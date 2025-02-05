À luz dos conflitos atuais, o Reino Unido se depara agora com decisões militares do mundo real que afetarão nosso futuro imediato. Ed Gillett e Col Chambers afirmam que os setores e o Governo devem mudar para uma mentalidade de prontidão antes que a paz europeia do pós-guerra seja destruída.
“Minha visão para o Exército Britânico é colocar em campo forças terrestres de quinta geração que preparem essa força conjunta para a 'luta injusta'. Neste contexto, as Forças de Quinta Geração utilizam a exploração de tecnologias avançadas, como a Inteligência Artificial e sistemas autônomos, para integrar dados de todos os domínios para um impacto preciso no campo de batalha. E essas forças estarão no coração da OTAN, e serão preenchidas com os melhores militares do mundo, apoiados por uma equipe civil incrivelmente comprometida e pelos principais parceiros industriais, e pela própria nação, fornecendo valor em cada jornada — social, política e internacionalmente , economicamente, bem como apenas militarmente.”
– General Sir Roly Walker KCB DSO, Chefe do Estado-Maior General
Desde o fim da Segunda Guerra Mundial, a paz na Europa tem dominado os padrões de pensamento industrial, militar e governamental. Apesar de conflitos esporádicos nos estados dos Bálcãs, a perspectiva de guerra gradualmente diminuiu à medida que a possíveis clientes europeia cresceu. A invasão parcial da Ucrânia pela Rússia em 2014 foi amplamente ignorada — até oito anos depois, quando tudo mudou.
A tentativa da Rússia em 2022 de capturar a Ucrânia de repente ameaçou décadas do que agora parece ser complacência. No espaço de alguns meses, o choque da guerra levou a uma reavaliação completa de munições, materiais e armamentos, desde a aquisição até a linha de frente.
O desafio, no entanto, é converter políticas, planejamento e avaliações estratégicas de defesa em ações no mundo real que afetem as capacidades de combate. A mentalidade estabelecida por quase 80 anos do pós-guerra está se mostrando extremamente difícil de mudar, mesmo com o fim da paz.
Apesar das vantagens econômicas e numéricas da Rússia, a agilidade e a inovação da Ucrânia podem atuar como um multiplicador de forças; a principal lição é a velocidade de adaptação. A Ucrânia enfrenta uma ameaça existencial, sem tempo para aquisições complexas, desenvolvimento tedioso e fabricação perfecionista.
Ucrânia adotou um princípio de "bom o suficiente", baseado em um ciclo rápido de tentativas, testes e implementação que fornece armamentos eficazes muito rapidamente. Por exemplo, a Ucrânia desenvolveu e adotou o veículo blindado multifunção Inguard-3 em dois anos. Como contra-exemplo, o veículo blindado de combate Ajax, do Reino Unido, levou 14 anos para chegar aos testes de campo.
A diferença é que a mentalidade do Reino Unido se concentra na aquisição de peças de equipamento sofisticadas. Quando o Ajax for entregue, será uma obra-prima da engenharia. Sob a pressão e as urgências vitais da guerra, a Ucrânia ajustou seus recursos da experimentação à invasão, porque no campo de batalha, "bom o suficiente" é tudo o que importa.
Superar os padrões de pensamento industriais de defesa que evoluíram como uma forma de "excelência crescente" nos anos do pós-guerra estará longe de ser fácil, mas há sinais positivos de que a mudança é possível.
O mundo da tecnologia, impulsionado pela extraordinária concorrência que alimenta a inovação, mostra como uma abordagem diferente pode ter sucesso. O ritmo da mudança é determinado pela demanda do mercado, e não pela aquisição do Governo, e a entrega de melhorias contínuas está incorporada ao processo de desenvolvimento.
A energia competitiva do setor de tecnologia pode catalisar mudanças rápidas, trazendo novos conceitos que acelerarão o desenvolvimento e a entrega. Embora certamente haja um lugar para projetos únicos muito grandes com objetivos definidos, como um porta-aviões ou tanque de batalha principal, na maioria das vezes, uma nova maneira ágil de trabalhar é a única solução que pode lidar com a urgência da guerra.
No setor de tecnologia, a "ágil" é um conceito familiar, e muitas formas antigas de trabalhar estão sendo eliminadas pela inovação, apoiadas por exemplos prováveis. As organizações que migraram do papel para o eletrônico ou sistemas digitais integrados são muito mais eficientes; você consegue se imaginar organizando uma hipoteca pelo correio?
No entanto, ao fazer a transição, os militares acumularam um grande número de sistemas independentes. Muitos departamentos de defesa, mesmo em países avançados, relatam que possuem vários sistemas de registro. O custo e a complexidade de unificar e padronizar essas soluções podem ser desafiadores, para dizer o mínimo, sustentados por uma atitude que diz: "Se está funcionando, por que se dar ao trabalho?"
Independentemente da política de defesa, todas as forças armadas gostariam de proporcionar maior eficiência, e cada libra gasta na administração de back-office reduz a eficácia do combate. Evidênciado por milhares de programas bem-sucedidos de integração e transformação digital, o setor de tecnologia pode oferecer resultados impactantes que se traduzem em melhores recursos de combate.
Por exemplo, o planejamento e a logística para até mesmo implementações relativamente pequenas podem ocupar a equipe por muitas semanas. As estimativas iniciais de força e pessoal repercutem em material, transporte, suprimentos, casevac e muito mais, e as mudanças na tarefa gerarão milhares de horas de retrabalho. No entanto, no mundo comercial, a IA já está transformando cadeias de suprimentos, inventário, aquisição e manufatura, criando a capacidade de responder a mercados em mudança quase em tempo real.
Fundada pela concorrência, a IBM conta com uma mentalidade dedicada à inovação e ao sucesso. Isso se traduz em um compromisso com a Nobre causa das Forças Armadas, que são empregadas em operações perigosas para nos proteger de ameaças iminentes.
Além disso, a IBM oferece soluções que podem ser implementadas rapidamente, desde o gerenciamento de informações até o gerenciamento de inventário. No caos de um conflito iminente ou real, uma solução eficaz e totalmente implementada é melhor do que quase 80 anos de recomendações de políticas. E a IBM sabe o valor das soluções integradas, baseadas em um sistema único de gravação, fornecidas em escala e apoiadas por IA de ponta, o que pode transformar a capacidade de responder à dinâmica volátil e em constante mudança do campo de batalha.
Infelizmente, existem muitos pontos críticos intratáveis em todo o mundo, onde uma diplomacia forte e contínua é necessária para conter conflitos mais amplos. Se, infelizmente, o "jaw-jaw" falhar, pode haver muito pouco tempo para galvanizar a base industrial de defesa e se ajustar aos perigos da guerra. A IBM oferece a tecnologia, o compromisso e os recursos que podem dar uma contribuição direta para a defesa do Reino – com a ambição de que, ao nos prepararmos para a guerra, fiquemos em paz.
Ed Gillett é Client Partner, IBM Consulting e ex-Oficial do Exército Britânico, tendo trabalhado anteriormente em cargos seniores em grandes fornecedores internacionais de equipamentos de defesa.
Col Chambers é Diretor Administrativo de Tecnologia da IBM UK Defense, National Security and Aerospace, com mais de 25 anos de experiência em tecnologia. A Col é especializada no fornecimento e desenvolvimento de soluções que impulsionam a agilidade, a mudança e a inovação para o governo do Reino Unido.