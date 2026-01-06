Será Paris o próximo paraíso dos unicórnios? A Station F, a maior incubadora da Europa, acha que assim.

PARIS — A incubadora de startups parisiense Station F personifica a ambição declarada do presidente Emmanuel Macron de impulsionar a inovação no país e inspirar uma classe negligenciada de líderes empresariais: os empreendedores.

"O empreendedor é a nova França, e começa aqui com vocês", disse o presidente francês na inauguração da Station F.

Instalada em uma antiga estação de trem no 13º arrondissement, em uma praça que leva o nome do influente cientista da computação Alan Turing, a Station F recebeu seu primeiro unicórnio, a Hugging Face, uma plataforma colaborativa para IA, entre outros ex-alunos notáveis.

A Hugging Face pode ser a única empresa em seu portfólio a ter alcançado esse feito até o momento, mas o ecossistema mais amplo da Station F está claramente crescendo e prosperando. Atualmente, a Station F abriga mais de 1.000 startups e 600 fundos de investimento, e as empresas em seu portfólio captaram mais de 1 bilhão de euros anualmente desde 2021.

Fundada em 2017 pelo bilionário francês da tecnologia e magnata da mídia Xavier Niel, a Station F é anterior ao boom da IA generativa. Hoje, no entanto, 70% de suas startups são focadas em IA. "A IA está em toda parte", disse Hafssa Maldji, gerente de comunicação da Station F, durante uma entrevista ao IBM Think na sede da empresa em Paris. "É mais forte que a Web3 e já não se limita a um segmento vertical."

Ao visitar o impressionante e elegante edifício, é difícil não notar os logotipos das principais gigantes da tecnologia: Apple, Google, AWS, Microsoft e Meta. Todas elas têm espaços reservados e oferecem "horário de atendimento" no local, juntamente com a Snowflake, a empresa de plataforma de dados fundada na Califórnia. A LVMH e a L'Oréal também estão presentes (com um laboratório de tecnologia de beleza para a L'Oréal) juntamente com universidades francesas e até mesmo representantes de outros países, como Índia, Coreia do Sul e Japão.

"Aqui, você pode ser um pequeno empreendedor sentado ao lado de grandes empresas, com acesso a inúmeros recursos", disse Maldji. "Este é realmente um dos poucos lugares onde a comunidade e a colaboração são fundamentais."