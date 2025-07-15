A corrida para ensinar a IA a combater incêndios

As equipes de combate a incêndios ainda podem estar equipadas com serras elétricas e rádios nas linhas de frente, mas a esperança é que a ajuda possa chegar por meio de um toolkit muito diferente. Na Universidade do Sul da Califórnia, em um laboratório silencioso, longe de qualquer frente de incêndio, Assad Oberai, Hughes Professor e docente de Engenharia Aeroespacial e Mecânica, está tentando oferecer aos socorristas algo que eles nunca realmente tiveram antes: previsão. Ele está desenvolvendo modelos de IA projetados para prever o comportamento do incêndio em locais onde modelos tradicionais baseados em física tendem a ter dificuldades, como florestas e zonas metropolitanas densamente habitadas.

"Temos alguns modelos razoavelmente bons que preveem a propagação de incêndios florestais em ambientes naturais", disse Oberai ao IBM Think em uma entrevista. "Mas em lugares como as colinas ao redor de Los Angeles, onde a vegetação natural encontra as casas, a física é extremamente complicada. É aí que a IA pode oferecer um caminho a seguir.”

Segundo Oberai, um dos maiores desafios técnicos no uso de IA para incêndios florestais é a velocidade. Os modelos precisam entregar resultados rápidos e praticáveis que sejam fáceis para os socorristas interpretarem sob estresse. Eles também precisam levar em conta a incerteza, como variações nos padrões climáticos, vegetação e terreno, ao mesmo tempo em que produzem cenários funcionais e confiáveis.

"Não há uma resposta única para o que um incêndio fará a seguir", disse Oberai. "Mas um bom sistema pode mostrar a gama de possibilidades e ajudar você a entender o risco em tempo real."

A ideia não é prever o futuro com certeza, mas reduzir as incertezas, oferecendo aos primeiros socorristas algo mais próximo de uma previsão do tempo do que de um cara ou coroa. Essa é a promessa por trás de sistemas como o da Pano AI, que combinam aprendizado de máquina com um recurso tradicional do combate a incêndios: uma boa visibilidade.

Instaladas em torres e encostas remotas, as câmeras da Pano AI varrem o horizonte a cada 60 segundos, em busca do rastro característico da fumaça de incêndios florestais. Quando algo parece suspeito, as imagens não são enviadas apenas para um algoritmo, mas também para uma equipe de analistas humanos, que diferenciam, em tempo real, fogo de neblina. Se confirmam um incêndio, o sistema cria um alerta completo, com coordenadas de GPS, vídeo ao vivo, velocidade do vento e temperatura, enviando tudo diretamente para os departamentos de bombeiros e gestores de emergência.

O objetivo não é apenas ser rápido, mas ser confiável. Falsos alarmes desperdiçam tempo e recursos, especialmente em regiões onde as equipes de combate já estão sobrecarregadas. Kastner afirma que o sistema da Pano AI é treinado para distinguir fumaça de incêndio florestal de neblina, vapor, poeira e outros “ruídos” visuais. Os alertas são concebidos para serem tanto precoces quanto precisos.

"A velocidade por si só não é útil, a menos que leve à resposta certa", disse Kastner. "Estamos focados em fornecer alertas praticáveis, ajustados ao terreno e às condições locais."

Ao contrário das primeiras ferramentas de detecção de fumaça, que dependiam de observadores na linha de visão ou de previsões meteorológicas, os sistemas atuais são construídos com base em grandes quantidades de imagens, computação em nuvem e aprendizado de máquina. O conjunto de dados de treinamento da própria Pano inclui sequências de imagens de quatro temporadas de incêndios, variando das regiões áridas do interior da Austrália às florestas com neve da Colúmbia Britânica. Essa variedade, disse Kastner, ajuda o sistema a aprender como é a fumaça em diferentes condições e em vários ecossistemas.

Mas o fogo em si é apenas parte da equação. A IA também está sendo aplicada para estimar onde os incêndios têm maior probabilidade de iniciar, usando o terreno, os níveis de combustível e dados ambientais em tempo real. Em alguns casos, imagens de drones e satélites são usadas para mapear previamente as fontes de combustível. Em outros, o objetivo é monitorar pontos de ignição conhecidos, como linhas de transmissão ou corredores de raios secos.