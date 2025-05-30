A era da IA física: dentro da tentativa do P-1 de construir um cérebro de engenharia

A plataforma da P-1 utiliza aprendizado por reforço e redes neurais para gerar conjunto de dados, modelar variações de design e simular o comportamento de sistemas físicos, o que faz em milissegundos, não em horas.

Em vez de substituir ferramentas ou solucionadores de CAD, o Archie está sendo treinado para trabalhar com eles. Ele seleciona a ferramenta certa para a tarefa e a utiliza da mesma forma que um engenheiro júnior poderia. Os fluxos de trabalho de simulação tradicionais podem levar horas ou até dias para testar um único design. O Archie utiliza redes neurais para aproximar essas simulações em milissegundos, permitindo iterações muito mais rápidas. De acordo com Gordić, o objetivo não é apenas velocidade, mas refletir como os engenheiros realmente Think. "Os humanos basicamente fazem raciocínio de primeira ordem... as margens de erro são enormes", diz ele. O design do mundo real, acrescenta ele, é muitas vezes uma negociação entre restrições concorrentes, em vez de um simples problema de otimização. "Se você amostrar muito longe [dos designs], as coisas começam a se desintegrar. Mas talvez seja assim que a inovação também aconteça.”

O foco inicial da empresa é pragmático, afirma Gordić. Com os data centers consumindo mais energia e gerando mais calor do que nunca, a P-1 está implementando o Archie no setor de resfriamento industrial, onde pode ajudar a projetar sistemas de HVAC mais eficientes. "É um domínio com restrições físicas claras e urgência comercial", diz Gordić.

O sistema já está sendo treinado em modelos de nível de componente de ventiladores, compressores e trocadores de calor. E em vez de simular o fluxo de ar em um sentido abstrato, o Archie está aprendendo a fazer as escolhas que um engenheiro de design real pode fazer ao equilibrar a eficiência do fluxo de ar com custo, ruído e pegada de carbono.

O cientista e pesquisador da equipe da IBM, Johannes Jakubik vê paralelos entre o Archie e o trabalho que está sendo feito na IBM pesquisa. Ele disse ao IBM Think em uma entrevista que modelos como o TerraMind, um modelo de base desenvolvido para imagens de satélite e sensoriamento remoto, são projetados para fechar lacunas de dados na observação da Terra, gerando imagens sintéticas onde as reais estão faltando. "Em vez de apenas interpretar dados, estamos desenvolvendo modelos que podem raciocinar por meio de informações ausentes e simular o que não conseguimos observar diretamente", diz ele.

Ele aponta para a capacidade da TerraMind de traduzir dados de radar em imagens ópticas sintéticas como um passo crítico em direção a sistemas de IA multimodais que entendem o contexto espacial. "Esses sistemas não estão apenas gerando imagens", diz ele. “Eles estão realizando uma espécie de inferência física”.

Jakubik também destaca a importância da adaptação específica do domínio. "Descobrimos que treinar modelos com um conhecimento profundo da física por trás de um problema leva a previsões mais estáveis e confiáveis", comenta. “Não basta para escalar os modelos; temos que torná-los inteligentes sobre o mundo em que operam.”