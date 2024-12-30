O ano de 2024 está chegando ao fim, mas a indústria de robótica ainda está muito longe de ser o droid C-3PO completo dos devaneios de ficção científica. Mas, graças à IA, um robô agora pode colocar uma camiseta em um cabide - uma tarefa aparentemente simples que mostra o quanto a pesquisa em robótica avançou.
Os pesquisadores não são os únicos entusiasmados com esses tipos de avanços de robótica orientados por IA, os investidores também estão. As startups de robótica estão no caminho certo para levantar quase US$ 7,5 bilhões até o final de 2024. E somente os robôs humanoides poderiam se tornar um mercado de US$ 7 trilhões até 2050.
Conversamos com Jose Favilla, Líder Global da Industry 4.0 na IBM, sobre as maiores tendências em robótica este ano — e o que procurar em 2025.
A destreza manual em humanoides percorreu um longo caminho este ano. O Google ensinou robôs a amarrar cadarços de sapatos. A figura tem uma que pode fazer café. E há também a nova mão Optimus da Tesla, que tem 22 graus de liberdade e pode pegar uma bola de tênis!
Os avanços alcançados na destreza robótica este ano são notáveis. Eles refletem uma convergência de designs avançados de hardware e técnicas sofisticadas de aprendizado de IA. Estes desenvolvimentos não só melhoram a funcionalidade dos robôs, mas também abrem caminho para a sua integração em vários setores, transformando a forma como interagimos com a tecnologia no nosso dia a dia, como auxiliar em tarefas domésticas, cuidar ou até mesmo realizar cirurgias complexas.
O futuro da destreza robótica parece promissor, pois a pesquisa em andamento visa preencher a lacuna entre os recursos de manipulação humanas e robóticas. As principais áreas de foco incluem desenvolvimento de hardware e sensoriais avançados, permitindo que o robô interaja com o ambiente de forma mais natural, bem como algoritmos de aprendizado de IA aprimorados, permitindo que os robôs executem uma gama maior de tarefas.
Em setembro, o cofundador do World Labs, Fin-Fei Li,sugeriu que a IA baseada em visão, capaz de ver e entender verdadeiramente o mundo físico, é fundamental para o avanço da robótica.
A ênfase da Fei Li na IA baseada em visão ressalta seu potencial transformador na robótica. Ao permitir que as máquinas percebam e entendam seu ambiente como os humanos, provavelmente testemunharemos uma evolução significativa na forma como os robôs operam e se integram às nossas vidas diárias.
A IA baseada em visão equipa os robôs com a capacidade de perceber o ambiente ao seu redor, navegar pelos ambientes, reconhecer objetos e interpretar cenas complexas. Os robôs serão capazes de analisar inputs visuais em tempo real, permitindo que tomem decisões informadas. Isso requer integração com outras formas de inputs, como sensores.
Os avanços feitos este ano indicam um futuro promissor, onde os robôs inteligentes aumentarão a produtividade e a segurança em inúmeras aplicações.
Por outro lado, pesquisadores do MIT argumentaram que o uso de grandes modelos de linguagem em vez de dados visuais caros é um caminho melhor a seguir.
Embora os LLMs desempenhem um papel crucial no avanço da robótica e, particularmente, na integração do conhecimento, há a necessidade de uma abordagem holística que adote o processamento de linguagem natural para se comunicar por voz, IA baseada em recursos visuais e até mesmo outras formas de modelos de base que possam interpretar os dados do sensor na forma de uma série temporal. Uma abordagem holística que adote e integre essas tecnologias provavelmente produzirá os avanços mais significativos em recursos e aplicações robóticas nos próximos anos.
No entanto, essa abordagem requer arquiteturas sofisticadas que possam mesclar efetivamente dados de sensores, percepção visual e compreensão linguística. O desenvolvimento desses sistemas integrados apresenta desafios técnicos, mas também apresenta oportunidades de inovação.
Robôs humanoides ganharam grande espaço em armazéns e na indústria automotiva este ano. Será que eles se expandirão para outros tipos de fábricas ou empresas em 2025?
Até 2025, os robôs humanoides devem expandir sua presença para além de armazéns e ambientes automotivos em diversos setores, como saúde, varejo, agricultura e ambientes domésticos. A combinação de iniciativas de produção em massa, avanços tecnológicos e um crescente reconhecimento de seus potenciais benefícios sugere que os robôs humanoides desempenharão um papel crucial na remodelação da forma como trabalhamos e vivemos. À medida que essas tecnologias amadurecem, é provável que promovam novas formas de colaboração entre humanos e robôs que aumentam a produtividade e melhoram a qualidade de vida em diversos setores.
