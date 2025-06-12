As crianças que construímos: De Kai sobre por que a IA é uma geração, não uma ferramenta

Ao longo do ano passado, a inteligência artificial ultrapassou um limite de algo que consultamos para algo que observa, responde e, cada vez mais, aprende em silêncio. Durante essa transição, o debate em torno da IA também passou por uma mudança. Não mais confinada ao domínio de engenheiros e especialistas em ética, a conversa agora aborda o desenvolvimento infantil, a transmissão cultural e a psicologia humana.
Poucos articularam essa mudança de forma mais viva do que o cientista da computação De Kai, que apareceu recentemente em uma chamada de vídeo de sua casa em Hong Kong, falando com uma intensidade cuidadosa. Usando uma camiseta preta e óculos retangulares, ele estava sentado, cercado por livros e instrumentos, tanto um músico quanto um cientista. Sua cadência era ponderada, fluente tanto na linguagem do código quanto na da metáfora.
Seu novo livro, Raising AI, apresenta o argumento de que a inteligência artificial deve ser vista menos como uma ferramenta industrial e mais como um fenômeno de desenvolvimento. "Não estamos programando esses sistemas", disse ele em entrevista ao IBM Think. "Estamos criando eles, assim como criamos nossos filhos."
Kai é professor da Universidade de Ciência e Tecnologia de Hong Kong e ajudou a explorar os primeiros sistemas de tradução automática multilíngues da web, estabelecendo as bases para plataformas como o Google Tradutor. Atualmente, ele é cada vez mais reconhecido não apenas por suas contribuições técnicas, mas também por oferecer uma metáfora surpreendentemente humana para explicar as consequências da inteligência artificial. A IA, argumentou ele, não é apenas uma tecnologia a ser implementada, mas uma geração que estamos criando.
Essa metáfora de que os sistemas de IA são crianças, não ferramentas, oferece uma mudança acentuada das narrativas dominantes em torno da inteligência artificial. Em vez de nos concentrarmos apenas em avanços técnicos ou no Utilitário econômico, De Kai nos exorta a considerar os impactos culturais e psicológicos de longo prazo desses sistemas. Ele faz parte de um movimento crescente de pesquisadores que argumentam que a IA reflete a sociedade.
“Estamos terceirizando partes de nosso conhecimento”, disse ele. "E os sistemas que nos observam estão aprendendo não apenas o que dizemos, mas como nos comportamos."
A estruturação de De Kai surgiu há mais de uma década, muito antes que os modelos de transformadores e os chatbots se tornassem tópicos de mesa de jantar. Em 2015, ele começou a dar palestras que posicionavam a IA não como um avanço mecânico, mas como um avanço social.
“O problema”, ele me disse, “é que ainda estamos usando metáforas da era industrial. Pensamos na IA como se fosse uma máquina a vapor ou um trator, algo que faz o trabalho para nós. Mas não estamos mais automatizando os músculos. Estamos automatizando a influência.”
A metáfora industrial persiste, mais visivelmente na forma como os líderes empresariais descrevem a IA: uma impulsionadora de produtividade, uma potencializadora de eficiência, um copiloto. Mas a preocupação de De Kai é que essa linguagem esconda a mudança mais profunda em andamento. "Quando você constrói máquinas que aprendem com a cultura, elas se tornam parte dessa cultura", disse ele na entrevista. “E uma vez que fazem parte dela, podem moldá-la.”
Essa ideia de que a IA é participativa em vez de passiva encontrou ressonância entre os pesquisadores que estudam o alinhamento e a ética da IA. Shakir Mohamed, Diretor de Pesquisa do Google DeepMind London, propôs que o futuro da ética em IA reside na responsabilidade relacional, que se concentra em como os sistemas de IA emergem e influenciam redes de pessoas, instituições e estruturas de poder social. Yoshua Bengio, pesquisador laureado com o Prêmio Turing e pioneiro em deep learning, defendeu modelos de IA que incorporem a incerteza e a empatia humanas, argumentando que, sem tais capacidades, a inteligência artificial permanecerá fundamentalmente desconectada da complexidade da experiência humana.
De Kai acredita que o desafio é ainda mais amplo: as preferências em si não são fixas. Elas são modeladas, em tempo real, pelas IAs humanas observadas.
"Temos que perceber que esses sistemas estão aprendendo conosco à medida que aprendemos a usá-los", disse ele. “E isso significa que estamos evoluindo juntos.”
