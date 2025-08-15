O bebê na máquina: como os cineastas estão reimaginando o cinema com a IA

Em um cenário de filme na Baixa Manhattan, a atriz Audrey Corsa não tinha nada nos braços. O bebê que ela parecia estar ninando não estava no estúdio. Seria criado mais tarde por um modelo de inteligência artificial treinado em centenas de fotografias e na primeira memória de uma mulher. Essa memória foi o momento de seu próprio nascimento.
O filme é Ancestra, um novo curta dirigido por Eliza McNitt, que apresenta uma versão simulada da própria McNitt, modelada a partir de fotografias tiradas por seu pai no dia em que ela nasceu. Essas são as mesmas imagens usadas para criar o bebê na cena de abertura. Quando a diretora Audrey Corsa segura o recém-nascido na tela na cena final, ela está na verdade segurando um ser humano gerado digitalmente, um tipo de memória alucinada projetada no ser por software e intenção. Para McNitt, esse gesto é mais do que um preciosismo cinematográfico. É um ato de escavação emocional.
A renomada cineasta Darren Aronofsky apresentou McNitt à IA generativa, uma experiência que ela diz que desencadeou a ideia para o Ancestra. Ele a convidou para explorar o que essas novas ferramentas poderiam fazer e acabou produzindo o filme. O resultado é um curta profundamente pessoal sobre o entrega de emergência de uma mãe que funde desempenho ao vivo com imagens geradas por IA enraizadas na transformação cósmica e corpórea.
“Minha mãe teve que fazer uma cesariana de emergência quando eu nasci”, McNitt me disse durante uma conversa recente de sua casa em Nova York. “Ela entrou no hospital para fazer um check-up e tudo mudou. Esse momento se tornou a semente do Ancestra."
O filme conta a história de uma mãe que, durante um parto de emergência, atravessa o tempo e a memória para se conectar com as mulheres que vieram antes dela e com a filha ainda não nascida que ela espera salvar. O Ancestra funde a ação ao vivo tradicional e imagens pioneiras geradas por IA em uma narrativa que parece, ao mesmo tempo, profundamente intimista e estonteante cósmica. Também dá pistas sobre para onde pode estar indo a produção de filmes, utilizando a IA não para substituir a criatividade humana, mas para desenvolver a partir dela.
McNitt faz questão de ressaltar que este não é um filme sobre IA. “É um filme sobre minha mãe”, disse ela. Mas o uso de modelos generativos desenvolvidos pelo Google DeepMind, incluindo o gerador de vídeo Veo e modelos de imagens como Imagen e LoRA, oferece um vislumbre do que poderia muito bem ser um novo tipo de linguagem cinematográfica, construída não apenas a partir de lentes de câmera e scouts de localização, mas de prompts, redes neurais e dados pessoais.
Veo é um sistema avançado de texto para vídeo capaz de gerar clipes curtos de 1080p com alta coerência temporal, consistência de objeto e renderização estilizada. Mas alcançar esses resultados requer prompts cuidadosamente escritos, várias iterações e uma compreensão de como o modelo interpreta instruções visuais. McNitt e seus colaboradores trabalharam dentro das restrições da plataforma (duração do clipe, fidelidade, capacidade de resposta aos prompts) fundindo as saídas do Veo com referências de caminho de movimento e cenas 3D personalizadas construídas em VR. A equipe primeiro criou pré-visualizações animadas para mapear o tempo e, em seguida, as usou como guia para as filmagens geradas por IA.
Para manter a aparência do filme consistente, a equipe de McNitt criou seu próprio modelo de transferência de estilo complementar chamado LoRA. Não era uma ferramenta do Google, mas um sistema que eles desenvolveram especificamente para o Ancestra carregar o mesmo estilo visual em todas as cenas.
Boletim informativo do setor
Receba insights selecionados sobre as notícias mais importantes (e intrigantes) sobre IA. Inscreva-se no nosso boletim informativo semanal Think. Consulte a Declaração de privacidade da IBM.
Sua assinatura será entregue em inglês. Você encontrará um link para cancelar a assinatura em cada boletim informativo. Você pode gerenciar suas assinaturas ou cancelar a assinatura aqui. Consulte nossa Declaração de privacidade da IBM para obter mais informações.
Em um ponto no Ancestra, mergulhamos no cérebro do personagem e descemos em espiral por meio de camadas de tecido até o útero, onde um feto flutua, lutando por ar. Mais tarde, testemunhamos uma cesariana de cima, a carne do abdome se abrindo como pétalas em torno de uma explosão de luz. Esses momentos não foram renderizados com CGI tradicional. A equipe os criou por meio de um meticuloso processo iterativo de elaboração de prompts, seleção de imagens, rastreamento de movimento e ajuste fino de IA.
"Geramos mais de mil imagens para conseguir uma única utilizável", disse McNitt. “Foi um processo intenso, uma conversa com a máquina.”
