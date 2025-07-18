O DeepSeek se torna global, a IA se torna local

Nos dias seguintes ao lançamento do DeepSeek-R1, muitos levantaram preocupações sobre se a empresa havia contabilizado e relatado com precisão os custos totais (não apenas o treinamento do modelo quase final) e quais componentes eles usaram e de quais empresas. Em outras palavras, eles realmente fizeram algo revolucionário ou foi mais um progresso incremental?

Alguns, como Kaoutar El Maghraoui, Cientista de Pesquisa Principal da IBM, sentem que a verdadeira inovação pode ter sido o que ela chama de "eficiência arquitetônica" ou a combinação de técnicas como "a combinação de especialistas, uma estratégia de aprendizado por reforço, codesign de hardware-software e vários outros truques de otimização." Trata-se, principalmente, de uma implementação inteligente e eficaz de técnicas já existentes", disse ela em uma entrevista recente ao IBM Think.

Ainda assim, especialistas concordam que o DeepSeek-R1 mudou o cenário global da IA de algumas maneiras importantes. Por um lado, muitos tomaram como certo que as empresas americanas de IA tinham um “fosso” ou liderança que seria quase impossível de cobrir. O DeepSeek derrubou essa suposição, pois reduziu a barreira para desenvolvedores e empresas menores acessarem as ferramentas para desenvolver seus próprios LLMs.

"Desenvolvedores e usuários agora têm acesso ao mesmo tipo de recursos que o o1 da OpenAI por uma fração do custo", disse Abraham Daniels, Gerente Sênior de Produtos Técnicos da IBM, em entrevista.

O fato de o DeepSeek ter disponibilizado seus modelos de código aberto desempenhou um papel importante no aumento da acessibilidade. "Observamos um aumento de interesse em código aberto desde o DeepSeek e da contribuição para a Aliança de IA", disse Anthony Annunziata, diretor de estratégia aberta de IA na IBM e na Aliança de IA. A Aliança de IA é uma rede internacional de organizações que trabalham para criar uma IA aberta e segura, fundada pela IBM e pela Meta.

"Em toda a Europa, no Vietnã, na Índia e no Japão, há todas essas empresas regionais de IA que querem garantir que mantenham o controle soberano de sua inteligência artificial, que possam moldá-la da maneira que quiserem para atender às suas necessidades culturais, sociais e econômicas , que são diferentes dos EUA e de outros lugares", disse Annunziata.

Proteger a pesquisa interna de IA é uma prioridade. "Há um verdadeiro impulso de soberania digital onde os governos estão tentando descobrir como podem evitar a influência estrangeira de IA", disse El Maghroui.

A criação de LLMs com base em idiomas locais motiva muitos empreendedores. "A IA está indo nessa direção em que, como utilitário, cada país ou região quer ter seu próprio modelo de linguagem para pelo menos ter uma palavra em termos de influenciar o comportamento", disse Li.

O Japão, por exemplo, promulgou recentemente a Lei de Promoção da IA para apoiar de forma notável a promoção da tecnologia. No final de junho, a AI Alliance lançou um novo capítulo no Japão para se concentrar em duas áreas de grande interesse dos empreendedores locais: soberania na IA e IA na manufatura. A linguagem desempenha um papel importante no controle dos sistemas de IA, por isso, no final de 2024, por exemplo, um grupo de mais de 1.500 pesquisadores da academia e dos setores se uniram para desenvolver modelos de linguagem japonesa robustos e abertos.

Muitos modelos de IA desenvolvidos internamente e empreendedores também priorizam interesses econômicos locais. No caso do Japão, muitas das empresas que ingressaram na AI Alliance, incluindo a Mitsubishi Electric e a Panasonic, estão desenvolvendo modelos de IA direcionados para aplicações de manufatura e industriais, um segmento particularmente grande da economia japonesa.