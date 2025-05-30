A era da IA física: dentro da tentativa do P-1 de construir um cérebro de engenharia

A inteligência artificial ensinou as máquinas a escrever prosa e gerar imagens. Agora, está surgindo uma nova fronteira, aquela na qual o software não apenas interpreta o mundo, mas ajuda a construí-lo. Essa é a ascensão da IA física: sistemas treinados não com palavras ou imagens, mas com restrições brutas do mundo real, como atrito, calor, vibração e força. Um dos líderes desse movimento é uma nova startup chamada P-1 IA.
Fundada pelo executivo aeroespacial Paul Eremek, Adam Nagel e a ex-aluna da DeepMind Aleksa Gordić, a P-1 está desenvolvendo uma máquina chamada Archie, um aprendiz digital projetado para colaborar com engenheiros em tarefas de design complexas.
O Archie não foi projetado para responder a trivialidades ou escrever resumos. Ele está sendo treinado para raciocinar por meio de sistemas multifísicos, explorar compensações e, eventualmente, ajudar a projetar máquinas do mundo real, desde sistemas de climatização até espaçonaves. Conversando com o IBM Think, Gordić vislumbra um futuro no qual ferramentas como o Archie podem até ajudar a projetar megaestruturas especulativas, como espaçonaves.
"Estamos fazendo uma coisa chamada automação cognitiva do trabalho no espaço de design", diz Gordić.
O CEO da NVIDIA, Jensen Huang, enfatizou a importância dessa direção, chamando a IA física de nova "revolução industrial" em várias conversas recentes. Ele também descreveu a IA física como a força motriz por trás do futuro da empresa, enfatizando que a fusão de modelos generativos com robótica e simulação permitirá que as máquinas entendam e naveguem pelo mundo real com recursos sem precedentes. Assim, a NVIDIA está otimizando cada vez mais suas plataformas de hardware não só para treinar grandes modelos de linguagem (LLMs), mas também para tarefas de raciocínio físico em domínios como direção autônoma, robótica e gêmeos digitais.
A plataforma da P-1 utiliza aprendizado por reforço e redes neurais para gerar conjunto de dados, modelar variações de design e simular o comportamento de sistemas físicos, o que faz em milissegundos, não em horas.
Em vez de substituir ferramentas ou solucionadores de CAD, o Archie está sendo treinado para trabalhar com eles. Ele seleciona a ferramenta certa para a tarefa e a utiliza da mesma forma que um engenheiro júnior poderia. Os fluxos de trabalho de simulação tradicionais podem levar horas ou até dias para testar um único design. O Archie utiliza redes neurais para aproximar essas simulações em milissegundos, permitindo iterações muito mais rápidas. De acordo com Gordić, o objetivo não é apenas velocidade, mas refletir como os engenheiros realmente Think. "Os humanos basicamente fazem raciocínio de primeira ordem... as margens de erro são enormes", diz ele. O design do mundo real, acrescenta ele, é muitas vezes uma negociação entre restrições concorrentes, em vez de um simples problema de otimização. "Se você amostrar muito longe [dos designs], as coisas começam a se desintegrar. Mas talvez seja assim que a inovação também aconteça.”
O foco inicial da empresa é pragmático, afirma Gordić. Com os data centers consumindo mais energia e gerando mais calor do que nunca, a P-1 está implementando o Archie no setor de resfriamento industrial, onde pode ajudar a projetar sistemas de HVAC mais eficientes. "É um domínio com restrições físicas claras e urgência comercial", diz Gordić.
O sistema já está sendo treinado em modelos de nível de componente de ventiladores, compressores e trocadores de calor. E em vez de simular o fluxo de ar em um sentido abstrato, o Archie está aprendendo a fazer as escolhas que um engenheiro de design real pode fazer ao equilibrar a eficiência do fluxo de ar com custo, ruído e pegada de carbono.
O cientista e pesquisador da equipe da IBM, Johannes Jakubik vê paralelos entre o Archie e o trabalho que está sendo feito na IBM pesquisa. Ele disse ao IBM Think em uma entrevista que modelos como o TerraMind, um modelo de base desenvolvido para imagens de satélite e sensoriamento remoto, são projetados para fechar lacunas de dados na observação da Terra, gerando imagens sintéticas onde as reais estão faltando. "Em vez de apenas interpretar dados, estamos desenvolvendo modelos que podem raciocinar por meio de informações ausentes e simular o que não conseguimos observar diretamente", diz ele.
Ele aponta para a capacidade da TerraMind de traduzir dados de radar em imagens ópticas sintéticas como um passo crítico em direção a sistemas de IA multimodais que entendem o contexto espacial. "Esses sistemas não estão apenas gerando imagens", diz ele. “Eles estão realizando uma espécie de inferência física”.
Jakubik também destaca a importância da adaptação específica do domínio. "Descobrimos que treinar modelos com um conhecimento profundo da física por trás de um problema leva a previsões mais estáveis e confiáveis", comenta. “Não basta para escalar os modelos; temos que torná-los inteligentes sobre o mundo em que operam.”
