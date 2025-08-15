O bebê na máquina: como os cineastas estão reimaginando o cinema com a IA

Em um ponto no Ancestra, mergulhamos no cérebro do personagem e descemos em espiral por meio de camadas de tecido até o útero, onde um feto flutua, lutando por ar. Mais tarde, testemunhamos uma cesariana de cima, a carne do abdome se abrindo como pétalas em torno de uma explosão de luz. Esses momentos não foram renderizados com CGI tradicional. A equipe os criou por meio de um meticuloso processo iterativo de elaboração de prompts, seleção de imagens, rastreamento de movimento e ajuste fino de IA.

"Geramos mais de mil imagens para conseguir uma única utilizável", disse McNitt. “Foi um processo intenso, uma conversa com a máquina.”

Para algumas cenas, a equipe usou o Imagen para gerar fotos de alta resolução, que depois transformaram em videoclipes curtos usando ferramentas de previsão de quadros como Runway e Gen-2. Para manter as imagens emocionalmente fundamentadas, eles evitaram prompts genéricos. Em vez disso, usaram linguagem poética, bloqueio de RV e referências de iluminação baseadas em ambientes hospitalares reais.

Parte do que torna o Ancestra incomum é que seu uso da IA não é chamativo nem gratuito. Não há atores sintéticos nem dublagens artificiais. Em vez disso, o filme é fundamentado no real: um elenco liderado por artistas humanos, um roteiro enraizado na experiência vivenciada e uma equipe de artistas guiando cada pixel da produção.

"Essa era uma linha que eu não ultrapassaria", disse ela. "Os atores tinham que ser humanos." Em vez disso, para McNitt, a IA era uma maneira de mostrar o que não pode ser capturado na câmera.

Esse imperativo levou sua equipe a desenvolver o que ela chama de "unidade de IA" no set, uma coorte criativa separada encarregada de desenvolver as sequências visuais oníricas. O trabalho deles incluiu o treinamento de um modelo com as fotos de seu falecido pai, muitas tiradas enquanto se balançava em helicópteros como fotógrafa marítima e aérea. Seu olho, literalmente, ajudou a moldar o DNA visual do filme.

“Ele faleceu recentemente”, disse McNitt. “E eu tinha tantas perguntas que nunca consegui fazer, sobre seu trabalho, suas escolhas de lentes, o estoque de filmes que ele usava. Treinar o modelo com suas imagens tornou-se uma forma de colaborar com ele novamente.”

Essa ideia — usar a IA não como um gerador anônimo, mas como um recipiente para memória e colaboração — percorre o Ancestra. Isso também é parte do motivo pelo qual o filme parece diferente do discurso frequentemente distópico em torno da IA nas artes.

McNitt está bem ciente da discussão. O uso de ferramentas gerativas no cinema, especialmente após as greves de Hollywood e as preocupações contínuas com mão de obra digital, direitos autorais e autoria criativa, continua sendo um tópico controverso.

“Eu estabeleço limites muito claros”, disse ela. “Não usamos atores sintéticos. Não pedimos ao modelo para imitar o trabalho de outros artistas. Tudo o que geramos foi construído a partir de material pessoal ou criado para a história."

Ao discutir seu processo criativo, ela riscou uma linha entre a imitação direta e o ato mais sutil de transformar influências em algo novo. "Acho que há uma diferença entre referenciar e copiar", disse ela. “Cada artista é inspirado por outros, mas é importante como usamos essa inspiração.”

Enquanto a ética de pegar emprestado o estilo de outro artista tende a se concentrar nos direitos autorais e na propriedade criativa, a discussão sobre IA neste filme também tocou em uma preocupação diferente: se a tecnologia pode substituir o trabalho humano.

"Havia mais de 200 pessoas envolvidas na criação do Ancestra", disse ela. “A unidade de IA não estava substituindo empregos. Estava aumentando o toolkit criativo.”

Ainda assim, ela reconhece as limitações. Ferramentas como o Veo só podem gerar alguns segundos de vídeo por vez (o que significa que cada foto deve ser construída em fragmentos e depois cuidadosamente montadas). Manter a coerência visual em uma narrativa exige um esforço enorme (envolvendo um projeto cuidadoso de prompts, correspondência de estilo e iterações repetidas para manter os personagens, a iluminação e o movimento de câmera consistentes) e muitas vezes engana o modelo a quebrar suas próprias regras, ou pelo menos expõe como o prompting pode ser imprevisível ao tentar guiar a IA para um objetivo criativo específico.

"Quando tentamos solicitar imagens espaciais, elas voltaram parecendo um livro didático de ciências", disse ela. “Muito literal, não cinematográfico. Tivemos que encontrar maneiras indiretas de incentivá-lo, usando uma linguagem mais poética para guiar a estética."

Às vezes, os resultados eram fascinantes. Em uma cena, uma abstração cósmica de uma cesariana vista de cima, com o bebê emergindo para a luz, veio de um modelo treinado com referências de movimento criadas na realidade virtual, com sugestões de estilo extraídas das fotografias oceânicas de seu pai. O resultado é algo ao mesmo tempo hiper-realista e onírico: um momento que nenhuma câmera poderia capturar, mas que parece emocionalmente verdadeiro.