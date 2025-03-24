Agentes de IA — sistemas autônomos alimentados por grandes modelos de linguagem (LLMs), capazes de executar ações, chamar ferramentas e interagir com software — deixaram de apenas responder perguntas. Eles estão começando a funcionar mais como colegas de trabalho digitais.
A NVIDIA apresentou recentemente o AI-Q e o AgentIQ, um novo blueprint e toolkit de código aberto voltados para ajudar empresas a implementar múltiplos agentes simultaneamente para resolver problemas complexos. Essas ferramentas foram projetadas para permitir que agentes raciocinem, planejem e colaborem entre diferentes plataformas de software. O movimento sinaliza uma entrada mais profunda da NVIDIA no universo de agentes, somando-se à IBM, que já vem desenvolvendo sistemas agênticos para uso empresarial por meio da plataforma IBM watsonx Orchestrate.
O IBM watsonx Orchestrate permite que agentes pré-construídos se conectem a mais de 1.500 ferramentas corporativas, simplificando tarefas em vários departamentos sem a necessidade de código ou grandes revisões de software. Dessa forma, ele faz parte de uma tendência mais ampla da IA empresarial, que enfatiza sistemas escaláveis, integrados e capazes de lidar com operações reais.
“É uma janela para levar automação a cada canto da empresa”, afirma Maryam Ashoori, Senior Director of Product Management do IBM watsonx.ai, em entrevista ao IBM Think. “Você pode conectar LLMs e IA generativa a todos os seus fluxos de trabalho existentes.”
No centro desses avanços está um conceito chamado orquestração multiagente — uma abordagem que aproveita princípios tanto da engenharia de software quanto da colaboração humana. Diferentemente dos assistentes de IA anteriores, projetados para concluir tarefas isoladas, sistemas orquestrados coordenam vários agentes, cada um responsável por uma função específica. Um agente pode recuperar dados, outro pode analisá-los, enquanto um terceiro resume e encaminha os resultados.
Ashoori descreve os sistemas de agentes como uma forma de conectar LLMs aos fluxos de trabalho corporativos existentes, em que cada parte de uma tarefa pode ser executada por um agente especializado. “Por causa do skills gap em IA e da complexidade da tech stack atual, as empresas estão buscando soluções prontas para uso. É isso que esses agentes oferecem”, diz Ashoori. “Você pode ter um agente pré-construído que conversa com uma API, conecta-se ao SAP ou ao Workday e encadeia tarefas para realizar o trabalho. Você não precisa ser um desenvolvedor — basta arrastar, soltar e configurar conforme a sua necessidade.”
Sistemas multiagentes introduzem novos desafios em relação à arquitetura, confiabilidade e observabilidade. É aí que infraestruturas como a IA-Q da NVIDIA e o IBM watsonx Orchestrate entram em ação. Ambos visam fornecer às empresas uma estrutura que possa escalar e se adaptar às mudanças nas necessidades de negócios sem começar do zero.
A IBM já introduziu agentes de IA orquestrados em diversos setores. A Avid Solutions diz que reduziu os erros do projeto em 10% usando sistemas semelhantes. A Dun & Bradstreet, uma empresa de serviços financeiros, usou agentes de IA para reduzir o tempo de tarefa de aquisição em até 20%.
Em alguns casos, esses agentes são usados para automatizar funções de back-office, como processamento de faturas ou encaminhamento de solicitações internas. Em outros, são aplicados às operações de linha de frente, como lidar com interações de atendimento ao cliente ou digitalizar documentos para conformidade regulatória.
Ainda assim, a tecnologia não é totalmente autônoma. A supervisão humana continua sendo um elemento-chave, especialmente em ambientes sensíveis ou regulamentados. “Até esta data, não vi uma única implementação de agentes que seja capaz de tomar as ações corretas em um conjunto de dados sem uma pessoa no loop”, diz Ashoori. “A escala das possíveis consequências indesejadas é alta.”
Essa preocupação levou as empresas a construir sistemas "human-in-the-loop", onde os agentes de IA propõem ações, mas exigem aprovação humana antes de executá-las. Essa estrutura pode ajudar a mitigar os riscos e, ao mesmo tempo, melhorar a confiança do usuário, uma área que Ashoori estudou extensivamente.
