Fysa – falha crítica de RCE em sistemas GNU-Linux

O X-Force Incident Command está monitorando o que afirma ser o primeiro de uma série de posts de blog do pesquisador de segurança Simone Margaritelli, detalhando uma vulnerabilidade no Common Unix Printing System (CUPS), que supostamente pode ser explorado enviando uma solicitação HTTP especialmente criada para o serviço CUPS. A vulnerabilidade afeta diversos sistemas operacionais baseados em UNIX, incluindo, entre outros, Linux e macOS. A vulnerabilidade pode ser explorada para obter acesso remoto aos sistemas afetados, permitindo que os invasores executem um código arbitrário e potencialmente obtenham privilégios elevados. A X-Force está investigando a divulgação e monitorando a invasão. Continuaremos monitorando a situação e forneceremos atualizações assim que estiverem disponíveis.