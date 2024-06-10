O debate sobre o governo dos Estados Unidos proibindo as empresas de fazer pagamentos de ransomware está de volta às manchetes. Recentemente, a Força-Tarefa de Ransomware do Instituto de Segurança e Tecnologia divulgou um memorando sobre o assunto. O grupo de trabalho afirmou que proibir pagamentos de resgate em casos de ransomware nos EUA neste momento agravará os danos às vítimas, à sociedade e à economia. Além disso, as pequenas empresas não conseguem resistir a uma longa interrupção dos negócios e podem fechar as portas após um ataque de ransomware.

"No momento, os dados limitados disponíveis indicam que a maioria das organizações em todo o mundo ainda está despreparada para se defender ou se recuperar de um ataque de ransomware. Essa lacuna de preparação continua sendo particularmente problemática em setores críticos com recursos limitados que atualmente estão sendo fortemente afetados por ataques de ransomware, como saúde, educação e governo", escreveu a força-tarefa no memorando.