Para algumas cenas, a equipe usou o Imagen para gerar fotos de alta resolução, que depois transformaram em videoclipes curtos usando ferramentas de previsão de quadros como Runway e Gen-2. Para manter as imagens emocionalmente fundamentadas, eles evitaram prompts genéricos. Em vez disso, usaram linguagem poética, bloqueio de RV e referências de iluminação baseadas em ambientes hospitalares reais.
Parte do que torna o Ancestra incomum é que seu uso da IA não é chamativo nem gratuito. Não há atores sintéticos nem dublagens artificiais. Em vez disso, o filme é fundamentado no real: um elenco liderado por artistas humanos, um roteiro enraizado na experiência vivenciada e uma equipe de artistas guiando cada pixel da produção.
"Essa era uma linha que eu não ultrapassaria", disse ela. "Os atores tinham que ser humanos." Em vez disso, para McNitt, a IA era uma maneira de mostrar o que não pode ser capturado na câmera.
Esse imperativo levou sua equipe a desenvolver o que ela chama de "unidade de IA" no set, uma coorte criativa separada encarregada de desenvolver as sequências visuais oníricas. O trabalho deles incluiu o treinamento de um modelo com as fotos de seu falecido pai, muitas tiradas enquanto se balançava em helicópteros como fotógrafa marítima e aérea. Seu olho, literalmente, ajudou a moldar o DNA visual do filme.
“Ele faleceu recentemente”, disse McNitt. “E eu tinha tantas perguntas que nunca consegui fazer, sobre seu trabalho, suas escolhas de lentes, o estoque de filmes que ele usava. Treinar o modelo com suas imagens tornou-se uma forma de colaborar com ele novamente.”
Essa ideia — usar a IA não como um gerador anônimo, mas como um recipiente para memória e colaboração — percorre o Ancestra. Isso também é parte do motivo pelo qual o filme parece diferente do discurso frequentemente distópico em torno da IA nas artes.
McNitt está bem ciente da discussão. O uso de ferramentas gerativas no cinema, especialmente após as greves de Hollywood e as preocupações contínuas com mão de obra digital, direitos autorais e autoria criativa, continua sendo um tópico controverso.
“Eu estabeleço limites muito claros”, disse ela. “Não usamos atores sintéticos. Não pedimos ao modelo para imitar o trabalho de outros artistas. Tudo o que geramos foi construído a partir de material pessoal ou criado para a história."
Ao discutir seu processo criativo, ela riscou uma linha entre a imitação direta e o ato mais sutil de transformar influências em algo novo. "Acho que há uma diferença entre referenciar e copiar", disse ela. “Cada artista é inspirado por outros, mas é importante como usamos essa inspiração.”
Enquanto a ética de pegar emprestado o estilo de outro artista tende a se concentrar nos direitos autorais e na propriedade criativa, a discussão sobre IA neste filme também tocou em uma preocupação diferente: se a tecnologia pode substituir o trabalho humano.
"Havia mais de 200 pessoas envolvidas na criação do Ancestra", disse ela. “A unidade de IA não estava substituindo empregos. Estava aumentando o toolkit criativo.”
Ainda assim, ela reconhece as limitações. Ferramentas como o Veo só podem gerar alguns segundos de vídeo por vez (o que significa que cada foto deve ser construída em fragmentos e depois cuidadosamente montadas). Manter a coerência visual em uma narrativa exige um esforço enorme (envolvendo um projeto cuidadoso de prompts, correspondência de estilo e iterações repetidas para manter os personagens, a iluminação e o movimento de câmera consistentes) e muitas vezes engana o modelo a quebrar suas próprias regras, ou pelo menos expõe como o prompting pode ser imprevisível ao tentar guiar a IA para um objetivo criativo específico.
"Quando tentamos solicitar imagens espaciais, elas voltaram parecendo um livro didático de ciências", disse ela. “Muito literal, não cinematográfico. Tivemos que encontrar maneiras indiretas de incentivá-lo, usando uma linguagem mais poética para guiar a estética."
Às vezes, os resultados eram fascinantes. Em uma cena, uma abstração cósmica de uma cesariana vista de cima, com o bebê emergindo para a luz, veio de um modelo treinado com referências de movimento criadas na realidade virtual, com sugestões de estilo extraídas das fotografias oceânicas de seu pai. O resultado é algo ao mesmo tempo hiper-realista e onírico: um momento que nenhuma câmera poderia capturar, mas que parece emocionalmente verdadeiro.
Uma das partes mais poderosas do filme é como McNitt mistura a própria história com a tecnologia. A IA não foi treinada com imagens aleatórias, mas com a vida dela. O bebê na cena final é uma versão digital dela como recém-nascida.
Ela usou fotografias tiradas por seu pai no hospital, juntamente com imagens de suas décadas de trabalho profissional. Ele passou grande parte de sua carreira fotografando o oceano de cima, buscando luz e perspectiva através do mar. O resultado é que seu estilo, mesmo em forma abstrata, molda grande parte do tom visual do filme.
"Era como tê-lo como meu diretor de fotografia", disse ela. "Mesmo que ele tenha ido embora."
