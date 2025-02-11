O impulso para aprimorar os recursos científicos da IA desencadeou uma corrida intensificada entre os gigantes da tecnologia, cada um competindo para liberar o potencial da IA como uma potência de pesquisa. A pesquisa profunda divide consultas complexas em etapas menores, pesquisa na web, analisa documentos por meio de várias passagens e sintetiza as informações em relatórios abrangentes. Diferentemente das respostas de IA padrão, a pesquisa profunda navega ativamente em fontes online, verifica várias referências e constrói suas respostas de forma iterativa, mostrando seu trabalho por meio de uma cadeia de pensamento visível.

A ferramenta combina navegação na web, análise de documentos e funções especializadas para lidar com tarefas complexas. Quando recebe uma pergunta, ela pesquisa extensivamente as fontes disponíveis e verifica informações em várias referências, e pode lidar com tarefas que vão desde pesquisa acadêmica até análise de mercado e documentação técnica.

A OpenAI afirma que pesquisas profundas são particularmente eficazes para extrair detalhes específicos de documentos grandes, comparar informações entre fontes e fornecer conclusões bem documentadas. Atualmente, o sistema está disponível para usuários do Pro com um limite de 100 consultas mensais, refletindo sua natureza de uso intensivo de computação, embora a empresa diga que será gradualmente implementado em outros níveis de assinatura.

"A pesquisa profunda pode identificar, avaliar, reavaliar e sintetizar informações para tarefas intensivas em conhecimento em meros minutos—funções que normalmente levariam humanos várias horas para serem concluídas", diz Timothy DeStefano, Professor Pesquisador Associado da McDonough School of Business da Georgetown University. "Isso representa um aumento de produtividade potencialmente significativo para os usuários, o que poderia aprimorar a inovação corporativa."

Ele observa, no entanto, que a pesquisa profunda pode ter dificuldades com questões que exigem dados proprietários, tornando sua eficácia dependente das necessidades de dados específicas de sua aplicação.

"Embora o preço de US$ 200 por mês seja acessível para muitos profissionais do setor corporativo dos Estados Unidos, pode ser proibitivo em termos de custo para alguns indivíduos ou empresas, o que pode levar a disparidades na produtividade", acrescentou. “Além disso, dada a natureza com viés de habilidades da ferramenta, ela poderia contribuir para disparidades salariais, ecoando padrões observados durante a última revolução digital.”

Conforme a OpenAI expande sua iniciativa de pesquisa aprofundada, a IBM adota uma abordagem diferente para o avanço dos sistemas de raciocínio de IA com sua família de modelos Granite. Enquanto isso, Gan e outros pesquisadores desenvolveram o Satori, um framework de IA de código aberto que aprimora o raciocínio por meio da autorreflexão.

Assim como o aprendizado por reforço a partir do feedback humano (RLHF) da OpenAI, que foi fundamental no treinamento do ChatGPT, o Satori aprimora suas capacidades de raciocínio em duas fases. Primeiro, ele realiza o ajuste fino de seu framework analítico em menor escala. Em seguida, ele usa o aprendizado por reforço para refinar seu raciocínio em conjuntos de dados maiores.

"O Satori foi projetado para aprimorar a capacidade da IA de realizar descobertas científicas e resolver problemas", explica Gan. “Não se trata apenas de automação, mas de refinar a capacidade da IA de aplicar o conhecimento aprendido a novos domínios”.

Gan diz que o surgimento de pesquisas profundas e o Satori destaca um foco crescente em ferramentas de IA para pesquisa e aplicações comerciais. No setor financeiro, as ferramentas de negociação quântica impulsionadas por IA já vasculham enormes conjuntos de dados para identificar padrões mais rapidamente do que os analistas humanos. Da mesma forma, os assistentes de IA estão remodelando a pesquisa jurídica, resumindo jurisdições, elaborando argumentos jurídicos e até mesmo prevendo resultados de casos.

Um dos maiores mercados para pesquisa orientada por IA é o farmacêutico, onde as empresas estão aproveitando a IA para identificar novos candidatos a medicamentos. As empresas de capital de risco e os investidores de private equity também estão de olho nas ferramentas de pesquisa de IA para agilizar os processos de due diligence. Em vez de passar semanas analisando relatórios financeiros e de mercado, finanças e cenários competitivos, as empresas poderiam usar a IA para gerar análises que destaquem os principais riscos e oportunidades.

A mudança da OpenAI para esse espaço segue o Copilot for Finance da Microsoft e o assistente financeiro com tecnologia GPT da Bloomberg, que pode automatizar tarefas complexas de pesquisa. Enquanto isso, a DeepSeek da China está adotando uma abordagem diferente com o DeepSeek-R1, um modelo de código aberto desenvolvido para raciocínio profundo em matemática, programação e linguagem. Ao contrário de seus concorrentes de código fechado, o DeepSeek-R1 está disponível gratuitamente sob uma licença MIT, tornando-o uma opção econômica para pesquisadores e empresas. À medida que a pesquisa impulsionada por IA esquenta, esses concorrentes estão ampliando os limites do raciocínio de máquina e mudando a forma como as informações são analisadas.