Como a Ordem Executiva 14028 afetou a cibersegurança federal até agora?

Recentemente, o United States Government Accountability Office emitiu uma atualização sobre o progresso da Ordem Executiva 14028, Melhoria da Cibersegurança da Nação.

Em 2021, a Casa Branca identificou 55 requisitos de liderança e supervisão que precisavam ser atendidos para melhorar a cibersegurança em sistemas federais de TI, com todos os sistemas precisando atender ou exceder a norma descrita. A Ordem Executiva (14028) sobre Melhoria da Cibersegurança da Nação detalhou as razões da exigência, afirmando que "prevenção, detecção, avaliação e remediação de incidentes cibernéticos são prioridades máximas e essenciais para a segurança nacional e econômica".

Além disso, a ordem executiva (EO) disse que a conclusão dessas etapas era essencial, pois o governo deve liderar pelo exemplo para incentivar o setor privado a também reduzir o risco de violações e ataques à segurança cibernética.

A EO designou as agências responsáveis pela implementação dos requisitos: a Department of Homeland Security’s Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA), o Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia dos EUA (NIST) e o Office of Management and Budget (OMB).

Os principais requisitos desse pedido se concentraram em soluções de cibersegurança, incluindo: