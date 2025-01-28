O que o Hugging Face, a Mistral IA e o Pathway têm em comum? Essas empresas de IA, fundadas por empreendedores franceses, estabeleceram uma forte presença nos EUA. A Pathway mudou sua sede de Paris para Menlo Park no final do ano passado, a sede da Hugging Face está em Nova York, enquanto a Mistral abriu um escritório em Palo Alto em 2024.
"Estabelecer uma empresa nos EUA é um passo ambicioso", diz a gerente geral e diretora de receita da Mistral nos EUA, Marjorie Janiewicz, durante um evento organizado pela La French Tech, uma associação francesa projetada para ajudar empreendedores.
Fundada em 2023 por três ex-engenheiros da DeepMind e da Meta, a Mistral cria LLMs de código aberto. A empresa é parceira da Microsoft e conquistou vários clientes nos EUA — inclusive a IBM— e foi avaliada, um ano após sua criação, em US$ 6,2 bilhões. A Mistral tem grandes ambições e pretende alcançá-las de forma independente: a empresa não está à venda,disse o cofundador Arthur Mensch em Davos, e planeja fazer o IPO.
A França exporta muitos talentos, com cientistas da computação franceses dando importantes contribuições para a IA. Figuras proeminentes na área de IA incluem Yann LeCun, da Meta, e o cientista da computação François Chollet, que, após 10 anos no Google, criou o ARC-AGI, um benchmark que mede o avanço da Inteligência Artificial Geral (IAG) . Chollet anunciou recentemente o lançamento de um novo empreendimento chamado NDEA, com o cofundador da Zapier.
O ecossistema francês de startups tem estado repleto de novas startups e talentos ultimamente, levando o Financial Times a perguntar recentemente: A França pode se tornar uma superpotência global da IA? A abertura do escritório da OpenAI em Paris, em novembro passado, reforçou a posição de liderança da França no centro de IA da Europa.
No entanto, para muitos empreendedores franceses, a escolha de deixar a França e ir para os EUA é óbvia: 56% dos investimentos de VC foram feitos nos EUA em 2024, de acordo com dados da Pitchbook.
"Se você quer ser um líder global, precisa ir atrás do mercado americano", diz Matthieu Soulé, sócio e diretor de C.Lab da empresa de capital de risco Cathay inovação em São Francisco. “Mais da metade do dinheiro arrecadado está nos EUA, e continuam sendo um mercado chave no mundo ocidentais. Se você quiser ser o número um na Europa, terá que lutar contra as empresas americanas. E se você quiser ser um líder global, terá que entrar rápido no mercado dos EUA. Mecanicamente, para a França, a questão da expansão internacional surge porque o mercado doméstico é limitado."
Durante a pandemia, muitos previram o fim do reinado de São Francisco como o centro da indústria de tecnologia, com a mudança de executivos e empresas de alto nível para o Texas e a Flórida. No entanto, a corrida pela IA mudou a dinâmica: São Francisco é o lar de gigantes da IA como a OpenAI e a Anthropic, e foi aqui que a Amazon acabou de abrir seu AGI SF Lab.
Todos concordam: agora, mais do que nunca, é possível começar um empreendimento em qualquer lugar. Mas, mesmo nos EUA, um mercado continua sendo fundamental: o Vale do Silício. "Há muitos engenheiros muito bons na França", diz Marie Frochen, cofundadora e diretora administrativa do Ramp-Up Lab em São Francisco. “Mas assim que você quer passar para a Série A, fica complicado. A França tem muito talento, mas não se trata apenas de talento. A Bay Area oferece acesso a capital, mentores experientes, empreendedores em série e uma cultura que incentiva a assunção de riscos e a colaboração."
De acordo com a empresa de gestão de patrimônio Carta, a Bay Area abrigou 73,3% de todas as rodadas de financiamento de IA nos EUA em 2024, com Nova York e Boston dividindo as migalhas (menos de 10% financiamentos cada). "A densidade de rede aqui é tão densa", diz Peter Walker, chefe de insights da Carta. “Para onde quer que você olhe, há fundadores trabalhando em problemas interessantes. E mesmo que você não faça parceria com essas empresas, pode aprender com essas pessoas pessoalmente aqui, de uma forma que simplesmente não consegue se estiver em outros lugares."
Além do dinheiro, a concentração de talentos na Bay Area dá ao Vale do Silício uma vantagem competitiva, diz Elisa de Martel, CFO da Waymo. Após 15 anos no Vale, primeiro na Apple e depois na Carbon, ela acredita que a Bay tem uma confluência especial de fatores que é difícil de replicar em outros lugares.
"Há uma energia e uma combinação única de talento e capital aqui", observa ela.
Para os empreendedores por trás da Pathway, uma empresa criada em Paris em 2020, a mudança para Menlo Park, que abriga a sede da Meta, trouxe alguns desafios, mas principalmente oportunidades. O objetivo? "Estar na sala onde acontece," explica Zuzanna Stamirowska, CEO da Pathway.
A Pathway é uma empresa de dados que desenvolve "IA em tempo real", fornecendo um framework de IA para desenvolvedores construírem projetos que permitem a integração de dados em sistemas capazes de se atualizarem automaticamente. Seus clientes incluem equipes de corrida da OTAN e Fórmula 1. A maioria dos usuários da Pathway vem dos EUA, diz Stamirowska.
