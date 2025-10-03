"A IA afetará todos os aspectos do setor bancário como o conhecemos", disse Shanker Ramamurthy, Sócio-gerente Global de Mercados Bancários e Financeiros da IBM, falando da Messe Frankfurt na conferência Sibos esta semana.
Na palestra sobre “Escalar a IA no setor bancário”, Ramamurthy explorou como as instituições financeiras com visão de futuro estão passando da experimentação para a execução da IA. Ele se concentrou em “as três coisas que mantêm os CEOs acordados à noite”: crescimento e desempenho, custo e eficiência, e postura de conformidade regulatória e mitigação de riscos. A IA será fundamental para os três, explicou ele.
Ramamurthy citou um estudo recente do IBM Institute for Business Value, 2025 Global Outlook for Banking and Financial Markets, que destacou a realidade do retorno sobre o patrimônio (RoE) no setor bancário atual. "Os bancos no agregado globalmente não atingem seu custo de capital", disse ele. Em outras palavras, o RoE do banco típico é menor do que a taxa de retorno necessária para cobrir o risco do investimento.
Essa lacuna geralmente se resolve no setor bancário por meio de fusões e aquisições, disse Ramamurthy. Assim, explicou ele, “podemos afirmar com confiança que, nos próximos três anos, você verá muito mais atividades de M&A. Em mercados maduros como os EUA, a consolidação tem sido a ordem do dia; veremos uma aceleração.”
Outro tema importante no mundo bancário é repensar o custo e a eficiência, disse ele. As relações custo/receita (a relação entre os custos operacionais e a receita operacional) “têm permanecido teimosamente estagnadas, apesar de os bancos realizado muito para lidar com elas”. Ele citou dados do The 94% Core Banking Problem, uma nova pesquisa da IBM com CIOs: nos EUA, por exemplo, a relação custo/receita é de 62%; na Europa, é de cerca de 54%; e na América Latina e Ásia-Pacífico, é ainda mais baixa. "Há muitas oportunidades em mercados maduros", disse ele.
A mitigação de riscos e os problemas de conformidade, disse Ramamurthy, "são uma área na qual os bancos estão investindo desproporcionalmente". O motivo, explicou ele, é óbvio: aumento da regulamentação em nível global. "Um banco global multijurisdicional pode ter 12.000 regulamentações discretas em todo o mundo para cumprir", disse ele.
Além disso, a IA generativa (IA gen) é que irá permitir a criação de mais software, levando a uma superfície de ataque de cibersegurança maior, disse Ramamurthy.
Sem mencionar que a computação quântica em grande escala e tolerante a falhas está próxima, disse ele, observando a projeção do CEO da IBM, Arvind Krishna, de que estaria disponível em 2029. Uma possível desvantagem desse salto gigante, disse Ramamurthy, é que ele pode agravar o risco. "Os agentes mal-intencionados tentam roubar dados criptografados (números de previdência social, por exemplo) e ficar sentados neles, esperando que a computação quântica esteja disponível. Por outro lado, a computação quântica permite resolver problemas que os computadores tradicionais não conseguem lidar eficazmente ou em tempo hábil, incluindo otimização de preços, simulação eficiente de fronteiras, gerenciamento de riscos em tempo real e muito mais — representando, assim, enormes oportunidades nos próximos anos .”
Nas últimas cinco décadas, disse Ramamurthy, "cerca de dois terços a três quartos dos investimentos em tecnologia, pessoas e processos bancários foram focados no middle e back-office", com o restante focado no front office: "clientes, canais, ecossistemas, plataformas e parcerias.” Isso não é mais sustentável, disse ele, porque levou a "tecnologia e processos complexos, inflexíveis e caros, apoiados por sistemas monolíticos que tornam a mudança realmente difícil".
Esse é o modelo de ontem, disse Ramamurthy, acrescentando que o modelo bancário de amanhã será "radicalmente reimaginado" e "virará a pirâmide de cabeça para baixo". A IA generativa, a nuvem híbrida e, eventualmente, a computação quântica simplificarão os processos de middle e back-office, liberando os bancos para se concentrarem no cliente. "Essa transição do modelo de negócios de ontem para o amanhã não é opcional", disse ele.
Uma particularidade da tecnologia de IA, disse Ramamurthy, é que ela marca "a primeira vez na minha carreira que vi outros setores adotarem uma tecnologia de forma muito mais ampla e rápida em escala empresarial do que o setor bancário". Faz sentido, disse ele, dado o risco e a exposição regulatória únicos que as instituições financeiras têm que gerenciar. A mudança está chegando, e rápida. De acordo com o The 94% Core Banking Problem, mais de 90% planejam incorporar a IA até 2028.
"Este é um momento extraordinariamente interessante para o setor bancário como um todo", disse ele. “Não são apenas os negócios que impulsionam a tecnologia… a tecnologia está, na verdade, informando a estratégia de negócios.”
O maior benefício que as instituições financeiras obtêm da IA, especialmente a IA generativa, está no ciclo de vida de desenvolvimento de software [SDLC], onde a produtividade pode melhorar em 20%, disse Ramamurthy. Ele citou um exemplo impressionante da vida real: o Bradesco, um grande banco na América Latina e no Brasil, usa a IA generativa para lidar com as 283.000 consultas mensais de seus clientes, reduzindo os tempos de espera de 10 minutos para alguns segundos.
O melhor estudo de caso da IBM é talvez a própria IBM. Como disse Ramamurthy, “Nós comemos a comida que preparamos”. Oferecendo-se como “cliente zero”, a IBM testa os recursos de IA internamente antes de implementá-los nos clientes, explicou ele. Os resultados são impressionantes: mais de 86% dos problemas de TI levantados pelos funcionários da IBM são tratados por meio da ferramenta de IA generativa “Ask IT”; enquanto isso, 94% das consultas de RH são tratadas pelo “Ask HR”. No total, “isso se traduz em cerca de US$ 4,5 bilhões em ganhos de eficiência anualmente”, disse ele.
Essas eficiências, disse ele, permitiram que os funcionários da IBM “operassem dois níveis de banda acima” do que antes, “qualificando os funcionários, tornando seus trabalhos mais divertidos, produtivos e mais valiosos”.
As empresas de tecnologia financeira (fintechs) competem com os bancos há anos. Uma ameaça mais formidável, disse Ramamurthy, é o chamado "techfin" — empresas de tecnologia que entram na área de serviços financeiros, ao contrário de startups, como a Stripe, que se originaram como empresas financeiras.
Apple, Google e Alibaba são exemplos de techfins. No futuro, tanto as fintechs quanto as techfins estarão "atrás de algumas das partes mais lucrativas da franquia bancária", disse Ramamurthy. Mas, quando se trata da transição para a IA, o setor bancário tem um tesouro oculto à vista de todos que esses concorrentes não conseguem replicar. "Nesse novo mundo, a vantagem natural e justa para um banco são os dados", disse ele.
Considerando que a maioria dos modelos de IA generativa já coletou quase todos os dados publicamente disponíveis, ele disse, os bancos têm dados proprietários altamente valiosos: os dados volumosos que cercam as transações dos clientes. "Nas instituições financeiras, eu arriscaria dizer que 95% ou mais dos dados ainda não foram dominados no contexto da IA generativa", disse Ramamurthy.
Para que o setor bancário permaneça competitivo em um ecossistema de IA em rápida evolução, enfatizou Ramamurthy, aproveitar o momento é crucial. "A oportunidade está aqui e agora para as instituições financeiras acelerarem em direção a esse modelo de negócios", disse ele.
