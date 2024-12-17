Alguém leva uma cotovelada tentando pegar o "brinquedo" no shopping na Black Friday? Nós também não.

"Toda a ideia de ofertas de porta de entrada morreu", diz Rich Berkman, sócio sênior da IBM Consulting com foco no comércio digital. Em vez disso, os descontos de fim de ano começaram a aparecer logo após o Dia das Nações Unidas. E a maior estrela da corrida do varejo de férias de 2024 pode ser os assistentes de compras orientados por IA.

Chatbots orientados por IA impulsionaram 1.950% mais tráfego para sites de varejo na Cyber Monday do que no ano passado, segundo o Adobe Analytics, ajudando a elevar as vendas no varejo para USD 13,3 bilhões naquele dia, um aumento de 7,3% em relação ao ano passado.

Novas ferramentas de IA, como Rufus da Amazon ou assistente de compras pessoal do Walmart, ambos lançados em meados de 2024, estão ajudando os compradores a encontrar as melhores ofertas para itens específicos, realizar pesquisa de informações de produtos e comparar produtos diferentes.



"Os consumidores agora estão acessando os sites e aplicativos móveis dos varejistas esperando ter uma conversa semelhante à de um humano", diz Berkman. “Eles não estão mais satisfeitos com uma lista de resultados de pesquisa.”

Varejistas cujos assistentes de compras personalizam a experiência de compras e oferecem opções de pagamento fáceis e flexíveis podem atrair compradores que estão cada vez mais fazendo suas compras em movimento, como “quando estão esperando no aeroporto, navegando em seus telefones”, diz Jane Cheung, Líder Global de Pesquisa para os Setores de Consumo no Institute for Business Value (IBV) da IBM.

Nesta Cyber Monday, 57% das vendas online vieram de dispositivos móveis, um aumento de 13,3% em relação ao ano passado, de acordo com a Adobe Analytics.