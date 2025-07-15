A corrida para ensinar a IA a combater incêndios

A inteligência artificial está se tornando uma ferramenta crítica na crescente luta contra os incêndios florestais.
Conforme as mudanças climáticas alimentam temporadas de incêndios mais intensas e erráticas, cientistas e startups estão correndo para construir sistemas de inteligência artificial que possam detectar, prever e até mesmo modelar o comportamento de incêndios antes da chegada dos socorristas. O que antes era um perigo lento tornou-se o local de uma batalha rápida, baseado em dados, e a IA está cada vez mais no centro de tudo.
"Não estamos apenas detectando fumaça", disse Sonia Kastner, CEO da startup de detecção de incêndios florestais Pano IA, ao IBM Think em uma entrevista. "Estamos dando aos socorristas o tipo de vantagem inicial que pode evitar um desastre."
A Pano IA recentemente fechou uma rodada da Série B de US$ 44 milhões, elevando seu financiamento total para US$ 89 milhões, para escalar sua infraestrutura de detecção de incêndios florestais e aprimorar suas ferramentas de alerta em tempo real. O sistema identifica a fumaça de incêndio florestal usando IA e um conjunto de dados de imagens, enviando alertas verificados para agências de incêndio minutos após o início das chamas.
Esse tipo de detecção precoce está se tornando um objetivo central para os funcionários da segurança pública e os cientistas, que afirmam precisar de informações mais rápidas e precisas. Espera-se agora que os bombeiros florestais tomem decisões em frações de segundo com informações parciais, muitas vezes em terrenos irregulares ou remotos. Felizmente, vários pesquisadores e empresas agora estão tentando utilizar a IA para aprimorar essa visão, combinando dados de câmeras, satellites e modelos para ajudar a identificar pequenos pontos de contato antes que se transformem em catástrofes.
"O que é mais impressionante é o quanto os bombeiros florestais estão com poucos recursos", disse Kastner. "Eles estão fazendo um trabalho de alto risco sem as ferramentas de que precisam. A conclusão é clara: as pessoas na linha de frente estão prontas. O que eles precisam são ferramentas que atendam à urgência da ameaça."
As equipes de combate a incêndios ainda podem estar equipadas com serras elétricas e rádios nas linhas de frente, mas a esperança é que a ajuda possa chegar por meio de um toolkit muito diferente. Na Universidade do Sul da Califórnia, em um laboratório silencioso, longe de qualquer frente de incêndio, Assad Oberai, Hughes Professor e docente de Engenharia Aeroespacial e Mecânica, está tentando oferecer aos socorristas algo que eles nunca realmente tiveram antes: previsão. Ele está desenvolvendo modelos de IA projetados para prever o comportamento do incêndio em locais onde modelos tradicionais baseados em física tendem a ter dificuldades, como florestas e zonas metropolitanas densamente habitadas.
"Temos alguns modelos razoavelmente bons que preveem a propagação de incêndios florestais em ambientes naturais", disse Oberai ao IBM Think em uma entrevista. "Mas em lugares como as colinas ao redor de Los Angeles, onde a vegetação natural encontra as casas, a física é extremamente complicada. É aí que a IA pode oferecer um caminho a seguir.”
Segundo Oberai, um dos maiores desafios técnicos no uso de IA para incêndios florestais é a velocidade. Os modelos precisam entregar resultados rápidos e praticáveis que sejam fáceis para os socorristas interpretarem sob estresse. Eles também precisam levar em conta a incerteza, como variações nos padrões climáticos, vegetação e terreno, ao mesmo tempo em que produzem cenários funcionais e confiáveis.
"Não há uma resposta única para o que um incêndio fará a seguir", disse Oberai. "Mas um bom sistema pode mostrar a gama de possibilidades e ajudar você a entender o risco em tempo real."
A ideia não é prever o futuro com certeza, mas reduzir as incertezas, oferecendo aos primeiros socorristas algo mais próximo de uma previsão do tempo do que de um cara ou coroa. Essa é a promessa por trás de sistemas como o da Pano AI, que combinam aprendizado de máquina com um recurso tradicional do combate a incêndios: uma boa visibilidade.
Instaladas em torres e encostas remotas, as câmeras da Pano AI varrem o horizonte a cada 60 segundos, em busca do rastro característico da fumaça de incêndios florestais. Quando algo parece suspeito, as imagens não são enviadas apenas para um algoritmo, mas também para uma equipe de analistas humanos, que diferenciam, em tempo real, fogo de neblina. Se confirmam um incêndio, o sistema cria um alerta completo, com coordenadas de GPS, vídeo ao vivo, velocidade do vento e temperatura, enviando tudo diretamente para os departamentos de bombeiros e gestores de emergência.
