Na terça-feira, a Meta organizou a LlamaCon, a primeira conferência dedicada à sua família de modelos de IA, a Llama. Ela também anunciou o próximo lançamento da API Llama: uma API personalizável e sem lock-in que atualmente está disponível apenas para visualização.
"Agora você pode começar a usar o Llama com apenas uma linha de código", disse Chris Cox, Diretor de Produtos da Meta, no palco. A nova API Llama vem com criação de chaves com um clique e ambientes de teste interativos, para que os desenvolvedores possam testar facilmente diferentes modelos, incluindo o Llama 4 Scout e o Llama 4 Maverick. É totalmente personalizável, sem lock-in. E é compatível com o SDK da OpenAI, o que facilita a integração com as aplicações existentes.
Com esse anúncio, a Meta deixa claro que se preocupa com a experiência do desenvolvedor, diz especialista da IBM. O objetivo, segundo Manohar Paluri, vice-presidente do Llama, e Angela Fan, pesquisadora do Llama, é encontrar a maneira mais rápida e fácil de construir com o Llama, oferecendo velocidade, mas também flexibilidade. Os desenvolvedores podem personalizar totalmente os modelos, levá-los para qualquer lugar e nunca se preocupar com o lock-in. A Meta cuida da infraestrutura e da inferência, para que as equipes possam se concentrar no desenvolvimento.
"A Meta está basicamente abrindo seu modelo por meio de APIs; é outra maneira de torná-lo público e mais acessível", diz Jacob Ben-David, Diretor Global de Negócios de Nuvem e IA da Red Hat, em entrevista ao IBM Think. "Antes disso, ou você tinha que executá-lo localmente e descobrir como interagir com ele, ou usar um provedor de hospedagem, como o Groq. Tenho usado alguns dos modelos Llama por meio de API conectando-me através do GroqCloud, que hospedava uma versão limitada do Llama. Agora, eles estão abrindo completamente, e eu acho que isso dá aos desenvolvedores muito mais acessibilidade."
Também foi lançada recentemente a integração Llama-Stack com a IBM. A Red Hat atuará como parceira nessa conexão, facilitando a implementação do Llama nas empresas.
"Estou muito feliz em vê-los construir um verdadeiro ecossistema de desenvolvedores em torno do Llama", escreveu Armand Ruiz, vice-presidente da Plataforma de IA da IBM, no LinkedIn.. "No mercado de IA atual, não basta simplesmente disponibilizar modelos no Hugging Face. Para gerar de fato atratividade, uma vantagem competitiva duradoura e retenção, você precisa de plataformas, ferramentas e comunidade, e é exatamente isso que a Meta está fazendo."
Por fim, o CEO da Meta, Mark Zuckerberg, discutiu uma versão simplificada do Llama, enfatizando a destilação em suas entrevistas com o CEO da Databricks, Ali Ghodsi, e o CEO da Microsoft, Satya Nadella.
"Isso se conecta bem com a jornada da IBM em direção a um modelo de negócios pequeno e específico para cada domínio", observa Shobhit Varshney, sócio sênior e vice-presidente da IBM Consulting, em entrevista ao IBM Think.
A Meta também anunciou que os modelos da família Llama foram baixados 1,2 bilhão de vezes. A conferência como um todo serviu como um lembrete do compromisso da Meta com a comunidade de código aberto, dois anos após o lançamento do primeiro modelo Llama.
Com Zuckerberg entrevistando figuras importantes dos setores, a conferência teve ares de "festa de apresentação", diz Varshney. "A Meta agora possui uma enorme comunidade de desenvolvedores. Então, hoje foi a primeira grande conferência deles para desenvolvedores, um momento decisivo em que eles disseram: 'Estamos aqui para ajudar os desenvolvedores com as ferramentas de que precisam, para que vocês não precisem depender de outros.'"
Por fim, e não menos importante, a Meta anunciou o lançamento de um aplicativo independente do Meta AI. "Já existem quase um bilhão de usuários ativos mensais interagindo com a Meta IA em nossas diferentes aplicações, e muitas pessoas a utilizam diariamente", disse Zuckerberg. "Mas imaginamos que alguns gostariam de tê-la como uma experiência independente."
Será que a Meta IA conseguiria aproveitar a grande base de usuários que a empresa possui em seus aplicativos sociais mais populares para competir com o ChatGPT? Vyoma Gajjar, arquiteta de soluções técnicas de IA na IBM, acredita que tudo é possível.
"Se a Meta IA fizer isso bem, talvez possa se tornar o novo ChatGPT." Mas depende: tudo se resume à execução", diz ela.
