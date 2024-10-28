Principais tendências de fintech do Money 20/20

Belday: A UPI e o Pix tiveram grande sucesso por várias razões, começando pelo apoio do governo, que confere credibilidade e incentiva a adoção. Ambas as soluções de Real-Time Payments foram desenvolvidas em infraestruturas tecnológicas robustas que podem lidar com grandes volumes de transações com segurança e escalar de forma eficiente, com os princípios de nuvem em primeiro lugar. O design é personalizado e fácil de usar: qualquer pessoa usando um telefone móvel pode habilitar pagamentos instantâneos, e isso é crucial em países com alta penetração de móvel, mas infraestrutura bancária mais baixa. Além disso, campanhas de consciência pública educando os usuários sobre pagamentos digitais e construindo um negócio exclusivamente por meio de seus móveis têm incentivado uma adoção mais ampla.

O serviço FedNow do Federal Reserve, que visa fornecer soluções de Real-Time Payments nos EUA, enfrentou alguns desafios inicialmente, mas a adoção está acelerando. Existem alguns fatores importantes aqui que contrinuem para isso. A prontidão do mercado é um problema. Outra é que os bancos de nível 1 precisam de mais tempo para se atualizarem e se integrarem totalmente ao FedNow, pois já estabeleceram sistemas de pagamentos eletrônicos que estão profundamente arraigados em cargas de trabalho de missão crítica em todo o mundo. Os bancos também são cautelosos ao adotar novas tecnologias devido a exigências de conformidade regulatória, bem como custos de transação, onde precisam ponderar os custos de adoção em vez de manter as luzes acesas.