Para explicar como essa modelagem ocorre, De Kai aponta para a psicologia, especificamente a teoria dos processos duplos, que divide a cognição em respostas rápidas e intuitivas (Sistema 1) e raciocínio mais lento e deliberativo (Sistema 2). A IA tem alternado entre tentar imitar um e outro. Os sistemas lógicos simbólicos da década de 1980 foram tentativas de modelar o Sistema 2. As redes neurais de hoje se inclinam para o Sistema 1.
"Você não pode escrever regras para a intuição", disse ele. "Você precisa treiná-la."
Esse treinamento, argumentou, agora acontece por meio de vastos conjuntos de dados, os traços de cultura escritos, falados e registrados. Ao contrário da IA inicial, que seguia instruções, os sistemas contemporâneos aprendem por imitação. Eles leem postagens em redes sociais, artigos de notícias, avaliações de produtos e fóruns públicos. Na verdade, eles estão sendo socializados.
“Agora estamos construindo cérebros vazios”, disse ele. "E nós os estamos criando."
A metáfora é mais do que retórica. Um modelo treinado com conteúdo tóxico pode se comportar de maneira tóxica, observou ele.
"Não se trata apenas de filtrar insultos ou redigir discursos de ódio", disse ele. "Trata-se da estrutura subjacente do que recompensamos, do que comentamos, do que apoiamos e com o que nos envolvemos. É isso que se torna o currículo implícito."
Esse tipo de aprendizado indireto é difícil de detectar e ainda mais difícil de desaprender. Pesquisadores de organizações como o Allen Institute for AI e a Partnership on AI estão investigando como os vieses e comportamentos são sutilmente codificados nos pesos e nos resultados dos modelos.
De Kai ilustra seu ponto retornando a um caso de 2016, quando a Microsoft lançou o Tay, um chatbot treinado para aprender com os usuários em tempo real. Em 24 horas, o Tay se tornou uma fonte de teorias da conspiração, discurso de ódio e comentários ofensivos — respostas que ela recebeu por meio de interações no Twitter. O Tay foi rapidamente desconectado. Menos conhecido é que a Microsoft implementou um modelo semelhante na China, em diferentes condições, e o sistema prosperou como um chatbot popular.
"Mesma arquitetura, ambiente cultural diferente", observou De Kai. "Esse é o poder da criação."
O que é aprendido, disse ele, nem sempre pode ser desaprendido. “É por isso que a metáfora da criação de filhos é tão oportuna. Se você criar um filho em um ambiente disfuncional, as consequências não serão facilmente desfeitas.”
Os principais modelos da atualidade são treinados usando uma combinação de aprendizado supervisionado e aprendizado por reforço, com base no feedback humano. A maior parte do que os modelos de IA aprendem sobre como se comportar vem do pré-treinamento em grandes coleções de texto. Esses textos são compilados a partir de sites disponíveis ao público, incluindo Wikipedia, Reddit, GitHub e muitos outros.
De Kai não argumenta contra esses métodos. Em vez disso, disse ele, devemos estar mais conscientes do que está em jogo. “Não se trata apenas de justiça ou viés em abstrato. O que importa é o tipo de personalidade que estamos modelando.”
No mundo corporativo, a metáfora da IA como uma criança tem implicações práticas, disse Kai. As empresas que implementam sistemas de IA geralmente se concentram em benchmark e métricas de desempenho, incluindo precisão, latência e throughput. Porém, essas medidas podem não abranger as dinâmicas sociais mais amplas.
"Pense em integrar um novo funcionário", disse ele. "Você não pode entregar um manual a eles e deixá-los em paz. Você os emparelha com um mentor. Você monitora o desenvolvimento deles. Você modela valores".
Algumas organizações estão começando a levar isso a sério. A Salesforce e a Microsoft implementaram processos de revisão ética. A IBM publica Factsheets de IA detalhando a procedência do modelo. No entanto, De Kai vê esses esforços como etapas preliminares.
"Não basta estar em conformidade", disse ele. "É preciso ser consciente."
A preocupação é que a IA empresarial muitas vezes herde a cultura de seus criadores, às vezes de maneira sutil. Um chatbot projetado para ajudar na contratação pode absorver padrões de linguagem de gênero. Uma ferramenta financeira pode refletir tolerâncias ao risco moldadas por vieses institucionais. Em cada caso, a IA não está se comportando mal. Está aprendendo.
O enquadramento muda quando você assume que esses sistemas são agentes em treinamento, e não algoritmos. "Se pensarmos na IA como um colega ou um aluno, isso muda a forma como agimos em relação a ela. Paramos de tratá-la como uma ferramenta e começamos a tratá-la como um observador.”
