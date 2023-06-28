MINISTÉRIO DA DEFESA: Project Minerva lutando de forma inteligente

A equipe de Engenharia de Clientes trabalhou em conjunto com as equipes de Especialistas Técnicos em Automação e da IBM Consulting para aproveitar seu conhecimento especializado no domínio em todo o projeto, orientando o processo de desenvolvimento. O engajamento de criação de oito semanas foi dividido em iterações semanais, consistindo em reuniões regulares para lidar com atualizações importantes e, claro, desenvolver a ferramenta.

O objetivo da construção era apoiar os BGEs em sua função de planejamento sem alterar fundamentalmente o processo. Em particular, pôde ser visto que os BGEs passaram a maior parte do tempo do ciclo de planejamento buscando informações e realizando tarefas trabalhosas, resultando em muito pouco tempo para realmente pensar no melhor plano. Depois que o problema foi compreendido, os arquitetos e projetistas da IBM trabalharam com os usuários finais para projetar o protótipo em alto nível para garantir que ele atendesse aos objetivos.

O protótipo digitalizou informações dos manuais e panfletos relevantes (o Manual do Diretor de Equipe e o manual do Engenheiro Real) em um mecanismo de regras, o IBM Operational Decision Management (ODM). A digitalização foi um passo crucial para garantir não apenas que as informações que os BGEs usariam na ferramenta estivessem em conformidade com a doutrina, mas também para manter o processo subjacente o mesmo. Para tornar as regras utilizáveis na criação de uma matriz de sincronização de planejamento BGE, um front-end personalizado foi criado em paralelo à digitalização dos manuais. O objetivo do front-end era permitir que os BGEs usassem a ferramenta de forma intuitiva para planejar missões de forma eficaz sem usar o manual.