O objetivo não é apenas ser rápido, mas ser confiável. Falsos alarmes desperdiçam tempo e recursos, especialmente em regiões onde as equipes de combate já estão sobrecarregadas. Kastner afirma que o sistema da Pano AI é treinado para distinguir fumaça de incêndio florestal de neblina, vapor, poeira e outros “ruídos” visuais. Os alertas são concebidos para serem tanto precoces quanto precisos.
"A velocidade por si só não é útil, a menos que leve à resposta certa", disse Kastner. "Estamos focados em fornecer alertas praticáveis, ajustados ao terreno e às condições locais."
Ao contrário das primeiras ferramentas de detecção de fumaça, que dependiam de observadores na linha de visão ou de previsões meteorológicas, os sistemas atuais são construídos com base em grandes quantidades de imagens, computação em nuvem e aprendizado de máquina. O conjunto de dados de treinamento da própria Pano inclui sequências de imagens de quatro temporadas de incêndios, variando das regiões áridas do interior da Austrália às florestas com neve da Colúmbia Britânica. Essa variedade, disse Kastner, ajuda o sistema a aprender como é a fumaça em diferentes condições e em vários ecossistemas.
Mas o fogo em si é apenas parte da equação. A IA também está sendo aplicada para estimar onde os incêndios têm maior probabilidade de iniciar, usando o terreno, os níveis de combustível e dados ambientais em tempo real. Em alguns casos, imagens de drones e satélites são usadas para mapear previamente as fontes de combustível. Em outros, o objetivo é monitorar pontos de ignição conhecidos, como linhas de transmissão ou corredores de raios secos.
Boletim informativo do setor
Receba insights selecionados sobre as notícias mais importantes (e intrigantes) sobre IA. Inscreva-se no nosso boletim informativo semanal Think. Consulte a Declaração de privacidade da IBM.
Sua assinatura será entregue em inglês. Você encontrará um link para cancelar a assinatura em cada boletim informativo. Você pode gerenciar suas assinaturas ou cancelar a assinatura aqui. Consulte nossa Declaração de privacidade da IBM para obter mais informações.
Ainda assim, Oberai enfatiza que muitos dos incêndios mais perigosos ocorrem em zonas de transição difíceis de modelar, como as interfaces entre áreas silvestres e urbanas.
“Esses são precisamente os locais onde os incêndios podem ser mais letais. Envolvem uma combinação de árvores, arbustos, estradas, edifícios, cercas, varandas e tanques de combustível. Você tem estruturas naturais e feitas pelo homem lado a lado. Isso torna muito difícil simular com ferramentas tradicionais.”
Segundo Oberai, a IA pode ajudar a superar essa complexidade aprendendo com dados, e não apenas com teoria. Mas ela precisa ser treinada com cuidado e avaliada com base em eventos reais. Ele é cauteloso quanto aos limites de qualquer modelo, mas otimista quanto ao potencial.
“É possível que um modelo baseado em IA consiga aprender o comportamento nessas áreas de forma mais eficaz”, disse ele. “Se fizermos isso corretamente, esses sistemas poderão tornar-se uma parte essencial da forma como planejamos e respondemos aos incêndios futuros.”
Até agora, a maioria das agências públicas ainda está nos estágios iniciais de adoção desses sistemas. Alguns condados e concessionárias começaram a instalar redes de câmeras de alta definição para detectar incêndios florestais, mas a escala de implementação necessária para acompanhar o crescimento das temporadas de fogo ainda está distante. Isso criou uma oportunidade de mercado para startups como a Pano AI, que hoje faz parceria tanto com agências públicas quanto com empresas privadas, incluindo seguradoras e empresas de energia.
Em áreas propensas a incêndios, alguns minutos de alerta antecipado podem salvar vidas, casas e milhões de dólares, disse Kastner. Ela acredita que a IA pode ajudar a preencher essa lacuna. “Hoje, a IA está ajudando a detectar ignições em tempo real, reduzir falsos positivos e reunir múltiplas fontes de informação em uma única visualização que apoia uma tomada de decisão mais rápida”, afirmou.
