Um agregador de notícias para a era da IA

Dois anos após o início da revolução da IA generativa, muitas organizações de notícias estão experimentando com inteligência artificial, na esperança de redefinir como pode ser a experiência.
Sara Beykpour acredita que a IA pode permitir maior personalização e interação. É por isso que a empreendedora (e ex-alunos do Twitter e do Vine) lançou recentemente o aplicativo de notícias Particle, com o cofundador Marcel Molina.
"Somos um agregador de notícias que inclui links para diferentes fontes que cobrem uma história", diz Beykpour. “Não resumimos artigos individuais.”
O Particle se concentra em histórias em vez de artigos individuais, oferecendo aos usuários várias perspectivas sobre um único tópico. “O que o Particle faz é ler as notícias de todos os lugares. Ele resume uma história para você. Portanto, ele é realmente baseado em uma história em vez de um artigo individual, e traz múltiplas perspectivas sobre essa história," ela acrescenta.
O aplicativo tem duas guias: uma permite que você personalize seu feed para focar nas notícias importantes para você, e a outra mostra as histórias sobre as quais todos estão falando.
No entanto, Beykpour diz que o aplicativo tem o cuidado de não permitir que os usuários criem suas próprias câmaras de eco; para histórias políticas, por exemplo, as fontes são variadas.
“Se você quer que seu feed principal se concentre apenas em entretenimento, a escolha é sua. O que é realmente importante, e algo em que estamos atentos, é que, para histórias com elementos políticos, garantimos que as fontes sejam variadas para que você sempre tenha uma perspectiva ampla”, explica ela.
A personalização, é claro, não é novidade para os agregadores de notícias. O Apple News mistura seleção humana e algorítmica. O Artifact, fundada pelos criadores do Instagram, decidiu personalizar a experiência de notícias para audiência mais jovem antes de fechar no início deste ano, embora sua tecnologia de personalização de IA tenha sido integrada ao aplicativo de notícias do Yahoo.
"Adoramos todos esses aplicativos", diz Beykpour. "Nosso foco está em criar um aplicativo que facilite o acompanhamento das notícias para os usuários. Parte disso é mostrar, da forma mais simples possível, o espectro político de uma história. Mas essa é apenas uma peça de um quebra-cabeça maior, que inclui outras funcionalidades críticas, como foco em histórias, personalização, resumos, perguntas e tudo o que o Particle oferece."
Robyn McRae, Vice-presidente Global de Mídia Paga e Automação de Marketing da IBM, destaca o valor de apresentar diferentes perspectivas, como o boletim informativo The Flip Side: "Acho útil quando [uma história] compartilha os dois lados de um tópico ou problema" ela diz.
A IA se tornou o principal foco das organizações de notícias nos últimos meses, com muitos editores introduzindo funções ou equipes focadas na IA em suas operações editoriais (veja, por exemplo, The New York Times ou Hearst). Enquanto isso, a OpenAI assinou parcerias com grandes editoras nos EUA e em todo o mundo, incluindo Condé Nast, Axel Springer, Le Monde e The Atlantic, fornecendo conteúdo jornalístico nos produtos da OpenAI.
À medida que as notícias impulsionadas por IA evoluem, a experiência de busca também deve mudar. Empresas como a Perplexity estão experimentando integrar notícias em seus mecanismos de busca de IA para que os usuários possam ter acesso às últimas notícias de fontes confiáveis. Isso foi concretizado no recente Election Information Hub da empresa, para o qual eles fizeram uma parceria com a AP e a organização sem fins lucrativos Democracy Works. No verão passado, a empresa também lançou um programa de parceria com editores para compartilhar a receita quando seu conteúdo é referenciado e dar a eles acesso à sua API.
Mesmo com a pesquisa impulsionada por IA ganhando força, no entanto, muitas das possibilidades nesse espaço permanecem inexploradas, afirma Chris Hay, Distinguished Engineer da IBM.
"As notícias precisarão de uma experiência de IU personalizada", diz ele. “Se eu pensar em uma lista de 20 notícias nas quais estou interessado, gostaria de uma lista de uma forma visual bonita... Não quero um grande texto; Quero ver uma navegação rápida. Esse é o desafio: como resolver a navegabilidade dentro de experiências de pesquisa orientadas por IA. É isso que vai interromper a busca.”
