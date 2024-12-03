Um agregador de notícias para a era da IA

Dois anos após o início da revolução da IA generativa, muitas organizações de notícias estão experimentando com inteligência artificial, na esperança de redefinir como pode ser a experiência.

Sara Beykpour acredita que a IA pode permitir maior personalização e interação. É por isso que a empreendedora (e ex-alunos do Twitter e do Vine) lançou recentemente o aplicativo de notícias Particle, com o cofundador Marcel Molina.

"Somos um agregador de notícias que inclui links para diferentes fontes que cobrem uma história", diz Beykpour. “Não resumimos artigos individuais.”

O Particle se concentra em histórias em vez de artigos individuais, oferecendo aos usuários várias perspectivas sobre um único tópico. “O que o Particle faz é ler as notícias de todos os lugares. Ele resume uma história para você. Portanto, ele é realmente baseado em uma história em vez de um artigo individual, e traz múltiplas perspectivas sobre essa história," ela acrescenta.

O aplicativo tem duas guias: uma permite que você personalize seu feed para focar nas notícias importantes para você, e a outra mostra as histórias sobre as quais todos estão falando.

No entanto, Beykpour diz que o aplicativo tem o cuidado de não permitir que os usuários criem suas próprias câmaras de eco; para histórias políticas, por exemplo, as fontes são variadas.

“Se você quer que seu feed principal se concentre apenas em entretenimento, a escolha é sua. O que é realmente importante, e algo em que estamos atentos, é que, para histórias com elementos políticos, garantimos que as fontes sejam variadas para que você sempre tenha uma perspectiva ampla”, explica ela.