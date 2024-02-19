Lei de Resiliência Cibernética da Europa: redefinição do código aberto

Em meio a um cenário de ameaças cada vez mais complexo, nos encontramos numa encruzilhada onde convergem o direito, a tecnologia e a comunidade. Sendo assim, a resiliência cibernética é mais crucial do que nunca. Em essência, a resiliência cibernética significa manter uma postura de segurança robusta apesar de eventos cibernéticos adversos e ser capaz de antecipar, resistir, recuperar-se e adaptar-se a tais incidentes.
Embora novas regulamentações de privacidade de dados e proteção como RGPD, HIPAA e CCPA estejam sendo introduzidas com mais frequência do que nunca, você sabia que existe uma nova legislação que trata especificamente da resiliência cibernética?
A recente alteração da União Europeia à Lei de Resiliência Cibernética (CRA) causou repercussões no mundo da tecnologia. A legislação foi proposta em setembro de 2022 e obteve consenso político com uma emenda controversa em dezembro de 2023. A lei visa reforçar a cibersegurança em toda a UE, mas tomou um rumo inesperado ao redefinir a própria essência do software de código aberto.
A alteração redefine o software de código aberto, o que poderia sinalizar uma potencial mudança de paradigma na forma como o software de código aberto é desenvolvido, compartilhado e percebido no cenário digital europeu.
A reação do setor tecnológico tem sido uma mistura complexa de otimismo cauteloso com apreensão, refletindo as diversas implicações para os desenvolvedores de código aberto e para o ecossistema de software em geral.
Ao explorar as camadas da mais recente emenda da CRA, podemos nos concentrar em seu impacto na comunidade de código aberto, na avaliação do setor e na jornada do software de código aberto pelo labirinto legislativo da CRA.
A CRA passou recentemente por emendas significativas, particularmente no que diz respeito à definição e ao tratamento do software de código aberto. A emenda afirma: "Software livre e de código aberto é entendido como um software cujo código-fonte é compartilhado abertamente e cuja licença prevê todos os direitos para torná-lo livremente acessível, utilizável, modificável e redistribuível."
Essa redefinição gerou um debate na comunidade de tecnologia, levantando questões sobre seu alinhamento com o entendimento tradicional de código aberto.
Boletim informativo do setor
Mantenha-se atualizado sobre as tendências mais importantes e fascinantes do setor em IA, automação, dados e muito mais com o boletim informativo da Think. Consulte a declaração de privacidade da IBM.
Sua inscrição será entregue em inglês. Você pode encontrar um link para cancelar a inscrição em todos os boletins informativos. Você pode gerenciar suas inscrições ou cancelar a inscrição aqui. Consulte nossa declaração de privacidade da IBM para obter mais informações.
A resposta do setor de tecnologia a essa alteração tem sido variada. Por um lado, organizações como a Python Software Foundation expressaram alívio. O texto final do CRA introduz o conceito de "administrador de código aberto", que parece reconhecer a natureza única do desenvolvimento de software de código aberto. Por outro lado, ainda existe uma preocupação significativa sobre as amplas implicações dessa redefinição e como ela se alinha com as realidades do desenvolvimento de código aberto.
Para os desenvolvedores de código aberto, as emendas da CRA podem significar navegar por um novo cenário de responsabilidades e definições legais. A lei transfere uma parcela significativa da responsabilidade pela segurança para os desenvolvedores de software, o que pode representar um desafio para aqueles que fazem parte da comunidade de código aberto. A noção de um "administrador de código aberto" é nova no direito europeu, e sua implementação prática ainda está por ser vista.
A trajetória do software de código aberto por meio das iterações da CRA tem sido bastante complicada. Inicialmente, havia apreensão em relação às potenciais responsabilidades legais que poderiam ser impostas aos desenvolvedores de código aberto, especialmente em termos de questões de segurança em produtos desenvolvidos usando componentes de código aberto.
O texto final da CRA parece ter abordado algumas dessas preocupações, isentando os colaboradores de código aberto sem fins lucrativos de certas obrigações, desde que não se envolvam em "atividade comercial". No entanto, essa isenção apresenta suas próprias ambiguidades, especialmente no que diz respeito à definição de atividade comercial.
A mais recente emenda da CRA representa um passo significativo no reconhecimento da natureza única do software de código aberto no âmbito da legislação europeia. No entanto, a comunidade de código aberto permanece cautelosa. A redefinição do software de código aberto na CRA e a introdução do conceito de "administrador de código aberto" exigem um monitoramento cuidadoso para garantir que estejam alinhadas com a intenção e as práticas do desenvolvimento de código aberto. À medida que a CRA se aproxima da sua finalização, a contribuição da comunidade de código aberto será crucial para moldar uma lei que apoie e compreenda as nuances do desenvolvimento de software de código aberto.