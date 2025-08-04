Alguém pode muito bem perguntar qual é o problema. O Devin é apenas o mais recente de uma longa linha de ferramentas de programação baseadas em IA que o banco de investimento global já utilizou, incluindo o muito elogiado GitHub Copilot (não confundir com a ferramenta de IA da Microsoft), que a OpenAI e o GitHub lançaram em 2021. O mundo (ou, pelo menos, o público em geral) nunca tinha visto uma ferramenta como o GitHub Copilot, em que um usuário poderia inserir um prompt de engenharia em linguagem natural e o software geraria um código funcional. Parecia ser exatamente o tipo de tarefa para a qual a IA generativa foi inventada inicialmente.

O Devin também pode fazer isso, mas com a adição de uma funcionalidade fundamental: a autonomia. Segundo o site da Cognition, a empresa projetou Devin para ser um "colega de equipe incansável e habilidoso", com a capacidade de criar um aplicativo do início ao fim. Assim como no exemplo de Ramamurthy acima, o usuário pode basicamente dizer ao Devin sua lista de desejos em linguagem comum e natural, e receber um código que faz exatamente o que ele estava esperando.

O YouTube tem diversas demonstrações de pessoas criando aplicativos com o Devin.ai usando a versão paga, disponível publicamente. A interface parece uma mistura entre o ChatGPT e um terminal Unix, ou seja, metade linguagem natural e metade código. A parte da linguagem é a conversa que o usuário está tendo com Devin; a parte do código é como Devin interpreta as instruções em detalhes técnicos.

Você pode conectar o Devin diretamente a outros aplicativos que podem conter informações úteis para seu projeto, como o GitHub ou o Slack. Em um vídeo em um canal de tecnologia chamado Singh, nos EUA, o apresentador Harnoor Singh demonstra por que essa funcionalidade é útil: você pode pedir ao Devin, por exemplo, para usar o repositório de fotos contido em uma conversa no Slack com sua equipe, ou dar acesso a ele para um projeto anterior a partir da sua conta no GitHub.

Você fala com o Devin da mesma forma que falaria com o ChatGPT: você insere, em linguagem natural, uma descrição do aplicativo que deseja criar. No exemplo de Singh, ele diz ao Devin: “quero criar um cronômetro de palco”, um tipo de relógio de contagem regressiva que um palestrante pode consultar em seu notebook durante uma apresentação. O Devin consegue criar o aplicativo de Singh com apenas três prompts em linguagem natural.

Durante a programação, ele também realiza seu próprio controle de qualidade e depuração, um processo que a Cognition descreve em seu site: “Devin configura o ambiente de código, reproduz o bug, codifica e testa as correções por conta própria.” Impressionante; não é à toa que o Devin tem seu próprio perfil no LinkedIn (uma criação genial da Cognition Labs).