Prevê-se que o mercado global de robôs humanoides cresça significativamente devido aos avanços na IA e à redução nos custos de produção. E com grandes players surgindo da Ásia, especialmente da China, o cenário competitivo está se tornando cada vez mais dinâmico. Essa competição provavelmente impulsionará a inovação e reduzirá os custos, tornando os robôs humanoides mais acessíveis para diversas empresas.
Você mencionou que houve muitos avanços na China. Há outras regiões que devemos ficar de olho?
A Federação Internacional de Robótica (IFR) observa que a China se tornou o mercado de robôs de crescimento mais rápido globalmente, devido às suas iniciativas governamentais estratégicas e investimentos destinados a estabelecer o país como líder global na robótica. O Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação da China (MIIT) estabeleceu metas ambiciosas para o lançamento em massa de robôs humanoides até 2025 e visa recursos avançados até 2027.
No entanto, outros países, como Estados Unidos, Japão, Europa e Coreia do Sul, também estão prontos para contribuir para os avanços na robótica. Nos Estados Unidos, empresas como a Tesla, com seu robô Optimus , e a Boston Dynamics, com o Atlas, estão expandindo os limites da robótica humanoide. O Japão é o lar de empresas como a SoftBank robótica, criadora do Pepper, e a Honda, com o ASIMO. Países como Alemanha e França estão investindo em tecnologias robóticas. A Coreia do Sul também está emergindo como um player notável no setor de robótica.
Por falar no Japão, este ano cientistas japoneses fizeram um robô sorridente com pele “viva”.
Os avanços recentes em robôs biohíbridos, especialmente a criação de um robô sorridente com pele "viva" no Japão, significam uma mudança revolucionária na robótica que funde componentes biológicos e sintéticos. Este campo está evoluindo rapidamente e tem uma grande promessa de várias aplicações nos setores de saúde, monitoramento ambiental e outros.
À medida que a pesquisa avança e as considerações éticas são consideradas, podemos antecipar um futuro em que robôs biohíbridos desempenhem um papel crucial no aprimoramento das capacidades humanas e no enfrentamento de desafios complexos em diversos domínios.
O desenvolvimento da robótica biohíbrida exigirá colaboração entre múltiplas disciplinas, incluindo biologia, engenharia, ciência dos materiais e ética. Essa abordagem interdisciplinar será fundamental para enfrentar os desafios técnicos e garantir a inovação responsável.
Com o avanço da robótica biohíbrida, surgem questões éticas em relação ao tratamento dessas entidades. Questões como senciência, percepção da dor e as implicações morais da criação de máquinas semelhantes à vida precisarão de uma análise cuidadosa à medida que a tecnologia avança.
Também houve discussão sobre um único humanoide de uso geral que pode executar uma ampla gama de tarefas. O CEO da NVIDIA, Jensen Huang, por exemplo, anunciou o Projeto GR00T, um modelo de base para robôs humanoides, no início deste ano — e afirmou que um dia nossas vidas poderão ser preenchidas por "agentes digitais e físicos". Em alguns aspectos, essas parecem ser as maiores notícias de robótica de 2024.
A visão articulada por Jensen Huang sobre o futuro dos robôs humanoides e agentes de IA sugere uma mudança transformadora na forma como interagimos com a tecnologia. Suas previsões, especialmente a introdução do GR00T e o conceito de uma plataforma humanoide de uso geral, apontam para um futuro onde agentes digitais e físicos coexistem e colaboram na vida cotidiana, apresentando possibilidades interessantes para inovação e colaboração entre humanos e máquinas.
No entanto, é necessária uma mudança cultural para promover a aceitação de robôs humanoides em nossas vidas cotidianas, exigindo inovações que priorizem interações amigáveis. Como geralmente acontece com a introdução de novas tecnologias, veremos isso acontecer gradualmente, começando com os primeiros usuários e expandindo para uma adoção mais ampla ao longo do tempo.
Saiba como o IBM Robotic Process Automation pode gerar US$ 992 mil em benefícios e um ROI de 124% para sua organização.
Descubra o papel da RPA na automação de processos de TI, desde o aumento da transformação digital até a condução de iniciativas de automação focadas nos negócios.
O IBM Robotic Process Automation é um software que tem como objetivo automatizar tarefas de back-office repetitivas e demoradas, por meio de robôs de software que emulam ações humanas em um computador. Ele faz parte da solução da IBM para automação de negócios.
O IBM Cloud Pak for Business Automation é um conjunto modular de componentes de software integrados para gerenciamento e automação de operações.
Conheça as soluções de automação de processos de negócios que oferecem automações inteligentes rapidamente com ferramentas de pouco código.
Saiba como a IA para operações de TI traz insights para gerar um desempenho excepcional para os negócios.