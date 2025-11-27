Não faça a reengenharia; reimagine: Insights do BIAN Banking Summit 2025

"Quando as instituições financeiras quebram, o que acontece a cada 15 a 20 anos, ocorre algum tipo de crise global", disse Shanker Ramamurthy, sócio-gerente da IBM para Bancos Globais e Mercados Financeiros, a uma plateia atenta no BIAN Banking Summit realizado na semana passada em Chicago. A causa raiz desses colapsos costuma ser a mesma, disse ele: "A volatilidade periódica do mercado e as crises bancárias expõem o principal desafio do sistema bancário moderno: equilibrar crescimento, eficiência de custos e gestão de riscos. O teste mais difícil, porém mais essencial, é gerenciar o trilema bancário simultaneamente." Assim, ele continua, para que as empresas financeiras de hoje sejam bem-sucedidas, "Precisamos parar de reestruturar o status quo e começar a reimaginar o modelo de negócios. O sucesso não se resume mais a ter a estratégia certa, trata-se do framework de execução usado para concretizar o futuro."
Para isso, explicou Ramamurthy, as empresas de serviços financeiros precisam repensar a forma como veem a relação entre seus departamentos de front, middle e back office. "Atualmente, dois terços do investimento em tecnologia ocorrem no middle e back office. Precisamos inverter a pirâmide de investimentos, aproveitando a IA generativa e as tecnologias exponenciais. Redirecione o foco para onde mais importa: canais, clientes e parcerias."
A estratégia, explicou ele, é "como comer um elefante de uma só vez", em vez de uma mordida de cada vez: deve ser simultaneamente da frente para trás e de trás para a frente. "A era em que a TI simplesmente executava uma estratégia de negócios acabou", disse ele na cúpula. "Hoje, a tecnologia impulsiona ou, no mínimo, influencia a estratégia. Não podemos modernizar os serviços bancários em silos: a transformação de frente para trás e de trás para frente deve acontecer de uma só vez.A tecnologia não é um utilitário ou uma função de suporte; cada vez mais ela se torna análoga aos negócios".
Segundo Ramamurthy, o maior impacto da IA generativa no ecossistema de serviços financeiros é no ciclo de vida de desenvolvimento de software (SDLC). Mas ele garantiu: "Não se trata de substituir o ciclo de vida do desenvolvimento de software. Trata-se de aprimorá-lo. De ter os humanos no lugar certo, na hora certa, com informações de alta qualidade. Isso não substitui ninguém". Em vez disso, as ferramentas de IA, particularmente a IA agêntica, permitirão que as equipes redistribuam o trabalho de uma forma que maximize o valor comercial. "Em um cenário ideal", disse Ramamurthy, "80% do trabalho mudaria para o planejamento de projeto e arquitetura", com os componentes agênticos acelerando a codificação e o trabalho pesado.
Um dos principais temas apresentados na conferência BIAN foi o paradoxo central do sistema bancário moderno. Mesmo a inteligência artificial e os recursos digitais mais avançados falham quando as instituições permanecem focadas apenas em seus próprios assuntos. Isso ficou muito claro durante uma sessão baseada no recente artigo de pesquisa da IBM intitulado The 94% core banking problem. A sessão foi conduzida por Saket Sinha e Connor Loessl, sócio sênior e parceiro associado de Mercados Bancários e Financeiros Globais da IBM Consulting.
O número da manchete diz tudo: 94% dos 700 líderes globais de negócios entrevistados disseram que seus bancos estão atrasados na modernização da plataforma central. Segundo a pesquisa, e em consonância com a experiência da IBM em diversos mercados, os atrasos ocorrem devido a desafios orçamentários, subestimação da complexidade dos sistemas legados e resistência organizacional à mudança.
Mas, como explicou Sinha, a questão mais profunda não é técnica; é estratégica. "As boas intenções sempre estiveram presentes", disse ele na cúpula. "O que faltava era perceber que esses programas de modernização eram impulsionados por um pensamento interno. O cliente não era o foco principal." Segundo ele, os executivos costumam presumir que a melhoria da eficiência interna criará automaticamente uma melhor experiência do cliente, mas raramente funciona dessa forma. Sinha observou que os clientes já não interagem com os bancos da maneira tradicional. Eles vivem em ecossistemas digitais moldados pela aplicação de estilo de vida, experiência de mercado, pagamentos instantâneos e serviços financeiros incorporados. Para projetar uma plataforma central moderna, argumentou ele, os bancos devem começar com a realidade vivida por seus clientes, em vez de se basearem em silos de produtos ou fluxos de trabalho internos.
