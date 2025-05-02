As estranhas novas mentes da IA: Christopher Summerfield sobre raciocínio, risco e o que as máquinas nos ensinam sobre nós mesmos

Em uma manhã cinzenta em Oxford, Inglaterra, Christopher Summerfield está sentado em seu escritório no Departamento de Psicologia Experimental, um manuscrito de livro empilhado ordenadamente na borda de sua mesa. Foi uma temporada movimentada. Entre sua pesquisa sobre cognição humana, colaborações com laboratórios de IA e um cronograma completo de aulas, Summerfield criou tempo para escrever These Strange New Minds: How AI Learned to Talk and What It Means (Essas estranhas novas mentes: como a IA aprendeu a falar e o que isso).
O novo livro é em parte história, parte manifesto e parte reflexão sobre uma pergunta que há muito tempo inquieta tecnólogos e filósofos: quando as máquinas parecem Think, o que está realmente acontecendo?
O livro de Summerfield chega em um momento crucial. Avanços na IA, desde o lançamento de modelos multimodais como o GPT-4 até avanços inspirados no cérebro, como o chip NorthPole da IBM,estão remodelando a forma como cientistas, formuladores de políticas e o público entendem a inteligência das máquinas. Conforme os sistemas de IA se tornam mais capazes, seu status cognitivo (se eles são realmente capazes de raciocinar, planejar e pensar) se tornou um dos debates mais urgentes e controversos do nosso tempo. Em These Strange New Minds, Summerfield argumenta que, para entender o futuro da IA, é necessário primeiro entender a natureza do raciocínio humano e reconhecer tanto os paralelos quanto as diferenças entre mentes biológicas e artificiais.
Professora de Neurociência Cognitiva na Universidade de Oxford, Summerfield lidera o Laboratório de Processamento de Informações Humanas (HIP), um grupo de pesquisa que estuda como humanos e sistemas artificiais aprendem, categorizam informações e tomam decisões. Seu trabalho combina experimentos comportamentais, modelagem computacional e análise de dados neurais, muitas vezes explorando as semelhanças entre a função cerebral e o aprendizado de máquina. Sua pesquisa se situa na interseção da ciência cognitiva, IA e ciências sociais — campos que estão cada vez mais convergindo à medida que os modelos de IA se tornam mais complexos.
O Departamento de Psicologia Experimental, atualmente instalado em um cluster de edifícios desgastados pelo tempo na edge da Science Area de Oxford, parece um espaço em transição: os quadros brancos estão cheios de diagramas, e o cheiro de madeira velha coexiste incomodamente com o de fiação nova. Em breve, Summerfield e seus colegas migrarão para o Life and Mind Building, um complexo reluzente de pedra clara e vidro onde pacotes de EEG, laboratórios de sono e salas de rastreamento ocular estão sendo construídos por trás de fachadas limpas e modernas. No entanto, mesmo quando Oxford refaz sua infraestrutura, o ambiente dentro do edifício permanece inalterado — sério, sem pressa, repleto da intensidade silenciosa de pessoas que passam a vida tentando entender como as mentes, humanas ou não, surgem.
Fora de seu laboratório, Summerfield ministra um curso chamado "Como construir um cérebro do zero", que se baseia em psicologia, neurociência e IA para examinar os princípios subjacentes de aprendizagem e inferência. Ele é conhecido por enfatizar a clareza e a acessibilidade, características que se tornaram cada vez mais importantes à medida que as discussões sobre IA ultrapassam os círculos técnicos e avançam para um debate público mais amplo.
Durante nossa entrevista, Summerfield parece relaxado, mas focado. Seu cabelo se estende em tufos indisciplinados, emoldurando um rosto que é aberto e animado quando discute ideias. Ele usa um suéter escuro simples e óculos de aro de metal, o que lhe dá a aparência de alguém mais preocupado em resolver problemas do que em cultivar uma imagem polida. Atrás dele, um quadro branco repleto de setas, equações e diagramas reflete a luz da manhã.
"Há uma tendência de enquadrar a IA de maneiras fortemente opostas", diz ele. "Por um lado, os otimistas acreditam que, muito em breve, teremos tecnologias mais inteligentes do que os humanos. Por outro lado, os céticos veem a IA como um exagero — apenas mais uma ferramenta utilizada pelas corporações para nos controlar.
Desenvolvimentos recentes lhe deram perspectivas e material para trabalhar. Modelos como o GPT-4, o Claude e o Granite da IBM demonstraram habilidades de raciocínio mais amplas, indo além dos sistemas anteriores que simplesmente previam a próxima palavra em uma sequência. Os pesquisadores também estão desenvolvendo frameworks de multiagentes onde vários sistemas de IA colaboram ou competem para resolver tarefas—uma abordagem que alguns veem como um passo em direção a comportamentos mais complexos e emergentes.
