O usuário e o caso de uso devem estar no centro de qualquer projeto de produto, diz Saulsbury, especialmente em uma área tão promissora quanto o hardware de IA, onde muitos conceitos parecem interessantes na teoria, mas nem sempre na prática.

"É o caso de uso que define o produto", diz ele. "Não é o produto. Não é a tecnologia. Nunca é a tecnologia".

Nesta fase inicial, o argumento mais forte para a IA vestível pode estar no mercado B2B, afirma Gregory Thomas, diretor do Centro de Pesquisa em Design da Universidade do Kansas, em entrevista. "Os dispositivos vestíveis são realmente importantes, especialmente na área da saúde, onde precisam ser perfeitos", explica Thomas. "Os pacientes não querem se sentir presos ou como cobaias."

Em seu trabalho, Thomas explorou dispositivos inteligentes em automóveis e como as novas tecnologias podem viabilizar diagnósticos e tratamentos de pacientes em áreas rurais do Kansas. Analisamos coisas que funcionam bem para nós. Existe uma tecnologia promissora que integra sensores em tecidos. Então, minha camisa, sua blusa, ambas poderiam estar equipadas com sensores que monitoram a frequência cardíaca, a temperatura e outros sinais vitais enquanto o paciente está simplesmente deitado na cama. Os dispositivos vestíveis têm um futuro incrível se forem combinados com a tecnologia certa, como o processamento de linguagem natural."

Quando a Humane anunciou seu vestível Ai Pin há dois anos, ela prometeu ser um "companheiro inteligente" que libertaria os usuários das telas, utilizando controle de voz e projeções na palma da mão. Mas as coisas não saíram como planejado. Cofundada por dois ex-líderes da Apple, a Humane Ai Pin recebeu avaliações ruins em seu lançamento na primavera passada, e a empresa anunciou recentemente que foi parcialmente adquirida pela HP. Ainda assim, Thomas afirma que imediatamente viu um potencial caso de uso para a tecnologia, como auxiliar enfermeiros em tarefas administrativas.

"Os vestíveis têm um futuro incrível se forem combinados com a Tecnologia certa", diz Thomas. "A IA, obviamente, impulsiona tudo, então precisa estar profundamente integrada. Não faltam possibilidades para o que a IA pode fazer."