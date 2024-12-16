FBI e CISA emitem alerta para mensagens de texto entre Apple e Android

As manchetes do Washington Post consideraram que foi o pior hack de telecomunicações da história do nosso país, e acordo com um senador dos EUA. À primeira vista, isso parece um pouco melodramático, com apenas 150 vítimas identificadas. No entanto, os especialistas preveem que o número de pessoas afetadas chegará aos milhões. Warner, que atua como presidente do Comitê de Inteligência do Texas, chegou ao ponto de dizer que o Salt Typhoon faz com que a Colonial Pipeline e a SolarWinds “pareçam uma brincadeira de crianças”.

Os dados coletados durante o ataque se enquadram em duas categorias, relatou a NBC. O primeiro incluiu registros de chamadas mostrando a hora e o número chamado, com a maioria dos registros na área de Washington, DC. O outro incluiu ouvir chamadas ao vivo de alvos específicos, que podem incluir Donald Trust e Kamala Harris.

No entanto, o aspecto mais preocupante do ataque são as implicações de segurança nacional. Richard Forno, professor titular de Ciência da Computação e Engenharia Elétrica na UMBC, explicou na revista UMBC Magazine que o Salt Typhoon comprometeu os portais usados pela inteligência e pelas forças policiais dos EUA. Como resultado, ele diz que os invasores podem ter obtido informações sobre quais agências de contrainteligência de espiões e informantes chineses estavam monitorando, que esses alvos podem então usar para evitar a detecção.

"As autoridades dos EUA disseram que muitas das formas pelas quais o Salt Typhoon penetrou em seus alvos foi através de fraquezas existentes na infraestrutura. Como já escrevi anteriormente, deixar de implementar as melhores práticas de cibersegurança pode levar a incidentes debilitantes para organizações de todos os tamanhos. Dado o quão dependente o mundo é de sistemas de informação em rede, é mais importante do que nunca manter programas de cibersegurança que dificultem o sucesso dos ataques, especialmente para infraestruturas críticas como a rede telefônica”, escreveu Forno.