Os sistemas de resfriamento são apenas o começo. A ambição da P-1, diz Gordić, é expandir os recursos do Archie em domínios de produtos cada vez mais complexos, desde veículos elétricos até aeroespaciais. Para isso, a empresa está atualmente criando protótipos de módulos que podem oferecer suporte a projetos estruturais, térmicos e eletromagnéticos dentro do mesmo framework de agentes.
A visão de longo prazo é desenvolver uma IA de uso geral que possa colaborar de forma significativa na criação de tecnologias que ainda não existem. "Não estamos tentando criar uma IA para substituir os engenheiros", explica Gordić. "Estamos tentando construir uma que os ajude a explorar mais possibilidades."
Para isso, o P-1 teve que superar um dos gargalos mais notórios da área: a escassez de dados de treinamento utilizáveis em engenharia. Ao contrário dos conjuntos de dados de linguagem natural, os conjuntos de dados de engenharia raramente são públicos e geralmente estão fragmentados em silos proprietários. Gordić observa que até mesmo o design de aeronaves, um dos campos mais bem documentados, tem relativamente poucos pontos de dados acessíveis.
A resposta do P-1 é gerar dados sintéticos usando estratégias de amostragem informadas pela física. A ideia é construir conjuntos de dados que englobem não somente as soluções existentes, mas o espaço negativo ao redor delas — regiões do espaço de design que geralmente são pouco exploradas ou descartadas. "Às vezes, os designs mais interessantes são os que inicialmente parecem errados", diz Gordić.
Jakubik tem o mesmo sentimento. "Uma das partes mais interessantes de trabalhar com IA nas ciências físicas é a capacidade de identificar edge cases", diz ele. "Essas são áreas que os humanos frequentemente ignoram, porque estão fora das heurísticas convencionais."
Ele acrescenta que a IA pode testar mais projetos em menos tempo, reduzindo a dependência da intuição. "Em sistemas complexos, muitas vezes tomamos decisões com base em simplificações", diz ele. "A IA nos oferece uma maneira de desafiar essas simplificações com dados reais e resultados simulados."
Na IBM, os pesquisadores também estão colaborando com modelos climáticos e meteorológicos, como o Prithvi WxC, que a empresa desenvolveu em parceria com a NASA. Jakubik explica que esse modelo usa arquiteturas baseadas em transformadores para analisar centenas de variáveis em paralelo. "Isso nos permite modelar a evolução de eventos extremos com significativamente menos computação do que os métodos de simulação tradicionais", diz ele.
Jakubik enfatiza que os sistemas de IA são projetados para aumentar os recursos humanos, não suplantá-los. "A IA atingiu o ponto em que pode aumentar a descoberta científica e de engenharia, mas o enquadramento do problema ainda precisa vir de especialistas de domínio", diz ele.
Ele acredita que a IA é especialmente poderosa em design em fase inicial e teste de hipóteses. "Esses são os momentos em que a incerteza é maior e o custo de entender tudo errado é menor", diz ele. “A IA pode oferecer uma gama mais ampla de ideias iniciais e testá-las mais rapidamente do que uma equipe humana trabalhando sozinha.”
Outra empresa que busca IA física é a Lila Sciences, uma startup de biotecnologia derivada do Flagship Pioneiring. A Lila está desenvolvendo laboratórios autônomos guiados por sistemas de IA que podem gerar hipóteses e executar milhares de experimentos em paralelo. Com US$ 200 milhões em financiamento e um objetivo de construir o que chama de “superinteligência científica”, a plataforma de Lila recentemente impressionou a comunidade científica ao descobrir novos catalisadores para a produção de hidrogênio verde em apenas quatro meses — um processo anteriormente estimado para levar anos.
O caminho de Gordić, Nagel e Eremiko para fundar o P-1 foi moldado por anos em ambientes de pesquisa de alto risco. Eremenko liderou o Escritório de Tecnologia Tática da DARPA e atuou como CTO na Airbus e na United Technologies. Gordić passou anos na DeepMind e na Microsoft, concentrando-se na interseção entre o aprendizado de máquina e o raciocínio estruturado.
Eles viram uma lacuna no mercado: a maioria dos modelos de linguagem de uso geral era pouco adequada para a engenharia, que exige não apenas sintaxe e semântica, mas também inferência causal e adesão às leis da física.
"Modelos de linguagem grandes são ótimos para resumir documentos", diz Gordić. "Mas para projetar um foguete, você precisa entender como o fluxo do propelente interage com a pressão da câmara. Esse é um nível diferente de raciocínio.”
O P-1 arrecadou USD 23 milhões em financiamento inicial da Radical Ventures, Village Global e investidores da OpenAI e Google. Está contratando de forma agressiva e espera começar a implementar pilotos do setor dentro do ano. A equipe atual da empresa inclui ex-alunos dos setores aeroespacial, automotivo e de computação avançada.
Se esse esforço acaba remodelando os fluxos de trabalho de engenharia ou falha sob a complexidade das restrições do mundo real, ainda não se sabe.
"Estamos no início do que a IA física pode fazer", diz Gordić. "Mas, se acertarmos, essa pode ser a base de como projetamos tudo no futuro."
