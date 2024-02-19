Lei de Resiliência Cibernética da Europa: redefinição do código aberto

Em meio a um cenário de ameaças cada vez mais complexo, nos encontramos numa encruzilhada onde convergem o direito, a tecnologia e a comunidade. Sendo assim, a resiliência cibernética é mais crucial do que nunca. Em essência, a resiliência cibernética significa manter uma postura de segurança robusta apesar de eventos cibernéticos adversos e ser capaz de antecipar, resistir, recuperar-se e adaptar-se a tais incidentes.

Embora novas regulamentações de privacidade de dados e proteção como RGPD, HIPAA e CCPA estejam sendo introduzidas com mais frequência do que nunca, você sabia que existe uma nova legislação que trata especificamente da resiliência cibernética?

A recente alteração da União Europeia à Lei de Resiliência Cibernética (CRA) causou repercussões no mundo da tecnologia. A legislação foi proposta em setembro de 2022 e obteve consenso político com uma emenda controversa em dezembro de 2023. A lei visa reforçar a cibersegurança em toda a UE, mas tomou um rumo inesperado ao redefinir a própria essência do software de código aberto.

A alteração redefine o software de código aberto, o que poderia sinalizar uma potencial mudança de paradigma na forma como o software de código aberto é desenvolvido, compartilhado e percebido no cenário digital europeu.

A reação do setor tecnológico tem sido uma mistura complexa de otimismo cauteloso com apreensão, refletindo as diversas implicações para os desenvolvedores de código aberto e para o ecossistema de software em geral.

Ao explorar as camadas da mais recente emenda da CRA, podemos nos concentrar em seu impacto na comunidade de código aberto, na avaliação do setor e na jornada do software de código aberto pelo labirinto legislativo da CRA.