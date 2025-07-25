Desde que as pesquisas sobre modelos de geração de texto para vídeo decolaram, muitos profissionais do setor de IA anteciparam uma nova revolução na produção de filmes e TV. O diretor James Cameron entrou para o conselho da Stability AI há quase um ano, e o vencedor do Oscar Darren Aronofsky anunciou recentemente uma parceria com o Google DeepMind. Também vale a pena mencionar que os filmes feitos com IA poderão ganhar o Oscar, de acordo com a Academia. E a Netflix acaba de lançar seu primeiro programa usando IA generativa.

A IA tem sido uma questão delicada em Hollywood, especialmente durante a greve dos roteiristas. Muitos artistas têm falado sobre seu medo de que sua voz ou imagem possa ser replicada sem seu consentimento.

Mas, de acordo com Talukdar, a maioria dos produtores ainda não deu o salto da IA. Não por causa do que a tecnologia pode ou não fazer, mas por causa dos medos em relação aos direitos autorais. "O que descobrimos no nível do estúdio é que, por razões legais e éticas, ninguém queria tocar nesses modelos por causa dos dados nos quais eles foram treinados", disse ele.

"Independentemente de como os diferentes processos se alinham e como o precedente é definido, o que é inegável é o medo de que, se você estiver usando um modelo treinado com milhões e milhões de horas de filmagens, você pode estar vazando ou gerando imagens que protegido por direitos autorais, mesmo que não seja de propósito", acrescentou Talukdar. “É completamente proibido para cineastas sérios e empresas sérias.”

Criar uma ferramenta que capacitasse os artistas e aliviasse esse medo é a ideia por trás do modelo básico da Moonvalley, Marey, lançado em julho. O modelo foi treinado em conteúdo licenciado, de acordo com a empresa, que também se orgulha de oferecer maior controle aos criadores.

"Pensamos [em nossos clientes] como profissionais de forma abrangente. Não estamos focados no lado do consumidor ou nos vídeos do TikTok", disse Mooser em uma entrevista ao IBM Think. "Criativos e cineastas sérios precisam de controle sobre o que estão criando além de apenas escrever algumas palavras."