A experiência também a fez repensar o que significa ser a criadora. Se uma máquina usa seu passado para criar algo novo, quem é o dono? A pessoa que dá as instruções, a máquina ou a memória?
McNitt não afirma ter uma resposta. Mas ela vê o processo como profundamente humano, desde os primeiros prompts que geram texturas estranhas e não intencionais até os momentos em que a expressão de uma figura renderizada por IA muda de uma forma que ninguém programou. "Os erros que cometemos, as coisas que não planejamos, muitas vezes é onde reside a arte", disse ela. "E esses são humanos."
Essa filosofia guiou a produção. Em vez de usar a IA como um atalho, a equipe a tratou como um colaborador selvagem e imprevisível. As fotos eram baseadas em storyboards à mão, modeladas em realidade virtual e depois reimaginadas por meio de múltiplas iterações de geração. Os visuais eram frequentemente construídos a partir de centenas de tentativas descartadas, cada uma mais próxima de uma sensação.
"Não estávamos procurando a perfeição", disse McNitt. “Estávamos procurando por algo que parecesse vivo.”
Ela espera que essa abordagem possa se expandir para além do cinema. Se as máquinas puderem nos refletir (não nos imitar, mas realmente nos refletir), então talvez elas possam se tornar parte de um toolkit mais amplo. Não como substituto, mas como gerador. Isso pode significar usos empresariais que não pareçam corporativos. Um vídeo de treinamento com um arco emocional. Uma história da origem da empresa contada em imagens extraídas da vida real dos fundadores. Uma explicação que mais parece um curta-metragem do que um conjunto de slides.
Várias empresas já estão explorando esse território. Vídeos corporativos internos gerados por IA, instruções de segurança ou até mesmo ferramentas de integração de clientes estão começando a pegar emprestados técnicas cinéticas, sobrepondo tom, música e estrutura narrativa em material seco. As mesmas ferramentas que McNitt usou — Veo para síntese visual, Imagen para geração de imagens, Runway e Gen-2 para interpolação de animação — estão sendo testadas para conteúdo corporativo.
A diferença, ela disse, está na intenção. É a distinção entre usar a IA como um gerador passivo de saídas aleatórias e tratá-la como uma colaboradora moldada por uma visão criativa clara. “A IA permite externalizar a imaginação”, disse ela. "Isso é poderoso. Mas ela precisa ser orientada".
Ela acredita que a orientação deve vir de contadores de histórias, não de tecnólogos ou profissionais de marketing, mas de pessoas que conhecem estrutura, tom e sentimento.
As possíveis armadilhas são claras. A IA generativa pode produzir conteúdo que deslumbra com seu tamanho e novidade, mas que não deixa nenhuma impressão emocional duradoura. Os recursos visuais podem impressionar tecnicamente, mas não conseguir se conectar com os espectadores de maneira significativa. McNitt espera algo mais tranquilo, mais estranho e mais pessoal.
“Não quero que a IA seja sobre espetáculo”, disse ela. "Quero que nos ajude a dizer algo que não poderíamos dizer de outra forma."
No caso do Ancestra, o resultado é um filme que parece familiar e estranho ao mesmo tempo. É uma história de mães e filhas, uma carta de amor escrita em código, uma memória refeita.
Quando a tela fica escura e a criança sintética desaparece, o que permanece não é a novidade da técnica. É a autenticidade do gesto. Certa vez, alguém entrou em um quarto, segurou o ar e acreditou que havia um bebê ali. De alguma forma, agora nós também.
O IBM Granite é nossa família de modelos de IA abertos, de alto desempenho e confiáveis, personalizados para a empresa e otimizados para escalar suas aplicações de IA. Explore as opções de linguagens, código, séries temporais e proteções.
As empresas reconhecem que não podem escalar a IA generativa com modelos de base nos quais não podem confiar. Baixe o trecho para saber por que a IBM, com os emblemáticos "modelos Granite" , é nomeada Strong Performer.
Saiba como incentivar sempre as equipes a melhorar o desempenho do modelo e superar a concorrência utilizando as técnicas e infraestrutura mais recentes de IA.
Explore o valor dos modelos de base de nível empresarial que trazem confiança, desempenho e benefícios econômicos para todos os setores.
Saiba como incorporar IA generativa, aprendizado de máquina e modelos de base em suas operações de negócios para melhorar o desempenho.
Assista à demonstração com uma comparação dos modelos da IBM com outros modelos em vários casos de uso.
Explore a biblioteca de modelos de base da IBM no portfólio do watsonx para escalar a IA generativa em sua empresa com confiança.
Use a IA a serviço de sua empresa com a experiência e o portfólio de soluções líder do setor da IBM à sua disposição.
Reinvente os fluxos de trabalho e operações críticos adicionando IA para maximizar experiências, tomadas de decisão em tempo real e valor de negócios.
Explore a biblioteca da IBM de modelos de base no portfólio do IBM® watsonx para escalar a IA generativa para os seus negócios com confiança.