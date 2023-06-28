MINISTÉRIO DA DEFESA: Project Minerva lutando de forma inteligente

Este blog descreve a jornada de como a IBM e o MOD uniram forças para criar o Project Minerva; desde a interação com a IBM Consulting até a parceria com a IBM Client Engineering. Uma missão como nenhuma outra, essa transformação digital levou as equipes a projetar, desenvolver e implementar um protótipo para ajudar os engenheiros do grupo de batalha a se prepararem para a batalha final.
Os Battle Group Engineers (BGE) são Engenheiros Reais (informalmente conhecidos como "Sapadores"), que fornecem consultoria operacional e técnica para formações de combate do Exército Britânico ao redor do mundo. Seja de dia ou de noite, faça chuva ou faça sol, eles têm a responsabilidade de planejar e executar serviços de engenharia na área militar de operações. Exemplos de alguns dos serviços incluem fornecimento de suporte ao aeródromo, suporte às instalações navais/portuárias, orientação sobre infraestrutura e apoio ao Humanitarian Aid Disaster Relief (HADR).
A jornada começou com os BGE discutindo um dos tópicos mais importantes do mundo de hoje... a transformação digital, e como ela traria benefícios para as operações. Para revolucionar a função de BGE, eles tiveram que começar de algum lugar. Veja o que os clientes tinham a dizer:
"No início de 2022, a IBM participou de um workshop de visualização urbana para um engenheiro militar no leste de Londres. Eles demonstraram uma variedade de técnicas de coleta e refinamento de informações de código aberto que não havíamos considerado. Consequentemente, perguntamos a Harriet, Dave e Alan (da IBM Consulting) se eles nos ajudariam a automatizar as tarefas de BGE. Após a consulta inicial, a equipe mais ampla da IBM se envolveu e organizou um workshop com 10 engenheiros militares mergulhando nos desafios da função. A IBM então observou o treinamento, eles aprenderam os fundamentos da engenharia militar e os introduzimos no processo de planejamento. Então, eles começaram a construir um protótipo. Desde a demonstração inicial, ficou evidente que eles entenderam os pontos problemáticos da BGE e, por meio do MINERVA, poderiam melhorar exponencialmente o desempenho. O investimento que fizeram em entender o problema certamente valeu a pena."
Os Sapadores procuraram a IBM Consulting para ajudá-los a transformar suas operações internas. A IBM Consulting iniciou a colaboração por meio de eventos que ajudariam a alcançar o propósito de adotar tecnologia para cumprir sua jornada de transformação digital.
"Tive a sorte de conhecer James no início de 2022, enquanto nos preparávamos para fazer parte do workshop de visualização realizado em Ilford em março de 2022. Antes disso, recebi ligações regulares com James para concordarmos sobre o que poderíamos trazer para a demonstração, explorando o desafio da digitalização e reduzindo a carga cognitiva da tomada de decisão. Trabalhei com uma pequena equipe da IBM para construir um pequeno protótipo para o workshop. O protótipo mostra uma visão digitalizada de Ilford usando dados relevantes de engenharia estruturados e não estruturados para permitir a pesquisa, visualização e análise dos dados. Este foi um dia fantástico e nos levou a desfrutar profundamente de trabalhar em estreita colaboração com os BGEs e aprender mais sobre os desafios que eles enfrentaram."
Para estabelecer mais avanços digitais, a IBM Consulting fez uma parceria com a IBM Client Engineering (CE), uma equipe que adota uma abordagem ousada e abrangente para inovação e transformação. Ao adotar princípios fundamentais de Design Thinking, Lean e Ágil, juntos para construir, medir e escalar novas ideias, resulta em mudanças impactantes para os negócios. O objetivo da CE é alcançar o rápido valor sobre o investimento e, ao fazer isso, a equipe cocria e coexecuta a solução exclusivamente com os clientes.