No futuro, ela prevê que a IA expandirá seu papel além da detecção, entrando na coordenação e na alocação de recursos. Isso pode incluir fornecer aos comandantes de incêndio uma visão ao vivo das condições do terreno, das cargas de combustível ou da provável direção de propagação com base em mudanças no vento.
Ao mesmo tempo, pesquisadores como Oberai trabalham para avançar ainda mais a fronteira, experimentando modelos híbridos que combinam física com reconhecimento de padrões treinado por IA. Esses sistemas podem eventualmente simular a dinâmica do fogo em nível de quarteirão em zonas suburbanas ou prever a vulnerabilidade de estruturas com maior precisão.
“Estamos apenas começando a entender o que essas ferramentas podem fazer”, disse Oberai.
Há também um esforço crescente para aplicar essas tecnologias fora das zonas tradicionais de alto risco. A Pano IA agora está se expandindo para regiões que historicamente viram poucos incêndios de grande porte, mas que estão se tornando mais vulneráveis devido às mudanças nos padrões de precipitação e calor. Kastner diz que esse tipo de estratégia voltada para o futuro é necessário para se adaptar a uma nova realidade climática.
"Estamos expandindo para áreas que não costumavam pegar fogo, mas estão começando agora", disse ela. “A ameaça está crescendo e as comunidades precisam de melhores formas de se prepararem.”
Essa preparação exigirá financiamento. A Pano IA levantou capital de risco para aumentar sua pegada de carbono, embora a empresa não tenha divulgado números específicos. A ideia é simples: reduzir o risco por meio da detecção precoce e inteligência rápida. Ainda assim, os líderes da empresa enfatizam que a IA não é uma solução mágica. É tão bom quanto os dados que recebe, a infraestrutura sobre a qual é executado e as pessoas que ela apoia.
"A IA não está substituindo os humanos", disse Kastner. “Está ajudando-os a migrar mais rápido, com mais clareza.”
O futuro do combate a incêndios pode se assemelhar a uma sala de controle mais do que a um corpo de bombeiros. Envolverá mapas, monitores e modelos, além de caminhões e mangueiras. E se pesquisadores como Oberai e empreendedores como Kastner estiverem certos, esse futuro já chegou.
“Os incêndios estão mudando”, disse Oberai. “Temos que mudar com eles.”
Participe do webinar da IBM no qual demonstramos como garantir o ROI real por meio de iniciativas de IA agêntica, com exemplos de setores, casos de uso e até mesmo as histórias de sucesso da própria IBM.
Saiba por que a IBM foi reconhecida como líder no Gartner Magic Quadrant de 2025 para plataformas de ciência de dados e aprendizado de máquina.
Saiba como as organizações estão passando de lançamentos de IA em pilotos díspares para usá-la para impulsionar a transformação no núcleo.
Acesse nosso catálogo completo com mais de 100 cursos on-line adquirindo uma assinatura individual ou para múltiplos usuários hoje, permitindo que você expanda suas habilidades em uma variedade de nossos produtos a um preço baixo.
IBM® Granite é uma família de modelos de IA de código aberto, de alto desempenho e confiáveis, adaptados para negócios e otimizados para escalar suas aplicações de IA. Explore opções de linguagem, código, séries temporais e proteções.
Liderada pelos principais líderes da IBM, o currículo dessa experiência foi desenvolvido para ajudar líderes empresariais a terem o conhecimento necessário para priorizar os investimentos em IA que podem estimular o crescimento.
Entrevistamos duas mil organizações a respeito de suas iniciativas de IA para descobrir o que está funcionando, o que não está e como se preparar.
Adote essas cinco mudanças de mentalidade para acabar com a incerteza, estimular a reinvenção dos negócios e acelerar o crescimento com a IA agêntica.
Saiba como incorporar com confiança a IA generativa e o aprendizado de máquina em sua empresa.
Treine, valide, ajuste e implemente recursos de IA generativa, modelos de base e recursos de aprendizado de máquina com o IBM watsonx.ai, um estúdio empresarial de última geração para construtores de IA. Crie aplicações de IA em menos tempo com menos dados.
Coloque a IA em ação na sua empresa com a experiência em IA líder do setor e com o portfólio de soluções da IBM.
Os serviços de IA da IBM Consulting ajudam a reinventar a forma como as empresas trabalham com IA para gerar transformação.
Ao utilizar a IA, o IBM Concert revela insights cruciais sobre suas operações e fornece recomendações específicas para cada aplicação com foco em melhorias. Descubra como o Concert pode impulsionar sua empresa.