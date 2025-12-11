A crise oculta dos e-mails que custa bilhões às empresas

Em dezembro passado, enquanto a maioria das empresas estava encerrando as atividades para as festas de fim de ano, a equipe da Bouncer estava ocupada elaborando um plano. Eles começaram refazendo seus passos, analisando seu comportamento com os e-mails nos meses que antecederam os problemas de entregabilidade. Algumas pistas começaram a surgir.

O primeiro problema foi não enviar e-mails suficientes. No início daquele ano, a empresa havia migrado para uma nova plataforma de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM). No verão, eles estavam tão ocupados integrando o novo sistema que não tinham a largura de banda para enviar e-mails com a frequência habitual. Então, em setembro de 2024, a Bouncer intensificou os envios para promover sua grande liquidação de fim de ano, aquela na qual eles haviam apostado sua receita do quarto trimestre. "Começamos a enviar para todos porque realmente queríamos que eles pudessem aproveitar algo extraordinário no nosso nicho", disse Kaczyński.

Os algoritmos anti-spam procuram consistência, portanto, a mudança repentina pode ter sido suficiente para levantar suspeitas por parte dos provedores de e-mail. Entretanto, a julgar por um pequeno, mas perceptível aumento nas denúncias de spam, alguns assinantes que não tinham recebido notícias da Bouncer desde a redução das atividades durante o verão não reconheceram seus e-mails e os sinalizaram como spam.

Por fim, disse Kaczyński, como a Bouncer estava usando um novo CRM, enviou o novo e-mail de feriado a partir de um novo lote de endereços IP, que os serviços de e-mail não reconheciam. Isso reforçou a impressão de que a Bouncer estava envolvida em algo nefasto.

Havia uma explicação simples para tudo isso: integrar uma nova plataforma de CRM provou ser mais difícil do que a Bouncer havia imaginado. Mas os algoritmos anti-spam não conseguiam levar em conta esses desalinhamentos.

Como um serviço de verificação de e-mail, a Bouncer tinha uma vantagem inicial em seu trabalho de investigação. As empresas de fora do setor geralmente têm muito mais dificuldade em diagnosticar seus problemas de spam. A OutVoice, plataforma de pagamentos, enfrentou dificuldades durante três ou quatro meses sem nunca identificar o que deu errado. O cofundador Diao tinha algumas teorias: talvez a promoção de um concurso de um parceiro ou a experimentação com links de marketing de afiliados tivessem sido a ruína do Study Hall. "Mas, honestamente, não temos como saber", disse Diao. "Nós meio que precisamos adivinhar."

Diao fez um curso intensivo sobre entregabilidade. Mas ele afirma que a maioria das soluções que havia lido, como a mudança temporária para um domínio alternativo pré-configurado, exigiria uma quantidade absurda de planejamento prévio.

Ele preencheu um formulário de contestação junto ao Google, mas disse que nunca recebeu uma resposta clara. (O Google não respondeu ao pedido de comentário.) Ele precisava apenas de um ou dois minutos com um ser humano, qualquer pessoa razoável poderia ver que a Study Hall era uma remetente confiável e idônea, com um bom histórico, disse ele, mas não havia ninguém com quem conversar sobre a situação difícil de sua empresa.

Alguns assinantes, que não tinham recebido notícias da Study Hall há semanas, provavelmente presumiram que o boletim informativo havia sido comprometido ou que havia sido encerrado definitivamente. Em cada um dos seus envios, a Study Hall pedia aos assinantes que marcassem seus e-mails como seguros, na esperança de que os algoritmos anti-spam percebessem o erro. Mas, como poucos e-mails chegavam às caixas de entrada dos leitores, muitos assinantes literalmente nunca receberam o comunicado.

A Bouncer ficou presa em um ciclo de feedback semelhante: quanto mais um remetente cai na pasta de spam, mais difícil é escapar dela. Afinal, quando os assinantes não conseguem ver seus e-mails, não podem abri-los nem clicar neles. Os algoritmos dos provedores interpretam isso como mais uma prova de que os assinantes não estão mais interessados. "Na fase de recuperação de desastres", disse Kaczyński, "você não sabe se [os assinantes] não estão engajados porque não se identificam conosco e com nosso negócio e não precisam mais dos nossos serviços ou porque nossos e-mails estão indo para a caixa de spam, e por isso eles não conseguem vê-los."

Embora a Bouncer agora soubesse a provável causa de seus problemas, uma combinação de mudanças técnicas e estratégias de envio que resultaram em menos leitores abrindo e clicando em seus e-mails, ela precisava reformular sua estratégia de envio antes da próxima temporada de festas de fim de ano. Kaczyński sabia que a capacidade de entrega não é algo que se possa corrigir da noite para o dia. Era hora de chamar reforços.