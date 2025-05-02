Se os esforços para construir memória na IA destacam as lacunas entre máquinas e mentes, a questão da consciência aumenta ainda mais o contraste.

A noção de que um sistema artificial poderia se tornar consciente— que ele pode ter experiências subjetivas, um senso de identidade ou uma vida mental interna — tem sido um dos debates mais controversos na ciência cognitiva e na filosofia.

Summerfield aborda a questão com precisão característica. Ele é cético, não porque vê a consciência como algo exclusivamente mágico, mas porque as evidências simplesmente não apoiam a ideia de que os sistemas de IA de hoje, por mais capazes que sejam, possuem algo semelhante à consciência subjetiva.

"Quando um modelo de linguagem diz 'Estou consciente'", explica ele, "está ecoando padrões que aprendeu com dados humanos. Não há razão independente para acreditar que essas palavras reflitam uma realidade interna".

LLMs como o GPT-4 são treinados para prever a próxima parte mais plausível do texto, não para gerar experiências introspectivas. Quando questionados sobre seus estados internos, eles podem produzir respostas coerentes, mas a coerência não é um indicador confiável de consciência.

Alguns pesquisadores propuseram testes comportamentais para a consciência da máquina, examinando a complexidade, a adaptabilidade e a coerência das respostas da IA. Contudo, sem acesso à experiência subjetiva, tais avaliações permanecem especulativas.

"Temos dificuldade suficiente para avaliar a consciência em animais não humanos", observa Summerfield. "Inferir em sistemas sintéticos, construídos em substratos totalmente diferentes, é um problema ainda mais difícil."

Nos sistemas biológicos, a consciência parece surgir da interação complexa de bilhões de neurônios, fortemente entrelaçada com emoções, sensações corporais e um histórico de experiências incorporadas. Por outro lado, os modelos de IA atuais operam realizando transformações matemáticas de dados de entradas, sem fundamentação sensoriais ou contexto emocional.

Summerfield oferece uma analogia simples: "Você pode simular o comportamento de um furacão em um computador", diz ele. "Mas a simulação não é chuva ou de vento. É uma abstração."

De mesma forma, uma IA pode simular os padrões externos de uma conversa — e até mesmo autorrelatórios de consciência — sem experimentar nada internamente. Sem sensação, incorporação ou impulso intrínseco, os modelos de IA permanecem poderosos, mas vazios. São imitadores brilhantes, em vez de mentes independentes.

Por enquanto, Summerfield acredita que é mais seguro e produtivo ver os sistemas de IA como ferramentas complexas, não seres emergentes. Tratá-los de outra forma corre o risco de confundir imitação com compreensão — e desvia a atenção do trabalho urgente de monitorar seu impacto no mundo real.

À medida que nossa conversa se desloca para o futuro, Summerfield aborda um tema que passou silenciosamente por todas as nossas discussões: governança.

"Esses sistemas são poderosos", diz ele. "E seu desenvolvimento está sendo impulsionado em grande parte por incentivos comerciais."

A Summerfield adota a inovação tecnológica. Ele vê um potencial incrível para a IA revolucionar áreas como medicina, educação e pesquisa científica. No entanto, ele se preocupa com o fato de que, se não implementarmos proteções cuidadosas, os perigos poderão acabar superando as vantagens.

"Precisamos de estruturas que garantam que essas ferramentas sejam desenvolvidas e usadas de forma responsável", diz ele. "Isso inclui salvaguardas técnicas, mas também mecanismos legais, éticos e democráticos."

Alguns frameworks de governança estão começando a surgir. A Lei de IA da União Europeia propõe uma abordagem baseada em riscos, regulando as aplicações com base no possível dano que elas podem causar. Nos Estados Unidos, o Blueprint para uma Declaração de Direitos da IA delineia princípios para proteger os cidadãos da discriminação e exploração algorítmica. Enquanto isso, organizações de pesquisa e grupos de defesa estão publicando as melhores práticas para desenvolvimento e implementação responsáveis.

Ainda assim, diz Summerfield, há muito a ser feito. Ele diz que muitos sistemas de IA de ponta são treinados em conjuntos de dados maciços, sem o consentimento explícito dos usuários. Seu funcionamento interno é opaco, mesmo para seus criadores, e sua implementação muitas vezes carece de transparência e responsabilidade significativas.

"Não se trata apenas de correções técnicas", diz ele. "Trata-se de escolhas sociais."

Ele se refere às escolhas sobre quem tem benefício com os avanços da IA: quem assume os riscos? Quem controla as ferramentas que estão moldando cada vez mais nossas economias, nossos ecossistemas de informações e até mesmo nossos relacionamentos mais próximos?

Em última análise, Summerfield vê a IA não como uma inteligência alienígena distante, mas como um reflexo de nós mesmos — um espelho imperfeito que nos mostra nossos recursos e nossos pontos cegos. Entender o que vemos nesse espelho, ele argumenta, será um dos desafios definidores dos próximos anos. E, como These Strange New Minds deixa claro, o trabalho de compreensão apenas começou.