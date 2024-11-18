Todas as boas notícias são bem-vindas ao avaliar as tendências dos crimes cibernéticos ano a ano. Nos últimos dois anos, os Relatórios de Índice de Ameaças da IBM proporcionaram um pequeno alívio nessa área, mostrando um declínio gradual na prevalência de ataques de ransomware, representando agora apenas 17% de todos os incidentes de cibersegurança, em comparação com 21% em 2021.

Infelizmente, é cedo demais para saber se essa linha de tendência continuará. Um relatório recente divulgado pela Searchlight Cyber mostra que houve um aumento de 56% em grupos de ransomware ativos no primeiro semestre de 2024, fornecendo evidências convincentes de que a luta contra o ransomware está longe de terminar.