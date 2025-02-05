No setor de tecnologia, a "ágil" é um conceito familiar, e muitas formas antigas de trabalhar estão sendo eliminadas pela inovação, apoiadas por exemplos prováveis. As organizações que migraram do papel para o eletrônico ou sistemas digitais integrados são muito mais eficientes; você consegue se imaginar organizando uma hipoteca pelo correio?

No entanto, ao fazer a transição, os militares acumularam um grande número de sistemas independentes. Muitos departamentos de defesa, mesmo em países avançados, relatam que possuem vários sistemas de registro. O custo e a complexidade de unificar e padronizar essas soluções podem ser desafiadores, para dizer o mínimo, sustentados por uma atitude que diz: "Se está funcionando, por que se dar ao trabalho?"

Independentemente da política de defesa, todas as forças armadas gostariam de proporcionar maior eficiência, e cada libra gasta na administração de back-office reduz a eficácia do combate. Evidênciado por milhares de programas bem-sucedidos de integração e transformação digital, o setor de tecnologia pode oferecer resultados impactantes que se traduzem em melhores recursos de combate.

Por exemplo, o planejamento e a logística para até mesmo implementações relativamente pequenas podem ocupar a equipe por muitas semanas. As estimativas iniciais de força e pessoal repercutem em material, transporte, suprimentos, casevac e muito mais, e as mudanças na tarefa gerarão milhares de horas de retrabalho. No entanto, no mundo comercial, a IA já está transformando cadeias de suprimentos, inventário, aquisição e manufatura, criando a capacidade de responder a mercados em mudança quase em tempo real.