Principais tendências de fintech do Money 20/20

As fintechs estão prestes a alcançar um importante ponto de virada. A IA generativa continua criando novas oportunidades e novos riscos de segurança, pois remodela as operações financeiras. E com bilhões de pessoas ainda sem banco ou sub-bancadas globalmente, as oportunidades de disrupção são enormes: especialistas preveem que o mercado fintech pode disparar para impressionantes USD 1,5 trilhão em receita até 2030.
Esses são apenas alguns dos temas quentes do Money 20/20 desta semana, onde os maiores players do fintech se reúnem todos os anos para discutir o futuro do dinheiro. Enquanto a IBM encerra sua visita à megaconferência anual sobre dinheiro, conversamos com Kamini Belday, Chefe de Soluções de Pagamentos Globais da IBM Cloud, para saber sua opinião sobre as tendências de fintech a serem observadas no próximo ano.
Belday: Existem muitos fatores que contribuem. As preferências do consumidor estão mudando — todos queremos algo digital, fácil de usar, instantâneo e conveniente. As empresas de fintech que começaram como disruptivas evoluíram para atender às exigências dos consumidores, permitindo efetivamente que se posicionassem como líderes. Com o tempo, elas conquistaram reconhecimento e confiança em sua marca, tornando-as alternativas viáveis aos bancos tradicionais. PayPal e Square, que agora é Block, Inc., são alguns exemplos notáveis.
Do ponto de vista regulatório, muitas empresas fintech que se adaptaram e investiram em conformidade conseguiram sustentar o crescimento. Eles conquistaram a confiança dos consumidores. Compare isso com outras empresas de fintech que operam em ambientes relativamente não regulamentados.
Essas empresas também estão se concentrando na colaboração com os bancos. Elas estão oferecendo soluções de etiqueta branca para que possam acessar mercados maiores e oferecer soluções mais integradas. Isso as torna primeiras candidatas para capital de risco, o que, por sua vez, ajuda a escalar rapidamente para a incumbência.
Belday: A UPI e o Pix tiveram grande sucesso por várias razões, começando pelo apoio do governo, que confere credibilidade e incentiva a adoção. Ambas as soluções de Real-Time Payments foram desenvolvidas em infraestruturas tecnológicas robustas que podem lidar com grandes volumes de transações com segurança e escalar de forma eficiente, com os princípios de nuvem em primeiro lugar. O design é personalizado e fácil de usar: qualquer pessoa usando um telefone móvel pode habilitar pagamentos instantâneos, e isso é crucial em países com alta penetração de móvel, mas infraestrutura bancária mais baixa. Além disso, campanhas de consciência pública educando os usuários sobre pagamentos digitais e construindo um negócio exclusivamente por meio de seus móveis têm incentivado uma adoção mais ampla.
O serviço FedNow do Federal Reserve, que visa fornecer soluções de Real-Time Payments nos EUA, enfrentou alguns desafios inicialmente, mas a adoção está acelerando. Existem alguns fatores importantes aqui que contrinuem para isso. A prontidão do mercado é um problema. Outra é que os bancos de nível 1 precisam de mais tempo para se atualizarem e se integrarem totalmente ao FedNow, pois já estabeleceram sistemas de pagamentos eletrônicos que estão profundamente arraigados em cargas de trabalho de missão crítica em todo o mundo. Os bancos também são cautelosos ao adotar novas tecnologias devido a exigências de conformidade regulatória, bem como custos de transação, onde precisam ponderar os custos de adoção em vez de manter as luzes acesas.
Belday: Isso está evoluindo agora e continuará evoluindo significativamente nos próximos três a cinco anos. Eu acho que será impulsionado por mudanças nas preferências do consumidor, desenvolvimento regulatório, um maior foco em privacidade e segurança, inclusão financeira e Tecnologia como DeFi [finanças descentralizadas], CDBC [moeda digital do banco central] e recursos digitais. À medida que essas tendências se desenvolvem, as empresas e instituições financeiras precisarão permanecer ágeis para lidar com as complexidades do novo cenário de movimentação de dinheiro.
Belday: Começa com princípios fundamentais para promover a transparência algorítmica da IA. O objetivo da IA é aumentar a inteligência humana, não substituí-la ou operar de forma independente. Isso me lembra uma citação de Thomas Watson Jr., o segundo presidente da IBM: “Nossas máquinas devem servir apenas como ferramentas para ampliar os poderes dos seres humanos que as usam”. Na IBM, continuamos a defender esse ponto de vista hoje.
Em segundo lugar, dados e insights pertencem ao criador. Os sistemas de IA devem priorizar e proteger a privacidade e os direitos dos dados dos usuários o tempo todo! E, em terceiro lugar, a tecnologia deve ser transparente e explicável. As empresas devem ser claras sobre quem treina seus sistemas de IA, quais dados são usados no treinamento e, mais importante, o que entra nas recomendações dos algoritmos.
A IA tem o potencial de aumentar consideravelmente a confiança do cliente quando é usada de forma responsável e ética. Ao priorizar a transparência, a segurança, a imparcialidade e o engajamento do cliente, as empresas podem construir relacionamentos sólidos com seus clientes e, ao mesmo tempo, garantir que os dados sejam tratados com cuidado. Isso inclui ter políticas claras sobre o uso de dados, auditorias regulares e um compromisso com práticas éticas. Ser responsável promove uma cultura de confiança e incentiva os clientes a se envolverem com a marca.
Belday: À medida que os sistemas de pagamento se tornam cada vez mais complexos e interconectados, será crucial aproveitar a IA para aumentar a segurança. A aplicação de métodos de autenticação multifator [MFA], como impressões digitais, reconhecimento facial e reconhecimento de voz para Verify as identidades dos usuários, adicionará uma camada de segurança. Ter algoritmos de IA analisando padrões de transação em tempo real estabelecerá a atividade normal do usuário. Qualquer desvio desses padrões pode desencadear alertas, etapas de verificação adicionais ou ambos, que podem ser automatizados por meio da IA para evitar fraudes. E a IA generativa pode adicionar outra camada de segurança criando conjuntos de dados sintéticos que simulam transações fraudulentas.
Por fim, a IA preditiva pode ser usada para analisar dados históricos e fazer previsões em tempo real sobre a probabilidade de fraude com modelos de pontuação de risco que podem incluir elementos de dados estendidos de processadores de pagamento, bem como bancos. Isso significa que, à medida que os fraudadores desenvolvem novas táticas, a IA pode ajustar seus algoritmos para combater os métodos de forma eficaz, por meio de aprendizado contínuo e adaptação.
Quer mais tendências e análises de fintechs? Navegue pelos white papers mais recentes do Institute for Business Value da IBM, o think tank de thought leadership da IBM:
Saiba como aproveitar a combinação certa de pessoas, processos e tecnologia para transformar sua função financeira e descobrir novas formas de trabalhar.