As empresas podem ser criativas com a IA (se for bem usada) 

Marcas legadas também enfrentam um equilíbrio complicado ao desenvolver novos produtos com IA. Quando a gigante de brinquedos Mattel anunciou sua parceria estratégica com a OpenAI no início deste ano, os críticos temeram que a IA roubasse a imaginação das crianças, disse Carrie Buse, Chefe de Descoberta do Mattel Future Lab, durante a conferência.

Mas, internamente, a parceria é vista como uma oportunidade para criar novos brinquedos de novas maneiras. "Temos a oportunidade de fazer algo alinhado com nossos valores", disse ela. “E o que tem sido divertido é tentar não ir atrás das coisas mais fáceis... A verdade é que há mais a fazer do que falar com seu brinquedos. E é aí que o trabalho real está acontecendo.”

A Mattel ainda não anunciou os resultados de sua parceria com a OpenAI. Mas Buse acredita que a IA pode liberar experiências novas: "Essa é a oportunidade com a IA: ela oferece ferramentas para pegar aquilo que você tem na cabeça e torná-lo real."

Dentro das organizações, muitas também estão adotando a IA para capacitar seus funcionários, observou Mindaugas Petrutis, Líder de Criação da Lovable. A startup europeia, que promete construir plataformas sem código, está crescendo em um ritmo acelerado. A Lovable foi adotada por grandes empresas como Microsoft e HubSpot, disse Petrutis.

"Essas empresas dizem que estão economizando tempo e dinheiro", disse ele durante uma entrevista ao IBM Think. "[Equipes não técnicas] podem fazer o protótipo e implementar a solução, e isso por si só é enorme."

Mas a ferramenta também pode ser usada por artistas para aumentar ou ampliar seu trabalho. A artista visual Shantell Martin usou o aplicativo para criar uma plataforma que permitisse aos usuários misturar e combinar seus elementos gráficos exclusivos, uma ideia que ela explorou pela primeira vez há 10 anos.

"Tentei trabalhar com diferentes designers e diferentes designers de UX para criar uma plataforma", explicou Martin durante o evento. "Eu nunca cheguei a lugar nenhum, [embora] gastássemos muito dinheiro e fizéssemos muita pesquisa", disse ela.

Mas isso mudou com o surgimento das ferramentas de IA generativa.

"O interessante é que, às vezes, você tem essas pequenas ideias, e elas podem ser ruins, mas você precisa gastar muito tempo e recursos para descobrir se são boas ou ruins", disse Martin. "Com algo assim, você pode ter 20 ideias diferentes e depois criá-las, e então descobrir se é algo que você quer seguir."