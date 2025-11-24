As empresas podem ser criativas com a IA (se for bem usada) 

Três anos após o boom da IA generativa, os setores criativos estão fazendo uma grande pergunta: a IA pode ser uma aliada em vez de uma ameaça? Enquanto a IA generativa remodela como as ideias se tornam realidade, marcas e artistas estão correndo para definir o que é uma criatividade responsável e ética. No Artist and Machine Summit, realizado na semana passada em Los Angeles, artistas, marcas e tecnólogos se reuniram para explorar como a IA responsável e ética poderia ampliar (não substituir) a criatividade humana.
Para a ElevenLabs, isso significa garantir contratos de licenciamento para treinar seu modelo de música e lançar geradores de música seguros para uso comercial. E para a Adobe, a resposta é clara. A empresa lançou recentemente o Adobe Firefly Foundry com um objetivo fundamental: colocar modelos de IA generativa proprietários e que protegem a IP nas mãos das empresas.
Essa é uma etapa essencial para empresas que possam estar desconfiadas de violações de direitos autorais. Cada parte dos dados que treinou o modelo da Adobe, o Firefly, foi licenciada pela Adobe. "Isso significa que um criador deu permissão", disse Hanna Elsakr, Vice-presidente de Novos Empreendimentos Globais de IA Generativa da Adobe, durante a conferência, da qual o IBM Think participou. "Isso foi muito importante para nós, porque toda a nossa herança está em torno da comunidade criativa."
Quando a Adobe lançou o Photoshop décadas atrás, a empresa o fez com artistas líderes como David Hockney, disse Elsakr. E agora, a IA está vivenciando outra grande mudança tectônica, que está trazendo novas oportunidades com ela. "Conseguimos passar de uma ideia criativa ou síntese de marketing para ativos acabados em um período de tempo muito mais rápido," ela disse.
A geração de vídeo é uma função central que ganha força no espaço de IA generativa, com ferramentas mostrando desempenho cada vez maior (exemplos recentes incluem o Sora 2 da OpenAI ou o Veo do Google). Mas em um momento em que muitos artistas e profissionais temem perder seus empregos para a IA, usar a IA em produtos voltados para o consumidor nem sempre é uma decisão simples para uma marca.
Pense na Coca-Cola. No ano passado, a Coca-Cola lançou pela primeira vez um anúncio de fim de ano gerado por IA e enfrentou reações adversas. Ela repetiu o experimento este ano, usando o mesmo estúdio de IA, e teve a mesma recepção mista do público. Duas semanas após seu lançamento, o anúncio teve mais de 900.000 visualizações no YouTube e foi um dos anúncios de Natal mais comentados na internet, de acordo com a PR Week.
"Recebemos muito ódio de artistas no Twitter", reconheceu Jason Zada, fundador da Secret Level, a empresa de produção nativa com IA por trás dos anúncios, durante o evento. "A equipe da Coca-Cola testou o comercial por meses antes de ser lançado (sem dizer às pessoas que era IA), e ele testou muito bem”, disse ele. “Então, é um "slop"? Ou é apenas como seu cérebro percebe [quando você sabe que é IA]?”
Para Zada, a vantagem de usar a IA não se trata de reduzir custos, mas de liberar tempo para que as pessoas façam um trabalho mais significativo. "Para mim, não se trata de gastar menos", disse ele. "Trata-se de ganhos de eficiência e de fazer todo tipo de coisas que você normalmente não seria capaz de fazer."
Marcas legadas também enfrentam um equilíbrio complicado ao desenvolver novos produtos com IA. Quando a gigante de brinquedos Mattel anunciou sua parceria estratégica com a OpenAI no início deste ano, os críticos temeram que a IA roubasse a imaginação das crianças, disse Carrie Buse, Chefe de Descoberta do Mattel Future Lab, durante a conferência.
Mas, internamente, a parceria é vista como uma oportunidade para criar novos brinquedos de novas maneiras. "Temos a oportunidade de fazer algo alinhado com nossos valores", disse ela. “E o que tem sido divertido é tentar não ir atrás das coisas mais fáceis... A verdade é que há mais a fazer do que falar com seu brinquedos. E é aí que o trabalho real está acontecendo.”
A Mattel ainda não anunciou os resultados de sua parceria com a OpenAI. Mas Buse acredita que a IA pode liberar experiências novas: "Essa é a oportunidade com a IA: ela oferece ferramentas para pegar aquilo que você tem na cabeça e torná-lo real."
Dentro das organizações, muitas também estão adotando a IA para capacitar seus funcionários, observou Mindaugas Petrutis, Líder de Criação da Lovable. A startup europeia, que promete construir plataformas sem código, está crescendo em um ritmo acelerado. A Lovable foi adotada por grandes empresas como Microsoft e HubSpot, disse Petrutis.
"Essas empresas dizem que estão economizando tempo e dinheiro", disse ele durante uma entrevista ao IBM Think. "[Equipes não técnicas] podem fazer o protótipo e implementar a solução, e isso por si só é enorme."
Mas a ferramenta também pode ser usada por artistas para aumentar ou ampliar seu trabalho. A artista visual Shantell Martin usou o aplicativo para criar uma plataforma que permitisse aos usuários misturar e combinar seus elementos gráficos exclusivos, uma ideia que ela explorou pela primeira vez há 10 anos.
"Tentei trabalhar com diferentes designers e diferentes designers de UX para criar uma plataforma", explicou Martin durante o evento. "Eu nunca cheguei a lugar nenhum, [embora] gastássemos muito dinheiro e fizéssemos muita pesquisa", disse ela.
Mas isso mudou com o surgimento das ferramentas de IA generativa.
"O interessante é que, às vezes, você tem essas pequenas ideias, e elas podem ser ruins, mas você precisa gastar muito tempo e recursos para descobrir se são boas ou ruins", disse Martin. "Com algo assim, você pode ter 20 ideias diferentes e depois criá-las, e então descobrir se é algo que você quer seguir."
Poucos artistas adotaram a tecnologia como a cantora e compositora canadense Grimes. Em 2023, ela convidou os fãs para usarem sua voz em novas criações (com divisão de royalties). Recentemente, ela lançou The Tutorial, uma série sobre como fazer arte com IA, com o cineasta Matt Zien.
"Nós nos deparamos com muitas coisas filosóficas", disse Grimes durante o evento. "Estamos usando as ferramentas, mas à medida que as usamos, estamos debatendo como elas devem ser usadas e as abordando com filosofia moral."
Aproveitar ferramentas de IA de vídeo para vídeo faz sentido, pois ela as vê mais como um aumento do que uma substituição dos recursos humanos. "A única escrita boa da IA que já vi é quando ela escreve sobre si mesma, o que é interessante", disse ela. “Eu adoraria que continuasse assim: deixe escrever de forma autêntica sobre si mesma; não substitua os seres humanos como escritores.”
