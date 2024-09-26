Fysa – falha crítica de RCE em sistemas GNU-Linux

Foi publicado o primeiro de uma série de posts de blog detalhando uma vulnerabilidade no Common Unix Printing System (CUPS), que supostamente permite que invasores obtenham acesso remoto a sistemas baseados em UNIX. A vulnerabilidade, que afeta diversos sistemas operacionais baseados em UNIX, pode ser explorada enviando uma solicitação HTTP especialmente criada para o serviço CUPS.
Boletim informativo do setor
Mantenha-se atualizado sobre as tendências mais importantes e fascinantes do setor em IA, automação, dados e muito mais com o boletim informativo da Think. Consulte a declaração de privacidade da IBM.
Sua inscrição será entregue em inglês. Você pode encontrar um link para cancelar a inscrição em todos os boletins informativos. Você pode gerenciar suas inscrições ou cancelar a inscrição aqui. Consulte nossa declaração de privacidade da IBM para obter mais informações.
O X-Force Incident Command está monitorando o que afirma ser o primeiro de uma série de posts de blog do pesquisador de segurança Simone Margaritelli, detalhando uma vulnerabilidade no Common Unix Printing System (CUPS), que supostamente pode ser explorado enviando uma solicitação HTTP especialmente criada para o serviço CUPS. A vulnerabilidade afeta diversos sistemas operacionais baseados em UNIX, incluindo, entre outros, Linux e macOS. A vulnerabilidade pode ser explorada para obter acesso remoto aos sistemas afetados, permitindo que os invasores executem um código arbitrário e potencialmente obtenham privilégios elevados. A X-Force está investigando a divulgação e monitorando a invasão. Continuaremos monitorando a situação e forneceremos atualizações assim que estiverem disponíveis.