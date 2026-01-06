Será Paris o próximo paraíso dos unicórnios? A Station F, a maior incubadora da Europa, acha que assim.

PARIS — A incubadora de startups parisiense Station F personifica a ambição declarada do presidente Emmanuel Macron de impulsionar a inovação no país e inspirar uma classe negligenciada de líderes empresariais: os empreendedores.
"O empreendedor é a nova França, e começa aqui com vocês", disse o presidente francês na inauguração da Station F.
Instalada em uma antiga estação de trem no 13º arrondissement, em uma praça que leva o nome do influente cientista da computação Alan Turing, a Station F recebeu seu primeiro unicórnio, a Hugging Face, uma plataforma colaborativa para IA, entre outros ex-alunos notáveis.
A Hugging Face pode ser a única empresa em seu portfólio a ter alcançado esse feito até o momento, mas o ecossistema mais amplo da Station F está claramente crescendo e prosperando. Atualmente, a Station F abriga mais de 1.000 startups e 600 fundos de investimento, e as empresas em seu portfólio captaram mais de 1 bilhão de euros anualmente desde 2021.
Fundada em 2017 pelo bilionário francês da tecnologia e magnata da mídia Xavier Niel, a Station F é anterior ao boom da IA generativa. Hoje, no entanto, 70% de suas startups são focadas em IA. "A IA está em toda parte", disse Hafssa Maldji, gerente de comunicação da Station F, durante uma entrevista ao IBM Think na sede da empresa em Paris. "É mais forte que a Web3 e já não se limita a um segmento vertical."
Ao visitar o impressionante e elegante edifício, é difícil não notar os logotipos das principais gigantes da tecnologia: Apple, Google, AWS, Microsoft e Meta. Todas elas têm espaços reservados e oferecem "horário de atendimento" no local, juntamente com a Snowflake, a empresa de plataforma de dados fundada na Califórnia. A LVMH e a L'Oréal também estão presentes (com um laboratório de tecnologia de beleza para a L'Oréal) juntamente com universidades francesas e até mesmo representantes de outros países, como Índia, Coreia do Sul e Japão.
"Aqui, você pode ser um pequeno empreendedor sentado ao lado de grandes empresas, com acesso a inúmeros recursos", disse Maldji. "Este é realmente um dos poucos lugares onde a comunidade e a colaboração são fundamentais."
A França se posiciona com orgulho como o principal polo de IA da Europa. O país abriga a Mistral IA, que recentemente atingiu uma avaliação de US$ 14 bilhões após uma rodada de financiamento Série C liderada pela empresa holandesa de semicondutores ASML, bem como outras startups como a H Company, fundada por ex-engenheiros da DeepMind, e a Dataiku. Yann LeCun também anunciou recentemente que a cidade será a sede de seu próximo empreendimento, a Advanced Machine Intelligence.
Os empreendedores Julien Hébrard e Marvin Amuzu incubaram sua startup, Abstrakt News, na Station F. Em entrevista ao IBM Think, eles admitiram que o ecossistema local ainda está muito aquém do Vale do Silício em termos de escala. Mas eles afirmaram que as oportunidades agora são mais tangíveis para os empreendedores. Competir com empresas americanas é "obviamente" um desafio, disse Amuzu, CTO e cofundador. "A Europa não tem a mesma capacidade de financiamento. Também temos menos flexibilidade quando se trata de emprego."
Ele explicou que contratar e demitir funcionários é muito mais difícil na França. Ao mesmo tempo, a longa tradição francesa de direitos trabalhistas tem suas vantagens: muitos fundadores da Station F recebem auxílio-desemprego enquanto incubam suas startups. "Costumamos brincar que o primeiro investidor é o governo francês, graças aos direitos de desemprego", disse Hébrard.
Dito isso, a Station F tem grandes ambições. E, por estar ligada a muitas das grandes empresas francesas, as coisas tendem a evoluir muito mais rapidamente dentro da incubadora do que fora dela, afirma a Station F.
Essa foi a experiência de Joel Belafa, ex-diretor de engenharia da Dataiku, uma das principais empresas de tecnologia da França. Em janeiro de 2024, Belafa e o ex-executivo de tecnologia médica Nathan Chen cofundaram a Biolevate, uma plataforma de conhecimento nativa de IA que visa padronizar fluxos de trabalho científicos complexos com uma equipe de apenas duas pessoas. Desde então, a equipe da Biolevate cresceu para mais de 50 pessoas. E a empresa venceu uma das maiores licitações da Sanofi, em grande parte graças à Station F.
"Esse é o tipo de oportunidade que a Station F cria", disse Joel Belafa, CEO da Biolevate. "E é isso que determina o sucesso ou o fracasso de uma startup. Aqui, temos um ecossistema semelhante ao que a Califórnia conseguiu criar com tanto sucesso no passado. Aqui, as startups trabalham juntas, não umas contra as outras."
Bruno Aziza, vice-presidente de dados, IA e análise de estratégia da IBM, é um expatriado francês que construiu sua carreira nos EUA. Para ele, a Station F poderia ter um grande impacto para ajudar a França a reter seus talentos.
"O que você precisa lembrar é que a França é um terreno fértil para a inovação, e a Station F dá estrutura a todas essas empresas", disse ele em entrevista ao IBM Think.
A França abriga algumas das melhores escolas de engenharia do mundo. Mas, durante muito tempo, muitos profissionais franceses optaram por deixar o país e desenvolver suas carreiras no exterior. A Station F ajuda a França a reter talentos, disse Aziza. E o sucesso recente da Mistral IA demonstra que o setor local de IA tem grandes ambições.
Belafa, por sua vez, acredita que a Biolevate tem potencial para transformar a descoberta científica e se tornar um dos próximos unicórnios da França. "E não somos os únicos, longe disso", disse ele. "Basta esperar e ver o que acontece nos próximos 10 anos."
