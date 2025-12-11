Para o setor de serviços financeiros, o amanhã já é hoje

"Existem três tecnologias exponenciais que transformarão tudo o que você faz", disse Shanker Ramamurthy, sócio-gerente IBM para Bancos Globais e Mercados Financeiros, para uma plateia lotada no Financial Services Leadership Exchange, realizado na semana passada no Yale Club de Nova York. "Eu penso nelas em termos de 'ontem e hoje', 'hoje e amanhã' e 'amanhã e depois'", continuou ele. "O ontem e o hoje são a nuvem híbrida. O hoje e o amanhã se tratam de IA e IA generativa. E o amanhã e o depois se tratam de quantum." As empresas de serviços financeiros estão prontas? Com base nas palestras de Ramamurthy e de outros palestrantes do evento, parece que essas empresas não têm muito tempo para um debate existencial, porque o amanhã já é hoje.
"O que os vencedores precisam fazer para prosperar nesta nova era da IA e da IA generativa?", perguntou ele. Até a última década, explicou Ramamurthy, a prática normal em muitas empresas era que "a [equipe executiva] definia uma estratégia de negócios e, em seguida, a tecnologia entrava em cena para dar suporte a essa estratégia". Hoje, porém, vivemos em um mundo ambidestro: "A combinação dessas tecnologias exponenciais não está apenas influenciando o modelo de negócios; a tecnologia está, de fato, moldando e impulsionando o modelo de negócios."
O termo "exponencial" é frequentemente usado na linguagem cotidiana como um sinônimo hiperbólico de "muito", mas quando se trata de IA e Quantum, disseram especialistas da IBM no evento, o crescimento dessas tecnologias é literalmente exponencial, não apenas em termos da capacidade, mas da relação custo/benefício.
Ramamurthy citou um episódio recente do podcast Decoder com Nilay Patel, no qual o CEO da IBM, Arvind Krishna, explicou que a redução acelerada de custos na tecnologia de IA é quase inevitável, com base em padrões empíricos que todos testemunhamos. A Lei de Moore, o fenômeno segundo o qual o número de transistores em um circuito integrado dobra a cada dois anos, aproximadamente, com um aumento mínimo de custo, foi comprovada, observou Krishna, mais recentemente no último período de cinco anos da tecnologia de semicondutores. (Na verdade, a lei de Moore tem se mostrado consistentemente precisa desde que o termo foi cunhado em 1965.)
"Os montantes de capital que estão sendo comprometidos (para IA) chegam aos trilhões? Isso é absolutamente verdade", disse Krishna no podcast. "Mas em um período de cinco anos, provavelmente teremos uma vantagem de 10 vezes nos recursos de semicondutores puros. Assim, você obterá um ganho de 10 vezes no aspecto do design e 10 vezes no aspecto do software. Se você juntar essas três dezenas, sai 1000 vezes mais barato."
Ramamurthy explicou: "Como vamos aproveitar isso?" O tempo é essencial, e o custo é uma preocupação urgente entre a maioria dos profissionais do setor bancário, afirmou ele. "Os CEOs estão buscando alcançar três objetivos: aumentar a receita, otimizar os custos e gerenciar os riscos e a conformidade regulatória. Aliás, todos sabemos que os índices de custo/receita no setor bancário estão teimosamente estagnados. Nos EUA, esse número se aproxima dos 62%.
"Gerenciar esses três objetivos conflitantes é extremamente difícil", disse ele, "e a cada poucas décadas, quase como um relógio, vemos crises bancárias surgirem em todo o mundo. Normalmente, isso acontece porque um desses três aspectos tende a receber uma atenção abaixo do ideal."
Então, o que um líder do setor de serviços financeiros deve fazer?
"Os bancos em mercados maduros têm um problema", disse ele. "Eles vêm investindo em tecnologia há décadas, mas ela é complexa e cara, assim como os processos e modelos de negócios. A tecnologia está a serviço dos negócios." Como adaptar esse legado aparentemente difícil de manejar do passado? "Precisamos reimaginar, e não reestruturar, a forma como concebemos os departamentos de front, middle e back offices", explicou ele. No modelo tradicional, "cerca de dois terços das pessoas, processos e tecnologia tendem a estar concentrados no middle e back office, devido à sua extraordinária complexidade. Eu o chamei de modelo bancário de ontem. O modelo bancário de amanhã vai virar essa equação de ponta-cabeça."