Enquanto isso, empresas como a IBM estão buscando designs inspirados no cérebro. O chip NorthPole, por exemplo, é construído para imitar aspectos de redes neurais biológicas, enfatizando a eficiência energética e o processamento paralelo em vez do poder computacional bruto. Para Summerfield, esses esforços refletem uma percepção crescente de que o aprimoramento dos métodos convencionais de IA pode não ser suficiente e que novos modelos de inteligência, extraídos da biologia, podem apontar o caminho a seguir.
Pergunte a Summerfield se grandes modelos de linguagem (LLMs) como o ChatGPT são capazes de raciocinar, e ele responde sem hesitar: sim, dentro de certos limites.
"Pelo menos dentro de uma estreita gama de domínios, os sistemas de IA de hoje raciocinam melhor do que os humanos", diz ele.
Isso, acrescenta ele, não deveria ser surpreendente. As máquinas têm excedido o desempenho humano em tarefas de raciocínio especializadas há décadas — começando, não com sistemas de jogo de xadrez como o Deep Blue da IBM, mas já em 1956, quando o programa Logic Theorist conseguiu provar teoremas matemáticos que seus criadores não haviam previsto.
Os LLMs de hoje não se limitam a recuperar fatos; eles geram códigos, escrevem ensaios e propõem soluções para problemas complexos. A mais nova fronteira, conhecida como IA multimodal, amplia ainda mais essa capacidade ao permitir que os sistemas processem imagens, texto, áudio e vídeo simultaneamente, um desenvolvimento que os pesquisadores esperam aproximar formas mais holísticas de raciocínio.
"Os modelos são melhores do que a maioria das pessoas na maioria das tarefas cognitivas", diz Summerfield. Mas ele é rápido em acrescentar que limitações significativas permanecem. Os modelos muitas vezes têm dificuldades em tarefas que exigem uma compreensão social mais profunda, como a capacidade de navegar pelas emoções, inferir intenções ou entender as nuances não ditas que caracterizam a interação humana.
"A interação social é essencial para a nossa sobrevivência", explica ele. "Os modelos não são treinados nesse mundo. Estão perdendo algumas das motivações e sinais emocionais que tornam o raciocínio social humano tão sofisticado."
Estudos recentes tentaram testar se os sistemas de IA poderiam desenvolver uma "teoria da mente" — a capacidade de atribuir estados mentais a outros. Alguns modelos experimentais mostram indícios dessa capacidade em ambientes controlados, mas os pesquisadores geralmente concordam que a IA ainda está muito atrás dos modelos mentais intuitivos e em camadas que os humanos implementam todos os dias.
Summerfield ressalta que, embora os sistemas atuais possam simular aspectos do raciocínio lógico de forma impressionante, eles não entendem realmente o que estão fazendo. Eles carecem de base em uma experiência viva do mundo — uma limitação fundamental que nenhuma quantidade de prompts inteligente pode apagar completamente.
E a natureza dessas diferenças fica ainda mais clara quando consideramos outro ingrediente essencial do pensamento humano: a memória.
Se a motivação dá rumo aos nossos pensamentos, a memória dá continuidade a eles. E aqui também as máquinas divergem drasticamente das mentes biológicas.
Os humanos possuem múltiplos sistemas de memória. A memória de curto prazo depende da atividade elétrica dinâmica no cérebro, permitindo que as pessoas retenham e manipulem informações por breves períodos. A memória de longo prazo, por outro lado, envolve mudanças físicas nas conexões neurais, um processo lento e adaptativo que permite aos indivíduos reter conhecimentos, experiências e habilidades ao longo de anos e até décadas.
Na ciência cognitiva, os pesquisadores distinguem entre memória episódica (memórias de eventos pessoais), memória semântica (fatos e conceitos gerais) e memória procedimental (habilidades como andar de bicicleta). Memórias emocionais, profundamente codificadas por estruturas cerebrais como a amígdala, moldam o comportamento e a tomada de decisões ao longo de uma vida.
Os modelos de IA de hoje, em comparação, lidam com a memória de forma muito diferente. Os LLMs operam dentro de uma janela decontexto fixa: eles retêm informações temporariamente durante uma interação, mas as descartam depois. Quando uma conversa termina, a memória do sistema é redefinida.
"Quando você interage com um modelo de linguagem", diz Summerfield, "não há histórico pessoal contínuo. Ele não consegue se lembrar de quem você é ou do que discutiu, a menos que essa informação seja explicitamente transportada.”