Com a IA-Q e o AgentIQ, a NVIDIA está oferecendo uma alternativa mais focada no desenvolvedor, com o objetivo de ajudar as empresas a projetar sistemas multiagentes que possam ser adaptados às diversas necessidades operacionais. A IA-Q é uma arquitetura de referência que incorpora os recursos de computação acelerada da NVIDIA e as parcerias de armazenamento, juntamente com ferramentas de software como NeMo Retriever, microsserviço NIM e os modelos de raciocínio Llama Nemotron. O AgentIQ, lançado como uma ferramenta de código aberto no GitHub, fornece observabilidade e ajuste de desempenho para agentes de IA. Permite também a criação de perfis e a rastreabilidade, funcionalidades cada vez mais procuradas pelas empresas que buscam transparência em torno da tomada de decisão.
A NVIDIA afirma que o AgentIQ integra-se a várias plataformas e frameworks, incluindo o Salesforce’s Agentforce, o Rovo da Atlassian, o Microsoft Azure AI Agent Service e o ServiceNow. Ele também funciona com LangGraph, CrewAI e Letta, permitindo que os desenvolvedores trabalhem em seus ambientes preferidos.
A confiança continua sendo uma das barreiras mais significativas para a adoção de IA em ambientes corporativos. Há alguns anos, Ashoori coassinou um artigo intitulado “In AI We Trust?”, que explorava os fatores que influenciam a capacidade humana de confiar em tomadas de decisão por IA.
“Você pode estar confortável com uma IA sugerindo onde pedir jantar”, diz Ashoori. “Mas, quando se trata de decisões de contratação, revisões jurídicas ou avaliações de risco financeiro, as pessoas querem entender como a decisão foi tomada — e ter o poder de alterá-la.”
O AgentIQ aborda essa necessidade ao permitir que equipes de TI e compliance monitorem a atividade dos agentes em tempo real, auditem decisões e ajustem o desempenho. Para muitos setores, incluindo serviços financeiros e saúde, esse nível de controle é inegociável.
Apesar da crescente adoção de sistemas agênticos, desafios técnicos permanecem. Ashoori aponta o raciocínio e o planejamento como áreas em que os LLMs atuais ainda ficam atrás dos humanos. “Se eu pudesse destacar um avanço que ainda precisa acontecer, seria no raciocínio e na tomada de decisão”, ela afirma. “Os LLMs de hoje não são decisores. Eles conseguem agir e recuperar informações, mas seu planejamento e lógica ainda são limitados.”
Agentes de IA estão sendo implementados em setores para automatizar tarefas críticas e melhorar a eficiência operacional. A Visa é uma das várias empresas que já estão usando o AgentIQ para automatizar processos importantes. A empresa aplicou as ferramentas de criação de perfil da NVIDIA à análise de e-mails de phishing, permitindo identificar e mitigar rapidamente as ameaças e reduzir a revisão manual.
Nesses cenários, o objetivo não é substituir os funcionários, mas expandir sua capacidade, diz Ashoori. "O valor não está em remover as pessoas", diz ela. “É permitir que as pessoas se concentrem nas decisões que importam, enquanto os agentes cuidam do resto.”
Embora a IBM e a NVIDIA tenham diferenças na abordagem (uma focada em integrações empresariais fáceis de usar, a outra em ferramentas de desenvolvimento abertas), ambas estão apostando em um futuro onde redes de agentes de IA possam lidar com tarefas cada vez mais complexas.
Ashoori observa que as empresas variam muito na forma de implementar a IA e diz que a flexibilidade é crucial ao projetar sistemas de agentes que se encaixam nos fluxos de trabalho existentes.
Para escalar a IA para além de casos de uso isolados, muitas empresas estão recorrendo à orquestração de vários agentes, seja por meio de plataformas de pouco código ou sistemas personalizados, afirma Ashoori. No entanto, a tão esperada transformação da IA empresarial pode depender menos do desempenho de um único modelo e mais da forma como equipes de agentes e seus equivalentes humanos trabalham em conjunto.
À medida que a tecnologia amadurece, os observadores dizem que o foco mudará dos recursos para a coordenação: garantir que o agente certo esteja fazendo a tarefa certa no momento certo, sob a supervisão certa.
"Ainda é cedo", diz Ashoori. "Mas estamos começando a ver como os sistemas de agentes podem ajudar as empresas a trabalhar de forma mais inteligente, não apenas mais rápida."
