O ano de 2024 está chegando ao fim, mas a indústria de robótica ainda está muito longe de ser o droid C-3PO completo dos devaneios de ficção científica. Mas, graças à IA, um robô agora pode colocar uma camiseta em um cabide - uma tarefa aparentemente simples que mostra o quanto a pesquisa em robótica avançou.

Os pesquisadores não são os únicos entusiasmados com esses tipos de avanços de robótica orientados por IA, os investidores também estão. As startups de robótica estão no caminho certo para levantar quase US$ 7,5 bilhões até o final de 2024. E somente os robôs humanoides poderiam se tornar um mercado de US$ 7 trilhões até 2050.

Conversamos com Jose Favilla, Líder Global da Industry 4.0 na IBM, sobre as maiores tendências em robótica este ano — e o que procurar em 2025.