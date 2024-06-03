A versão 2 do Plano Nacional de Implementação de Estratégia de Cibersegurança foi lançada

Em março de 2023, a administração dos EUA lançou o primeiro Plano Nacional de Implementação da Estratégia de Cibersegurança (NCSIP). Isso foi apresentado como um plano de ação do governo consistindo em 27 objetivos estratégicos priorizando iniciativas críticas para proteger a segurança nacional de ameaças cibernéticas em curso.

Recentemente, 31 iniciativas foram adicionadas a esse plano, e várias agências federais foram identificadas para liderar esses esforços no futuro.