Em seguida, Sinha discutiu três casos de transformação de clientes da IBM nos quais essa mudança de perspectiva de fora para dentro alterou completamente o resultado. O primeiro foi o State Bank of India (SBI), um dos maiores clientes bancários globais da IBM.
O banco está promovendo algumas das transformações mais incríveis focadas no cliente, disse Sinha, e está analisando a questão: "Como nos integramos naturalmente ao cotidiano da última geração de clientes?" A resposta foi o aplicativo YONO, que significa "você só precisa de um". O SBI decidiu começar pelas necessidades do estilo de vida cotidiano dos clientes e, em seguida, incorporar os serviços financeiros nessas jornadas. O YONO reuniu serviços que normalmente exigiam vários aplicativos, como:
"Eles tornaram os instrumentos de pagamento emitidos por bancos uma parte natural do estilo de vida cotidiano", disse ele na sessão. "O resultado foi fenomenal: mais de 60 milhões de usuários ativos mensais." Aproximadamente US$ 40 bilhões em criação de valor. Um enorme crescimento na receita não relacionada a juros Um dos primeiros superaplicativos de voltados para o estilo de vida no setor bancário global. O SBI teve sucesso porque começou com a relevância para o cliente, em vez da reescrita do código."
O segundo exemplo foi o DBS Bank e seu aplicativo móvel PayLah! Após anos executando programas de transformação de sistemas essenciais, o DBS percebeu o benefício obtido com a adoção de uma estratégia centrada no cliente e que prioriza o estilo de vida. Eles lançaram uma proposta integrada de compra e venda diretamente no aplicativo PayLah! Alguns exemplos de experiências do cliente oferecidas são:
Aqui, o sistema de pagamento não era a funcionalidade principal. Ele forneceu um suporte silencioso para jornadas de estilo de vida. Segundo Loessl, o PayLah! produziu um impacto mensurável, como um aumento de 50% na relação preço/valor patrimonial (um indicador importante da integridade financeira e do potencial de crescimento de uma empresa); milhões de usuários ativos em Singapura e um crescimento claro no engajamento digital e fora das agências físicas.
O terceiro exemplo foi o Banco Bradesco no Brasil, um dos maiores bancos do país e outro parceiro importante da IBM. Em vez de se concentrar apenas na modernização principal, o Bradesco olhou para as necessidades de seus clientes e selecionou cuidadosamente um segmento de sua base de clientes para ajudá-los a prosperar na economia agrícola. Isso levou ao E-agro, um mercado digital e ecossistema para agricultores, fornecedores, compradores e prestadores de serviços. Com o suporte da IBM, o Bradesco criou uma plataforma que incluía:
O impacto foi substancial. Sinha observou que o Bradesco está testemunhando uma enorme expansão de seus produtos de financiamento, aquisição de novos clientes e uma visão antecipada da demanda e da oferta em toda a cadeia de valor agrícola.
De acordo com Sinha, o E-agro gerou resultados impressionantes para o Bradesco, como um maior engajamento digital nos mercados rurais e semiurbanos e, crucialmente, um novo modelo de receita baseado na economia de mercado em vez da venda tradicional de produtos.
Sinha captou o insight comum por trás de todos esses exemplos: "Transformar os sistemas principais legados é imprescindível, mas não se deve perder de vista os objetivos do cliente", afirmou. "As principais transformações voltadas para dentro não geram valor. É uma transformação sem fim que, quando você pensa que está chegando à linha de chegada, as necessidades do cliente já o ultrapassaram. Em vez disso, concentre-se em priorizar os clientes e seu estilo de vida; depois, integre o banco a esse ecossistema. A transformação não se trata apenas de facilitar a interação dos seus clientes com você. E se os clientes não quiserem interagir e comprar seus produtos? Bilhões de dólares em investimentos serão inúteis. Em vez disso, concentre-se em criar produtos e serviços que visem ajudar seus clientes a viver seu estilo de vida e a adotar seus produtos porque eles os ajudam perfeitamente a progredir em suas vidas."
Segundo Sinha, esse insight explica todo o problema dos 94%. Os bancos enfrentam dificuldades porque começam pelos sistemas centrais em vez de começarem pela relevância para o cliente, afirmou ele. A verdadeira modernização acelera quando os bancos:
O SBI com YONO, DBS com PayLah! e o Bradesco com a E-agro produziram melhorias mensuráveis em valorização, crescimento do cliente, expansão de ativos e escala do ecossistema porque fizeram essa mudança, explicou Sinha.