Essa limitação não é apenas inconveniente. Nos humanos, a memória possibilita a criação de identidade pessoal, aprofunda relacionamentos e possibilita o desenvolvimento de confiança, nuances e significado compartilhado ao longo do tempo. Os sistemas de IA, sem isso, permanecem fundamentalmente transacionais — excelentes na correspondência de padrões no momento, mas incapazes de criar contexto duradouro.
Alguns pesquisadores estão tentando dar memória de longo prazo aos sistemas de IA. Projetos como a memória da OpenAI para Chat-GPT permitem que modelos se lembrem de interações passadas em sessões. A Anthropic disse que projetou seus modelos Claude com foco na coerência contextual em períodos mais longos de diálogo. No entanto, essas abordagens são precoces e levantam preocupações técnicas e éticas significativas em relação à privacidade do usuário, à segurança de dados e aos riscos de manipulação.
Mesmo que os desenvolvedores consigam superar os obstáculos técnicos, a lacuna filosófica permanece profunda. A memória humana não é apenas um banco de dados de fatos; ela é moldável, emocional e subjetiva. Evolui com novas experiências e assume novos significados.
"Em humanos, a memória não é apenas armazenamento", observou Summerfield. "É uma interpretação. É a reescrita contínua do passado através das lentes do presente."
Sem isso, argumentou, sempre faltará à IA um elemento central do que significa ser verdadeiramente inteligente — e genuinamente humano.
Apesar das limitações atuais dos sistemas artificiais, Summerfield acredita que a tentativa de construir máquinas pensantes já está remodelando a forma como os cientistas entendem a inteligência natural.
"De certa forma, a IA atua como uma prova de existência", diz ele. "Se certas estratégias computacionais funcionam para máquinas, isso sugere que elas também podem estar em jogo em sistemas biológicos."
Um dos desenvolvimentos mais impressionantes foi a descoberta de que arquiteturas de redes neurais relativamente simples, quando amplamente dimensionadas, podem produzir comportamentos que antes se presumia exigirem projetos muito mais sofisticados. Modelos de transformadores, a base de sistemas como ChatGPT, Granite e Claude, mostraram que o reconhecimento e a generalização de padrões em grande escala podem surgir apenas do treinamento estatístico.
Esse sucesso está levando os cientistas cognitivos a revisitar teorias de longa data sobre como os humanos aprendem, raciocinam e generalizam. Em particular, isso desafia a ideia de que a inteligência deve ser rígida com regras simbólicas intrincadas. Em vez disso, sugere que grande parte do raciocínio humano pode surgir de mecanismos simples que operam sobre vastas quantidades de dados e experiência.
Os modelos de IA modernos podem inferir soluções para problemas desconhecidos, analogias completas e, nas condições certas, até mesmo envolver-se em formas de metacognição: raciocinar sobre seu raciocínio. Os desenvolvedores não programaram explicitamente esses recursos; eles surgiram espontaneamente do processo de treinamento, espelhando alguns aspectos da flexibilidade cognitiva humana.
No entanto, Summerfield é rápido em alertar contra comparações fáceis. Embora o cérebro e a IA possam se assemelhar em um nível abstrato, os sistemas subjacentes permanecem fundamentalmente diferentes. Os cérebros humanos, diz ele, evoluíram sob pressões que incorporaram emoções, motivações e vieses profundamente no tecido da cognição, funcionalidades amplamente ausentes nos sistemas de máquinas.
"Há semelhanças notáveis no nível algorítmico", disse ele, "mas o substrato, o meio no qual a inteligência é instanciada, é completamente diferente".
O pensamento humano não é puramente lógico ou imparcial. Ele é colorido pela emoção, guiado pelo contexto social e moldado pela necessidade de sobrevivência e reprodução. Essas camadas de complexidade dão origem a comportamentos que os modelos de IA, apesar de toda a sua inteligência estatística, não conseguem replicar totalmente.
Ainda assim, Summerfield argumenta que o processo de construção e estudo da IA está ajudando os pesquisadores a refinar sua compreensão sobre o que é inteligência: não uma única capacidade, mas um fenômeno emergente decorrente de muitos recursos interligados.
"Estamos aprendendo tanto sobre nós mesmos", diz ele, "quanto sobre máquinas."
Se os esforços para construir memória na IA destacam as lacunas entre máquinas e mentes, a questão da consciência aumenta ainda mais o contraste.
A noção de que um sistema artificial poderia se tornar consciente— que ele pode ter experiências subjetivas, um senso de identidade ou uma vida mental interna — tem sido um dos debates mais controversos na ciência cognitiva e na filosofia.