Para De Kai, a influência mais importante e menos visível na IA não é o que ela processa, mas o que nunca é mostrado.
“Há muita atenção na desinformação, mas muito pouca na informação ausente”, disse ele.
Os algoritmos decidem quais postagens vemos, quais produtos são recomendados e quais artigos de notícias vêm à tona, disse Kai. Ao fazer isso, eles também determinam o que permanece invisível.
"Isso é Censura Algorítmica", disse ele, "não no sentido de supressão política, mas no sentido de estreitamento epistêmico".
Ele é rápido em dizer que não acredita em conspirações. Mas ele acredita em incentivos. "Se o seu algoritmo otimizar para engajamento, aprenderá que certos tipos de conteúdo mantêm as pessoas engajadas. É isso que vai elevar. Todo o resto desaparecerá de vista.”
Os efeitos são cumulativos. Os modelos treinados com dados filtrados por métricas de engajamento aprendem a valorizar a visibilidade em vez das nuances. Eles podem se tornar ampliadores de ciclos de feedback existentes, sem que ninguém as direcione dessa maneira deliberadamente.
Mas o campo está evoluindo rapidamente. De Kai vê sinais de progresso no horizonte. Quando perguntado sobre o que vem a seguir, ele fala com cautela, apontando para avanços no raciocínio, abordagens híbridas que misturam redes neurais com sistemas simbólicos e uma mudança para modelos mais eficientes, personalizáveis e leves.
“A questão não é se teremos modelos melhores. Nós o faremos. A questão é se nos tornaremos melhores professores."
Ele está esperançoso de que a comunidade de pesquisa esteja começando a internalizar isso. A ascensão dos sistemas agênticos, a maior atenção à memória de longo prazo e ao contexto no design da IA e a explosão de interesse nos mecanismos de alinhamento sugerem um campo ciente de sua crescente pegada de carbono.
Ainda assim, De Kai alerta contra a complacência. “Somos a primeira geração a criar mentes não humanas. Isso é um privilégio incrível. E um teste".
Ele esboçou um sorriso quase malicioso. "Eles estão nos observando. É assim que eles aprendem".
Participe do webinar da IBM no qual demonstramos como garantir o ROI real por meio de iniciativas de IA agêntica, com exemplos de setores, casos de uso e até mesmo as histórias de sucesso da própria IBM.
Saiba por que a IBM foi reconhecida como líder no Gartner Magic Quadrant de 2025 para plataformas de ciência de dados e aprendizado de máquina.
Saiba como as organizações estão passando de lançamentos de IA em pilotos díspares para usá-la para impulsionar a transformação no núcleo.
Acesse nosso catálogo completo com mais de 100 cursos on-line adquirindo uma assinatura individual ou para múltiplos usuários hoje, permitindo que você expanda suas habilidades em uma variedade de nossos produtos a um preço baixo.
IBM® Granite é uma família de modelos de IA de código aberto, de alto desempenho e confiáveis, adaptados para negócios e otimizados para escalar suas aplicações de IA. Explore opções de linguagem, código, séries temporais e proteções.
Liderada pelos principais líderes da IBM, o currículo dessa experiência foi desenvolvido para ajudar líderes empresariais a terem o conhecimento necessário para priorizar os investimentos em IA que podem estimular o crescimento.
Entrevistamos duas mil organizações a respeito de suas iniciativas de IA para descobrir o que está funcionando, o que não está e como se preparar.
Adote essas cinco mudanças de mentalidade para acabar com a incerteza, estimular a reinvenção dos negócios e acelerar o crescimento com a IA agêntica.
Saiba como incorporar com confiança a IA generativa e o aprendizado de máquina em sua empresa.
Treine, valide, ajuste e implemente recursos de IA generativa, modelos de base e recursos de aprendizado de máquina com o IBM watsonx.ai, um estúdio empresarial de última geração para construtores de IA. Crie aplicações de IA em menos tempo com menos dados.
Coloque a IA em ação na sua empresa com a experiência em IA líder do setor e com o portfólio de soluções da IBM.
Os serviços de IA da IBM Consulting ajudam a reinventar a forma como as empresas trabalham com IA para gerar transformação.
Obtenha acesso completo aos recursos que abrangem o ciclo de vida do desenvolvimento da IA. Produza soluções poderosas de IA com interfaces fáceis de usar, fluxos de trabalhos e acesso a APIs e SDKs padrão do setor.