferece maior controle sobre o direcionamento do tráfego, o monitoramento do desempenho e a resiliência entre vários provedores de CDN.
Selecionar o provedor de DNS certo é fundamental para gerenciar o tráfego, garantir a resiliência e otimizar o desempenho. Conheça os quatro fatores essenciais que você deve considerar, do perfil de risco e necessidades do desenvolvedor ao gerenciamento de várias CDNs e requisitos de desempenho.
Saiba como o DNS gerenciado melhora o desempenho e a segurança, reduz a latência e simplifica suas operações. Conheça as diferenças entre DNS gerenciado e autogerenciado e explore os principais benefícios para a sua empresa.
Explore os benefícios e as dificuldades do DNS autoritativo auto-hospedado para grandes empresas. Saiba mais sobre as complexidades ocultas da auto-hospedagem e por que as soluções de DNS gerenciado podem ser a melhor opção para escalabilidade, resiliência e economia.
O IBM NS1 Connect é um serviço de nuvem totalmente gerenciado para DNS corporativo, DHCP, gerenciamento de endereços IP e direcionamento de tráfego de aplicações.
As soluções de rede em nuvem da IBM oferecem conectividade de alto desempenho para potencializar seus aplicativos e negócios.
Consolide o suporte ao datacenter com o IBM Technology Lifecycle Services para rede em nuvem e muito mais.
Aumente a resiliência da sua rede com o IBM® NS1 Connect. Comece com uma conta de desenvolvedor gratuita para explorar as soluções de DNS gerenciadas ou agende uma demonstração em tempo real para ver como a nossa plataforma pode otimizar o desempenho e a confiabilidade da sua rede.