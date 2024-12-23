O que Dolly Parton, Martha Stewart e Nicki Minaj têm em comum? Todas as três organizaram eventos de comércio ao vivo durante a temporada de festas de 2024, no Walmart Live, Amazon Live e TikTok Shop Live, respectivamente.
Dolly ajudava os compradores a encontrar produtos de sua cozinha e linha de entretenimento no Walmart para “sediar sua próxima reunião festiva”. Martha compartilhou suas ofertas favoritas da Black Friday da Amazon para casas, banheiros e cozinhas. E Nicki atraiu milhões de espectadores para o lançamento do TikTok Shop Live de sua nova empresa, a Pink Friday Nails.
Quase 40 anos após a rede de TV QVC popularizar a ideia de fazer compras no conforto de sua casa, as compras ao vivo estão de volta, com um toque impulsionado por IA. Como na era das joias chamativas e cós elásticos, os espectadores ainda podem identificar um item de que gostam e comprá-lo imediatamente. No entanto, em vez de ligar para uma linha direta de seu telefone fixo para concluir a compra, o comércio ao vivo (a fusão de transmissão ao vivo e compras) ocorre quase inteiramente online.
O comércio ao vivo online surgiu na China, com o lançamento do Taobao Live da Alibaba em 2016. Agora, empresas como TikTok, Amazon, Walmart e a plataforma de revenda de roupas Poshmark organizam eventos de comércio ao vivo, que estão recebendo um impulso extra da IA.
Em um evento de compras transmitido ao vivo, os compradores podem interagir com o apresentador e comprar produtos em tempo real. Em segundo plano, a IA analisa o comportamento dos clientes enquanto eles comentam e fazem perguntas e, em seguida, envia promoções personalizadas especificamente para eles. O caso de negócios é claro: o comércio ao vivo pode gerar taxas de conversão até dez vezes maiores do que o comércio eletrônico convencional, de acordo com a McKinsey.
"Se você puder definir o que é mais importante para seu cliente principal, uma transmissão ao vivo poderá se comunicar com ele de maneira fácil, direcionada e divertida", afirma Jane Cheung, Líder de Pesquisa Global para Setores de Consumo no Institute for Business Value (IBV) da IBM. .
Cheung dá o exemplo de um pai que procura pijamas de Natal combinando para a família. "A transmissão ao vivo pode responder a quaisquer perguntas que eles tiverem imediatamente e personalizar as promoções de acordo com suas preferências exatas", diz Cheung.
Os eventos de transmissão ao vivo possibilitam a interação em vários níveis. Os compradores podem interagir com uma celebridade que atua como apresentador que eles admiram e trocar reações com outros compradores. Enquanto isso, o sistema de IA rastreia métricas de engajamento dos espectadores, como comentários, curtidas e compartilhamentos, para determinar rapidamente quais produtos estão tendo mais repercussão. Em seguida, ele pode fornecer essas informações aos apresentadores para personalizar seus comentários. As funcionalidades impulsionadas por IA podem permitir que os clientes experimentem virtualmente roupas, maquiagens ou acessórios durante uma transmissão ao vivo, enquanto os chatbots impulsionados por IA podem responder às perguntas dos clientes, fornecer informações sobre o produto e ajudar no pagamento.
"O atrativo da transmissão ao vivo é uma pessoa ou um porta-voz ao vivo com quem as pessoas se identificam", diz Cheung. “Falar sobre o produto é mais divertido do que ficar procurando informações no telefone.”
O comércio ao vivo é uma estratégia de varejo transformadora devido ao seu sucesso na conversão da descoberta de produtos em compra, diz Shantha Farris, Líder de Estratégia de Ofertas de Vendas e Comércio da IBM Consulting. Os melhores apresentadores de transmissões ao vivo "podem se conectar com sua audiência mostrando-se autenticamente interessados e investidos em qualquer produto ou serviço sobre o qual estejam falando", diz ela. "Eles podem envolver os participantes em um modo interativo, transferindo facilmente as informações do produto, o que é crítico para fazer uma compra confiante."
As transmissões ao vivo podem ser acessadas tanto na loja quanto online e, uma vez concluída a transmissão, os compradores podem continuar a receber orientações de assistentes impulsionados por IA. "E agora, com os recursos possibilitados pela IA generativa, as pessoas podem continuar a interagir com o apresentador da transmissão ao vivo por muito tempo após o término do evento de transmissão ao vivo", diz Farris. Os chatbots IA continuar a responder a perguntas sobre produtos, e esses chatbots são treinados para responder no estilo de um determinado apresentador.
