Ramamurthy citou um estudo recente do IBM Institute for Business Value, 2025 Global Outlook for Banking and Financial Markets, que destacou a realidade do retorno sobre o patrimônio (RoE) no setor bancário atual. "Os bancos no agregado globalmente não atingem seu custo de capital", disse ele. Em outras palavras, o RoE do banco típico é menor do que a taxa de retorno necessária para cobrir o risco do investimento.

Essa lacuna geralmente se resolve no setor bancário por meio de fusões e aquisições, disse Ramamurthy. Assim, explicou ele, “podemos afirmar com confiança que, nos próximos três anos, você verá muito mais atividades de M&A. Em mercados maduros como os EUA, a consolidação tem sido a ordem do dia; veremos uma aceleração.”

Outro tema importante no mundo bancário é repensar o custo e a eficiência, disse ele. As relações custo/receita (a relação entre os custos operacionais e a receita operacional) “têm permanecido teimosamente estagnadas, apesar de os bancos realizado muito para lidar com elas”. Ele citou dados do The 94% Core Banking Problem, uma nova pesquisa da IBM com CIOs: nos EUA, por exemplo, a relação custo/receita é de 62%; na Europa, é de cerca de 54%; e na América Latina e Ásia-Pacífico, é ainda mais baixa. "Há muitas oportunidades em mercados maduros", disse ele.