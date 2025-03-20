O que o GTC da NVIDIA nos diz sobre o futuro da IA empresarial

A conferência de Tecnologia de GPU (GTC) da NVIDIA é um dos eventos de tecnologia mais esperados do ano. E o "Super Bowl da IA" deste ano, como é frequentemente apelidado pela mídia, não foi exceção: durante uma semana que começou com a apresentação de duas horas do CEO da NVIDIA, Jensen Huang, a gigante dos chips revelou várias inovações importantes para acompanhar nos próximos meses.

Desde modelos de base de open código aberto até parcerias com Microsoft, GM e IBM, todas as evidências apontam para um tema comum: a NVIDIA já não é apenas uma fabricante de chips. “De uma empresa de hardware, agora ela [também] quer tornar-se uma empresa de software de IA generativa”, afirma o Distinguished Engineer da IBM, Kunal Sawarkar, em uma entrevista ao IBM Think. “A NVIDIA está a entrar em áreas onde os intervenientes tradicionalmente não a viam como concorrência.”

De acordo com o Huang, o setor de IA está em um ponto de inflexão de computação de US$ 1 trilhão com o aumento do raciocínio e da IA agêntica impulsionando a demanda de computação de IA.

Estes são alguns desenvolvimentos que os especialistas da IBM dizem que estarão de olho nos próximos meses.