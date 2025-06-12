As crianças que construímos: De Kai sobre por que a IA é uma geração, não uma ferramenta

Ao longo do ano passado, a inteligência artificial ultrapassou um limite de algo que consultamos para algo que observa, responde e, cada vez mais, aprende em silêncio. Durante essa transição, o debate em torno da IA também passou por uma mudança. Não mais confinada ao domínio de engenheiros e especialistas em ética, a conversa agora aborda o desenvolvimento infantil, a transmissão cultural e a psicologia humana.

Poucos articularam essa mudança de forma mais viva do que o cientista da computação De Kai, que apareceu recentemente em uma chamada de vídeo de sua casa em Hong Kong, falando com uma intensidade cuidadosa. Usando uma camiseta preta e óculos retangulares, ele estava sentado, cercado por livros e instrumentos, tanto um músico quanto um cientista. Sua cadência era ponderada, fluente tanto na linguagem do código quanto na da metáfora.

Seu novo livro, Raising AI, apresenta o argumento de que a inteligência artificial deve ser vista menos como uma ferramenta industrial e mais como um fenômeno de desenvolvimento. "Não estamos programando esses sistemas", disse ele em entrevista ao IBM Think. "Estamos criando eles, assim como criamos nossos filhos."

Kai é professor da Universidade de Ciência e Tecnologia de Hong Kong e ajudou a explorar os primeiros sistemas de tradução automática multilíngues da web, estabelecendo as bases para plataformas como o Google Tradutor. Atualmente, ele é cada vez mais reconhecido não apenas por suas contribuições técnicas, mas também por oferecer uma metáfora surpreendentemente humana para explicar as consequências da inteligência artificial. A IA, argumentou ele, não é apenas uma tecnologia a ser implementada, mas uma geração que estamos criando.

Essa metáfora de que os sistemas de IA são crianças, não ferramentas, oferece uma mudança acentuada das narrativas dominantes em torno da inteligência artificial. Em vez de nos concentrarmos apenas em avanços técnicos ou no Utilitário econômico, De Kai nos exorta a considerar os impactos culturais e psicológicos de longo prazo desses sistemas. Ele faz parte de um movimento crescente de pesquisadores que argumentam que a IA reflete a sociedade.

“Estamos terceirizando partes de nosso conhecimento”, disse ele. "E os sistemas que nos observam estão aprendendo não apenas o que dizemos, mas como nos comportamos."