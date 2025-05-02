Com esse anúncio, a Meta deixa claro que se preocupa com a experiência do desenvolvedor, diz especialista da IBM. O objetivo, segundo Manohar Paluri, vice-presidente do Llama, e Angela Fan, pesquisadora do Llama, é encontrar a maneira mais rápida e fácil de construir com o Llama, oferecendo velocidade, mas também flexibilidade. Os desenvolvedores podem personalizar totalmente os modelos, levá-los para qualquer lugar e nunca se preocupar com o lock-in. A Meta cuida da infraestrutura e da inferência, para que as equipes possam se concentrar no desenvolvimento.

"A Meta está basicamente abrindo seu modelo por meio de APIs; é outra maneira de torná-lo público e mais acessível", diz Jacob Ben-David, Diretor Global de Negócios de Nuvem e IA da Red Hat, em entrevista ao IBM Think. "Antes disso, ou você tinha que executá-lo localmente e descobrir como interagir com ele, ou usar um provedor de hospedagem, como o Groq. Tenho usado alguns dos modelos Llama por meio de API conectando-me através do GroqCloud, que hospedava uma versão limitada do Llama. Agora, eles estão abrindo completamente, e eu acho que isso dá aos desenvolvedores muito mais acessibilidade."

Também foi lançada recentemente a integração Llama-Stack com a IBM. A Red Hat atuará como parceira nessa conexão, facilitando a implementação do Llama nas empresas.

"Estou muito feliz em vê-los construir um verdadeiro ecossistema de desenvolvedores em torno do Llama", escreveu Armand Ruiz, vice-presidente da Plataforma de IA da IBM, no LinkedIn.. "No mercado de IA atual, não basta simplesmente disponibilizar modelos no Hugging Face. Para gerar de fato atratividade, uma vantagem competitiva duradoura e retenção, você precisa de plataformas, ferramentas e comunidade, e é exatamente isso que a Meta está fazendo."

Por fim, o CEO da Meta, Mark Zuckerberg, discutiu uma versão simplificada do Llama, enfatizando a destilação em suas entrevistas com o CEO da Databricks, Ali Ghodsi, e o CEO da Microsoft, Satya Nadella.

"Isso se conecta bem com a jornada da IBM em direção a um modelo de negócios pequeno e específico para cada domínio", observa Shobhit Varshney, sócio sênior e vice-presidente da IBM Consulting, em entrevista ao IBM Think.