O que isso implica, segundo ele, é "reimaginar o que essas tecnologias exponenciais podem fazer, para que possamos nos concentrar no que realmente importa: os clientes, o ecossistema e as parcerias". Trata-se de plataformas que fazem a transição do ontem para o amanhã. É uma jornada de vários anos".
Segundo Ramamurthy, durante a maior parte das últimas duas décadas, estudos com executivos de alto nível da IBM mostraram que o setor de serviços financeiros estava à frente em termos de adoção precoce de tecnologia. O advento da IA e da IA generativa mudou isso. “Esta é a primeira vez, desde a realização deste estudo, que a tecnologia foi adotada de forma muito mais agressiva fora do setor de serviços financeiros do que dentro dele”, observou ele. Os motivos para isso são diversos: preocupações com riscos e regulamentações, bem como alucinações da IA. Assim, alguns bancos têm sido cautelosos em sua abordagem a essa nova tecnologia. “No início, eu via muito mais automação de trás para frente”, disse ele, e os bancos estavam dando passos tímidos. “Os bancos pensavam: ‘Não tenho certeza de como a IA generativa vai funcionar, porque ela pode alucinar. Deixe-me trabalhar em projetos que impactem apenas os funcionários, e não o cliente – RH, finanças, aquisições e outras operações administrativas.” Só então, de acordo com essa abordagem, os bancos usariam IA no middle office, “e então, com muita cautela e cuidado, eu apresentaria isso aos meus clientes”, disse ele.
A estratégia para o futuro, disse ele, tem que ser “simultaneamente de trás para a frente e da frente para trás”. A abordagem de ontem é “+IA”, disse ele; em outras palavras, ver onde as ferramentas de IA podem ser encaixadas nos sistemas existentes. Mas o futuro, segundo ele, é a IA em primeiro lugar, o que a IBM às vezes chama de IA+. Isso significa “perguntar como você pode usar a tecnologia e os recursos agênticos no contexto da IA generativa para imaginar a arte do possível e, em seguida, como incluir os humanos nesse processo”. A diferença entre +IA e IA+ é significativa, disse ele. “O valor econômico aumenta substancialmente. Se você adicionar um pouco de IA à sua reengenharia, isso poderá aumentar a produtividade em, digamos, 10-12%. À medida que você migra para a orquestração de processos multiagências com IA, isso pode liberar algo como um aumento de 60-75% na produtividade. E, dependendo da tolerância ao risco do banco e da agressividade com que ele parece migrar, você verá uma combinação desses fatores.”
Essas tecnologias exponenciais, observou Ramamurthy, “estão progredindo a um ritmo nunca antes visto em nenhuma tecnologia – não apenas na memória recente, mas talvez desde o início da revolução industrial”. Essa realidade formidável, disse ele, representa tanto uma oportunidade quanto um desafio. “Isso nos força a enfrentar três questões”, disse ele.
“Primeiro, nossa estratégia é ambiciosa o suficiente?” Talvez não, disse ele, dado que a tecnologia ultrapassou os limites do que nossa biologia nos permite compreender. “A evolução projetou a mente humana apenas para mudanças lineares, não para mudanças exponenciais”, disse ele. “Vamos tentar entender isso. Cada duplicação [do poder computacional] nos dá mais recursos do que toda a computação desde o início da computação.”
Como as tecnologias exponenciais estão avançando mais rápido do que os humanos conseguem planejar intuitivamente, em outras palavras, os líderes do setor de serviços financeiros precisam considerar se estão pensando com ousadia suficiente sobre o que é possível. Ele deu um exemplo: “Com essas tecnologias exponenciais reunidas, você pode usar a IA generativa para escrever um código de matemática quântica e resolver problemas na próxima fronteira.”
A segunda pergunta, disse ele, é: “Estamos executando com rapidez suficiente?” Particularmente para grandes instituições com extraordinária complexidade, essa é uma questão importante.” E a terceira pergunta: “Temos o que é preciso para nos transformarmos do ponto de vista das pessoas, dos negócios e dos recursos?” Quando realizo minhas sessões de trabalho com executivos de alto nível de bancos do mundo todo, quase todas as equipes dizem que precisam trabalhar nessas questões. As ameaças são assustadoras, mas a oportunidade é extraordinária. Estou confiante de que podemos vencer esse desafio e liberar uma quantidade incrível de valor nos próximos cinco anos.”
