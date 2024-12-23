O que Dolly Parton, Martha Stewart e Nicki Minaj têm em comum? Todas as três organizaram eventos de comércio ao vivo durante a temporada de festas de 2024, no Walmart Live, Amazon Live e TikTok Shop Live, respectivamente.

Dolly ajudava os compradores a encontrar produtos de sua cozinha e linha de entretenimento no Walmart para “sediar sua próxima reunião festiva”. Martha compartilhou suas ofertas favoritas da Black Friday da Amazon para casas, banheiros e cozinhas. E Nicki atraiu milhões de espectadores para o lançamento do TikTok Shop Live de sua nova empresa, a Pink Friday Nails.

Quase 40 anos após a rede de TV QVC popularizar a ideia de fazer compras no conforto de sua casa, as compras ao vivo estão de volta, com um toque impulsionado por IA. Como na era das joias chamativas e cós elásticos, os espectadores ainda podem identificar um item de que gostam e comprá-lo imediatamente. No entanto, em vez de ligar para uma linha direta de seu telefone fixo para concluir a compra, o comércio ao vivo (a fusão de transmissão ao vivo e compras) ocorre quase inteiramente online.

O comércio ao vivo online surgiu na China, com o lançamento do Taobao Live da Alibaba em 2016. Agora, empresas como TikTok, Amazon, Walmart e a plataforma de revenda de roupas Poshmark organizam eventos de comércio ao vivo, que estão recebendo um impulso extra da IA.

Em um evento de compras transmitido ao vivo, os compradores podem interagir com o apresentador e comprar produtos em tempo real. Em segundo plano, a IA analisa o comportamento dos clientes enquanto eles comentam e fazem perguntas e, em seguida, envia promoções personalizadas especificamente para eles. O caso de negócios é claro: o comércio ao vivo pode gerar taxas de conversão até dez vezes maiores do que o comércio eletrônico convencional, de acordo com a McKinsey.

"Se você puder definir o que é mais importante para seu cliente principal, uma transmissão ao vivo poderá se comunicar com ele de maneira fácil, direcionada e divertida", afirma Jane Cheung, Líder de Pesquisa Global para Setores de Consumo no Institute for Business Value (IBV) da IBM. .

Cheung dá o exemplo de um pai que procura pijamas de Natal combinando para a família. "A transmissão ao vivo pode responder a quaisquer perguntas que eles tiverem imediatamente e personalizar as promoções de acordo com suas preferências exatas", diz Cheung.