O que o Hugging Face, a Mistral IA e o Pathway têm em comum? Essas empresas de IA, fundadas por empreendedores franceses, estabeleceram uma forte presença nos EUA. A Pathway mudou sua sede de Paris para Menlo Park no final do ano passado, a sede da Hugging Face está em Nova York, enquanto a Mistral abriu um escritório em Palo Alto em 2024.

"Estabelecer uma empresa nos EUA é um passo ambicioso", diz a gerente geral e diretora de receita da Mistral nos EUA, Marjorie Janiewicz, durante um evento organizado pela La French Tech, uma associação francesa projetada para ajudar empreendedores.

Fundada em 2023 por três ex-engenheiros da DeepMind e da Meta, a Mistral cria LLMs de código aberto. A empresa é parceira da Microsoft e conquistou vários clientes nos EUA — inclusive a IBM— e foi avaliada, um ano após sua criação, em US$ 6,2 bilhões. A Mistral tem grandes ambições e pretende alcançá-las de forma independente: a empresa não está à venda,disse o cofundador Arthur Mensch em Davos, e planeja fazer o IPO.

A França exporta muitos talentos, com cientistas da computação franceses dando importantes contribuições para a IA. Figuras proeminentes na área de IA incluem Yann LeCun, da Meta, e o cientista da computação François Chollet, que, após 10 anos no Google, criou o ARC-AGI, um benchmark que mede o avanço da Inteligência Artificial Geral (IAG) . Chollet anunciou recentemente o lançamento de um novo empreendimento chamado NDEA, com o cofundador da Zapier.

O ecossistema francês de startups tem estado repleto de novas startups e talentos ultimamente, levando o Financial Times a perguntar recentemente: A França pode se tornar uma superpotência global da IA? A abertura do escritório da OpenAI em Paris, em novembro passado, reforçou a posição de liderança da França no centro de IA da Europa.

No entanto, para muitos empreendedores franceses, a escolha de deixar a França e ir para os EUA é óbvia: 56% dos investimentos de VC foram feitos nos EUA em 2024, de acordo com dados da Pitchbook.

"Se você quer ser um líder global, precisa ir atrás do mercado americano", diz Matthieu Soulé, sócio e diretor de C.Lab da empresa de capital de risco Cathay inovação em São Francisco. “Mais da metade do dinheiro arrecadado está nos EUA, e continuam sendo um mercado chave no mundo ocidentais. Se você quiser ser o número um na Europa, terá que lutar contra as empresas americanas. E se você quiser ser um líder global, terá que entrar rápido no mercado dos EUA. Mecanicamente, para a França, a questão da expansão internacional surge porque o mercado doméstico é limitado."