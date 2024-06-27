É fácil focar no “depois” quando se trata de cibersegurança: como interromper um ataque depois que ele começa e como se recuperar quando terminar. Contudo, embora uma resposta reativa tenha funcionado no passado, ela simplesmente não é boa o suficiente no mundo de hoje.

Os ataques não só estão mais intensos e prejudiciais do que nunca, como os cibercriminosos também usam muitos métodos de ataque diferentes. O Relatório de Phishing de 2024 da Zscaler ThreatLabz descobriu que os ataques de phishing aumentaram em 58% em 2023, e o Relatório de Tendências de Proteção de Dados da Veeam de 2024 relatou que três em cada quatro organizações sofreram pelo menos um ataque de ransomware em 2023. Além disso, os cibercriminosos estão recorrendo cada vez mais a ferramentas baseadas em IA que facilitam muito a localização e aproveite as vulnerabilidades.

Como resultado, muitas organizações estão mudando sua abordagem quando se trata de cibersegurança. Em vez de esperar para entrar em ação quando uma ameaça surge, as organizações agora estão colocando em prática uma estratégia de cibersegurança proativa. Cibersegurança proativa significa colocar estratégias e processos em prática antes que uma ameaça surja para reduzir suas vulnerabilidades e o risco de um ataque. Essa abordagem também pode ajudá-lo a detectar um ataque quando ele está prestes a acontecer ou nos estágios iniciais.