"Os projetistas da Client Engineering nos conduziram por uma série de atividades para estruturar um conjunto de grandes ideias. Acho que o dia foi revelador para os Sapadores, que provavelmente não tinham experimentado essa forma colaborativa de trabalhar antes e que é muito diferente de como eles normalmente trabalham. No entanto, eles ficaram presos, e tivemos um dia incrível explorando e enquadrando ideias para chegar à grande ideia para levarmos adiante em conjunto. Durante alguns dias, acompanhamos os alunos durante seu treinamento. Foi aqui que tivemos um momento revolucionário ao percebermos como poderíamos causar rapidamente um impacto significativo no BGE, automatizando o processo de produção de um plano (defensivo) de obstáculos."
A equipe de Engenharia de Clientes trabalhou em conjunto com as equipes de Especialistas Técnicos em Automação e da IBM Consulting para aproveitar seu conhecimento especializado no domínio em todo o projeto, orientando o processo de desenvolvimento. O engajamento de criação de oito semanas foi dividido em iterações semanais, consistindo em reuniões regulares para lidar com atualizações importantes e, claro, desenvolver a ferramenta.
O objetivo da construção era apoiar os BGEs em sua função de planejamento sem alterar fundamentalmente o processo. Em particular, pôde ser visto que os BGEs passaram a maior parte do tempo do ciclo de planejamento buscando informações e realizando tarefas trabalhosas, resultando em muito pouco tempo para realmente pensar no melhor plano. Depois que o problema foi compreendido, os arquitetos e projetistas da IBM trabalharam com os usuários finais para projetar o protótipo em alto nível para garantir que ele atendesse aos objetivos.
O protótipo digitalizou informações dos manuais e panfletos relevantes (o Manual do Diretor de Equipe e o manual do Engenheiro Real) em um mecanismo de regras, o IBM Operational Decision Management (ODM). A digitalização foi um passo crucial para garantir não apenas que as informações que os BGEs usariam na ferramenta estivessem em conformidade com a doutrina, mas também para manter o processo subjacente o mesmo. Para tornar as regras utilizáveis na criação de uma matriz de sincronização de planejamento BGE, um front-end personalizado foi criado em paralelo à digitalização dos manuais. O objetivo do front-end era permitir que os BGEs usassem a ferramenta de forma intuitiva para planejar missões de forma eficaz sem usar o manual.
"Trabalhando em estreita colaboração com os BGEs durante os workshops iniciais, conseguimos criar uma compreensão compartilhada dos principais pontos problemáticos do processo existente. Isso nos permitiu pegar esses pontos de pintura e usá-los para criar os principais requisitos de uma nova solução. Nós, como equipe da IBM, não poderíamos ter pedido uma equipe melhor para fazer parceria do que aqueles que trabalharam conosco desde o MoD. Eles estavam consistentemente apresentando novas ideias e entusiasmo para testar ideias que havíamos implementado. Sem a experiência no domínio e o trabalho árduo da equipe do MoD, não teríamos conseguido criar um protótipo tão intuitivo e eficaz juntos."
"Eu entrei no projeto como parte de uma equipe de BGEs atuais e planejadores de engenharia de formação do 25 (Close Support) Engineer Group para ajudar a IBM a entender os requisitos do usuário final. Discutimos o requisito de reduzir o tempo gasto pelos BGEs nos cálculos e na produção de produtos de briefing, para permitir que os BGEs gastem esse tempo apoiando melhor o planejamento tático ao seu redor. Usando minha experiência adquirida trabalhando em grupos de batalha, equipes de combate de brigada blindada e quartéis-generais de divisões, ajudei a equipe da IBM a construir o produto final para ser fácil de usar, com fatores de entrada realistas, cenários prováveis onde o produto teria que ser usado e produtos de saída utilizáveis. Minha entrada foi garantir que o produto fosse fácil de usar e rapidamente aceito pelos BGEs e pelos grupos de batalha que eles apoiam."
Durante o curso de treinamento, os BGEs foram divididos em dois grupos de equipes; equipes que usam a ferramenta original de planejamento de obstáculos e equipes que usam o MVP desenvolvido pela IBM para comparar a eficácia da ferramenta. Vários membros da equipe de desenvolvimento do MVP trabalharam em conjunto com BGEs para demonstrar como usar a ferramenta.