Summerfield aborda a questão com precisão característica. Ele é cético, não porque vê a consciência como algo exclusivamente mágico, mas porque as evidências simplesmente não apoiam a ideia de que os sistemas de IA de hoje, por mais capazes que sejam, possuem algo semelhante à consciência subjetiva.
"Quando um modelo de linguagem diz 'Estou consciente'", explica ele, "está ecoando padrões que aprendeu com dados humanos. Não há razão independente para acreditar que essas palavras reflitam uma realidade interna".
LLMs como o GPT-4 são treinados para prever a próxima parte mais plausível do texto, não para gerar experiências introspectivas. Quando questionados sobre seus estados internos, eles podem produzir respostas coerentes, mas a coerência não é um indicador confiável de consciência.
Alguns pesquisadores propuseram testes comportamentais para a consciência da máquina, examinando a complexidade, a adaptabilidade e a coerência das respostas da IA. Contudo, sem acesso à experiência subjetiva, tais avaliações permanecem especulativas.
"Temos dificuldade suficiente para avaliar a consciência em animais não humanos", observa Summerfield. "Inferir em sistemas sintéticos, construídos em substratos totalmente diferentes, é um problema ainda mais difícil."
Nos sistemas biológicos, a consciência parece surgir da interação complexa de bilhões de neurônios, fortemente entrelaçada com emoções, sensações corporais e um histórico de experiências incorporadas. Por outro lado, os modelos de IA atuais operam realizando transformações matemáticas de dados de entradas, sem fundamentação sensoriais ou contexto emocional.
Summerfield oferece uma analogia simples: "Você pode simular o comportamento de um furacão em um computador", diz ele. "Mas a simulação não é chuva ou de vento. É uma abstração."
De mesma forma, uma IA pode simular os padrões externos de uma conversa — e até mesmo autorrelatórios de consciência — sem experimentar nada internamente. Sem sensação, incorporação ou impulso intrínseco, os modelos de IA permanecem poderosos, mas vazios. São imitadores brilhantes, em vez de mentes independentes.
Por enquanto, Summerfield acredita que é mais seguro e produtivo ver os sistemas de IA como ferramentas complexas, não seres emergentes. Tratá-los de outra forma corre o risco de confundir imitação com compreensão — e desvia a atenção do trabalho urgente de monitorar seu impacto no mundo real.
À medida que nossa conversa se desloca para o futuro, Summerfield aborda um tema que passou silenciosamente por todas as nossas discussões: governança.
"Esses sistemas são poderosos", diz ele. "E seu desenvolvimento está sendo impulsionado em grande parte por incentivos comerciais."
A Summerfield adota a inovação tecnológica. Ele vê um potencial incrível para a IA revolucionar áreas como medicina, educação e pesquisa científica. No entanto, ele se preocupa com o fato de que, se não implementarmos proteções cuidadosas, os perigos poderão acabar superando as vantagens.
"Precisamos de estruturas que garantam que essas ferramentas sejam desenvolvidas e usadas de forma responsável", diz ele. "Isso inclui salvaguardas técnicas, mas também mecanismos legais, éticos e democráticos."
Alguns frameworks de governança estão começando a surgir. A Lei de IA da União Europeia propõe uma abordagem baseada em riscos, regulando as aplicações com base no possível dano que elas podem causar. Nos Estados Unidos, o Blueprint para uma Declaração de Direitos da IA delineia princípios para proteger os cidadãos da discriminação e exploração algorítmica. Enquanto isso, organizações de pesquisa e grupos de defesa estão publicando as melhores práticas para desenvolvimento e implementação responsáveis.
Ainda assim, diz Summerfield, há muito a ser feito. Ele diz que muitos sistemas de IA de ponta são treinados em conjuntos de dados maciços, sem o consentimento explícito dos usuários. Seu funcionamento interno é opaco, mesmo para seus criadores, e sua implementação muitas vezes carece de transparência e responsabilidade significativas.
"Não se trata apenas de correções técnicas", diz ele. "Trata-se de escolhas sociais."
Ele se refere às escolhas sobre quem tem benefício com os avanços da IA: quem assume os riscos? Quem controla as ferramentas que estão moldando cada vez mais nossas economias, nossos ecossistemas de informações e até mesmo nossos relacionamentos mais próximos?
Em última análise, Summerfield vê a IA não como uma inteligência alienígena distante, mas como um reflexo de nós mesmos — um espelho imperfeito que nos mostra nossos recursos e nossos pontos cegos. Entender o que vemos nesse espelho, ele argumenta, será um dos desafios definidores dos próximos anos. E, como These Strange New Minds deixa claro, o trabalho de compreensão apenas começou.
