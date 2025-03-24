Agentes de IA estão sendo implementados em setores para automatizar tarefas críticas e melhorar a eficiência operacional. A Visa é uma das várias empresas que já estão usando o AgentIQ para automatizar processos importantes. A empresa aplicou as ferramentas de criação de perfil da NVIDIA à análise de e-mails de phishing, permitindo identificar e mitigar rapidamente as ameaças e reduzir a revisão manual.

Nesses cenários, o objetivo não é substituir os funcionários, mas expandir sua capacidade, diz Ashoori. "O valor não está em remover as pessoas", diz ela. “É permitir que as pessoas se concentrem nas decisões que importam, enquanto os agentes cuidam do resto.”

Embora a IBM e a NVIDIA tenham diferenças na abordagem (uma focada em integrações empresariais fáceis de usar, a outra em ferramentas de desenvolvimento abertas), ambas estão apostando em um futuro onde redes de agentes de IA possam lidar com tarefas cada vez mais complexas.

Ashoori observa que as empresas variam muito na forma de implementar a IA e diz que a flexibilidade é crucial ao projetar sistemas de agentes que se encaixam nos fluxos de trabalho existentes.

Para escalar a IA para além de casos de uso isolados, muitas empresas estão recorrendo à orquestração de vários agentes, seja por meio de plataformas de pouco código ou sistemas personalizados, afirma Ashoori. No entanto, a tão esperada transformação da IA empresarial pode depender menos do desempenho de um único modelo e mais da forma como equipes de agentes e seus equivalentes humanos trabalham em conjunto.

À medida que a tecnologia amadurece, os observadores dizem que o foco mudará dos recursos para a coordenação: garantir que o agente certo esteja fazendo a tarefa certa no momento certo, sob a supervisão certa.

"Ainda é cedo", diz Ashoori. "Mas estamos começando a ver como os sistemas de agentes podem ajudar as empresas a trabalhar de forma mais inteligente, não apenas mais rápida."