A Goldman Sachs acaba de implementar “Devin”, um desenvolvedor full-stack baseado em IA generativa, contou o CIO da Goldman Marco Argenti à CNBC em uma entrevista em 11 de julho. “O Devin será como um novo funcionário”, disse Argenti, “que começará a realizar tarefas em nome dos nossos desenvolvedores.” O Devin consegue desenvolver aplicativos inteiros do zero com base em prompts verbais em linguagem natural. E embora o mundo bancário use tecnologia relacionada à IA há décadas, Devin é o "primeiro engenheiro de software de IA", segundo seu criador Cognition.
O Devin faz parte da visão da Argenti de uma “força de trabalho híbrida”, em que os agentes de IA trabalham ao lado de seus colegas de carne e osso. Shanker Ramamurthy, Managing Partner of Global Banking & Financial Markets da IBM, deu um exemplo de como o Devin poderia ser útil para uma instituição como a Goldman. “Pense o seguinte”, disse ele ao IBM Think. “Se o Devin aumentar a produtividade em 20%, os 12.000 tecnólogos da Goldman agora podem operar como 14.400 tecnólogos.”
Mais do que em qualquer outro setor, “o setor financeiro é onde vemos o maior valor para a criação de IA”, disse Ramamurthy. “Afinal, em finanças, você não está lidando com átomos; você está lidando com bits.”
Nos últimos anos, por exemplo, áreas adjacentes à IA, como o aprendizado de máquina (ML), possibilitaram avanços transformadores nas finanças, como negociação algorítmica, a negociação de alta frequência e a prática sempre complexa da precificação de opções. O papel de Devin, explicou Ramamurthy, é reduzir a lacuna tecnológica e temporal entre as solicitações complexas vindas de uma mesa de negociação e a sua execução.
Para ilustrar, Ramamurthy compartilhou um caso de uso hipotético. “Digamos que haja uma notícia de que alguém encontrou centenas de milhões de toneladas de minério de ferro de alta qualidade. Se você é um trader de commodities, pode pedir ao Devin: 'Ei, me ajude a incorporar essas novas informações ao meu modelo'”. Com acesso a dados e modelos relevantes, o Devin poderia trabalhar rapidamente com um tecnólogo para cocriar ou refinar e ajudar a implementar uma aplicação para processar a solicitação, simplificando e acelerando o ciclo de vida do desenvolvimento de software.
Alguém pode muito bem perguntar qual é o problema. O Devin é apenas o mais recente de uma longa linha de ferramentas de programação baseadas em IA que o banco de investimento global já utilizou, incluindo o muito elogiado GitHub Copilot (não confundir com a ferramenta de IA da Microsoft), que a OpenAI e o GitHub lançaram em 2021. O mundo (ou, pelo menos, o público em geral) nunca tinha visto uma ferramenta como o GitHub Copilot, em que um usuário poderia inserir um prompt de engenharia em linguagem natural e o software geraria um código funcional. Parecia ser exatamente o tipo de tarefa para a qual a IA generativa foi inventada inicialmente.
O Devin também pode fazer isso, mas com a adição de uma funcionalidade fundamental: a autonomia. Segundo o site da Cognition, a empresa projetou Devin para ser um "colega de equipe incansável e habilidoso", com a capacidade de criar um aplicativo do início ao fim. Assim como no exemplo de Ramamurthy acima, o usuário pode basicamente dizer ao Devin sua lista de desejos em linguagem comum e natural, e receber um código que faz exatamente o que ele estava esperando.
O YouTube tem diversas demonstrações de pessoas criando aplicativos com o Devin.ai usando a versão paga, disponível publicamente. A interface parece uma mistura entre o ChatGPT e um terminal Unix, ou seja, metade linguagem natural e metade código. A parte da linguagem é a conversa que o usuário está tendo com Devin; a parte do código é como Devin interpreta as instruções em detalhes técnicos.
Você pode conectar o Devin diretamente a outros aplicativos que podem conter informações úteis para seu projeto, como o GitHub ou o Slack. Em um vídeo em um canal de tecnologia chamado Singh, nos EUA, o apresentador Harnoor Singh demonstra por que essa funcionalidade é útil: você pode pedir ao Devin, por exemplo, para usar o repositório de fotos contido em uma conversa no Slack com sua equipe, ou dar acesso a ele para um projeto anterior a partir da sua conta no GitHub.
Você fala com o Devin da mesma forma que falaria com o ChatGPT: você insere, em linguagem natural, uma descrição do aplicativo que deseja criar. No exemplo de Singh, ele diz ao Devin: “quero criar um cronômetro de palco”, um tipo de relógio de contagem regressiva que um palestrante pode consultar em seu notebook durante uma apresentação. O Devin consegue criar o aplicativo de Singh com apenas três prompts em linguagem natural.
Durante a programação, ele também realiza seu próprio controle de qualidade e depuração, um processo que a Cognition descreve em seu site: “Devin configura o ambiente de código, reproduz o bug, codifica e testa as correções por conta própria.” Impressionante; não é à toa que o Devin tem seu próprio perfil no LinkedIn (uma criação genial da Cognition Labs).
O anúncio da Goldman causou alvoroço entre os profissionais de TI na blogosfera, com uma manchete no Medium dizendo: “A Goldman Sachs acaba de tornar seu diploma em ciência da computação inútil.” Mas de acordo com Argenti da Goldman, Devin não está lá para competir com humanos por empregos. Afinal, a IA generativa é tão inteligente quanto as instruções do usuário. Como ele diz, "espera-se que os engenheiros tenham a capacidade de descrever os problemas de forma coerente e transformá-los em prompts, e então poder supervisionar o trabalho desses agentes."
Ramamurthy concordou. “Isso não quer dizer que esteja 100% correto e que não tenha lacunas”, disse ele. “Mas, na verdade, o objetivo do Devin é reimaginar o que é possível. Em vez de [a prática atual] de pegar um processo que pode ser principalmente analógico e inserir IA generativa nele, e se você pudesse reimaginar o processo? Ao unir humanos e agentes digitais, a mágica acontece.”
