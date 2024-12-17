Alguém leva uma cotovelada tentando pegar o "brinquedo" no shopping na Black Friday? Nós também não.
"Toda a ideia de ofertas de porta de entrada morreu", diz Rich Berkman, sócio sênior da IBM Consulting com foco no comércio digital. Em vez disso, os descontos de fim de ano começaram a aparecer logo após o Dia das Nações Unidas. E a maior estrela da corrida do varejo de férias de 2024 pode ser os assistentes de compras orientados por IA.
Chatbots orientados por IA impulsionaram 1.950% mais tráfego para sites de varejo na Cyber Monday do que no ano passado, segundo o Adobe Analytics, ajudando a elevar as vendas no varejo para USD 13,3 bilhões naquele dia, um aumento de 7,3% em relação ao ano passado.
Novas ferramentas de IA, como Rufus da Amazon ou assistente de compras pessoal do Walmart, ambos lançados em meados de 2024, estão ajudando os compradores a encontrar as melhores ofertas para itens específicos, realizar pesquisa de informações de produtos e comparar produtos diferentes.
"Os consumidores agora estão acessando os sites e aplicativos móveis dos varejistas esperando ter uma conversa semelhante à de um humano", diz Berkman. “Eles não estão mais satisfeitos com uma lista de resultados de pesquisa.”
Varejistas cujos assistentes de compras personalizam a experiência de compras e oferecem opções de pagamento fáceis e flexíveis podem atrair compradores que estão cada vez mais fazendo suas compras em movimento, como “quando estão esperando no aeroporto, navegando em seus telefones”, diz Jane Cheung, Líder Global de Pesquisa para os Setores de Consumo no Institute for Business Value (IBV) da IBM.
Nesta Cyber Monday, 57% das vendas online vieram de dispositivos móveis, um aumento de 13,3% em relação ao ano passado, de acordo com a Adobe Analytics.
Empresas de tecnologia também estão se juntando à festa digital. Em outubro, o Google anunciou que atualizou o Google Shopping com IA para que os usuários recebessem um resumo gerado por IA com os principais itens a serem considerados em suas pesquisas. Eles também obtêm uma lista de produtos que atendem às suas principais preferências, seja um determinado tamanho, velocidade de entrega ou preço de venda, enquanto uma funcionalidade de IA generativa permite que os usuários experimentem virtualmente determinadas peças de roupa. Além disso, a página inicial do usuário do Google Shopping fornece um feed personalizado de itens que ele pode gostar, com base nos padrões detectados pela IA em pesquisas anteriores.
Enquanto isso, no final de novembro, a startup de IA Perplexity lançou um assistente de compras pessoal que ajuda as pessoas a pesquisar e comprar itens. Quando os usuários solicitam um item específico, o assistente apresenta uma série de cartões de produtos mostrando as recomendações mais relevantes, com detalhes específicos adaptados à pesquisa. Os compradores também podem tirar uma foto de algo que desejam, e o assistente de IA da Perplexity irá encontrar para eles. Finalmente, aqueles que se inscreverem para uma assinatura de USD 20 por mês recebem frete gratuito e podem finalizar a compra diretamente no site da Perplexity com o clique de um botão.
Nenhum dos novos assistentes de compras é perfeito, e muitos varejistas estão usando esta temporada de festas para descobrir as falhas, de acordo com Berkman. Mas o apetite do consumidor pela IA no varejo parece insaciável, pelo menos por enquanto. Em uma pesquisa recente com 20.000 consumidores em 26 países, cerca de quatro em cada cinco consumidores que ainda não usaram a inteligência artificial para fazer compras disseram que gostariam de ver como ela pode ajudá-los a pesquisa produtos, procurar ofertas e fazer perguntas, de acordo com o IBV. Dos dos entrevistados, 55% disseram que gostariam explicitamente de usar chatbots ou assistentes virtuais.
"Os agentes de IA continuarão revolucionando e personalizando as compras à medida que se tornam mais sofisticados", diz Berkman.
Berkman vê uma enorme oportunidade para os varejistas que podem ficar um passo à frente e oferecer aos consumidores ofertas direcionadas e oportunas — e especialmente aqueles que são capazes de garantir a segurança e eliminar vieses nos resultados apresentados por seus assistentes de IA.
No entanto, ele observa que o maior presente dos assistentes de compras de IA para os varejistas pode só chegar após a temporada de festas. Assistentes de compras impulsionados por IA reunirão uma enorme quantidade de dados sobre os compradores (sejam suas preferências ou as principais dores de cabeça que eles encontraram), isso pode ajudá-los a tornar a experiência de compras "mais rápida, ágil e melhor" para o próximo ano. Então, os agentes humanos só precisam ser envolvidos para resolver devoluções particularmente complicadas, por exemplo.
Embora ele enfatize que os assistentes de compras digitais podem ajudar os compradores a economizar tempo e dinheiro nesta temporada de festas, no entanto, Berkman adverte que é importante evitar totalmente a terceirização de sua lista de festas. "Se eu sei que minha filha está interessada em um determinado artista, como Taylor Swift, não quero terceirizar minha alegria de encontrar o presente perfeito para ela", diz ele.