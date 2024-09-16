A crescente ameaça dos ataques cibernéticos no setor de restaurantes

O setor de restaurantes tem sido atingido por um número crescente de ataques cibernéticos nos últimos dois anos, sendo as principais redes de fast-food os principais alvos. Veja aqui um resumo dos tipos de ataques que atingiram esse setor e o que aconteceu depois.

Violações de dados têm sido um problema significativo, com várias grandes redes de restaurantes sofrendo incidentes que comprometeram informações confidenciais de funcionários e clientes. Em um caso notável, uma violação afetou 183.000 pessoas, expondo nomes, números de CPF, números da carteira de habilitação, informações médicas, credenciais, informações do seguro de saúde e outros dados financeiros. Outro ataque comprometeu os dados dos funcionários, incluindo nomes e números de carteira de motorista, embora não tenha afetado as operações nem os dados dos clientes.

Os ataques de ransomware também se tornaram cada vez mais comuns, principalmente nos setores de alimentos e agricultura. Um incidente significativo resultou no fechamento temporário de quase 300 restaurantes no Reino Unido por um dia. Esses ataques de ransomware geralmente têm como alvo setores com falhas de segurança que podem ser descobertas.

Além disso, algumas violações envolveram acesso não autorizado às contas de e-mail dos funcionários. Por exemplo, uma violação de segurança acessou duas contas de e-mail de funcionários, afetando um pequeno número de pessoas.