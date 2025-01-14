Modelos mundiais ajudam IA a aprender o que crianças de cinco anos sabem sobre gravidade

A plataforma Cosmos inclui modelos de base que podem gerar simulações baseadas em física para treinar sistemas de IA, juntamente com ferramentas avançadas que a NVIDIA diz que podem processar e rotular 20 milhões de horas de vídeo em apenas duas semanas usando sua plataforma Blackwell, uma tarefa que levaria mais de três anos com o processamento em CPU tradicional.

Enquanto outros modelos de IA geram texto ou imagens, o Cosmos se concentra em interações baseadas na física em ambientes industriais e de direção. Os desenvolvedores podem personalizar o sistema com seus próprios dados, como imagens de robôs de armazém ou unidades de teste autônomas. A plataforma já atraiu parceiros como a Uber, que a vê como um potencial caminho rápido para veículos autônomos.

A NVIDIA está lançando os modelos sob uma licença aberta por meio de plataformas como a Hugging Face. O CEO Jensen Huang chama isso de um potencial "momento ChatGPT" para a robótica, sugerindo que modelos de base mundial poderiam democratizar a IA física, assim como grandes modelos de linguagem (LLMs) transformaram a geração de texto.

Armand Ruiz, vice-presidente de produtos da IBM Software focado em plataformas de IA, avaliou o projeto Cosmos em um post no LinkedIn, chamando o sistema de treinamento de robôs de "obra-prima técnica".. O sistema de código aberto, treinado em 20 milhões de horas de filmagens do mundo real, representa a tentativa da Nvidia de criar modelos de base para movimento e interação robótica.

"O melhor é que o projeto é código aberto!" Ruiz, observando que a Cosmos pode simular cenários como caixas caindo em armazéns e permite que as empresas personalizem o treinamento com seus próprios dados. O sistema funciona com a plataforma de simulação relatada pela NVIDIA, embora seu desempenho no mundo real ainda precise ser testado.

Os pesquisadores da IBM usaram esse conceito na previsão do tempo por meio de seu modelo de base Prithvi-Climate-and-Weather. "Ele aprendeu a dinâmica física dos processos globais do sistema atmosférico", diz Moreno. "Ele poderia ser usado para gerar simulações físicas compatíveis e tarefas de forecasting multigranulares, bem como reduzir a escala para várias resoluções."

Três empresas entraram na área de testes: Uber, a fabricante de robôs Figure IA e a desenvolvedora de veículos autônomos Waabi assinaram contrato para implementar a tecnologia. A plataforma vem com uma licença de modelo aberto para personalização.