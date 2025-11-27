Não faça a reengenharia; reimagine: Insights do BIAN Banking Summit 2025

Um dos principais temas apresentados na conferência BIAN foi o paradoxo central do sistema bancário moderno. Mesmo a inteligência artificial e os recursos digitais mais avançados falham quando as instituições permanecem focadas apenas em seus próprios assuntos. Isso ficou muito claro durante uma sessão baseada no recente artigo de pesquisa da IBM intitulado The 94% core banking problem. A sessão foi conduzida por Saket Sinha e Connor Loessl, sócio sênior e parceiro associado de Mercados Bancários e Financeiros Globais da IBM Consulting.

O número da manchete diz tudo: 94% dos 700 líderes globais de negócios entrevistados disseram que seus bancos estão atrasados na modernização da plataforma central. Segundo a pesquisa, e em consonância com a experiência da IBM em diversos mercados, os atrasos ocorrem devido a desafios orçamentários, subestimação da complexidade dos sistemas legados e resistência organizacional à mudança.

Mas, como explicou Sinha, a questão mais profunda não é técnica; é estratégica. "As boas intenções sempre estiveram presentes", disse ele na cúpula. "O que faltava era perceber que esses programas de modernização eram impulsionados por um pensamento interno. O cliente não era o foco principal." Segundo ele, os executivos costumam presumir que a melhoria da eficiência interna criará automaticamente uma melhor experiência do cliente, mas raramente funciona dessa forma. Sinha observou que os clientes já não interagem com os bancos da maneira tradicional. Eles vivem em ecossistemas digitais moldados pela aplicação de estilo de vida, experiência de mercado, pagamentos instantâneos e serviços financeiros incorporados. Para projetar uma plataforma central moderna, argumentou ele, os bancos devem começar com a realidade vivida por seus clientes, em vez de se basearem em silos de produtos ou fluxos de trabalho internos.