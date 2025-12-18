Tendências de cibersegurança: previsões da IBM para 2026

Em um ano que pode ser descrito como um marco para os avanços tecnológicos, 2025 mostrou o quão poderosa (e perigosa) a IA pode ser nas mãos erradas. Com agentes maliciosos automatizando ataques complexos, usando ferramentas de IA para realizar campanhas de engenharia social e manipulando o agente de IA para expor informações sensíveis, não é surpresa que o ano tenha sido um jogo de gato e rato em termos de mitigação de ataques cibernéticos, tanto de inimigos humanos quanto de inimigos impulsionados por IA. E embora a média global do custo de uma violação de dados tenha caído 9%, para US$ 4,44 milhões, o custo médio nos EUA atingiu um recorde de US$ 10,22 milhões.

As ameaças à cibersegurança não se limitaram a chatbots automatizados enviando spam em caixas de entrada e enganando agentes de IA. Este ano, vimos o que pode acontecer quando uma organização é pega desprevenida para lidar com as consequências da integração de novas ferramentas como agentes de IA em seu fluxo de trabalho: 13% das empresas relataram um incidente de segurança relacionado à IA, com 97% das afetadas reconhecendo a falta de controles de acesso à IA adequados.

As previsões de cibersegurança do ano passado abordaram a presença cada vez mais importante da IA no plano de preparação para a cibersegurança. Este ano, as previsões da IBM para 2026 centram-se na forma como a integração da IA autônoma em ambientes empresariais pode ser tanto uma mais-valia como um fardo, dependendo da implementação ou não das medidas de segurança adequadas.