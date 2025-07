Envolvimento dos fãs de Wimbledon em tempo real com o IBM watsonx

Alguns convidados vêm para comer morangos com creme e Pimm's, o coquetel exclusivo de Wimbledon temperado com morangos, pepino e hortelã. Outros vêm com a esperança de ver Kate, a Princesa de Gales, no Royal Box, onde pessoas influentes do esporte e da sociedade são convidadas para assistir a algumas das melhores partidas de tênis do mundo. Outras pessoa — no ano passado, aproximadamente 670 milhões em todos os canais — assistem para assistir ao drama esportivo que se desenrola nas primeiras duas semanas de julho nas quadras de grama do All England Lawn Tennis Club (AELTC ou “All England Club”) no SW19, sudoeste de Londres.

Seja digitalmente ou pessoalmente, o Wimbledon vem trabalhando com a IBM para envolver os fãs existentes e atrair novos há mais de trinta anos. Este ano, duas novas soluções de IA apoiadas pelo watsonx da IBM "permitirão que os fãs façam uma imersão e se envolvam com as partidas de uma forma que nunca fizeram antes", de acordo com Chris Clements, líder de produtos digitais do All England Club, na divulgação na imprensa este ano.