"Uma das conclusões imediatas foi a facilidade com que a ferramenta foi adotada após apenas cinco minutos de demonstração. Os BGEs inicialmente céticos logo estavam criando planos complexos de obstáculos e comparando esses diferentes planos com uma velocidade e eficiência incomparáveis aos BGEs que estavam usando a solução original de planejamento de obstáculos. Além da economia de tempo, a ferramenta reduziu erros e produziu planos em que os alunos tinham maior confiança. Os BGEs refletiram sobre a confiança nos planos que haviam elaborado usando termos como "logística sólida" e "pensamento pronto para uso" para descrever os planos que criaram. Acho que a solução excedeu as expectativas de todos. Este foi um grande testemunho da forma como os IBMistas e BGEs trabalharam de forma colaborativa juntos.”
A inovação da diversidade brilhou em todos os aspectos do engajamento. A equipe conjunta demonstrou pensamentos e ideias de inovação verdadeiros, baseados na realidade operacional e na experiência da vida real.
"O sucesso desse MVP é diretamente atribuído ao esforço de desenvolvimento da equipe da IBM combinado com a experiência de domínio dos BGEs e outros membros da equipe do MoD. Ao longo do projeto, tivemos a sorte de ter mulheres talentosas e capazes na IBM e nos Sappers em todas as funções, contribuindo e agregando valor a cada passo do caminho. Suas contribuições foram fundamentais para alcançar esse MVP, e somos profundamente gratos por suas ideias, habilidades e conhecimento especializado ao longo de todo o engajamento."
"Esse foi um ótimo projeto para trabalhar, com experiência vindo de muitas áreas diferentes da IBM e um cliente altamente solidário. As escalas de tempo, embora apertadas, sempre pareceram factíveis, e acredito que isso se deveu principalmente à vontade e ao entusiasmo da equipe durante todo o processo. Uma ótima ferramenta tornou-se realidade com planos muito empolgantes para o futuro. Esta foi a primeira vez que trabalhei com a equipe de engenharia de clientes e sua paixão pela criação/demonstração e discussão com o cliente realmente brilharam. O desejo de toda a equipe de participar do primeiro teste da ferramenta foi excelente."
A IBM foi um dos dois únicos parceiros do setor convidados a participar e falar na Conferência realizada em Chatham no dia 15 de março de 2023. A conferência teve uma ampla participação da liderança da Senior Corp CDO do Exército, da Royal Marine e da Sappers envolvidos na digitalização de todos os regimes e operações grupos dentro do Corps of Royal Engineers. Uma equipe conjunta de CE e IBM Consulting participou para fornecer demonstrações da ferramenta, Dave Milner e eu apresentamos na conferência e participamos de painéis de especialistas para discutir a futura transformação orientada pela digitalização de BGE.
"Essa ferramenta demonstrou sua utilidade em permitir que os BGEs alcancem seu objetivo principal de apoiar o planejamento do grupo de batalha . O tempo economizado, a verificação de erros e as saídas claras do planejamento são inestimáveis e permitem que nossos BGEs gastem seu tempo em planejamentos e análises de terreno mais complexos."
"O MVP foi 100% o caminho certo para nós. Não tínhamos as habilidades ou o conhecimento para moldar uma solução, mas a IBM tinha. Por meio da facilitação deles, evitamos nosso viés de desenvolver soluções erradas e nos ajudamos a manter a clareza de propósito. Essa jornada foi um exemplo para levarmos projetos digitais semelhantes adiante com um parceiro confiável e integrado."
Para onde o MINERVA vai a seguir? O trabalho está em andamento dentro da Royal Engineers e da IBM Consulting para estabelecer a melhor forma de o MINERVA poder ser incorporado às operações em tempo real e incorporado à doutrina operacional da BGE como um programa totalmente financiado e um passo fundamental no caminho para a digitalização do RE.O A ambição é implementar o recurso no final de 2023 em todos os BGEs e unidades dentro dos Sappers. O MINERVA é o “primeiro passo de bebê” em uma longa jornada, mas abriu as portas para a IBM se envolver e desenvolver recursos digitais e de automação em parceria com os engenheiros do Exército Britânico; a função que detém as maiores e mais ecléticas fontes de dados mantidas dentro do Exército.