"As necessidades tecnológicas no mercado americano são mais avançadas", diz ela. "Isso naturalmente gera demanda e cria um ambiente melhor para o desenvolvimento de um produto altamente técnico como o nosso." O Pathway tem o apoio de Lukasz Kaiser, co-inventor de “Transformers” e pesquisador líder da OpenAI.
Embora tenha havido muitas histórias de sucesso, alguns transplantes franceses na Bay Area acreditam que as regulamentações da UE, como a Lei de IA da UE, podem dificultar o sucesso e o reconhecimento internacional das empresas francesas.
"As regulamentações podem criar nichos de mercado, que podem não atrair empresas que buscam se tornar líderes globais", diz Stamirowska. "No entanto, há mais oportunidades de encontrar nichos em determinadas regiões, embora alguns possam ser mais difíceis de penetrar do que outros. Por outro lado, o impacto da regulamentação sobre o progresso técnico e as necessidades de P&D precisam ser considerados, pois as empresas locais podem se ver correndo atrás, em vez de liderar a corrida da inovação. Em última análise, depende dos objetivos da empresa.”
A Lago, uma startup que se apresenta como uma alternativa de código aberto ao Stripe, foi fundada em Paris. No entanto, Anh-Tho Chuong, seu cofundador e CEO, migrou a sede para São Francisco no ano passado. Não é a primeira vez dela nos EUA — ela tem raízes familiares aqui e participou do famoso Y Combinator, uma incubadora de startups com ex-alunos que inclui os fundadores do Airbnb, Twitch, Coinbase e Stripe.
"Se você quer uma empresa de software de sucesso, infelizmente, isso não acontece na França", diz Chuong. “Somos de código aberto e há poucas histórias de sucesso e poucos recursos. Foi uma escolha estratégica para nós ter nossos leads nos EUA."
E, como muitos franceses sabem, ter sucesso nos EUA às vezes é o caminho mais certo para ter sucesso em outro lugar do mundo, inclusive na França. "Temos empresas sediadas nos EUA como clientes, reconhecidas tanto nos EUA quanto na Europa, o que irradia para ambas as regiões", diz Chuong. "Infelizmente, se tivéssemos o equivalente na Europa, não teria tido o mesmo impacto."
As startups de IA da França têm chamado muito a atenção desde 2017, quando o presidente recém-eleito Immanuel Macron anunciou sua ambição de transformar seu país na “nação startup” da Europa. "Uma 'nação startup' é uma nação onde todos podem dizer a si mesmos que serão capazes de criar uma startup", disse ele, de forma famosa. “Quero que a França seja uma só.”
Nos primeiros meses de sua gestão, ele inaugurou a Estação F, uma incubadora com sede em Paris que se tornaria a principal organização do gênero na França. Desde o seu lançamento, a Station F trabalhou com mais de 7.000 startups, arrecadou mais de 1 bilhão de euros e orientou empresas adquiridas por gigantes como Samsung, Apple e SAP.
Oito anos depois, à medida que a corrida pela IA se intensifica mais do que nunca, resta saber se suas ambições se transformarão em realidade.
Participe do webinar da IBM no qual demonstramos como garantir o ROI real por meio de iniciativas de IA agêntica, com exemplos de setores, casos de uso e até mesmo as histórias de sucesso da própria IBM.
Saiba por que a IBM foi reconhecida como líder no Gartner Magic Quadrant de 2025 para plataformas de ciência de dados e aprendizado de máquina.
Saiba como as organizações estão passando de lançamentos de IA em pilotos díspares para usá-la para impulsionar a transformação no núcleo.
Acesse nosso catálogo completo com mais de 100 cursos on-line adquirindo uma assinatura individual ou para múltiplos usuários hoje, permitindo que você expanda suas habilidades em uma variedade de nossos produtos a um preço baixo.
IBM® Granite é uma família de modelos de IA de código aberto, de alto desempenho e confiáveis, adaptados para negócios e otimizados para escalar suas aplicações de IA. Explore opções de linguagem, código, séries temporais e proteções.
Liderada pelos principais líderes da IBM, o currículo dessa experiência foi desenvolvido para ajudar líderes empresariais a terem o conhecimento necessário para priorizar os investimentos em IA que podem estimular o crescimento.
Entrevistamos duas mil organizações a respeito de suas iniciativas de IA para descobrir o que está funcionando, o que não está e como se preparar.
Adote essas cinco mudanças de mentalidade para acabar com a incerteza, estimular a reinvenção dos negócios e acelerar o crescimento com a IA agêntica.
Saiba como incorporar com confiança a IA generativa e o aprendizado de máquina em sua empresa.
Treine, valide, ajuste e implemente recursos de IA generativa, modelos de base e recursos de aprendizado de máquina com o IBM watsonx.ai, um estúdio empresarial de última geração para construtores de IA. Crie aplicações de IA em menos tempo com menos dados.
Coloque a IA em ação na sua empresa com a experiência em IA líder do setor e com o portfólio de soluções da IBM.
Os serviços de IA da IBM Consulting ajudam a reinventar a forma como as empresas trabalham com IA para gerar transformação.
Obtenha acesso completo aos recursos que abrangem o ciclo de vida do desenvolvimento da IA. Produza soluções poderosas de IA com interfaces fáceis de usar, fluxos de trabalhos e acesso a APIs e SDKs padrão do setor.