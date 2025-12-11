Para o setor de serviços financeiros, o amanhã já é hoje

Segundo Ramamurthy, durante a maior parte das últimas duas décadas, estudos com executivos de alto nível da IBM mostraram que o setor de serviços financeiros estava à frente em termos de adoção precoce de tecnologia. O advento da IA e da IA generativa mudou isso. “Esta é a primeira vez, desde a realização deste estudo, que a tecnologia foi adotada de forma muito mais agressiva fora do setor de serviços financeiros do que dentro dele”, observou ele. Os motivos para isso são diversos: preocupações com riscos e regulamentações, bem como alucinações da IA. Assim, alguns bancos têm sido cautelosos em sua abordagem a essa nova tecnologia. “No início, eu via muito mais automação de trás para frente”, disse ele, e os bancos estavam dando passos tímidos. “Os bancos pensavam: ‘Não tenho certeza de como a IA generativa vai funcionar, porque ela pode alucinar. Deixe-me trabalhar em projetos que impactem apenas os funcionários, e não o cliente – RH, finanças, aquisições e outras operações administrativas.” Só então, de acordo com essa abordagem, os bancos usariam IA no middle office, “e então, com muita cautela e cuidado, eu apresentaria isso aos meus clientes”, disse ele.

A estratégia para o futuro, disse ele, tem que ser “simultaneamente de trás para a frente e da frente para trás”. A abordagem de ontem é “+IA”, disse ele; em outras palavras, ver onde as ferramentas de IA podem ser encaixadas nos sistemas existentes. Mas o futuro, segundo ele, é a IA em primeiro lugar, o que a IBM às vezes chama de IA+. Isso significa “perguntar como você pode usar a tecnologia e os recursos agênticos no contexto da IA generativa para imaginar a arte do possível e, em seguida, como incluir os humanos nesse processo”. A diferença entre +IA e IA+ é significativa, disse ele. “O valor econômico aumenta substancialmente. Se você adicionar um pouco de IA à sua reengenharia, isso poderá aumentar a produtividade em, digamos, 10-12%. À medida que você migra para a orquestração de processos multiagências com IA, isso pode liberar algo como um aumento de 60-75% na produtividade. E, dependendo da tolerância ao risco do banco e da agressividade com que ele parece migrar, você verá uma combinação desses fatores.”

Essas tecnologias exponenciais, observou Ramamurthy, “estão progredindo a um ritmo nunca antes visto em nenhuma tecnologia – não apenas na memória recente, mas talvez desde o início da revolução industrial”. Essa realidade formidável, disse ele, representa tanto uma oportunidade quanto um desafio. “Isso nos força a enfrentar três questões”, disse ele.

“Primeiro, nossa estratégia é ambiciosa o suficiente?” Talvez não, disse ele, dado que a tecnologia ultrapassou os limites do que nossa biologia nos permite compreender. “A evolução projetou a mente humana apenas para mudanças lineares, não para mudanças exponenciais”, disse ele. “Vamos tentar entender isso. Cada duplicação [do poder computacional] nos dá mais recursos do que toda a computação desde o início da computação.”

Como as tecnologias exponenciais estão avançando mais rápido do que os humanos conseguem planejar intuitivamente, em outras palavras, os líderes do setor de serviços financeiros precisam considerar se estão pensando com ousadia suficiente sobre o que é possível. Ele deu um exemplo: “Com essas tecnologias exponenciais reunidas, você pode usar a IA generativa para escrever um código de matemática quântica e resolver problemas na próxima fronteira.”

A segunda pergunta, disse ele, é: “Estamos executando com rapidez suficiente?” Particularmente para grandes instituições com extraordinária complexidade, essa é uma questão importante.” E a terceira pergunta: “Temos o que é preciso para nos transformarmos do ponto de vista das pessoas, dos negócios e dos recursos?” Quando realizo minhas sessões de trabalho com executivos de alto nível de bancos do mundo todo, quase todas as equipes dizem que precisam trabalhar nessas questões. As ameaças são assustadoras, mas a oportunidade é extraordinária. Estou confiante de que podemos vencer esse desafio e liberar uma quantidade incrível de valor nos próximos cinco anos.”