O comércio ao vivo impulsionado por IA permite que as marcas ofereçam experiências do cliente profundamente personalizadas e envolventes, afirma Farris. Os sistemas de IA interpretam comentários ao vivo, perguntas e emojis para avaliar o sentimento do cliente, identificando empolgação, curiosidade ou hesitação, e correlacionam esses insights com sinais comportamentais, como cliques, ações de passar o mouse e duração da visualização, para descobrir as preferências individuais. Esses insights podem ajudar a impulsionar as recomendações dinâmicas de produtos que são exibidas durante a transmissão, criando uma jornada de compra intuitiva e interativa.
Os recursos multilíngues da IA ampliam ainda mais o impacto das compras online em tempo real, traduzindo os comentários e perguntas dos espectadores para o idioma nativo do comprador. Consequentemente, as pessoas podem se comunicar em vários idiomas durante a mesma transmissão ao vivo, e todos entendem o que todos estão dizendo, o que permite que as marcas se envolvam de forma autêntica com audiências globais. Embora a precisão possa variar com o contexto ou a complexidade, o comércio ao vivo multilíngue libera oportunidades significativas para promover conexões mais fortes em diversos mercados, diz Farris.
Além dos benefícios voltados para o cliente, a IA também pode impulsionar a excelência operacional nos bastidores. Ao analisar as tendências de compras, é possível prever a demanda, otimizar o inventário e minimizar a falta de estoque, embora Farris diga que isso depende da qualidade de dados e da rápida adaptabilidade. Esse recurso duplo, melhorar o engajamento do cliente e, ao mesmo tempo, otimizar as operações, posiciona o comércio ao vivo impulsionado por IA como uma estratégia potencialmente revolucionária para varejistas que buscam alcançar crescimento sustentável, eficiência operacional e lucratividade a longo prazo, afirma Farris.
Empresas na região Ásia-Pacífico e América Latina ganharam força com o comércio ao vivo em categorias como moda, beleza e eletrônicos. Enquanto isso, as empresas da América do Norte tiveram grandes sucessos em fitness, beleza e decoração doméstica, enquanto as empresas europeias se concentraram em luxo, moda e produtos sustentáveis. Em todos os mercados, podemos esperar que as empresas continuem testando novos casos de uso de comércio em tempo real, diz Farris. Os agricultores da China, por exemplo, tornaram-se essencialmente influenciadores durante a COVID, vendendo mantimentos durante as sessões de comércio ao vivo.
Há, no entanto, um benefício que parece ser consistente em todas as categorias de produtos e regiões geográficas, diz Farris: a transmissão ao vivo pode tornar mais simples para o consumidor determinar se um produto atende às suas necessidades.
"Independentemente da categoria", diz Farris, "o comércio ao vivo torna muito mais fácil para um cliente entender completamente um produto, para que não haja surpresas após a compra. Em vez disso, com muito pouco esforço, um consumidor pode se tornar extremamente informado sobre um produto, enquanto o atrito que muitas vezes faz parte da experiência de compra é eliminado com o comércio ao vivo aprimorado por IA generativa."
Saiba como esse estudo de clientes de 2024 revela a importância de integrar IA, assistentes virtuais e AR/VR para melhorar as experiências de compra.
Saiba quais ações seus clientes do varejo e produtos de consumo podem tomar para impulsionar o crescimento e aumentar a fidelidade do cliente na era da IA.
Aprenda a aproveitar a força de trabalho impulsionada por IA para focar em tarefas de maior valor e melhorar a produtividade dos funcionários.
Otimize as operações de varejo e melhore as experiências dos clientes usando as soluções da IBM para o varejo.
Serviços de consultoria para o varejo e produtos de consumo ajudam a criar relações valiosas com os clientes e melhoram a sustentabilidade e a rentabilidade.
Ofereça suporte omnichannel em escala com chatbots para o varejo impulsionados pelo IBM watsonx Assistant.
Aprimore as operações de varejo, promova a sustentabilidade e ofereça experiências impecáveis ao cliente com as soluções tecnológicas da IBM para o varejo.