Crume: Sim, tenho visto cada vez mais sites que oferecem chaves de acesso como alternativa. A adaptação tem sido lenta, mas está contínua. Acredito que a principal barreira à adoção seja a falta de compreensão, tanto por parte dos usuários quanto da comunidade de TI. Os usuários não entendem a diferença entre uma chave de acesso e uma senha. Muitos profissionais de TI ainda operam com a antiga informação de que as chaves de acesso exigem um token especial de hardware, quando, na verdade, um móvel, tablet ou notebook bastará na maioria dos casos.

Continuo sendo fã da tecnologia porque as senhas são muito ruins e continuamos vendo elas sendo roubadas. Com as chaves de acesso, não há senha — e você não pode roubar algo que não existe.