Entretanto, a tecnologia da computação quântica está amadurecendo tão rapidamente que é importante que as empresas de serviços financeiros comecem a utilizá-la, disse o Dr. Scott Crowder, vice-presidente de Adoção e Desenvolvimento de Negócios IBM QUANTUM, no Evento.
A IBM é responsável por definir esse ritmo acelerado. "Há nove anos, a IBM colocou um computador quântico de cinco qubits na nuvem e deixou que outras pessoas o programassem", disse Crowder. Um qubit é um bit quântico, a unidade básica de informação em um computador quântico. Desde o primeiro sistema de cinco qubits, a IBM implementou mais de 85 sistemas, segundo Crowder, e agora mantém uma frota composta inteiramente por computadores quânticos com mais de 100 qubits, uma escala que ultrapassa o que os computadores clássicos conseguem alcançar com técnicas de força bruta.
Contrariando a crença popular, disse Crowder, o avanço da computação envolve mais do que construir computadores maiores e mais rápidos. Os computadores quânticos dão aos desenvolvedores de algoritmos acesso a operações matemáticas que são inerentemente mais complexas do que as dos computadores clássicos, acrescentou ele. Essa matemática oferece a possibilidade de resolver equações diferenciais de forma mais eficiente, por exemplo, o que poderia ter aplicações importantes em serviços financeiros.
O que torna o momento atual crítico para o setor financeiro é a velocidade com que a tecnologia quântica está amadurecendo, disse Crowder, acrescentando que a vantagem (o momento em que a tecnologia quântica supera qualquer método conhecido que dependa exclusivamente da computação clássica) é esperada em algum momento nos próximos 12 meses. Desenvolvedores de todo o campo estão publicando e comparando ativamente candidatos à vantagem quântica neste exato momento com a ajuda das ferramentas de hardware e software do IBM® Quantum.
O IBM QUANTUM pretende implementar o primeiro computador quântico tolerante a falhas e em grande escala do mundo até 2029, anunciou a empresa em junho de 2025. Espera-se que esse computador execute programas com 100.000.000 operações quânticas em 200 qubits, dando acesso a um poderoso conjunto de algoritmos muito além das capacidades dos computadores atuais. Representar o estado computacional de um IBM QUANTUM Starling exigiria a memória de mais de um quindecilhão (10^48) dos supercomputadores mais poderosos do mundo, de acordo com o anúncio.
Crowder disse que seu conselho para as empresas de serviços financeiros era começar a formar suas equipes de especialistas em computação quântica. "Se você quer diferenciar seu negócio, faça com que a equipe comece a explorar as abordagens algorítmicas e a integrá-las às linhas de negócio. Porque, pela minha experiência, a combinação da compreensão da computação quântica com o conhecimento do negócio é o verdadeiro segredo algorítmico."
A Vanguard, gigante pioneira em consultoria de investimentos, é um estudo de caso sobre a importância da alfabetização quântica em empresas de serviços financeiros. Em um estudo conjunto da IBM e da Vanguard anunciado em setembro de 2025, pesquisadores exploraram como a computação quântica pode construir portfólios otimizados sob restrições do mundo real. O estudo abordou o dilema de como equilibrar risco e retorno em meio a variáveis complexas e em constante mudança, como custos de transação, limites regulatórios e como pequenas alterações afetam o portfólio como um todo.
Como Jon Cambras, chefe de pesquisa de tecnologias emergentes da Vanguard, disse à plateia de líderes financeiros no evento: "Com uma cesta de 100 títulos, se cada um desses títulos tiver cinco variáveis associadas, isso é cinco elevado à centésima potência, que é aproximadamente o número de átomos no universo observável. Você nunca chegará lá com um computador clássico." Ele explicou como a Vanguard se antecipou às tendências em 2023 e começou a explorar os casos de uso financeiros da tecnologia quântica. "Às vezes você consegue acompanhar a tecnologia, e às vezes não." A Vanguard percebeu que a computação quântica era uma área em que não queríamos acordar um dia e perceber que tecnologia quântica havia chegado, sem saber como usar os algoritmos e sem saber por onde começar. Por isso, queríamos começar a jornada o quanto antes."
